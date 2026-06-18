Honor Watch 6 taqdim etildi: 35 kungacha yetadigan quvvat va 3000 nitli AMOLED ekran

·29·Texno
Honor Watch 6 taqdim etildi: 35 kungacha yetadigan quvvat va 3000 nitli AMOLED ekran

Honor kompaniyasi xalqaro bozor uchun oʻzining yangi avlod aqlli soatlari — Honor Watch 6 modelini rasman namoyish etdi. Avvalgi avlod vakili boʻlgan Watch 5 oʻrnini egallagan ushbu qurilma nafaqat dizayn, balki texnik imkoniyatlar borasida ham sezilarli oʻsishga erishgan. Gadjet kundalik foydalanish va professional fitnes mashgʻulotlari uchun moʻljallangan universal yordamchi sifatida talqin qilinmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi modelning eng asosiy ustunligi uning akkumulyator sigʻimidir. Honor Watch 6 qurilmasiga 980 mA·sh hajmli batareya oʻrnatilgan boʻlib, u oʻz toifasidagi eng yuqori koʻrsatkichlardan birini qayd etmoqda. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, standart foydalanish rejimida soat bir marta quvvatlangach, 35 kungacha xizmat qilishi mumkin. Bu esa foydalanuvchini tez-tez quvvatlash muammosidan xalos etadi.

Ekran va navigatsiya imkoniyatlari

Qurilma 1,46 dyuymli AMOLED displey bilan jihozlangan boʻlib, uning ruxsati 464 x 464 pikselni tashkil etadi. Ekranning yangilanish chastotasi 60 Hz boʻlsa, eng yuqori yorqinlik darajasi 3000 nitga yetadi. Bunday yorqinlik hatto tik quyosh nuri ostida ham maʼlumotlarni bemalol oʻqish imkonini beradi. Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, soat korpusi alyuminiy qotishmasidan ishlangan va tashqi koʻrinishidan titanni eslatuvchi teksturaga ega.

Geolokatsiya masalasida Honor Watch 6 ancha ilgʻor texnologiyalarni oʻzida jamlagan. Undagi AccuTrack tizimi ikki diapazonli GPS bilan ishlaydi va barcha asosiy global navigatsiya tizimlarini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa ochiq havoda harakatlanish vaqtida marshrutni maksimal aniqlikda chizishga yordam beradi.

Sogʻliqni nazorat qilish va sport rejimlari

Sport ixlosmandlari uchun soatda 120 dan ortiq mashgʻulot rejimlari mavjud. Qurilma nafaqat oddiy qadamlarni hisoblaydi, balki professional sport turlari uchun maxsus metrikalarni ham taqdim etadi. Masalan, futbol yoki badminton oʻyinlari vaqtida zarba tezligi, oʻyin dinamikasi tahlil qilinadi va maydondagi harakatlar asosida "issiqlik xaritasi" tuziladi. Togʻli hududlarda yugurishda esa koʻtarilish balandligi va marshrutdan ogʻish koʻrsatkichlari qayd etib boriladi.

Sogʻliqni kuzatish tizimi IntelliSense texnologiyasiga asoslangan boʻlib, u quyidagi muhim jihatlarni tunu kun nazorat qiladi:

  • Yurak urish tezligini (puls) doimiy monitoring qilish;
  • Qondagi kislorod miqdorini (SpO2) oʻlchash;
  • Uyqu sifati va bosqichlarini tahlil qilish;
  • Stress darajasini aniqlash va ertalabki salomatlik hisobotlarini tayyorlash.

Qurilmaning ogʻirligi 41 gramm, qalinligi esa 10,8 mm ni tashkil etadi. Shuningdek, soat NFC moduli va IP69 darajasidagi suv hamda changdan himoya tizimi bilan taʼminlangan. Hozirda Honor Watch 6 Yevropa bozorlarida sotila boshladi. Qurilmaning rasmiy narxi 250 yevro etib belgilangan, biroq birinchi oy davomida xaridorlar uni 170 yevrodan boshlanadigan maxsus narxda xarid qilishlari mumkin.

HonorWatch 6Aqlli SoatAMOLEDGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rivian kompaniyasi avtopilot borasidagi yolgʻon vaʼdalar sabab sudga berildiRivian kompaniyasi avtopilot borasidagi yolgʻon vaʼdalar sabab sudga berildiBugun, 19:26AQSH hukumati sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun elektr tarmogʻini ochib berdiAQSH hukumati sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun elektr tarmogʻini ochib berdiBugun, 19:22Sunʼiy intellekt va muhabbat: AQSHda tanishuv ilovalari foydalanuvchilari texnologiyadan noroziSunʼiy intellekt va muhabbat: AQSHda tanishuv ilovalari foydalanuvchilari texnologiyadan noroziKecha, 18:57Rivian kompaniyasi avtopilot boʻyicha yolgʻon vaʼdalar berganlikda ayblanib sudga berildiRivian kompaniyasi avtopilot boʻyicha yolgʻon vaʼdalar berganlikda ayblanib sudga berildiKecha, 18:53Amazon sunʼiy intellekt chiplari bozorida NVIDIA bilan raqobatlashishga tayyorlanmoqdaAmazon sunʼiy intellekt chiplari bozorida NVIDIA bilan raqobatlashishga tayyorlanmoqdaKecha, 18:28Ijtimoiy tarmoqlarga qaramlikka qarshi yangi yechim: Mivo Scrolling ilovasi taqdim etildiIjtimoiy tarmoqlarga qaramlikka qarshi yangi yechim: Mivo Scrolling ilovasi taqdim etildiKecha, 18:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi