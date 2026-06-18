Mashhur teleboshlovchi Karamo Brown oʻzining sunʼiy intellektli klonini taqdim etdi
Netflix platformasining mashhur “Queer Eye” ko“latuvchi yulduzi va taniqli kouch Karamo Brown texnologiyalar olamiga dadil qadam qo“yib, Kē deb nomlangan yangi wellness-ilovasini ishga tushirdi. Ushbu loyihaning asosiy o‗ziga xosligi shundaki, u foydalanuvchilarga Karamo Brownning sun‗iy intellekt yordamida yaratilgan raqamli kloni bilan muloqot qilish imkoniyatini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ilova ustida bir yarim yil davomida ish olib borilgan bo‗lib, u Karamo Brownning shaxsiy tajribasi — fitnes, to‗g‗ri ovqatlanish, meditatsiya va zararli odatlardan voz kechish kabi yo‗nalishlarni qamrab oladi. TechCrunch nashri xabariga ko‗ra, Kē ilovasi foydalanuvchining uyidagi sport anjomlari va ish jadvalidan kelib chiqib, shaxsiylashtirilgan mashg‗ulotlar rejasini tuzib beradi.
Raqamli klon va shaxsiy rivojlanishLoyiha doirasida Delphi startapi bilan hamkorlikda yaratilgan “AI Karamo” funksiyasi eng ko‗p e‗tibor tortayotgan jihatdir. Ushbu raqamli nusxa Brownning yuzlab intervyulari, podkastlari va videolari asosida o‗qitilgan bo‗lib, u foydalanuvchilar bilan real vaqt rejimida muloqot qila oladi. Hatto maslahatlarni boshlovchining o‗z ovozida yetkazib beradi.
Karamo Brownning ta‗kidlashicha, uning yaqin do‗stlari va singlisi ham ba‗zan u bilan bog‗lana olmagan paytlarida ushbu sun‗iy intellekt klonidan maslahat so‗rab turishadi. Bu kabi texnologiya avvalroq mashhur aktyor Arnold Schwarzenegger tomonidan ham Delphi platformasi yordamida joriy etilgan edi.
Ilova nafaqat jismoniy, balki ruhiy salomatlikka ham katta urg‗u beradi. Unda turli hissiy holatlar uchun meditatsiya videolari va foydalanuvchilar o‗zaro tajriba almashadigan hamjamiyat bo‗limi mavjud. Shuningdek, sun‗iy intellekt chatboti foydalanuvchining uyidagi mahsulotlardan kelib chiqib, taomnomalar taklif qilish xususiyatiga ega.
Sun‗iy intellekt va mashhurlarning xavotiriHozirda ko‗plab yulduzlar, jumladan Matthew McConaughey va Michael Caine kabi aktyorlar ElevenLabs kompaniyasi bilan hamkorlikda o‗z ovozlarini litsenziyalashmoqda. Biroq, bu tendensiya barcha mashhurlarga ham ma‗qul kelayotgani yo‗q. Ko‗plab san‗atkorlar o‗z qiyofasi va ovozidan ruxsatsiz foydalanishga qarshi chiqishmoqda.
Shuningdek, mutaxassislar muxlislarning sun‗iy intellektli chatbotlarga haddan tashqari bog‗lanib qolishi (parasotsial munosabatlar) borasida xavotir bildirishmoqda. Brown bu masalaga to‗xtalar ekan, Kē ilovasi insoniy muloqot o‗rnini bosmasligini, aksincha, odamlarni hayotda real yordam so‗rashga undaydigan vosita ekanini aytdi.
- Individual fitnes va ovqatlanish rejalari;
- Real vaqtda AI-maslahatchi bilan muloqot;
- Ruhiy salomatlikni qo‗llab-quvvatlovchi meditatsiyalar;
- Ijtimoiy qo‗llab-quvvatlash guruhlari.
…