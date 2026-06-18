SpaceX yangi parvozga tayyor: Starship maydonchasida suv tizimi sinovdan oʻtkazildi
Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi oʻzining eng qudratli raketasi — Starship loyihasini rivojlantirish yoʻlida navbatdagi muhim bosqichni yakunladi. Texas shtatidagi Starbase kosmodromida joylashgan Pad 2 start maydonchasida issiqlikni qaytarish va alanga bosimi pasaytirishga moʻljallangan suv tizimi muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
NASASpaceflight translyatsiyasi xabarlariga koʻra, sinov davomida start maydonchasi asosidan yuqori bosim ostida ulkan suv oqimlari otilib chiqqan. Ushbu tizim raketa dvigatellari ishga tushgan paytda hosil boʻladigan ekstremal haroratni pasaytirish va zarba toʻlqinlarini yumshatish uchun xizmat qiladi. Suv oqimlari Raptor dvigatellari alangasi bilan toʻqnashganda quyuq bugʻ bulutlarini hosil qilib, infra-tuzilmani erib ketishdan himoya qiladi.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bu Starship loyihasining 12-parvozidan keyin amalga oshirilgan toʻrtinchi shunday tekshiruvdir. Tizimning barqaror ishlashi kelgusi missiyalar xavfsizligini taʼminlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Chunki dunyodagi eng yirik raketa hisoblangan Starship oʻzining oʻnlab dvigatellari bilan start maydonchasiga misli koʻrilmagan bosim oʻtkazadi.
Kelgusi rejalar va orbital parvoz istiqbollariSpaceX prezidenti va operatsion direktori Gwynne Shotwell xonimning maʼlumotlariga koʻra, navbatdagi 12-parvoz ssenariysi koʻp jihatdan Flight 12 tajribasini takrorlaydi. Biroq, kompaniya muhandislari har bir urinishda texnik koʻrsatkichlarni yaxshilab bormoqda. Eng qiziqarli yangilik shundaki, 14-parvoz Starship tarixidagi birinchi toʻliq orbital parvoz boʻlishi kutilmoqda.
Ayni paytda SpaceX nafaqat Texasda, balki Floridadagi Kanaveral burnida ham faol ish olib bormoqda. U yerda ulkan raketalarni havoda “tutib olish” xususiyatiga ega boʻlgan Mechazilla minorasini oʻrnatish jarayoni boshlangan. Bu texnologiya raketaning birinchi bosqichini qayta ishlatish samaradorligini yangi darajaga olib chiqadi.
Ushbu sinovlar SpaceX kompaniyasining Marsga parvoz qilish va Oyni oʻzlashtirish borasidagi global strategiyasining bir qismidir. Starship loyihasining muvaffaqiyati nafaqat xususiy kosmonavtika, balki butun insoniyatning koinotga chiqish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. Hozirda muhandislar barcha tizimlarni yakuniy sozlash ishlarini olib bormoqda.
…