iPhone foydalanuvchilari uchun Max messenjerida bildirishnomalar qayta tiklandi

·23·Texno
iPhone foydalanuvchilari uchun Max messenjerida bildirishnomalar qayta tiklandi

Rossiyaning Max messenjeri foydalanuvchilari iPhone qurilmalarida yoʻqolgan bildirishnomalarni qayta tiklash imkoniyatiga ega boʻlishdi. Apple doʻkonidan olib tashlangan va cheklovlarga duch kelgan ushbu ilova endilikda oʻz funksionalligini veb-texnologiyalar yordamida tiklamoqda. Bu haqda ixbt.com nashri maʼlumot tarqatdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, joriy yilning 3-iyun kuni Max ilovasi Apple App Store doʻkonidan rasman olib tashlangan edi. Oʻshanda Apple kompaniyasi ushbu qarorni amaldagi sanksiya cheklovlari bilan izohlagan. Natijada nafaqat ilovani yuklab olish imkoniyati yopildi, balki oʻrnatilgan dasturlarda yangi xabarlar haqida xabar beruvchi bildirishnomalar ham ishlashdan toʻxtadi.

Bildirishnomalarni yoqish boʻyicha yoʻriqnoma

Hozirda bildirishnomalarni qayta tiklash uchun foydalanuvchilardan messenjerning maxsus veb-talqinidan foydalanish talab etiladi. Jarayon Safari brauzeri orqali amalga oshiriladi. Avvalo, foydalanuvchi web.max.ru manzili orqali saytga kirishi va oʻz telefon raqami yordamida avtorizatsiyadan oʻtishi lozim.

Tizimga kirgach, Safari brauzerining pastki qismidagi "Ulashish" (Share) tugmasini bosish, soʻngra menyudan "Bosh ekranga qoʻshish" (Add to Home Screen) bandini tanlash kerak. Shundan soʻng, iPhone ishchi stolida messenjerning alohida belgisi paydo boʻladi va u mustaqil ilova kabi ishlay boshlaydi.

Yangi yaratilgan yorliq orqali tizimga qayta kirilganda, qurilma foydalanuvchidan bildirishnomalarni yuborishga ruxsat soʻraydi. Agar ushbu soʻrov tasdiqlansa, yangi xabarlar haqidagi maʼlumotlar xuddi oddiy ilovalardagidek ekranda aks eta boshlaydi. Bu usul Apple kompaniyasining doʻkon cheklovlarini chetlab oʻtish imkonini beradi.

Ushbu holat texnologiya olamida PWA (Progressive Web Apps) texnologiyasining ahamiyati ortib borayotganini yana bir bor isbotlamoqda. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu tajriba qiziqarli boʻlishi mumkin, sababi ayrim bank va moliya ilovalari sanksiyalar tufayli oʻchirilganda, aynan shu kabi veb-yechimlar yagona chora boʻlib qolmoqda.

Hozircha Apple ushbu uslubga qarshi keskin choralar koʻrmagan, biroq kompaniya ekotizim xavfsizligini roʻkach qilib, kelajakda veb-ilovalar imkoniyatlarini cheklashi ehtimoli ham yoʻq emas. Shunga qaramay, Max messenjeri jamoasi oʻz auditoriyasini saqlab qolish uchun barcha texnik imkoniyatlarni ishga solmoqda.

AppleiPhoneMaxMessenjerTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya aeroportlarida yangi davr: Pulkovo ilk bor pilotsiz texnikalarni ishga tushiradiRossiya aeroportlarida yangi davr: Pulkovo ilk bor pilotsiz texnikalarni ishga tushiradiBugun, 20:27Sunʼiy intellekt va xarajatlar: Kompaniyalar kutilgan daromadni hisoblay olmayaptiSunʼiy intellekt va xarajatlar: Kompaniyalar kutilgan daromadni hisoblay olmayaptiBugun, 20:22Snap kompaniyasi yangi AR-koʻzoynaklarini taqdim etdi: Narxi va aksiyalar tushishiSnap kompaniyasi yangi AR-koʻzoynaklarini taqdim etdi: Narxi va aksiyalar tushishiBugun, 20:22Xiaomi yoʻlda qahva tayyorlaydigan ilk portativ Mijia kofemashinasini taqdim etdiXiaomi yoʻlda qahva tayyorlaydigan ilk portativ Mijia kofemashinasini taqdim etdiBugun, 19:54Ilova doʻkonlaridagi yirik firibgarlik: Genesis Tech tarmogʻi qanday fosh etildi?Ilova doʻkonlaridagi yirik firibgarlik: Genesis Tech tarmogʻi qanday fosh etildi?Bugun, 19:52Sharge kompaniyasi avtomobil akkumulyatorlari asosida yangi tashqi quvvatlantirgich chiqardiSharge kompaniyasi avtomobil akkumulyatorlari asosida yangi tashqi quvvatlantirgich chiqardiBugun, 19:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi