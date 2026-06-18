Oppo Reno 15A taqdim etildi: 7000 mAch akkumulyator va IP69 darajasidagi himoya
Smartfonlar bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlgan Oppo kompaniyasi shov-shuvli anonslarsiz oʻzining yangi Reno 15A modelini namoyish etdi. Ushbu qurilma oʻzining gʻayritabiiy sigʻimli akkumulyatori va ekstremal sharoitlarga chidamliligi bilan oʻrta segment vakillari orasida yaqqol ajralib turibdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi smartfon yil boshida taqdim etilgan Reno 15F modelining takomillashtirilgan talqini hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Qurilmaning eng asosiy ustunligi uning quvvat manbaidir. Muhandislar korpus ichiga 7000 mAch sigʻimli ulkan akkumulyatorni joylashtirishga muvaffaq boʻlishgan. Bu koʻrsatkich zamonaviy smartfonlar uchun rekord daraja hisoblanadi va foydalanuvchiga bir necha kunlik avtonom ish faoliyatini kafolatlaydi. Shuningdek, 80 W quvvatga ega tezkor quvvatlash texnologiyasi bunday katta hajmdagi batareyani qisqa vaqt ichida toʻldirish imkonini beradi.
Ekran va unumdorlik xususiyatlariOppo Reno 15A 6,6 dyuymli AMOLED displey bilan jihozlangan boʻlib, u 120 Hz yangilanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi. Full HD+ ruxsatidagi ekran 1400 nitgacha yorqinlikka ega, bu esa quyoshli kunda ham tasvirni aniq koʻrish imkonini beradi. Displey yuzasi AGC Dragontrail STAR D+ himoya oynasi bilan qoplangan, barmoq izi skaneri esa bevosita ekran ostiga joylashtirilgan.
Smartfonning unumdorligi uchun Snapdragon 6 Gen 1 protsessori masʼuldir. Qurilma LPDDR4X operativ xotira va UFS 3.1 standartidagi ichki xotira bilan taʼminlangan. Bu kombinatsiya kundalik vazifalar va oʻyinlar uchun yetarli quvvatni taqdim etadi. Shuningdek, foydalanuvchilar microSD xotira kartasi orqali saqlash hajmini kengaytirishlari mumkin.
Kamera va ekstremal himoyaKamera imkoniyatlari ham eʼtibordan chetda qolmagan. Asosiy blok uchta moduldan iborat:
- 50 megapikselli asosiy sensor (OIS optik barqarorlashtirish tizimi bilan);
- 8 megapikselli keng burchakli obʼyektiv;
- 2 megapikselli makromodul.
Alohida taʼkidlash joizki, Oppo Reno 15A korpusi IP66, IP68 va hatto IP69 standartlari boʻyicha himoyalangan. Bu shuni anglatadiki, smartfon nafaqat suvga tushib ketishdan, balki yuqori bosimli issiq suv oqimidan ham qoʻrqmaydi. Dasturiy taʼminot sifatida Android 16 bazasidagi ColorOS 16 interfeysi tanlangan. Qurilmaning Yaponiya bozoridagi boshlangʻich narxi taxminan 400 dollarni tashkil etadi. Oʻzbekiston bozoriga kirib kelishi borasida hozircha rasmiy maʼlumotlar mavjud emas, biroq Reno seriyasi mamlakatimizda oʻz muxlislariga ega ekanligi hisobga olinsa, uning paydo boʻlishi ehtimoli yuqori.
…