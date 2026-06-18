Apple xotira chiplari inqirozi sabab mahsulotlari narxini oshiradimi?
Texnologiya olamida kutilmagan va iste’molchilarni biroz xavotirga soluvchi yangiliklar paydo bo‘ldi. Dunyoning eng yirik va nufuzli korporatsiyalaridan biri bo‘lmish «Apple» yaqin orada o‘zining eng ommabop qurilmalari — iPhone smartfonlari, iPad planshetlari hamda Mac kompyuterlarining sotuv narxlarini yuqoriroq etib belgilashi kutilmoqda. Bunga global bozorda yarimo‘tkazgichlar va xotira mikrosxemalarining keskin taqchilligi sabab bo‘lmoqda.
Kupertino gigantining bosh ijrochi direktori (CEO) Tim Kuk mashhur va nufuzli «The Wall Street Journal» nashriga bergan eksklyuziv intervyusida ushbu murakkab vaziyatga to‘xtalib o‘tdi. Uning ta’kidlashicha, xom ashyo va butlovchi qismlar qiymatining tinimsiz o‘sib borishi ortidan narx-navoni avvalgi darajada jilovlab turishning imkoni qolmagan.
Quyidagi tahliliy ma’lumotnoma jadvali orqali «Apple» kompaniyasidagi narx siyosati o‘zgarishi, inqirozning asl sabablari va allaqachon qimmatlashgan qurilmalar ro‘yxati bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
Kompaniya rahbarining bayonoti
Global inqirozning asosiy sababi
Mac modellaridagi dastlabki o‘zgarishlar
• Tim Kuk:
«Biz xaridorlarni narx o‘sishidan himoya qilishga urindik, ammo vaziyat beqaror bo‘lib qoldi».
• Sun’iy intellekt (AI) tizimlarining rivojlanishi tufayli chiplarga bo‘lgan talab ortdi.
• Mac Studio: 512 GB operativ xotirali talqini sotuvdan olib tashlandi.
• Mac Mini: Boshlang‘ich bahosi 599 dollardan 799 dollarga ko‘tarildi.
Tim Kuk: «Mijozlarni himoya qilish uchun qo‘limizdan kelganini qildik»
Kompaniya rahbari intervyu davomida «Apple» ta’minot zanjiridagi muammolar va yuqori xarajatlarni uzoq vaqt davomida o‘z zimmasiga olib, xaridorlarga yuklamaslikka harakat qilganini ochiqladi:
«Hamkorlarimiz va ta’minotchilarimiz tomonidan bizga taqdim etilayotgan katta narx bosimini yumshatish, mijozlarimizni ushbu kutilmagan o‘zgarishlardan maksimal darajada asrash uchun bor imkoniyatlarimizni ishga soldik. Biroq hozirgi bozor kon’yunkturasida vaziyat o‘ta beqaror va nazorat qilish juda qiyin bo‘lgan darajaga yetib keldi», — dedi kompaniya rahbari.
Shu bilan birga, Tim Kuk yangi qimmatlashgan narxlar aynan qachondan kuchga kirishi va bu birinchi navbatda qaysi rusumdagi qurilmalarga jiddiy ta’sir ko‘rsatishiga aniqlik kiritmadi.
Inqiroz ortida nima turibdi va Mac narxlari qanday o‘zgardi?
«The Wall Street Journal» tahlilchilarining fikriga ko‘ra, ushbu elektronika inqiroziga zamonaviy sun’iy intellekt (AI) texnologiyalarining shiddat bilan rivojlanishi sabab bo‘lgan. Neyrotarmoqlar va yirik tizimlarni yaratayotgan IT-kompaniyalar tomonidan xotira chiplariga bo‘lgan talab geometrik progressiya darajasida o‘sib ketdi. Mikrosxema ishlab chiqaruvchi zavodlar buyurtmalar oqimiga jismonan ulgurmayotir. Oqibatda nafaqat tezkor xotira (RAM) va ichki to‘plagichlar, balki ular asosida ishlaydigan noutbuklar, o‘yin konsollari va boshqa maishiy texnika vositalari ham qimmatlashmoqda.
Aslida, «Apple» allaqachon o‘z mahsulotlari qatoriga o‘zgartirish kiritishni boshlab yuborgan. Joriy yilning mart oyidayoq yuqori quvvatli 512 GB tezkor xotiraga ega Mac Studio kompyuterlarining sotuvi to‘xtatildi. Shuningdek, ko‘pchilik uchun hamyonbop bo‘lgan 599 dollarlik arzon Mac Mini modelidan voz kechilib, uning eng oddiy talqini uchun boshlang‘ich baho 799 dollar etib qayta belgilandi.
Zamin texnologiya sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:
Brend muxlislari uchun bu yangilik biroz alamli bo‘lishi tabiiy, chunki iPhone yoki Mac xarid qilishni rejalashtirib yurganlar endi ko‘proq mablag‘ sarflashlariga to‘g‘ri keladi. Biroq dunyo bozoridagi chiplar taqchilligi shu darajada jiddiy tus olmoqdaki, hatto «Apple»dek boy va qudratli korporatsiya ham narxlarni oshirishga majbur bo‘lmoqda. Agar yaqin orada yangi qurilma sotib olish niyatingiz bo‘lsa, narxlar yanada ko‘tarilmasdan oldin harakat qilib qolganingiz ma’qul. Biz esa texnologiya olamidagi o‘zgarishlarni kuzatishda davom etamiz.
Global texnologiya bozoridagi eng so‘nggi narxlar, Apple kompaniyasining yashirin rejalari va IT olamining eng qaynoq insaydlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…