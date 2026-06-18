Honor Watch 6 taqdim etildi: 35 kungacha yetadigan quvvat va 3000 nitli AMOLED ekran
Honor kompaniyasi xalqaro bozor uchun oʻzining yangi avlod aqlli soatlari — Honor Watch 6 modelini rasman namoyish etdi. Avvalgi avlod vakili boʻlgan Watch 5 oʻrnini egallagan ushbu qurilma nafaqat dizayn, balki texnik imkoniyatlar borasida ham sezilarli oʻsishga erishgan. Gadjet kundalik foydalanish va professional fitnes mashgʻulotlari uchun moʻljallangan universal yordamchi sifatida talqin qilinmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi modelning eng asosiy ustunligi uning akkumulyator sigʻimidir. Honor Watch 6 qurilmasiga 980 mA·sh hajmli batareya oʻrnatilgan boʻlib, u oʻz toifasidagi eng yuqori koʻrsatkichlardan birini qayd etmoqda. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, standart foydalanish rejimida soat bir marta quvvatlangach, 35 kungacha xizmat qilishi mumkin. Bu esa foydalanuvchini tez-tez quvvatlash muammosidan xalos etadi.
Ekran va navigatsiya imkoniyatlariQurilma 1,46 dyuymli AMOLED displey bilan jihozlangan boʻlib, uning ruxsati 464 x 464 pikselni tashkil etadi. Ekranning yangilanish chastotasi 60 Hz boʻlsa, eng yuqori yorqinlik darajasi 3000 nitga yetadi. Bunday yorqinlik hatto tik quyosh nuri ostida ham maʼlumotlarni bemalol oʻqish imkonini beradi. Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, soat korpusi alyuminiy qotishmasidan ishlangan va tashqi koʻrinishidan titanni eslatuvchi teksturaga ega.
Geolokatsiya masalasida Honor Watch 6 ancha ilgʻor texnologiyalarni oʻzida jamlagan. Undagi AccuTrack tizimi ikki diapazonli GPS bilan ishlaydi va barcha asosiy global navigatsiya tizimlarini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa ochiq havoda harakatlanish vaqtida marshrutni maksimal aniqlikda chizishga yordam beradi.
Sogʻliqni nazorat qilish va sport rejimlariSport ixlosmandlari uchun soatda 120 dan ortiq mashgʻulot rejimlari mavjud. Qurilma nafaqat oddiy qadamlarni hisoblaydi, balki professional sport turlari uchun maxsus metrikalarni ham taqdim etadi. Masalan, futbol yoki badminton oʻyinlari vaqtida zarba tezligi, oʻyin dinamikasi tahlil qilinadi va maydondagi harakatlar asosida "issiqlik xaritasi" tuziladi. Togʻli hududlarda yugurishda esa koʻtarilish balandligi va marshrutdan ogʻish koʻrsatkichlari qayd etib boriladi.
Sogʻliqni kuzatish tizimi IntelliSense texnologiyasiga asoslangan boʻlib, u quyidagi muhim jihatlarni tunu kun nazorat qiladi:
- Yurak urish tezligini (puls) doimiy monitoring qilish;
- Qondagi kislorod miqdorini (SpO2) oʻlchash;
- Uyqu sifati va bosqichlarini tahlil qilish;
- Stress darajasini aniqlash va ertalabki salomatlik hisobotlarini tayyorlash.
Qurilmaning ogʻirligi 41 gramm, qalinligi esa 10,8 mm ni tashkil etadi. Shuningdek, soat NFC moduli va IP69 darajasidagi suv hamda changdan himoya tizimi bilan taʼminlangan. Hozirda Honor Watch 6 Yevropa bozorlarida sotila boshladi. Qurilmaning rasmiy narxi 250 yevro etib belgilangan, biroq birinchi oy davomida xaridorlar uni 170 yevrodan boshlanadigan maxsus narxda xarid qilishlari mumkin.
…