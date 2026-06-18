Oppo Reno 15A taqdim etildi: 7000 mAch akkumulyator va IP69 darajasidagi himoya

·0·Texno
Oppo Reno 15A taqdim etildi: 7000 mAch akkumulyator va IP69 darajasidagi himoya

Smartfonlar bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlgan Oppo kompaniyasi shov-shuvli anonslarsiz oʻzining yangi Reno 15A modelini namoyish etdi. Ushbu qurilma oʻzining gʻayritabiiy sigʻimli akkumulyatori va ekstremal sharoitlarga chidamliligi bilan oʻrta segment vakillari orasida yaqqol ajralib turibdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi smartfon yil boshida taqdim etilgan Reno 15F modelining takomillashtirilgan talqini hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Qurilmaning eng asosiy ustunligi uning quvvat manbaidir. Muhandislar korpus ichiga 7000 mAch sigʻimli ulkan akkumulyatorni joylashtirishga muvaffaq boʻlishgan. Bu koʻrsatkich zamonaviy smartfonlar uchun rekord daraja hisoblanadi va foydalanuvchiga bir necha kunlik avtonom ish faoliyatini kafolatlaydi. Shuningdek, 80 W quvvatga ega tezkor quvvatlash texnologiyasi bunday katta hajmdagi batareyani qisqa vaqt ichida toʻldirish imkonini beradi.

Ekran va unumdorlik xususiyatlari

Oppo Reno 15A 6,6 dyuymli AMOLED displey bilan jihozlangan boʻlib, u 120 Hz yangilanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi. Full HD+ ruxsatidagi ekran 1400 nitgacha yorqinlikka ega, bu esa quyoshli kunda ham tasvirni aniq koʻrish imkonini beradi. Displey yuzasi AGC Dragontrail STAR D+ himoya oynasi bilan qoplangan, barmoq izi skaneri esa bevosita ekran ostiga joylashtirilgan.

Smartfonning unumdorligi uchun Snapdragon 6 Gen 1 protsessori masʼuldir. Qurilma LPDDR4X operativ xotira va UFS 3.1 standartidagi ichki xotira bilan taʼminlangan. Bu kombinatsiya kundalik vazifalar va oʻyinlar uchun yetarli quvvatni taqdim etadi. Shuningdek, foydalanuvchilar microSD xotira kartasi orqali saqlash hajmini kengaytirishlari mumkin.

Kamera va ekstremal himoya

Kamera imkoniyatlari ham eʼtibordan chetda qolmagan. Asosiy blok uchta moduldan iborat:

  • 50 megapikselli asosiy sensor (OIS optik barqarorlashtirish tizimi bilan);
  • 8 megapikselli keng burchakli obʼyektiv;
  • 2 megapikselli makromodul.
Selfi ixlosmandlari uchun esa 50 megapikselli yuqori aniqlikdagi old kamera oʻrnatilgan. Bu esa ijtimoiy tarmoqlar uchun sifatli kontent yaratish imkonini beradi.

Alohida taʼkidlash joizki, Oppo Reno 15A korpusi IP66, IP68 va hatto IP69 standartlari boʻyicha himoyalangan. Bu shuni anglatadiki, smartfon nafaqat suvga tushib ketishdan, balki yuqori bosimli issiq suv oqimidan ham qoʻrqmaydi. Dasturiy taʼminot sifatida Android 16 bazasidagi ColorOS 16 interfeysi tanlangan. Qurilmaning Yaponiya bozoridagi boshlangʻich narxi taxminan 400 dollarni tashkil etadi. Oʻzbekiston bozoriga kirib kelishi borasida hozircha rasmiy maʼlumotlar mavjud emas, biroq Reno seriyasi mamlakatimizda oʻz muxlislariga ega ekanligi hisobga olinsa, uning paydo boʻlishi ehtimoli yuqori.

OppoReno 15ASmartfonTexnologiyaAndroid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rostex havoda manevr qilishga qodir yangi Supercam S180 dronini taqdim etdiRostex havoda manevr qilishga qodir yangi Supercam S180 dronini taqdim etdiBugun, 08:52Sunʼiy intellekt boʻyicha “yopiq klub”: AQSH va Yevropa Ittifoqi yangi ittifoq tuzmoqdaSunʼiy intellekt boʻyicha “yopiq klub”: AQSH va Yevropa Ittifoqi yangi ittifoq tuzmoqdaBugun, 08:28Google yangi turdagi reCAPTCHA tizimini sinovdan oʻtkazmoqda: Endi qoʻl harakati talab etiladiGoogle yangi turdagi reCAPTCHA tizimini sinovdan oʻtkazmoqda: Endi qoʻl harakati talab etiladiBugun, 08:22Elon Musk kompaniyasi yangi avlod Prufrock MB2 burgʻulash qurilmasini ishga tushirdiElon Musk kompaniyasi yangi avlod Prufrock MB2 burgʻulash qurilmasini ishga tushirdiBugun, 07:28Computex 2026: Ocypus kompaniyasi oʻzgaruvchan geometriyali sovitish tizimlarini taqdim etdiComputex 2026: Ocypus kompaniyasi oʻzgaruvchan geometriyali sovitish tizimlarini taqdim etdiBugun, 07:23Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovadaPlaymatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovadaBugun, 07:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi