iPhone 18 Pro narxi keskin oshishi kutilmoqda: Apple smartfonlari 1400 dollarga yetishi mumkin
Apple kompaniyasining kelajakdagi flagmanlari narx siyosatida jiddiy oʻzgarishlar yuz berishi kutilmoqda. The Wall Street Journal nashri tahlilchilarining maʼlumotlariga koʻra, iPhone 18 Pro modelining boshlangʻich narxi sezilarli darajada koʻtarilib, 1400 dollarni tashkil etishi mumkin. Bu hozirgi narxlarga nisbatan qariyb 300 dollarlik oʻsishni anglatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Narxlarning bunday koʻtarilishiga asosiy sabab sifatida butlovchi qismlar, xususan, xotira modullari va kamera tizimlarining tannarxi oshib borayotgani koʻrsatilmoqda. Apple rahbari Tim Kuk yaqinda bergan bayonotida kompaniya ishlab chiqarish xarajatlarining ortishi, ayniqsa xotira chiplari narxi koʻtarilayotgani bilan bogʻliq qiyinchiliklarga duch kelayotganini tasdiqlagan edi.
Nima uchun narxlar koʻtarilmoqda?TechInsights tahlilchilari va soha mutaxassislari iPhone 18 Pro narxining oshishini bir necha texnik omillar bilan izohlashmoqda. Eng asosiy sabablar quyidagilardan iborat:
- Xotira modullarining jahon bozoridagi narxi oshishi;
- Yangi avlod kamera tizimlarining murakkabligi va qimmatligi;
- Yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarishdagi logistik xarajatlar;
- Yangi texnologik jarayonlarga (3nm yoki undan kichik) oʻtish xarajatlari.
Oʻzbekiston bozori uchun bu yangilik smartfonlar narxining yanada qimmatlashishini anglatadi. Hozirda mamlakatimizda rasmiy va norasmiy dilerlar orqali sotilayotgan iPhone modellari bojxona toʻlovlari va logistika sababli AQSHdagi narxlardan sezilarli darajada farq qiladi. Agar zavod narxi 1400 dollar boʻlsa, mahalliy bozorda bu raqamlar yanada yuqoriroq boʻlishi tabiiy.
Shuningdek, tahlilchilar Apple tomonidan ishlab chiqilayotgan mutlaqo yangi iPhone Ultra modeli haqidagi mish-mishlar ham haqiqatga yaqinlashayotganini taʼkidlamoqda. Agar Pro versiyalar 1400-1500 dollarga chiqsa, Ultra modelining 2000 dollar atrofida baholanishi endi fantastika boʻlib koʻrinmaydi.
Hozircha Apple ushbu narx oʻzgarishlari boʻyicha rasmiy bayonot bermagan boʻlsa-da, iqtisodiy vaziyat va butlovchi qismlar bozoridagi tendensiyalar narx oshishini deyarli muqarrar qilib qoʻymoqda. Kompaniya foyda marjasini saqlab qolish uchun xarajatlarni isteʼmolchilar zimmasiga yuklashga majbur boʻlishi mumkin.
…