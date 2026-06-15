Xitoy texnologiya gigantlari NVIDIA chiplaridan voz kechib, mahalliy bozorga yuzlanmoqda
Xitoyning yirik texnologik kompaniyalari, jumladan TikTok egasi boʻlgan ByteDance, sunʼiy intellekt tizimlarini rivojlantirishda AQSHning NVIDIA korporatsiyasiga qaramlikni keskin kamaytirmoqda. Pekinning texnologik mustaqillik sari tashlayotgan qadamlari natijasida mamlakatda mahalliy chiplar va tezlatkichlar zanjiri jadal shakllanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Reuters agentligi maʼlumotlariga koʻra, ByteDance hozirda Shanhayda joylashgan Iluvatar CoreX kompaniyasi bilan grafik protsessorlarni (GPU) sotib olish boʻyicha muzokaralar olib bormoqda. Ushbu chiplar sunʼiy intellekt modellarining ishlash jarayonini (inferens) taʼminlash uchun moʻljallangan. Agar kelishuv amalga oshsa, Iluvatar CoreX kompaniyasi Huawei va Cambricon kabi gigantlardan keyin ByteDance uchun uchinchi yirik mahalliy chip yetkazib beruvchiga aylanadi.
Mahalliy ishlab chiqaruvchilarning yuksalishiFaqatgina ByteDance emas, balki Xitoyning boshqa texnologik yetakchilari ham xorijiy texnologiyalarga cheklovlar kuchaygan bir paytda ichki bozorga eʼtibor qaratmoqda. Xususan, Baidu tomonidan ishlab chiqilgan Kunlunxin chiplari hozirda Tencent infratuzilmasida muvaffaqiyatli qoʻllanilmoqda. Bu esa Xitoyning sunʼiy intellekt tezlatkichlari bozori nafaqat miqdor, balki sifat jihatidan ham oʻsayotganidan dalolat beradi.
Statistik maʼlumotlarga koʻra, Xitoylik chip ishlab chiqaruvchilar allaqachon mamlakatdagi server tezlatkichlari bozorining qariyb 41 foizini egallab ulgurgan. Bu koʻrsatkich NVIDIA kabi global yetakchilar uchun eng muhim hududlardan birida oʻz ulushini yoʻqotayotganini anglatadi. AQSH tomonidan oʻrnatilgan eksport cheklovlari Xitoy kompaniyalarini muqobil variantlarni qidirishga va oʻz ishlanmalariga sarmoya kiritishga majbur qildi.
Texnologik mustaqillik strategiyasiPekin hukumati uzoq vaqtdan beri strategik muhim sohalarda xorijiy yetkazib beruvchilarga bogʻlanib qolish xavfini kamaytirish siyosatiga amal qilib kelmoqda. Sunʼiy intellekt chiplari bu borada markaziy oʻrinni egallaydi, chunki ular zamonaviy iqtisodiyot va xavfsizlikning asosi hisoblanadi. Mahalliy kompaniyalar taklif qilayotgan yechimlar NVIDIA mahsulotlaridan unumdorlikda biroz ortda qolsa-da, ularning mavjudligi va siyosiy jihatdan xavfsizligi asosiy omilga aylandi.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va mahalliy IT-mutaxassislar uchun ham ushbu jarayonlar ahamiyatli. Global chip bozoridagi bunday oʻzgarishlar kelajakda gadjetlar va bulutli xizmatlar narxiga taʼsir qilishi, shuningdek, mintaqamizda Xitoy texnologiyalarining yanada kengroq yoyilishiga sabab boʻlishi mumkin. Hozircha NVIDIA oʻz yetakchiligini saqlab qolayotgan boʻlsa-da, Xitoyning ushbu "chip urushi"dagi faolligi global muvozanatni oʻzgartirishi kutilmoqda.
…