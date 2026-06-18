Rossiyada iPhone 17 Pro narxi keskin pasaydi: Flagman arzonlashishda davom etmoqda

·36·Texno
Rossiyada iPhone 17 Pro narxi keskin pasaydi: Flagman arzonlashishda davom etmoqda

Apple kompaniyasining oʻtgan yili taqdim etilgan flagman smartfoni iPhone 17 Pro Rossiya chakana savdo bozorida sezilarli darajada arzonlashishda davom etmoqda. Sotuvlar boshlanganidan buyon oʻtgan vaqt ichida qurilmaning narxi rekord darajadagi minimal koʻrsatkichga tushdi, bu esa yangi modelni xarid qilishni rejalashtirayotgan foydalanuvchilar uchun qulay imkoniyat yaratmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hi-Tech Mail nashrining maʼlumotlariga koʻra, iyun oyi oʻrtalariga kelib, 256 GB ichki xotiraga ega iPhone 17 Pro modelini chakana savdo nuqtalarida oʻrtacha 82,5 ming rublga topish mumkin. Yirik marketpleyslarda esa narxlar 85,5 ming rubldan boshlanmoqda. Taqqoslash uchun, joriy yilning may oyida ushbu qurilma qariyb 4 ming rublga qimmatroq sotilayotgan edi. Bu esa flagmanning narxi barqaror pasayish tendensiyasiga kirganini tasdiqlaydi.

Soʻnggi bir oy ichida smartfon narxi taxminan 5 foizga, soʻnggi yarim yil ichida esa 10 foizdan koʻproqqa arzonlashgan. Narxlar dinamikasini tahlil qiladigan boʻlsak, eng katta pasayish sotuvlar boshlangan ilk oylarda kuzatilgan. Masalan, 2025-yilning sentyabr oyida iPhone 17 Pro 165 ming rubldan sotuvga chiqqan boʻlsa, 2026-yilning yanvariga kelib uning narxi 92–95 ming rubl atrofida barqarorlashgan edi.

Texnik imkoniyatlar va yangiliklar

iPhone 17 Pro modeli oʻzidan oldingi avlodlardan nafaqat dizayni, balki texnik xususiyatlari bilan ham ajralib turadi. Qurilma 6,3 dyuymli Super Retina XDR OLED-displeyi bilan jihozlangan boʻlib, tasvir aniqligi va yorqinligi boʻyicha yuqori koʻrsatkichlarni namoyish etadi. Smartfonning yuragi – yuqori unumdorlikka ega Apple A19 Pro chipi hisoblanadi.

Ushbu modelning asosiy xususiyatlaridan biri uning tashqi koʻrinishi va tuzilishidir. iPhone 17 Pro butunlay alyuminiydan ishlangan korpus va yangilangan kamera blokiga ega boʻldi. Shuningdek, Apple muhandislari buglanish kamerasiga asoslangan yangi sovutish tizimini joriy etishgan. Bu yechim ogʻir oʻyinlar va murakkab vazifalar bajarilayotganda smartfonning qizib ketish muammosini bartaraf etishga xizmat qiladi.

Kamera tizimi ham sezilarli darajada takomillashtirilgan boʻlib, u quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:

  • Uchtalik 48 megapikselli asosiy kamera moduli;
  • 40 karrali gibrid zumga ega yaxshilangan teleobyektiv;
  • Kam yoritilgan sharoitda yuqori sifatli suratga olish texnologiyasi.
Bundan tashqari, qurilma sigʻimi kengaytirilgan akkumulyator bilan taʼminlangan boʻlib, u avtonom ish vaqtini sezilarli darajada oshirgan. Rossiya bozoridagi narxlarning pasayishi odatda qoʻshni Markaziy Osiyo mamlakatlari, jumladan, Oʻzbekistondagi "kulrang" bozor narxlariga ham bilvosita taʼsir koʻrsatadi. Bu esa yaqin orada mintaqamizda ham ushbu model narxlarining biroz arzonlashishini kutishga asos boʻladi.

AppleiPhoneSmartfonTexnologiyaNarxlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple narx oshishi haqida mijozlarga jiddiy ogohlantiruv berdiApple narx oshishi haqida mijozlarga jiddiy ogohlantiruv berdiBugun, 12:03Waymo 4000 ga yaqin robotaksilarini qayta chaqirib olmoqda: Avtopilot yoʻl taʼmirlash hududlarini tanimay qoldiWaymo 4000 ga yaqin robotaksilarini qayta chaqirib olmoqda: Avtopilot yoʻl taʼmirlash hududlarini tanimay qoldiBugun, 11:58Bir marta quvvatlash bilan uch kun: OnePlus N6 smartfonining oʻziga xos jihatlari maʼlum boʻldiBir marta quvvatlash bilan uch kun: OnePlus N6 smartfonining oʻziga xos jihatlari maʼlum boʻldiBugun, 11:52Caviar kompaniyasi iPhone 17 Pro Max uchun noyob magnitli panellarni taqdim etdiCaviar kompaniyasi iPhone 17 Pro Max uchun noyob magnitli panellarni taqdim etdiBugun, 11:51Samsung Galaxy S27 flagmani kutilgan yangilanishlarsiz qolishi mumkinSamsung Galaxy S27 flagmani kutilgan yangilanishlarsiz qolishi mumkinBugun, 11:29Oʻzbekistonda Amazon Leo sunʼiy yoʻldosh interneti ishga tushiriladiOʻzbekistonda Amazon Leo sunʼiy yoʻldosh interneti ishga tushiriladiBugun, 10:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi