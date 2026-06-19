OpenAI IPO arafasida: Kompaniya Google afsonasi va Oq uy maslahatchisini oʻz safiga qoʻshdi

·0·Texno
OpenAI IPO arafasida: Kompaniya Google afsonasi va Oq uy maslahatchisini oʻz safiga qoʻshdi

Sunʼiy intellekt olamining yetakchisi hisoblangan OpenAI kompaniyasi oʻzining aksiyalarini birjada ommaviy joylashtirish (IPO) jarayoniga tayyorgarlik koʻrish doirasida kadrlar siyosatida yirik oʻzgarishlarni amalga oshirmoqda. Kompaniya sohaning haqiqiy afsonasi, Google DeepMind vakili Noam Shazeer hamda AQSHning sobiq prezidenti Donald Trump maʼmuriyatida faoliyat yuritgan Dean Ballni oʻz jamoasiga jalb qildi. Bu qadam OpenAI uchun nafaqat texnologik ustunlikni, balki siyosiy va strategik barqarorlikni taʼminlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Noam Shazeer zamonaviy generativ sunʼiy intellekt texnologiyalarining asoschilaridan biri sanaladi. U 2017-yilda eʼlon qilingan va bugungi kunda ChatGPT kabi tizimlar asosini tashkil etuvchi Transformer arxitekturasini tavsiflab bergan mashhur “Attention Is All You Need” ilmiy maqolasining hammuallifidir. Shazeer uzoq yillar Google tizimida ishlagan va Character AI startapiga asos solgan. Uning OpenAI jamoasiga qoʻshilishi kompaniyaning texnologik salohiyatini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

Strategik kelajak va hukumat bilan aloqalar

Kompaniyaning yana bir muhim xaridi — Dean Ball boʻlib, u OpenAI tarkibida yangi tashkil etilgan “Strategic Futures” (Strategik kelajak) jamoasiga rahbarlik qiladi. Ball avvalroq Oq uyda sunʼiy intellekt boʻyicha harakatlar rejasini ishlab chiqishda qatnashgan tajribali mutaxassisdir. U bevosita kompaniyaning strategiya boʻyicha direktori Jason Kwon bilan hamkorlikda ish olib boradi.

Dean Ballning soʻzlariga koʻra, yangi jamoa quyidagi muhim yoʻnalishlarga eʼtibor qaratadi:

  • Katastrofik xavf-xatarlarni boshqarish va xavfsizlik;
  • Sunʼiy intellektning mehnat bozoriga taʼsiri;
  • Hukumatlar, xususan, AQSH federal hukumati va jamiyat bilan oʻzaro munosabatlar;
  • Tizimlarning oʻz-oʻzini takomillashtirish jarayonlarini nazorat qilish.
Ushbu tayinlovlar OpenAI uchun raqobat muhiti keskinlashgan bir paytda yuz bermoqda. Masalan, uning asosiy raqobatchilaridan biri boʻlgan Anthropic kompaniyasi hozirda AQSH hukumati tomonidan jiddiy bosimlarga duch kelmoqda. Donald Trump maʼmuriyati Anthropic’ning soʻnggi modellari boʻlgan Fable 5 va Mythos 5 uchun eksport nazorati taqiqini joriy etgan, bu esa ushbu modellarning butunlay toʻxtatilishiga sabab boʻlgan.

The Information nashrining maʼlumotlariga koʻra, Noam Shazeerning Google’dan ketishi nafaqat texnologik, balki ichki siyosiy qarashlar bilan ham bogʻliq boʻlishi mumkin. Uning korporativ messenjerlarda transgenderlar identifikatsiyasi va Gʻazodagi urush borasidagi fikrlari rahbariyat tomonidan oʻchirib tashlangan edi. Biroq, OpenAI uchun uning intellektual salohiyati har qanday ziddiyatli qarashlardan ustunroq koʻrilmoqda.

Mutaxassislarning fikricha, OpenAI bunday “ogʻir vaznli” mutaxassislarni jalb qilish orqali oʻzining bozordagi monopol mavqeini mustahkamlamoqchi. IPO arafasida turgan kompaniya uchun ham texnik daholar, ham hukumat koridorlarini yaxshi biladigan insayderlarning borligi investorlar ishonchini qozonishda hal qiluvchi omil boʻladi. Bu harakatlar OpenAI nafaqat texnologik laboratoriya, balki global siyosatga taʼsir koʻrsatuvchi qudratli korporatsiyaga aylanayotganidan dalolat beradi.

OpenAIGoogleChatGPTSunʼiy IntellektIPO
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Y Combinator Demo Day: Sunʼiy intellekt va mudofaa texnologiyalari bozorida yangi davrY Combinator Demo Day: Sunʼiy intellekt va mudofaa texnologiyalari bozorida yangi davrBugun, 19:53Rivian kompaniyasi avtopilot borasidagi yolgʻon vaʼdalar sabab sudga berildiRivian kompaniyasi avtopilot borasidagi yolgʻon vaʼdalar sabab sudga berildiBugun, 19:26AQSH hukumati sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun elektr tarmogʻini ochib berdiAQSH hukumati sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun elektr tarmogʻini ochib berdiBugun, 19:22Sunʼiy intellekt va muhabbat: AQSHda tanishuv ilovalari foydalanuvchilari texnologiyadan noroziSunʼiy intellekt va muhabbat: AQSHda tanishuv ilovalari foydalanuvchilari texnologiyadan noroziKecha, 18:57Rivian kompaniyasi avtopilot boʻyicha yolgʻon vaʼdalar berganlikda ayblanib sudga berildiRivian kompaniyasi avtopilot boʻyicha yolgʻon vaʼdalar berganlikda ayblanib sudga berildiKecha, 18:53Amazon sunʼiy intellekt chiplari bozorida NVIDIA bilan raqobatlashishga tayyorlanmoqdaAmazon sunʼiy intellekt chiplari bozorida NVIDIA bilan raqobatlashishga tayyorlanmoqdaKecha, 18:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi