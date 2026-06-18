Mobil internetdagi uzilishlar SMS-xabarnomalarga boʻlgan talabni keskin oshirdi

·21·Texno
Mobil internetdagi uzilishlar SMS-xabarnomalarga boʻlgan talabni keskin oshirdi

Rossiya hududlarida mobil internet bilan bogʻliq muammolarning tez-tez kuzatilishi biznes vakillarini mijozlar bilan aloqa qilishning anʼanaviy usullariga qaytishga majbur qilmoqda. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, internet uzilishlari fonida tadbirkorlar oʻrtasida SMS-rassilka xizmatlariga boʻlgan qiziqish sezilarli darajada ortgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

"Kommersant" nashrining yozishicha, Rossiyaning yirik aloqa operatorlari reklama xarakteridagi xabarlar oqimi keskin koʻpayganini qayd etmoqda. Xususan, "MegaFon" kompaniyasi joriy yilning aprel oyida reklama SMSlari hajmi oʻtgan yilning shu davriga nisbatan 37 foizga oshganini maʼlum qildi. Shu bilan birga, ushbu yoʻnalishdagi reklama budjetlari ham 20 foizga oʻsgan.

Raqamli marketingdan anʼanaviy usullarga qaytish

Mutaxassislarning fikricha, internet barqaror ishlamayotgan sharoitda messenjerlar va ijtimoiy tarmoqlar orqali mijozlarga yetib borish qiyinlashmoqda. Shu sababli, chakana savdo, moliya xizmatlari va kiyim-kechak doʻkonlari kabi sohalar vakillari oʻz mijozlarini aksiyalar yoki yangiliklardan xabardor qilish uchun SMS xizmatini eng ishonchli kanal deb hisoblamoqda.

MTS AdTech maʼlumotlariga koʻra, aprel oyida reklama kampaniyalari soni 35 foizga, yuborilgan xabarlar miqdori esa qariyb 37 foizga koʻpaygan. Eng yuqori oʻsish koʻrsatkichlari Moskva, Markaziy mintaqa va mamlakatning shimoli-gʻarbiy hududlarida kuzatilgan. Bu aynan internet infratuzilmasida cheklovlar koʻp boʻlgan hududlarga toʻgʻri keladi.

Narxlarning oshishi va kelajakdagi xatarlar

Biroq, SMS-marketingning qayta tiklanishi tadbirkorlar uchun arzon tushayotgani yoʻq. Hozirda bitta xabarning narxi 37 rublgacha koʻtarilgan. Operatorlararo tariflarning oshishi baʼzi kompaniyalarni ushbu xizmatdan foydalanishni qisqartirishga majbur qilmoqda. 2025-yilning oʻrtalariga borib, ayrim yoʻnalishlarda tariflar ikki baravar qimmatlashishi kutilmoqda.

Oʻzbekiston bozorida ham SMS-xabarnomalar hali ham oʻz nufuzini saqlab qolmoqda. Garchi Telegram va boshqa messenjerlar ommalashgan boʻlsa-da, bank operatsiyalari va muhim tasdiqlash kodlari uchun SMS xizmati eng xavfsiz va internetga bogʻlanmagan usul boʻlib qolmoqda. Rossiyadagi vaziyat esa raqamli texnologiyalar davrida ham anʼanaviy aloqa vositalari muhim zaxira varianti ekanligini koʻrsatmoqda.

Xulosa qilib aytganda, mobil internetdagi texnik muammolar yoki sunʼiy cheklovlar biznesni moslashuvchan boʻlishga undaydi. SMS-rassilkalar qimmat boʻlishiga qaramay, hozircha mijoz bilan kafolatlangan aloqa oʻrnatishning yagona yoʻli boʻlib xizmat qilmoqda.

TexnologiyaSMSInternetBiznesRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rivian kompaniyasi avtopilot borasidagi yolgʻon vaʼdalar sabab sudga berildiRivian kompaniyasi avtopilot borasidagi yolgʻon vaʼdalar sabab sudga berildiBugun, 19:26AQSH hukumati sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun elektr tarmogʻini ochib berdiAQSH hukumati sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun elektr tarmogʻini ochib berdiBugun, 19:22Sunʼiy intellekt va muhabbat: AQSHda tanishuv ilovalari foydalanuvchilari texnologiyadan noroziSunʼiy intellekt va muhabbat: AQSHda tanishuv ilovalari foydalanuvchilari texnologiyadan noroziKecha, 18:57Rivian kompaniyasi avtopilot boʻyicha yolgʻon vaʼdalar berganlikda ayblanib sudga berildiRivian kompaniyasi avtopilot boʻyicha yolgʻon vaʼdalar berganlikda ayblanib sudga berildiKecha, 18:53Amazon sunʼiy intellekt chiplari bozorida NVIDIA bilan raqobatlashishga tayyorlanmoqdaAmazon sunʼiy intellekt chiplari bozorida NVIDIA bilan raqobatlashishga tayyorlanmoqdaKecha, 18:28Ijtimoiy tarmoqlarga qaramlikka qarshi yangi yechim: Mivo Scrolling ilovasi taqdim etildiIjtimoiy tarmoqlarga qaramlikka qarshi yangi yechim: Mivo Scrolling ilovasi taqdim etildiKecha, 18:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi