Mashhur teleboshlovchi Karamo Brown oʻzining sunʼiy intellektli klonini taqdim etdi

·24·Texno
Mashhur teleboshlovchi Karamo Brown oʻzining sunʼiy intellektli klonini taqdim etdi

Netflix platformasining mashhur “Queer Eye” ko“latuvchi yulduzi va taniqli kouch Karamo Brown texnologiyalar olamiga dadil qadam qo“yib, Kē deb nomlangan yangi wellness-ilovasini ishga tushirdi. Ushbu loyihaning asosiy o‗ziga xosligi shundaki, u foydalanuvchilarga Karamo Brownning sun‗iy intellekt yordamida yaratilgan raqamli kloni bilan muloqot qilish imkoniyatini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ilova ustida bir yarim yil davomida ish olib borilgan bo‗lib, u Karamo Brownning shaxsiy tajribasi — fitnes, to‗g‗ri ovqatlanish, meditatsiya va zararli odatlardan voz kechish kabi yo‗nalishlarni qamrab oladi. TechCrunch nashri xabariga ko‗ra, Kē ilovasi foydalanuvchining uyidagi sport anjomlari va ish jadvalidan kelib chiqib, shaxsiylashtirilgan mashg‗ulotlar rejasini tuzib beradi.

Raqamli klon va shaxsiy rivojlanish

Loyiha doirasida Delphi startapi bilan hamkorlikda yaratilgan “AI Karamo” funksiyasi eng ko‗p e‗tibor tortayotgan jihatdir. Ushbu raqamli nusxa Brownning yuzlab intervyulari, podkastlari va videolari asosida o‗qitilgan bo‗lib, u foydalanuvchilar bilan real vaqt rejimida muloqot qila oladi. Hatto maslahatlarni boshlovchining o‗z ovozida yetkazib beradi.

Karamo Brownning ta‗kidlashicha, uning yaqin do‗stlari va singlisi ham ba‗zan u bilan bog‗lana olmagan paytlarida ushbu sun‗iy intellekt klonidan maslahat so‗rab turishadi. Bu kabi texnologiya avvalroq mashhur aktyor Arnold Schwarzenegger tomonidan ham Delphi platformasi yordamida joriy etilgan edi.

Ilova nafaqat jismoniy, balki ruhiy salomatlikka ham katta urg‗u beradi. Unda turli hissiy holatlar uchun meditatsiya videolari va foydalanuvchilar o‗zaro tajriba almashadigan hamjamiyat bo‗limi mavjud. Shuningdek, sun‗iy intellekt chatboti foydalanuvchining uyidagi mahsulotlardan kelib chiqib, taomnomalar taklif qilish xususiyatiga ega.

Sun‗iy intellekt va mashhurlarning xavotiri

Hozirda ko‗plab yulduzlar, jumladan Matthew McConaughey va Michael Caine kabi aktyorlar ElevenLabs kompaniyasi bilan hamkorlikda o‗z ovozlarini litsenziyalashmoqda. Biroq, bu tendensiya barcha mashhurlarga ham ma‗qul kelayotgani yo‗q. Ko‗plab san‗atkorlar o‗z qiyofasi va ovozidan ruxsatsiz foydalanishga qarshi chiqishmoqda.

Shuningdek, mutaxassislar muxlislarning sun‗iy intellektli chatbotlarga haddan tashqari bog‗lanib qolishi (parasotsial munosabatlar) borasida xavotir bildirishmoqda. Brown bu masalaga to‗xtalar ekan, Kē ilovasi insoniy muloqot o‗rnini bosmasligini, aksincha, odamlarni hayotda real yordam so‗rashga undaydigan vosita ekanini aytdi.

  • Individual fitnes va ovqatlanish rejalari;
  • Real vaqtda AI-maslahatchi bilan muloqot;
  • Ruhiy salomatlikni qo‗llab-quvvatlovchi meditatsiyalar;
  • Ijtimoiy qo‗llab-quvvatlash guruhlari.
O‗zbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bunday ilovalar tobora ommalashmoqda. Garchi Kē hozircha asosan ingliz tilida faoliyat yuritayotgan bo‗lsa-da, undagi sun‗iy intellekt algoritmlari shaxsiy rivojlanish va sog‗lom turmush tarzini targ‗ib qilishda yangi bosqichni anglatadi.

Sun‗iy IntellektWellnessKaramo BrownKē AppTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Smartfonlar davri yakunlanmoqdami: Nega dunyoda “Slowtech” harakati ommalashmoqda?Smartfonlar davri yakunlanmoqdami: Nega dunyoda “Slowtech” harakati ommalashmoqda?Bugun, 17:54Xitoyning Spark Space startapi dunyodagi eng yirik elektr nasosli raketani sinovdan oʻtkazdiXitoyning Spark Space startapi dunyodagi eng yirik elektr nasosli raketani sinovdan oʻtkazdiBugun, 17:52Olimlar Yerdan 54 yorugʻlik yili uzoqlikda tuzli bulutlarga ega gʻayritabiiy sayyorani topdiOlimlar Yerdan 54 yorugʻlik yili uzoqlikda tuzli bulutlarga ega gʻayritabiiy sayyorani topdiBugun, 17:25Texasda yirik kiberhujum: 3 milliondan ortiq haydovchilik guvohnomasi va pasport maʼlumotlari oʻgʻirlandiTexasda yirik kiberhujum: 3 milliondan ortiq haydovchilik guvohnomasi va pasport maʼlumotlari oʻgʻirlandiBugun, 17:23Apple xotira chiplari inqirozi sabab mahsulotlari narxini oshiradimi?Apple xotira chiplari inqirozi sabab mahsulotlari narxini oshiradimi?Bugun, 16:36iPhone 18 Pro narxi keskin oshishi kutilmoqda: Apple smartfonlari 1400 dollarga yetishi mumkiniPhone 18 Pro narxi keskin oshishi kutilmoqda: Apple smartfonlari 1400 dollarga yetishi mumkinBugun, 16:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi