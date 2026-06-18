iPhone foydalanuvchilari uchun Max messenjerida bildirishnomalar qayta tiklandi
Rossiyaning Max messenjeri foydalanuvchilari iPhone qurilmalarida yoʻqolgan bildirishnomalarni qayta tiklash imkoniyatiga ega boʻlishdi. Apple doʻkonidan olib tashlangan va cheklovlarga duch kelgan ushbu ilova endilikda oʻz funksionalligini veb-texnologiyalar yordamida tiklamoqda. Bu haqda ixbt.com nashri maʼlumot tarqatdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, joriy yilning 3-iyun kuni Max ilovasi Apple App Store doʻkonidan rasman olib tashlangan edi. Oʻshanda Apple kompaniyasi ushbu qarorni amaldagi sanksiya cheklovlari bilan izohlagan. Natijada nafaqat ilovani yuklab olish imkoniyati yopildi, balki oʻrnatilgan dasturlarda yangi xabarlar haqida xabar beruvchi bildirishnomalar ham ishlashdan toʻxtadi.
Bildirishnomalarni yoqish boʻyicha yoʻriqnomaHozirda bildirishnomalarni qayta tiklash uchun foydalanuvchilardan messenjerning maxsus veb-talqinidan foydalanish talab etiladi. Jarayon Safari brauzeri orqali amalga oshiriladi. Avvalo, foydalanuvchi web.max.ru manzili orqali saytga kirishi va oʻz telefon raqami yordamida avtorizatsiyadan oʻtishi lozim.
Tizimga kirgach, Safari brauzerining pastki qismidagi "Ulashish" (Share) tugmasini bosish, soʻngra menyudan "Bosh ekranga qoʻshish" (Add to Home Screen) bandini tanlash kerak. Shundan soʻng, iPhone ishchi stolida messenjerning alohida belgisi paydo boʻladi va u mustaqil ilova kabi ishlay boshlaydi.
Yangi yaratilgan yorliq orqali tizimga qayta kirilganda, qurilma foydalanuvchidan bildirishnomalarni yuborishga ruxsat soʻraydi. Agar ushbu soʻrov tasdiqlansa, yangi xabarlar haqidagi maʼlumotlar xuddi oddiy ilovalardagidek ekranda aks eta boshlaydi. Bu usul Apple kompaniyasining doʻkon cheklovlarini chetlab oʻtish imkonini beradi.
Ushbu holat texnologiya olamida PWA (Progressive Web Apps) texnologiyasining ahamiyati ortib borayotganini yana bir bor isbotlamoqda. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu tajriba qiziqarli boʻlishi mumkin, sababi ayrim bank va moliya ilovalari sanksiyalar tufayli oʻchirilganda, aynan shu kabi veb-yechimlar yagona chora boʻlib qolmoqda.
Hozircha Apple ushbu uslubga qarshi keskin choralar koʻrmagan, biroq kompaniya ekotizim xavfsizligini roʻkach qilib, kelajakda veb-ilovalar imkoniyatlarini cheklashi ehtimoli ham yoʻq emas. Shunga qaramay, Max messenjeri jamoasi oʻz auditoriyasini saqlab qolish uchun barcha texnik imkoniyatlarni ishga solmoqda.
…