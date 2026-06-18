SpaceX yangi parvozga tayyor: Starship maydonchasida suv tizimi sinovdan oʻtkazildi

·16·Texno
SpaceX yangi parvozga tayyor: Starship maydonchasida suv tizimi sinovdan oʻtkazildi

Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi oʻzining eng qudratli raketasi — Starship loyihasini rivojlantirish yoʻlida navbatdagi muhim bosqichni yakunladi. Texas shtatidagi Starbase kosmodromida joylashgan Pad 2 start maydonchasida issiqlikni qaytarish va alanga bosimi pasaytirishga moʻljallangan suv tizimi muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

NASASpaceflight translyatsiyasi xabarlariga koʻra, sinov davomida start maydonchasi asosidan yuqori bosim ostida ulkan suv oqimlari otilib chiqqan. Ushbu tizim raketa dvigatellari ishga tushgan paytda hosil boʻladigan ekstremal haroratni pasaytirish va zarba toʻlqinlarini yumshatish uchun xizmat qiladi. Suv oqimlari Raptor dvigatellari alangasi bilan toʻqnashganda quyuq bugʻ bulutlarini hosil qilib, infra-tuzilmani erib ketishdan himoya qiladi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bu Starship loyihasining 12-parvozidan keyin amalga oshirilgan toʻrtinchi shunday tekshiruvdir. Tizimning barqaror ishlashi kelgusi missiyalar xavfsizligini taʼminlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Chunki dunyodagi eng yirik raketa hisoblangan Starship oʻzining oʻnlab dvigatellari bilan start maydonchasiga misli koʻrilmagan bosim oʻtkazadi.

Kelgusi rejalar va orbital parvoz istiqbollari

SpaceX prezidenti va operatsion direktori Gwynne Shotwell xonimning maʼlumotlariga koʻra, navbatdagi 12-parvoz ssenariysi koʻp jihatdan Flight 12 tajribasini takrorlaydi. Biroq, kompaniya muhandislari har bir urinishda texnik koʻrsatkichlarni yaxshilab bormoqda. Eng qiziqarli yangilik shundaki, 14-parvoz Starship tarixidagi birinchi toʻliq orbital parvoz boʻlishi kutilmoqda.

Ayni paytda SpaceX nafaqat Texasda, balki Floridadagi Kanaveral burnida ham faol ish olib bormoqda. U yerda ulkan raketalarni havoda “tutib olish” xususiyatiga ega boʻlgan Mechazilla minorasini oʻrnatish jarayoni boshlangan. Bu texnologiya raketaning birinchi bosqichini qayta ishlatish samaradorligini yangi darajaga olib chiqadi.

Ushbu sinovlar SpaceX kompaniyasining Marsga parvoz qilish va Oyni oʻzlashtirish borasidagi global strategiyasining bir qismidir. Starship loyihasining muvaffaqiyati nafaqat xususiy kosmonavtika, balki butun insoniyatning koinotga chiqish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. Hozirda muhandislar barcha tizimlarni yakuniy sozlash ishlarini olib bormoqda.

SpaceXStarshipIlon MaskTexnologiyaKoinot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovadaPlaymatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovadaBugun, 07:00NASA Marsni tadqiq qilish uchun Erik Shmidtning Relativity Space kompaniyasini tanladiNASA Marsni tadqiq qilish uchun Erik Shmidtning Relativity Space kompaniyasini tanladiBugun, 06:29Elon Musk: Grok sunʼiy intellekti 2026-yilga qadar toʻliq metrajli filmlar yaratadiElon Musk: Grok sunʼiy intellekti 2026-yilga qadar toʻliq metrajli filmlar yaratadiBugun, 06:28Tesla avtomobillari haydovchining toʻxtash joyi boʻyicha odatlarini eslab qoladiTesla avtomobillari haydovchining toʻxtash joyi boʻyicha odatlarini eslab qoladiBugun, 05:52Rollme Hero D5: GPS va oflayn navigatsiyaga ega hamyonbop aqlli soat taqdim etildiRollme Hero D5: GPS va oflayn navigatsiyaga ega hamyonbop aqlli soat taqdim etildiBugun, 05:21Samsung displeylar olamida inqilob qildi: 40 000 nit yorqinlikka ega RGB OLEDoS taqdim etildiSamsung displeylar olamida inqilob qildi: 40 000 nit yorqinlikka ega RGB OLEDoS taqdim etildiBugun, 04:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi