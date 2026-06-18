Apple xotira chiplari inqirozi sabab mahsulotlari narxini oshiradimi?

·0·Texno
Apple xotira chiplari inqirozi sabab mahsulotlari narxini oshiradimi?

Texnologiya olamida kutilmagan va iste’molchilarni biroz xavotirga soluvchi yangiliklar paydo bo‘ldi. Dunyoning eng yirik va nufuzli korporatsiyalaridan biri bo‘lmish «Apple» yaqin orada o‘zining eng ommabop qurilmalari — iPhone smartfonlari, iPad planshetlari hamda Mac kompyuterlarining sotuv narxlarini yuqoriroq etib belgilashi kutilmoqda. Bunga global bozorda yarimo‘tkazgichlar va xotira mikrosxemalarining keskin taqchilligi sabab bo‘lmoqda.

Kupertino gigantining bosh ijrochi direktori (CEO) Tim Kuk mashhur va nufuzli «The Wall Street Journal» nashriga bergan eksklyuziv intervyusida ushbu murakkab vaziyatga to‘xtalib o‘tdi. Uning ta’kidlashicha, xom ashyo va butlovchi qismlar qiymatining tinimsiz o‘sib borishi ortidan narx-navoni avvalgi darajada jilovlab turishning imkoni qolmagan.

Quyidagi tahliliy ma’lumotnoma jadvali orqali «Apple» kompaniyasidagi narx siyosati o‘zgarishi, inqirozning asl sabablari va allaqachon qimmatlashgan qurilmalar ro‘yxati bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

Kompaniya rahbarining bayonoti

Global inqirozning asosiy sababi

Mac modellaridagi dastlabki o‘zgarishlar

Tim Kuk:


«Biz xaridorlarni narx o‘sishidan himoya qilishga urindik, ammo vaziyat beqaror bo‘lib qoldi».

• Sun’iy intellekt (AI) tizimlarining rivojlanishi tufayli chiplarga bo‘lgan talab ortdi.

Mac Studio: 512 GB operativ xotirali talqini sotuvdan olib tashlandi.


Mac Mini: Boshlang‘ich bahosi 599 dollardan 799 dollarga ko‘tarildi.

Tim Kuk: «Mijozlarni himoya qilish uchun qo‘limizdan kelganini qildik»

Kompaniya rahbari intervyu davomida «Apple» ta’minot zanjiridagi muammolar va yuqori xarajatlarni uzoq vaqt davomida o‘z zimmasiga olib, xaridorlarga yuklamaslikka harakat qilganini ochiqladi:

«Hamkorlarimiz va ta’minotchilarimiz tomonidan bizga taqdim etilayotgan katta narx bosimini yumshatish, mijozlarimizni ushbu kutilmagan o‘zgarishlardan maksimal darajada asrash uchun bor imkoniyatlarimizni ishga soldik. Biroq hozirgi bozor kon’yunkturasida vaziyat o‘ta beqaror va nazorat qilish juda qiyin bo‘lgan darajaga yetib keldi», — dedi kompaniya rahbari.

Shu bilan birga, Tim Kuk yangi qimmatlashgan narxlar aynan qachondan kuchga kirishi va bu birinchi navbatda qaysi rusumdagi qurilmalarga jiddiy ta’sir ko‘rsatishiga aniqlik kiritmadi.

Inqiroz ortida nima turibdi va Mac narxlari qanday o‘zgardi?

«The Wall Street Journal» tahlilchilarining fikriga ko‘ra, ushbu elektronika inqiroziga zamonaviy sun’iy intellekt (AI) texnologiyalarining shiddat bilan rivojlanishi sabab bo‘lgan. Neyrotarmoqlar va yirik tizimlarni yaratayotgan IT-kompaniyalar tomonidan xotira chiplariga bo‘lgan talab geometrik progressiya darajasida o‘sib ketdi. Mikrosxema ishlab chiqaruvchi zavodlar buyurtmalar oqimiga jismonan ulgurmayotir. Oqibatda nafaqat tezkor xotira (RAM) va ichki to‘plagichlar, balki ular asosida ishlaydigan noutbuklar, o‘yin konsollari va boshqa maishiy texnika vositalari ham qimmatlashmoqda.

Aslida, «Apple» allaqachon o‘z mahsulotlari qatoriga o‘zgartirish kiritishni boshlab yuborgan. Joriy yilning mart oyidayoq yuqori quvvatli 512 GB tezkor xotiraga ega Mac Studio kompyuterlarining sotuvi to‘xtatildi. Shuningdek, ko‘pchilik uchun hamyonbop bo‘lgan 599 dollarlik arzon Mac Mini modelidan voz kechilib, uning eng oddiy talqini uchun boshlang‘ich baho 799 dollar etib qayta belgilandi.

Zamin texnologiya sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:

Brend muxlislari uchun bu yangilik biroz alamli bo‘lishi tabiiy, chunki iPhone yoki Mac xarid qilishni rejalashtirib yurganlar endi ko‘proq mablag‘ sarflashlariga to‘g‘ri keladi. Biroq dunyo bozoridagi chiplar taqchilligi shu darajada jiddiy tus olmoqdaki, hatto «Apple»dek boy va qudratli korporatsiya ham narxlarni oshirishga majbur bo‘lmoqda. Agar yaqin orada yangi qurilma sotib olish niyatingiz bo‘lsa, narxlar yanada ko‘tarilmasdan oldin harakat qilib qolganingiz ma’qul. Biz esa texnologiya olamidagi o‘zgarishlarni kuzatishda davom etamiz.

Global texnologiya bozoridagi eng so‘nggi narxlar, Apple kompaniyasining yashirin rejalari va IT olamining eng qaynoq insaydlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro narxi keskin oshishi kutilmoqda: Apple smartfonlari 1400 dollarga yetishi mumkiniPhone 18 Pro narxi keskin oshishi kutilmoqda: Apple smartfonlari 1400 dollarga yetishi mumkinBugun, 16:28Xiaomi oʻz konditsionerlari uchun 10 yillik bepul xizmat koʻrsatish kafolatini joriy etadiXiaomi oʻz konditsionerlari uchun 10 yillik bepul xizmat koʻrsatish kafolatini joriy etadiBugun, 16:26Sber va Rostelekom hamkorligi: Endi domofonni aqlli kolonka orqali boshqarish mumkinSber va Rostelekom hamkorligi: Endi domofonni aqlli kolonka orqali boshqarish mumkinBugun, 16:00MapTap: Wordle oʻrnini egallayotgan yangi intellektual geografiya oʻyiniMapTap: Wordle oʻrnini egallayotgan yangi intellektual geografiya oʻyiniBugun, 15:56Apple Braziliyada App Store monopoliyasini yumshatishga majbur boʻldiApple Braziliyada App Store monopoliyasini yumshatishga majbur boʻldiBugun, 15:52Rasman: GTA 6 oʻyini uchun oldindan buyurtma berish sanasi eʼlon qilindiRasman: GTA 6 oʻyini uchun oldindan buyurtma berish sanasi eʼlon qilindiBugun, 15:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi