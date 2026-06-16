Snap kompaniyasi uzoq kutilgan Specs AR-koʻzoynaklarini taqdim etdi: Narxi va imkoniyatlari

·21·Texno
Snap kompaniyasi uzoq kutilgan Specs AR-koʻzoynaklarini taqdim etdi: Narxi va imkoniyatlari

Snap kompaniyasi uzoq yillik izlanishlardan soʻng, nihoyat oʻzining yangi avlod Specs aqlli koʻzoynaklarini keng ommaga namoyish etdi. Long-Bich shahrida boʻlib oʻtgan sunʼiy intellekt konferensiyasida taqdim etilgan ushbu qurilma toʻldirilgan borliq (AR) texnologiyalari olamida yangi sahifa ochishi kutilmoqda. Biroq, qurilmaning narxi koʻpchilikni hayratda qoldirdi — yangi gadjet 2 195 dollar etib belgilangan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Specs koʻzoynaklari uchun oldindan buyurtma berish jarayoni 16-iyundan boshlanadi. Dastlabki bosqichda qurilma AQSH, Buyuk Britaniya va Fransiya bozorlariga yetkazib beriladi. Taʼkidlash joizki, Snap oʻn yildan ortiq vaqtdan beri ushbu loyiha ustida ishlamoqda. Kompaniya oxirgi marta 2019-yilda isteʼmolchilar uchun moʻljallangan versiyani chiqargan edi, shundan soʻng barcha modellar faqat dasturchilar uchun yopiq tarzda taqdim etib kelindi.

Texnik xususiyatlar va dizayn

Tashqi koʻrinishidan Specs biroz yirikroq quyoshdan saqlovchi koʻzoynakni eslatadi. Uning asosiy ustunligi shundaki, barcha hisoblash jarayonlari bevosita qurilmaning oʻzida amalga oshiriladi. Yaʼni, u hech qanday tashqi blok yoki simli ulanishni talab qilmaydi. Qurilma ikkita Snapdragon protsessori yordamida ishlaydi va 51 darajali koʻrish maydoniga ega boʻlib, 16 million rangni aks ettira oladi.

Gadjetning vazni modeliga qarab 132 grammdan 136 grammgacha yetadi. Bu koʻrsatkich Meta Ray-Ban koʻzoynaklaridan sezilarli darajada ogʻirroq boʻlsa-da, Apple Vision Pro garniturasidan ancha yengildir. Batareya quvvati toʻrt soatlik uzluksiz ishlashga yetadi, maxsus quvvatlantirish gʻilofi esa umumiy ish vaqtini 20 soatgacha uzaytirishi mumkin.

Imkoniyatlar va sunʼiy intellekt

Specs foydalanuvchilarga nafaqat video tomosha qilish yoki suratga olish, balki toʻlaqonli ish muhitini ham taklif etadi. Qurilma orqali internetda kezish, elektron pochta xabarlarini tekshirish va unumdorlik ilovalari bilan ishlash mumkin. Shuningdek, unda oʻyinlar oʻynash imkoniyati ham mavjud. Ayniqsa, "EyeConnect" funksiyasi diqqatga sazovor: ikki foydalanuvchi bir-biriga qaraganida, ular oʻrtasida koʻp ishtirokchili oʻyin seansi avtomatik tarzda faollashadi.

Yangi qurilmaning eng kuchli jihati — kontekstual sunʼiy intellektdir. Foydalanuvchi biror obyekta qarab, u haqida savol bersa, koʻzoynak darhol kerakli maʼlumotlarni taqdim etadi. Bu kabi AI-yordamchi tizimi hozirda aqlli koʻzoynaklar bozoridagi eng asosiy raqobat maydoniga aylanib bormoqda.

Narx masalasiga toʻxtaladigan boʻlsak, 2 195 dollarlik qiymat Specs qurilmasini ommaviy bozordan koʻra koʻproq yuqori texnologiya ishqibozlari va professionallar segmentiga yaqinlashtiradi. Solishtirish uchun, Meta Ray-Ban koʻzoynaklari 350 dollardan boshlanadi, Apple Vision Pro esa 3 500 dollar atrofida baholanadi. Snap kompaniyasining ushbu qadami AR-texnologiyalarini kundalik hayotga tatbiq etish yoʻlidagi muhim, ammo qimmatli urinish sifatida baholanmoqda.

SnapSpecsAR KoʻzoynakTexnologiyaSunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Opera One brauzeri tubdan yangilandi: Endi foydalanuvchilar oʻz interfeysini yaratadiOpera One brauzeri tubdan yangilandi: Endi foydalanuvchilar oʻz interfeysini yaratadiBugun, 17:59Rivian kompaniyasi R2 SUV yetkazib berish boshlanganidan soʻng yuzlab xodimlarni boʻshatdiRivian kompaniyasi R2 SUV yetkazib berish boshlanganidan soʻng yuzlab xodimlarni boʻshatdiBugun, 17:55Mobileye AQSHda oʻzining robotaksi xizmatini yoʻlga qoʻyishini eʼlon qildiMobileye AQSHda oʻzining robotaksi xizmatini yoʻlga qoʻyishini eʼlon qildiBugun, 17:52Yerga ulkan va potensial xavfli asteroid yaqinlashmoqda: 400 yillik rekordYerga ulkan va potensial xavfli asteroid yaqinlashmoqda: 400 yillik rekordBugun, 17:23Mobileye oʻzining robotaksi xizmatini ishga tushiradi: Intel shoʻba korxonasi yangi bosqichdaMobileye oʻzining robotaksi xizmatini ishga tushiradi: Intel shoʻba korxonasi yangi bosqichdaBugun, 17:23Sunʼiy intellektga ishonchsizlik: Nega isteʼmolchilar AI yozuvidan qochmoqda?Sunʼiy intellektga ishonchsizlik: Nega isteʼmolchilar AI yozuvidan qochmoqda?Bugun, 16:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi