Xitoy texnologik inqilob ostonasida: Oddiy smartfon orqali ilk sun’iy yoʻldosh qoʻngʻirogʻi
Xitoyning Yuanxin Satellite kompaniyasi aloqa texnologiyalari sohasida ulkan burilish yasadi. Kompaniya muhandislari hech qanday qoʻshimcha qurilmalarsiz, oddiy seriyali smartfon yordamida ilk bor sun’iy yoʻldosh orqali muvaffaqiyatli qoʻngʻiroqni amalga oshirishdi. Ushbu yutuq an’anaviy mobil aloqa va koinot texnologiyalari oʻrtasidagi chegarani yoʻqotish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Sinov jarayonida 2026-yilning 9-iyun kuni orbitaga chiqarilgan tajribaviy sun’iy yoʻldoshdan foydalanildi. Ishlab chiquvchilarning ta’kidlashicha, qoʻngʻiroq sifati zamonaviy 5G tarmoqlari darajasida boʻlib, foydalanuvchidan maxsus sun’iy yoʻldosh telefoni yoki tashqi antennalar talab etilmagan. Bu texnologiya hatto eng chekka va mobil qamrov mavjud boʻlmagan hududlarda ham aloqada qolish imkonini beradi.
Texnologik yechim va muammolarning bartaraf etilishiixbt.com ma’lumotiga koʻra, ushbu loyihaning asosini L-diapazonidagi raqamli fazali antenna panjarasiga ega yangi avlod sun’iy yoʻldoshi tashkil etadi. Muhandislar sun’iy yoʻldosh aloqasidagi eng katta toʻsiq boʻlgan signal kechikishi va buzilishi muammosini hal qilishga muvaffaq boʻlishdi. Buning uchun ma’lumotlarni uzatish parametrlarini dinamik sozlash va kompensatsiya qilishning xususiy tizimi ishlab chiqildi.
Yangi texnologiyaning asosiy ustunligi uning mavjud mobil infratuzilma bilan toʻliq mos kelishidir. Ya’ni, foydalanuvchilar oʻzlarining kundalik ishlatib yurgan smartfonlari orqali toʻgʻridan-toʻgʻri koinotdagi apparatlarga ulanishlari mumkin boʻladi. Bu esa Starlink kabi global loyihalar bilan raqobatda Xitoyning pozitsiyasini sezilarli darajada mustahkamlaydi.
“Ming yelkan” dasturi va kelajak rejalariMazkur sinovlar Xitoyning ulkan “Ming yelkan” (Thousand Sails) dasturining bir qismi hisoblanadi. Sinov jarayonida Yuanxin Satellite apparati bilan birga China Mobile 02/CMCC-02 sun’iy yoʻldoshi ham ishtirok etdi. Ikkala qurilma ham Zhuque-2E Y6 raketasi yordamida orbitaga yetkazilgan boʻlib, ular kelajakdagi yerusti va koinot aloqa tarmoqlarini integratsiya qilish uchun xizmat qiladi.
Hozirgi vaqtda orbitada kompaniyaning 200 ga yaqin sun’iy yoʻldoshi faoliyat koʻrsatmoqda. Rejalar esa juda ulkan:
- 2027-yilga kelib koinotdagi apparatlar sonini 1296 taga yetkazish;
- Uzoq muddatli istiqbolda 15 mingdan ortiq sun’iy yoʻldoshdan iborat global tarmoq yaratish;
- Butun dunyo boʻylab uzluksiz va yuqori tezlikdagi mobil internet hamda ovozli aloqani ta’minlash.
…