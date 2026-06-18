iPhone 18 Pro narxi keskin oshishi kutilmoqda: Apple smartfonlari 1400 dollarga yetishi mumkin

·53·Texno
iPhone 18 Pro narxi keskin oshishi kutilmoqda: Apple smartfonlari 1400 dollarga yetishi mumkin

Apple kompaniyasining kelajakdagi flagmanlari narx siyosatida jiddiy oʻzgarishlar yuz berishi kutilmoqda. The Wall Street Journal nashri tahlilchilarining maʼlumotlariga koʻra, iPhone 18 Pro modelining boshlangʻich narxi sezilarli darajada koʻtarilib, 1400 dollarni tashkil etishi mumkin. Bu hozirgi narxlarga nisbatan qariyb 300 dollarlik oʻsishni anglatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Narxlarning bunday koʻtarilishiga asosiy sabab sifatida butlovchi qismlar, xususan, xotira modullari va kamera tizimlarining tannarxi oshib borayotgani koʻrsatilmoqda. Apple rahbari Tim Kuk yaqinda bergan bayonotida kompaniya ishlab chiqarish xarajatlarining ortishi, ayniqsa xotira chiplari narxi koʻtarilayotgani bilan bogʻliq qiyinchiliklarga duch kelayotganini tasdiqlagan edi.

Nima uchun narxlar koʻtarilmoqda?

TechInsights tahlilchilari va soha mutaxassislari iPhone 18 Pro narxining oshishini bir necha texnik omillar bilan izohlashmoqda. Eng asosiy sabablar quyidagilardan iborat:

  • Xotira modullarining jahon bozoridagi narxi oshishi;
  • Yangi avlod kamera tizimlarining murakkabligi va qimmatligi;
  • Yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarishdagi logistik xarajatlar;
  • Yangi texnologik jarayonlarga (3nm yoki undan kichik) oʻtish xarajatlari.
Mashhur tahlilchi Ming-Chi Kuo ham iPhone 18 Pro kameralari avvalgi avlodga qaraganda taxminan 50 foizga qimmatroq boʻlishini taxmin qilgan edi. Bu esa qurilmaning yakuniy chakana narxiga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Agar ushbu prognozlar amalga oshsa, iPhone 18 Pro Max modelining narxi 1500 dollardan boshlanishi ehtimoli yuqori.

Oʻzbekiston bozori uchun bu yangilik smartfonlar narxining yanada qimmatlashishini anglatadi. Hozirda mamlakatimizda rasmiy va norasmiy dilerlar orqali sotilayotgan iPhone modellari bojxona toʻlovlari va logistika sababli AQSHdagi narxlardan sezilarli darajada farq qiladi. Agar zavod narxi 1400 dollar boʻlsa, mahalliy bozorda bu raqamlar yanada yuqoriroq boʻlishi tabiiy.

Shuningdek, tahlilchilar Apple tomonidan ishlab chiqilayotgan mutlaqo yangi iPhone Ultra modeli haqidagi mish-mishlar ham haqiqatga yaqinlashayotganini taʼkidlamoqda. Agar Pro versiyalar 1400-1500 dollarga chiqsa, Ultra modelining 2000 dollar atrofida baholanishi endi fantastika boʻlib koʻrinmaydi.

Hozircha Apple ushbu narx oʻzgarishlari boʻyicha rasmiy bayonot bermagan boʻlsa-da, iqtisodiy vaziyat va butlovchi qismlar bozoridagi tendensiyalar narx oshishini deyarli muqarrar qilib qoʻymoqda. Kompaniya foyda marjasini saqlab qolish uchun xarajatlarni isteʼmolchilar zimmasiga yuklashga majbur boʻlishi mumkin.

AppleiPhoneTexnologiyaSmartfonNarxlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mashhur teleboshlovchi Karamo Brown oʻzining sunʼiy intellektli klonini taqdim etdiMashhur teleboshlovchi Karamo Brown oʻzining sunʼiy intellektli klonini taqdim etdiBugun, 16:56Apple xotira chiplari inqirozi sabab mahsulotlari narxini oshiradimi?Apple xotira chiplari inqirozi sabab mahsulotlari narxini oshiradimi?Bugun, 16:36Xiaomi oʻz konditsionerlari uchun 10 yillik bepul xizmat koʻrsatish kafolatini joriy etadiXiaomi oʻz konditsionerlari uchun 10 yillik bepul xizmat koʻrsatish kafolatini joriy etadiBugun, 16:26Sber va Rostelekom hamkorligi: Endi domofonni aqlli kolonka orqali boshqarish mumkinSber va Rostelekom hamkorligi: Endi domofonni aqlli kolonka orqali boshqarish mumkinBugun, 16:00MapTap: Wordle oʻrnini egallayotgan yangi intellektual geografiya oʻyiniMapTap: Wordle oʻrnini egallayotgan yangi intellektual geografiya oʻyiniBugun, 15:56Apple Braziliyada App Store monopoliyasini yumshatishga majbur boʻldiApple Braziliyada App Store monopoliyasini yumshatishga majbur boʻldiBugun, 15:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi