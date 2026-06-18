Mobil internetdagi uzilishlar SMS-xabarnomalarga boʻlgan talabni keskin oshirdi
Rossiya hududlarida mobil internet bilan bogʻliq muammolarning tez-tez kuzatilishi biznes vakillarini mijozlar bilan aloqa qilishning anʼanaviy usullariga qaytishga majbur qilmoqda. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, internet uzilishlari fonida tadbirkorlar oʻrtasida SMS-rassilka xizmatlariga boʻlgan qiziqish sezilarli darajada ortgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
"Kommersant" nashrining yozishicha, Rossiyaning yirik aloqa operatorlari reklama xarakteridagi xabarlar oqimi keskin koʻpayganini qayd etmoqda. Xususan, "MegaFon" kompaniyasi joriy yilning aprel oyida reklama SMSlari hajmi oʻtgan yilning shu davriga nisbatan 37 foizga oshganini maʼlum qildi. Shu bilan birga, ushbu yoʻnalishdagi reklama budjetlari ham 20 foizga oʻsgan.
Raqamli marketingdan anʼanaviy usullarga qaytishMutaxassislarning fikricha, internet barqaror ishlamayotgan sharoitda messenjerlar va ijtimoiy tarmoqlar orqali mijozlarga yetib borish qiyinlashmoqda. Shu sababli, chakana savdo, moliya xizmatlari va kiyim-kechak doʻkonlari kabi sohalar vakillari oʻz mijozlarini aksiyalar yoki yangiliklardan xabardor qilish uchun SMS xizmatini eng ishonchli kanal deb hisoblamoqda.
MTS AdTech maʼlumotlariga koʻra, aprel oyida reklama kampaniyalari soni 35 foizga, yuborilgan xabarlar miqdori esa qariyb 37 foizga koʻpaygan. Eng yuqori oʻsish koʻrsatkichlari Moskva, Markaziy mintaqa va mamlakatning shimoli-gʻarbiy hududlarida kuzatilgan. Bu aynan internet infratuzilmasida cheklovlar koʻp boʻlgan hududlarga toʻgʻri keladi.
Narxlarning oshishi va kelajakdagi xatarlarBiroq, SMS-marketingning qayta tiklanishi tadbirkorlar uchun arzon tushayotgani yoʻq. Hozirda bitta xabarning narxi 37 rublgacha koʻtarilgan. Operatorlararo tariflarning oshishi baʼzi kompaniyalarni ushbu xizmatdan foydalanishni qisqartirishga majbur qilmoqda. 2025-yilning oʻrtalariga borib, ayrim yoʻnalishlarda tariflar ikki baravar qimmatlashishi kutilmoqda.
Oʻzbekiston bozorida ham SMS-xabarnomalar hali ham oʻz nufuzini saqlab qolmoqda. Garchi Telegram va boshqa messenjerlar ommalashgan boʻlsa-da, bank operatsiyalari va muhim tasdiqlash kodlari uchun SMS xizmati eng xavfsiz va internetga bogʻlanmagan usul boʻlib qolmoqda. Rossiyadagi vaziyat esa raqamli texnologiyalar davrida ham anʼanaviy aloqa vositalari muhim zaxira varianti ekanligini koʻrsatmoqda.
Xulosa qilib aytganda, mobil internetdagi texnik muammolar yoki sunʼiy cheklovlar biznesni moslashuvchan boʻlishga undaydi. SMS-rassilkalar qimmat boʻlishiga qaramay, hozircha mijoz bilan kafolatlangan aloqa oʻrnatishning yagona yoʻli boʻlib xizmat qilmoqda.
…