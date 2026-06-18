Rossiyada iPhone 17 Pro narxi keskin pasaydi: Flagman arzonlashishda davom etmoqda
Apple kompaniyasining oʻtgan yili taqdim etilgan flagman smartfoni iPhone 17 Pro Rossiya chakana savdo bozorida sezilarli darajada arzonlashishda davom etmoqda. Sotuvlar boshlanganidan buyon oʻtgan vaqt ichida qurilmaning narxi rekord darajadagi minimal koʻrsatkichga tushdi, bu esa yangi modelni xarid qilishni rejalashtirayotgan foydalanuvchilar uchun qulay imkoniyat yaratmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hi-Tech Mail nashrining maʼlumotlariga koʻra, iyun oyi oʻrtalariga kelib, 256 GB ichki xotiraga ega iPhone 17 Pro modelini chakana savdo nuqtalarida oʻrtacha 82,5 ming rublga topish mumkin. Yirik marketpleyslarda esa narxlar 85,5 ming rubldan boshlanmoqda. Taqqoslash uchun, joriy yilning may oyida ushbu qurilma qariyb 4 ming rublga qimmatroq sotilayotgan edi. Bu esa flagmanning narxi barqaror pasayish tendensiyasiga kirganini tasdiqlaydi.
Soʻnggi bir oy ichida smartfon narxi taxminan 5 foizga, soʻnggi yarim yil ichida esa 10 foizdan koʻproqqa arzonlashgan. Narxlar dinamikasini tahlil qiladigan boʻlsak, eng katta pasayish sotuvlar boshlangan ilk oylarda kuzatilgan. Masalan, 2025-yilning sentyabr oyida iPhone 17 Pro 165 ming rubldan sotuvga chiqqan boʻlsa, 2026-yilning yanvariga kelib uning narxi 92–95 ming rubl atrofida barqarorlashgan edi.
Texnik imkoniyatlar va yangiliklariPhone 17 Pro modeli oʻzidan oldingi avlodlardan nafaqat dizayni, balki texnik xususiyatlari bilan ham ajralib turadi. Qurilma 6,3 dyuymli Super Retina XDR OLED-displeyi bilan jihozlangan boʻlib, tasvir aniqligi va yorqinligi boʻyicha yuqori koʻrsatkichlarni namoyish etadi. Smartfonning yuragi – yuqori unumdorlikka ega Apple A19 Pro chipi hisoblanadi.
Ushbu modelning asosiy xususiyatlaridan biri uning tashqi koʻrinishi va tuzilishidir. iPhone 17 Pro butunlay alyuminiydan ishlangan korpus va yangilangan kamera blokiga ega boʻldi. Shuningdek, Apple muhandislari buglanish kamerasiga asoslangan yangi sovutish tizimini joriy etishgan. Bu yechim ogʻir oʻyinlar va murakkab vazifalar bajarilayotganda smartfonning qizib ketish muammosini bartaraf etishga xizmat qiladi.
Kamera tizimi ham sezilarli darajada takomillashtirilgan boʻlib, u quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:
- Uchtalik 48 megapikselli asosiy kamera moduli;
- 40 karrali gibrid zumga ega yaxshilangan teleobyektiv;
- Kam yoritilgan sharoitda yuqori sifatli suratga olish texnologiyasi.
…