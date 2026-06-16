Sundar Pichai Stenford bitiruv marosimida norozilik va hayqiriqlar bilan kutib olindi
Google bosh ijrochi direktori Sundar Pichai oʻzi tahsil olgan Stenford universitetining bitiruv marosimida nutq soʻzlash chogʻida kutilmagan qarshilikka duch keldi. Taxminan 200 nafar bitiruvchi talaba texnologiya olami yetakchisining nutqi vaqtida zaldan chiqib ketgan boʻlsa, qolganlar norozilik hayqiriqlari bilan uning soʻzlarini boʻlib qoʻyishdi. Ushbu namoyish Google kompaniyasining Isroil mudofaa tizimi va AQSH immigratsiya xizmati (ICE) bilan hamkorligiga qarshi qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Norozilikning asosiy sababi sifatida Google va Amazon tomonidan Isroil harbiylariga bulutli xizmatlar hamda sunʼiy intellekt texnologiyalarini taqdim etuvchi 1,2 milliard dollarlik Project Nimbus shartnomasi koʻrsatilmoqda. TechCrunch nashri xabariga koʻra, talabalar qoʻllarida "Google AI yordamida josuslik qiladi" va "Falastinga ozodlik" kabi shiorlar yozilgan plakatlarni koʻtarib chiqishgan. Shuningdek, bitiruvchilar Falastin bayroqlarini hilpiratib, kompaniyaning harbiy loyihalardagi ishtirokini qoralashdi.
Project Nimbus va ichki nizolarProject Nimbus loyihasi nafaqat tashqi faollar, balki Google kompaniyasining oʻz xodimlari orasida ham jiddiy eʼtirozlarga sabab boʻlib kelmoqda. 2024-yil boshida kompaniya ushbu shartnomaga qarshi namoyish oʻtkazgan 28 nafar xodimini ishdan boʻshatgan edi. Biroq, bu chora ichki noroziliklarni toʻxtata olmadi. Elektron chegara jamgʻarmasi (EFF) kabi tashkilotlar ham Google va boshqa texnogigantlarni Isroil tomonidan ularning xizmatlaridan foydalanishiga "koʻz yumayotganlikda" ayblab keladi.
Stenforddagi namoyishchilar oʻz bayonotlarida "zoʻravonlikni kuchaytiruvchi korporatsiyalarni ulugʻlashdan bosh tortishlarini" maʼlum qilishdi. Mazkur harakat "Stenford Falastin uchun adolat talab qilayotgan talabalar" va "Apartheid uchun texnologiya yoʻq" kabi bir qator talabalar tashkilotlari tomonidan muvofiqlashtirilgan. Bu voqea Google kabi yirik korporatsiyalarning axloqiy tamoyillari yosh avlod uchun qanchalik muhim ekanini yana bir bor koʻrsatdi.
Sunʼiy intellekt va yoshlarning xavotiriPichai bilan bogʻliq vaziyat kengroq tendensiyaning bir qismidir. Soʻnggi vaqtlarda AQSH universitetlaridagi bitiruv marosimlarida soʻzga chiqqan koʻplab maʼruzachilar sunʼiy intellekt (AI) haqida gapirganda talabalar tomonidan sovuq kutib olinmoqda. Buning sababi, yoshlar AI texnologiyalari kelajakda ularning ish oʻrinlariga xavf solishi va jamiyatning boshqa sohalariga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkinligidan xavotirda.
Biroq, Sundar Pichai holatida norozilik faqatgina AI hypeʼiga emas, balki kompaniyaning aniq biznes qarorlariga qaratilgani bilan ajralib turadi. Microsoft ham Isroil harbiylarini qoʻllab-quvvatlagani uchun tanqid qilingan edi, ammo keyinchalik oʻtkazilgan tekshiruvlardan soʻng, ushbu kompaniya oʻz texnologiyalaridan falastinliklarni ommaviy kuzatishda foydalanishni cheklash choralarini koʻrgan.
Boshqa tomondan, kremniy vodiysining ayrim vakillari talabalarni tanqid qilmoqda. Sun Microsystems asoschilaridan biri, milliarder Vinod Khosla X ijtimoiy tarmogʻida ushbu namoyishni "biryoqlama va tor fikrlilik" deb atadi. Uning fikricha, talabalar sunʼiy intellektdan foyda koʻrishi mumkin boʻlgan milliardlab insonlar manfaatini eʼtiborsiz qoldirib, faqat oʻzlarining notoʻgʻri maʼlumotlarga asoslangan qiziqishlari haqida qaygʻurishmoqda. Shunga qaramay, yirik texnologiya kompaniyalari rahbarlari uchun jamoatchilik va talabalar bilan muloqot qilish tobora murakkablashib bormoqda.
…