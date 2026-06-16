Sundar Pichai Stenford bitiruv marosimida norozilik va hayqiriqlar bilan kutib olindi

·38·Texno
Sundar Pichai Stenford bitiruv marosimida norozilik va hayqiriqlar bilan kutib olindi

Google bosh ijrochi direktori Sundar Pichai oʻzi tahsil olgan Stenford universitetining bitiruv marosimida nutq soʻzlash chogʻida kutilmagan qarshilikka duch keldi. Taxminan 200 nafar bitiruvchi talaba texnologiya olami yetakchisining nutqi vaqtida zaldan chiqib ketgan boʻlsa, qolganlar norozilik hayqiriqlari bilan uning soʻzlarini boʻlib qoʻyishdi. Ushbu namoyish Google kompaniyasining Isroil mudofaa tizimi va AQSH immigratsiya xizmati (ICE) bilan hamkorligiga qarshi qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Norozilikning asosiy sababi sifatida Google va Amazon tomonidan Isroil harbiylariga bulutli xizmatlar hamda sunʼiy intellekt texnologiyalarini taqdim etuvchi 1,2 milliard dollarlik Project Nimbus shartnomasi koʻrsatilmoqda. TechCrunch nashri xabariga koʻra, talabalar qoʻllarida "Google AI yordamida josuslik qiladi" va "Falastinga ozodlik" kabi shiorlar yozilgan plakatlarni koʻtarib chiqishgan. Shuningdek, bitiruvchilar Falastin bayroqlarini hilpiratib, kompaniyaning harbiy loyihalardagi ishtirokini qoralashdi.

Project Nimbus va ichki nizolar

Project Nimbus loyihasi nafaqat tashqi faollar, balki Google kompaniyasining oʻz xodimlari orasida ham jiddiy eʼtirozlarga sabab boʻlib kelmoqda. 2024-yil boshida kompaniya ushbu shartnomaga qarshi namoyish oʻtkazgan 28 nafar xodimini ishdan boʻshatgan edi. Biroq, bu chora ichki noroziliklarni toʻxtata olmadi. Elektron chegara jamgʻarmasi (EFF) kabi tashkilotlar ham Google va boshqa texnogigantlarni Isroil tomonidan ularning xizmatlaridan foydalanishiga "koʻz yumayotganlikda" ayblab keladi.

Stenforddagi namoyishchilar oʻz bayonotlarida "zoʻravonlikni kuchaytiruvchi korporatsiyalarni ulugʻlashdan bosh tortishlarini" maʼlum qilishdi. Mazkur harakat "Stenford Falastin uchun adolat talab qilayotgan talabalar" va "Apartheid uchun texnologiya yoʻq" kabi bir qator talabalar tashkilotlari tomonidan muvofiqlashtirilgan. Bu voqea Google kabi yirik korporatsiyalarning axloqiy tamoyillari yosh avlod uchun qanchalik muhim ekanini yana bir bor koʻrsatdi.

Sunʼiy intellekt va yoshlarning xavotiri

Pichai bilan bogʻliq vaziyat kengroq tendensiyaning bir qismidir. Soʻnggi vaqtlarda AQSH universitetlaridagi bitiruv marosimlarida soʻzga chiqqan koʻplab maʼruzachilar sunʼiy intellekt (AI) haqida gapirganda talabalar tomonidan sovuq kutib olinmoqda. Buning sababi, yoshlar AI texnologiyalari kelajakda ularning ish oʻrinlariga xavf solishi va jamiyatning boshqa sohalariga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkinligidan xavotirda.

Biroq, Sundar Pichai holatida norozilik faqatgina AI hypeʼiga emas, balki kompaniyaning aniq biznes qarorlariga qaratilgani bilan ajralib turadi. Microsoft ham Isroil harbiylarini qoʻllab-quvvatlagani uchun tanqid qilingan edi, ammo keyinchalik oʻtkazilgan tekshiruvlardan soʻng, ushbu kompaniya oʻz texnologiyalaridan falastinliklarni ommaviy kuzatishda foydalanishni cheklash choralarini koʻrgan.

Boshqa tomondan, kremniy vodiysining ayrim vakillari talabalarni tanqid qilmoqda. Sun Microsystems asoschilaridan biri, milliarder Vinod Khosla X ijtimoiy tarmogʻida ushbu namoyishni "biryoqlama va tor fikrlilik" deb atadi. Uning fikricha, talabalar sunʼiy intellektdan foyda koʻrishi mumkin boʻlgan milliardlab insonlar manfaatini eʼtiborsiz qoldirib, faqat oʻzlarining notoʻgʻri maʼlumotlarga asoslangan qiziqishlari haqida qaygʻurishmoqda. Shunga qaramay, yirik texnologiya kompaniyalari rahbarlari uchun jamoatchilik va talabalar bilan muloqot qilish tobora murakkablashib bormoqda.

GoogleSundar PichaiStanfordSunʼiy IntellektProject Nimbus
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH hukumati Anthropic modellarini blokladi: Sunʼiy intellekt nazorati kuchaymoqdaAQSH hukumati Anthropic modellarini blokladi: Sunʼiy intellekt nazorati kuchaymoqdaBugun, 21:55SpaceX tarixiy IPO oʻtkazdi: Elon Musk dunyoning ilk trillioneriga aylandiSpaceX tarixiy IPO oʻtkazdi: Elon Musk dunyoning ilk trillioneriga aylandiKecha, 18:56Meta kompaniyasi Facebook uchun yangi AI Mode funksiyasini taqdim etdiMeta kompaniyasi Facebook uchun yangi AI Mode funksiyasini taqdim etdiKecha, 18:50AMD kutilmagan yangiliklarni taqdim etdi: Ryzen 3000 va 4000 seriyalari safiga yangi modellar qoʻshildiAMD kutilmagan yangiliklarni taqdim etdi: Ryzen 3000 va 4000 seriyalari safiga yangi modellar qoʻshildiKecha, 18:24Dunyo boʻylab bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlash toʻlqini kuchaymoqdaDunyo boʻylab bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlash toʻlqini kuchaymoqdaKecha, 17:59Quyoshdagi eng kuchli chaqnashni u boshlanishidan avval «koʻrish»ga muvaffaq boʻlindiQuyoshdagi eng kuchli chaqnashni u boshlanishidan avval «koʻrish»ga muvaffaq boʻlindiKecha, 17:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi