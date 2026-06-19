OpenAI IPO arafasida: Kompaniya Google afsonasi va Oq uy maslahatchisini oʻz safiga qoʻshdi
Sunʼiy intellekt olamining yetakchisi hisoblangan OpenAI kompaniyasi oʻzining aksiyalarini birjada ommaviy joylashtirish (IPO) jarayoniga tayyorgarlik koʻrish doirasida kadrlar siyosatida yirik oʻzgarishlarni amalga oshirmoqda. Kompaniya sohaning haqiqiy afsonasi, Google DeepMind vakili Noam Shazeer hamda AQSHning sobiq prezidenti Donald Trump maʼmuriyatida faoliyat yuritgan Dean Ballni oʻz jamoasiga jalb qildi. Bu qadam OpenAI uchun nafaqat texnologik ustunlikni, balki siyosiy va strategik barqarorlikni taʼminlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Noam Shazeer zamonaviy generativ sunʼiy intellekt texnologiyalarining asoschilaridan biri sanaladi. U 2017-yilda eʼlon qilingan va bugungi kunda ChatGPT kabi tizimlar asosini tashkil etuvchi Transformer arxitekturasini tavsiflab bergan mashhur “Attention Is All You Need” ilmiy maqolasining hammuallifidir. Shazeer uzoq yillar Google tizimida ishlagan va Character AI startapiga asos solgan. Uning OpenAI jamoasiga qoʻshilishi kompaniyaning texnologik salohiyatini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.
Strategik kelajak va hukumat bilan aloqalarKompaniyaning yana bir muhim xaridi — Dean Ball boʻlib, u OpenAI tarkibida yangi tashkil etilgan “Strategic Futures” (Strategik kelajak) jamoasiga rahbarlik qiladi. Ball avvalroq Oq uyda sunʼiy intellekt boʻyicha harakatlar rejasini ishlab chiqishda qatnashgan tajribali mutaxassisdir. U bevosita kompaniyaning strategiya boʻyicha direktori Jason Kwon bilan hamkorlikda ish olib boradi.
Dean Ballning soʻzlariga koʻra, yangi jamoa quyidagi muhim yoʻnalishlarga eʼtibor qaratadi:
- Katastrofik xavf-xatarlarni boshqarish va xavfsizlik;
- Sunʼiy intellektning mehnat bozoriga taʼsiri;
- Hukumatlar, xususan, AQSH federal hukumati va jamiyat bilan oʻzaro munosabatlar;
- Tizimlarning oʻz-oʻzini takomillashtirish jarayonlarini nazorat qilish.
The Information nashrining maʼlumotlariga koʻra, Noam Shazeerning Google’dan ketishi nafaqat texnologik, balki ichki siyosiy qarashlar bilan ham bogʻliq boʻlishi mumkin. Uning korporativ messenjerlarda transgenderlar identifikatsiyasi va Gʻazodagi urush borasidagi fikrlari rahbariyat tomonidan oʻchirib tashlangan edi. Biroq, OpenAI uchun uning intellektual salohiyati har qanday ziddiyatli qarashlardan ustunroq koʻrilmoqda.
Mutaxassislarning fikricha, OpenAI bunday “ogʻir vaznli” mutaxassislarni jalb qilish orqali oʻzining bozordagi monopol mavqeini mustahkamlamoqchi. IPO arafasida turgan kompaniya uchun ham texnik daholar, ham hukumat koridorlarini yaxshi biladigan insayderlarning borligi investorlar ishonchini qozonishda hal qiluvchi omil boʻladi. Bu harakatlar OpenAI nafaqat texnologik laboratoriya, balki global siyosatga taʼsir koʻrsatuvchi qudratli korporatsiyaga aylanayotganidan dalolat beradi.
…