Snap kompaniyasi uzoq kutilgan Specs AR-koʻzoynaklarini taqdim etdi: Narxi va imkoniyatlari
Snap kompaniyasi uzoq yillik izlanishlardan soʻng, nihoyat oʻzining yangi avlod Specs aqlli koʻzoynaklarini keng ommaga namoyish etdi. Long-Bich shahrida boʻlib oʻtgan sunʼiy intellekt konferensiyasida taqdim etilgan ushbu qurilma toʻldirilgan borliq (AR) texnologiyalari olamida yangi sahifa ochishi kutilmoqda. Biroq, qurilmaning narxi koʻpchilikni hayratda qoldirdi — yangi gadjet 2 195 dollar etib belgilangan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Specs koʻzoynaklari uchun oldindan buyurtma berish jarayoni 16-iyundan boshlanadi. Dastlabki bosqichda qurilma AQSH, Buyuk Britaniya va Fransiya bozorlariga yetkazib beriladi. Taʼkidlash joizki, Snap oʻn yildan ortiq vaqtdan beri ushbu loyiha ustida ishlamoqda. Kompaniya oxirgi marta 2019-yilda isteʼmolchilar uchun moʻljallangan versiyani chiqargan edi, shundan soʻng barcha modellar faqat dasturchilar uchun yopiq tarzda taqdim etib kelindi.
Texnik xususiyatlar va dizaynTashqi koʻrinishidan Specs biroz yirikroq quyoshdan saqlovchi koʻzoynakni eslatadi. Uning asosiy ustunligi shundaki, barcha hisoblash jarayonlari bevosita qurilmaning oʻzida amalga oshiriladi. Yaʼni, u hech qanday tashqi blok yoki simli ulanishni talab qilmaydi. Qurilma ikkita Snapdragon protsessori yordamida ishlaydi va 51 darajali koʻrish maydoniga ega boʻlib, 16 million rangni aks ettira oladi.
Gadjetning vazni modeliga qarab 132 grammdan 136 grammgacha yetadi. Bu koʻrsatkich Meta Ray-Ban koʻzoynaklaridan sezilarli darajada ogʻirroq boʻlsa-da, Apple Vision Pro garniturasidan ancha yengildir. Batareya quvvati toʻrt soatlik uzluksiz ishlashga yetadi, maxsus quvvatlantirish gʻilofi esa umumiy ish vaqtini 20 soatgacha uzaytirishi mumkin.
Imkoniyatlar va sunʼiy intellektSpecs foydalanuvchilarga nafaqat video tomosha qilish yoki suratga olish, balki toʻlaqonli ish muhitini ham taklif etadi. Qurilma orqali internetda kezish, elektron pochta xabarlarini tekshirish va unumdorlik ilovalari bilan ishlash mumkin. Shuningdek, unda oʻyinlar oʻynash imkoniyati ham mavjud. Ayniqsa, "EyeConnect" funksiyasi diqqatga sazovor: ikki foydalanuvchi bir-biriga qaraganida, ular oʻrtasida koʻp ishtirokchili oʻyin seansi avtomatik tarzda faollashadi.
Yangi qurilmaning eng kuchli jihati — kontekstual sunʼiy intellektdir. Foydalanuvchi biror obyekta qarab, u haqida savol bersa, koʻzoynak darhol kerakli maʼlumotlarni taqdim etadi. Bu kabi AI-yordamchi tizimi hozirda aqlli koʻzoynaklar bozoridagi eng asosiy raqobat maydoniga aylanib bormoqda.
Narx masalasiga toʻxtaladigan boʻlsak, 2 195 dollarlik qiymat Specs qurilmasini ommaviy bozordan koʻra koʻproq yuqori texnologiya ishqibozlari va professionallar segmentiga yaqinlashtiradi. Solishtirish uchun, Meta Ray-Ban koʻzoynaklari 350 dollardan boshlanadi, Apple Vision Pro esa 3 500 dollar atrofida baholanadi. Snap kompaniyasining ushbu qadami AR-texnologiyalarini kundalik hayotga tatbiq etish yoʻlidagi muhim, ammo qimmatli urinish sifatida baholanmoqda.
…