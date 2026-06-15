Xitoy texnologiya gigantlari NVIDIA chiplaridan voz kechib, mahalliy bozorga yuzlanmoqda

·0·Texno
Xitoy texnologiya gigantlari NVIDIA chiplaridan voz kechib, mahalliy bozorga yuzlanmoqda

Xitoyning yirik texnologik kompaniyalari, jumladan TikTok egasi boʻlgan ByteDance, sunʼiy intellekt tizimlarini rivojlantirishda AQSHning NVIDIA korporatsiyasiga qaramlikni keskin kamaytirmoqda. Pekinning texnologik mustaqillik sari tashlayotgan qadamlari natijasida mamlakatda mahalliy chiplar va tezlatkichlar zanjiri jadal shakllanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Reuters agentligi maʼlumotlariga koʻra, ByteDance hozirda Shanhayda joylashgan Iluvatar CoreX kompaniyasi bilan grafik protsessorlarni (GPU) sotib olish boʻyicha muzokaralar olib bormoqda. Ushbu chiplar sunʼiy intellekt modellarining ishlash jarayonini (inferens) taʼminlash uchun moʻljallangan. Agar kelishuv amalga oshsa, Iluvatar CoreX kompaniyasi Huawei va Cambricon kabi gigantlardan keyin ByteDance uchun uchinchi yirik mahalliy chip yetkazib beruvchiga aylanadi.

Mahalliy ishlab chiqaruvchilarning yuksalishi

Faqatgina ByteDance emas, balki Xitoyning boshqa texnologik yetakchilari ham xorijiy texnologiyalarga cheklovlar kuchaygan bir paytda ichki bozorga eʼtibor qaratmoqda. Xususan, Baidu tomonidan ishlab chiqilgan Kunlunxin chiplari hozirda Tencent infratuzilmasida muvaffaqiyatli qoʻllanilmoqda. Bu esa Xitoyning sunʼiy intellekt tezlatkichlari bozori nafaqat miqdor, balki sifat jihatidan ham oʻsayotganidan dalolat beradi.

Statistik maʼlumotlarga koʻra, Xitoylik chip ishlab chiqaruvchilar allaqachon mamlakatdagi server tezlatkichlari bozorining qariyb 41 foizini egallab ulgurgan. Bu koʻrsatkich NVIDIA kabi global yetakchilar uchun eng muhim hududlardan birida oʻz ulushini yoʻqotayotganini anglatadi. AQSH tomonidan oʻrnatilgan eksport cheklovlari Xitoy kompaniyalarini muqobil variantlarni qidirishga va oʻz ishlanmalariga sarmoya kiritishga majbur qildi.

Texnologik mustaqillik strategiyasi

Pekin hukumati uzoq vaqtdan beri strategik muhim sohalarda xorijiy yetkazib beruvchilarga bogʻlanib qolish xavfini kamaytirish siyosatiga amal qilib kelmoqda. Sunʼiy intellekt chiplari bu borada markaziy oʻrinni egallaydi, chunki ular zamonaviy iqtisodiyot va xavfsizlikning asosi hisoblanadi. Mahalliy kompaniyalar taklif qilayotgan yechimlar NVIDIA mahsulotlaridan unumdorlikda biroz ortda qolsa-da, ularning mavjudligi va siyosiy jihatdan xavfsizligi asosiy omilga aylandi.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va mahalliy IT-mutaxassislar uchun ham ushbu jarayonlar ahamiyatli. Global chip bozoridagi bunday oʻzgarishlar kelajakda gadjetlar va bulutli xizmatlar narxiga taʼsir qilishi, shuningdek, mintaqamizda Xitoy texnologiyalarining yanada kengroq yoyilishiga sabab boʻlishi mumkin. Hozircha NVIDIA oʻz yetakchiligini saqlab qolayotgan boʻlsa-da, Xitoyning ushbu "chip urushi"dagi faolligi global muvozanatni oʻzgartirishi kutilmoqda.

NVIDIAByteDanceXitoySunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Honor oʻta chidamli X70 Pro Max modelini taqdim etdi: 8560 mА·soat akkumulyator va IP69KHonor oʻta chidamli X70 Pro Max modelini taqdim etdi: 8560 mА·soat akkumulyator va IP69KBugun, 10:28Samolyot bortida tashqi akkumulyator tutab ketdi: Aviakompaniya yoʻlovchilarni ogohlantirdiSamolyot bortida tashqi akkumulyator tutab ketdi: Aviakompaniya yoʻlovchilarni ogohlantirdiBugun, 10:27Orbitadagi “axlat”ni yutuvchi robot yaratildiOrbitadagi “axlat”ni yutuvchi robot yaratildiBugun, 10:18Samsung va SK Hynix Janubiy Koreyada yangi yirik yarimoʻtkazgich zavodini qurmoqchiSamsung va SK Hynix Janubiy Koreyada yangi yirik yarimoʻtkazgich zavodini qurmoqchiBugun, 10:00Huawei Mate 80 bozorda yetakchilikni qoʻlga kiritdi: Apple ortda qolmoqdaHuawei Mate 80 bozorda yetakchilikni qoʻlga kiritdi: Apple ortda qolmoqdaBugun, 09:27Asus kompaniyasi 100 vattli ixcham va arzon GaN-quvvatlagichini taqdim etdiAsus kompaniyasi 100 vattli ixcham va arzon GaN-quvvatlagichini taqdim etdiBugun, 09:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus