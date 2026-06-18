Xitoy dengiz shamol energetikasi boʻyicha dunyoda mutlaq yetakchiga aylandi

·34·Texno
Xitoy dengiz shamol energetikasi boʻyicha dunyoda mutlaq yetakchiga aylandi

Xitoy jahonning qayta tiklanuvchi energiya manbalari bozorida oʻz hukmronligini mustahkamlashda davom etmoqda. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, ushbu mamlakat dengiz shamol energetikasi sohasida nafaqat eng yirik quvvat egasi, balki global oʻsishning asosiy drayveriga aylandi. Bugungi kunda sayyoramizdagi jami dengiz shamol elektr stansiyalarining yarmidan koʻpi aynan Xitoy hissasiga toʻgʻri kelmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

CCTV Finance nashrining mydrivers resursiga tayanib xabar berishicha, 2025-yil yakunlariga koʻra, dunyo boʻylab tarmoqqa ulangan dengiz shamol elektr stansiyalarining umumiy quvvati 92,475 million kilovattni tashkil etdi. Ushbu ulkan koʻrsatkichning 56 foizi, yaʼni 52,042 million kilovatti Xitoy hududidagi qurilmalar tomonidan ishlab chiqarilmoqda. Shu tariqa, Pekin 2021-yilda Buyuk Britaniyani ortda qoldirganidan beri jahon reytingida birinchi oʻrinni hech kimga bermay kelmoqda.

Oʻtgan yil davomida global miqyosda yangi ishga tushirilgan quvvatlar hajmi 9,252 million kilovattga yetdi, bu esa avvalgi yilga nisbatan 16 foizlik oʻsish demakdir. Eʼtiborlisi shundaki, ushbu yangi quvvatlarning qariyb 80 foizi — aniqrogʻi 7,192 million kilovatti aynan Xitoy bozorida barpo etilgan. Bu koʻrsatkich mamlakatning ketma-ket sakkiz yildan beri yangi qurilmalarni oʻrnatish boʻyicha jahon yetakchisi boʻlib qolayotganini tasdiqlaydi.

Texnologik ustunlik va strategik maqsadlar

Xitoyning bu boradagi muvaffaqiyati shunchaki tasodif emas, balki uzoq muddatli davlat strategiyasi va texnologik innovatsiyalarga kiritilgan investitsiyalar natijasidir. Dengiz shamol turbinalari quruqlikdagilarga qaraganda samaraliroq hisoblanadi, chunki okean kengliklarida shamol tezligi yuqori va barqarordir. Xitoy oʻzining sharqiy qirgʻoqlaridagi ulkan akvatoriyalardan unumli foydalangan holda, yashil iqtisodiyotga oʻtishni jadallashtirmoqda.

Ekspertlarning fikricha, Xitoyning bu sohadagi faolligi global energiya bozoridagi narxlarning pasayishiga ham xizmat qiladi. Ommaviy ishlab chiqarish va yangi texnologiyalarni joriy etish orqali turbinalar tannarxi pasaymoqda, bu esa boshqa davlatlar uchun ham shamol energetikasini yanada jozibador qiladi. Hozirda Xitoy kompaniyalari nafaqat oʻz mamlakatida, balki xalqaro loyihalarda ham asosiy pudratchi sifatida ishtirok etishni boshlagan.

Oʻzbekiston kabi dengizga chiqish imkoniyati boʻlmagan mamlakatlar uchun Xitoyning ushbu tajribasi quruqlikdagi shamol energetikasini rivojlantirishda muhim namuna boʻlishi mumkin. Markaziy Osiyo mintaqasida, xususan, Qoraqalpogʻiston va Navoiy viloyatlarida shamol energetikasi salohiyati yuqori baholanmoqda va bu loyihalarda Xitoy texnologiyalaridan keng foydalanilmoqda. Kelajakda qayta tiklanuvchi energiya ulushini oshirish orqali ekologik muammolarni hal etish va energiya xavfsizligini taʼminlash ustuvor vazifa boʻlib qoladi.

XitoyEnergetikaShamol Elektr StansiyasiTexnologiyaEkologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Spotify haqiqiy ishqibozlar uchun chiptalarni band qilish tizimini ishga tushirdiSpotify haqiqiy ishqibozlar uchun chiptalarni band qilish tizimini ishga tushirdiBugun, 14:25Xitoy koinotda guruch yetishtirmoqda: Oy va Mars missiyalari uchun muhim qadamXitoy koinotda guruch yetishtirmoqda: Oy va Mars missiyalari uchun muhim qadamBugun, 13:55Adobe oʻzining AI yordamchisini Premiere, Illustrator va InDesign ilovalariga integratsiya qildiAdobe oʻzining AI yordamchisini Premiere, Illustrator va InDesign ilovalariga integratsiya qildiBugun, 13:30Rossiya ilk yuqori tezlikdagi temir yoʻl magistrali uchun sinovlarni yakunladiRossiya ilk yuqori tezlikdagi temir yoʻl magistrali uchun sinovlarni yakunladiBugun, 13:26Rossiyaning yangi UTS-800 oʻquv-mashgʻulot samolyoti ilk parvoziga tayyorlanmoqdaRossiyaning yangi UTS-800 oʻquv-mashgʻulot samolyoti ilk parvoziga tayyorlanmoqdaBugun, 13:22Honor kompaniyasi rekord darajadagi akkumulyatorga ega Honor 600 Smart smartfonini taqdim etdiHonor kompaniyasi rekord darajadagi akkumulyatorga ega Honor 600 Smart smartfonini taqdim etdiBugun, 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi