Xitoy texnologik inqilob ostonasida: Oddiy smartfon orqali ilk sun’iy yoʻldosh qoʻngʻirogʻi

·34·Texno
Xitoy texnologik inqilob ostonasida: Oddiy smartfon orqali ilk sun’iy yoʻldosh qoʻngʻirogʻi

Xitoyning Yuanxin Satellite kompaniyasi aloqa texnologiyalari sohasida ulkan burilish yasadi. Kompaniya muhandislari hech qanday qoʻshimcha qurilmalarsiz, oddiy seriyali smartfon yordamida ilk bor sun’iy yoʻldosh orqali muvaffaqiyatli qoʻngʻiroqni amalga oshirishdi. Ushbu yutuq an’anaviy mobil aloqa va koinot texnologiyalari oʻrtasidagi chegarani yoʻqotish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sinov jarayonida 2026-yilning 9-iyun kuni orbitaga chiqarilgan tajribaviy sun’iy yoʻldoshdan foydalanildi. Ishlab chiquvchilarning ta’kidlashicha, qoʻngʻiroq sifati zamonaviy 5G tarmoqlari darajasida boʻlib, foydalanuvchidan maxsus sun’iy yoʻldosh telefoni yoki tashqi antennalar talab etilmagan. Bu texnologiya hatto eng chekka va mobil qamrov mavjud boʻlmagan hududlarda ham aloqada qolish imkonini beradi.

Texnologik yechim va muammolarning bartaraf etilishi

ixbt.com ma’lumotiga koʻra, ushbu loyihaning asosini L-diapazonidagi raqamli fazali antenna panjarasiga ega yangi avlod sun’iy yoʻldoshi tashkil etadi. Muhandislar sun’iy yoʻldosh aloqasidagi eng katta toʻsiq boʻlgan signal kechikishi va buzilishi muammosini hal qilishga muvaffaq boʻlishdi. Buning uchun ma’lumotlarni uzatish parametrlarini dinamik sozlash va kompensatsiya qilishning xususiy tizimi ishlab chiqildi.

Yangi texnologiyaning asosiy ustunligi uning mavjud mobil infratuzilma bilan toʻliq mos kelishidir. Ya’ni, foydalanuvchilar oʻzlarining kundalik ishlatib yurgan smartfonlari orqali toʻgʻridan-toʻgʻri koinotdagi apparatlarga ulanishlari mumkin boʻladi. Bu esa Starlink kabi global loyihalar bilan raqobatda Xitoyning pozitsiyasini sezilarli darajada mustahkamlaydi.

“Ming yelkan” dasturi va kelajak rejalari

Mazkur sinovlar Xitoyning ulkan “Ming yelkan” (Thousand Sails) dasturining bir qismi hisoblanadi. Sinov jarayonida Yuanxin Satellite apparati bilan birga China Mobile 02/CMCC-02 sun’iy yoʻldoshi ham ishtirok etdi. Ikkala qurilma ham Zhuque-2E Y6 raketasi yordamida orbitaga yetkazilgan boʻlib, ular kelajakdagi yerusti va koinot aloqa tarmoqlarini integratsiya qilish uchun xizmat qiladi.

Hozirgi vaqtda orbitada kompaniyaning 200 ga yaqin sun’iy yoʻldoshi faoliyat koʻrsatmoqda. Rejalar esa juda ulkan:

  • 2027-yilga kelib koinotdagi apparatlar sonini 1296 taga yetkazish;
  • Uzoq muddatli istiqbolda 15 mingdan ortiq sun’iy yoʻldoshdan iborat global tarmoq yaratish;
  • Butun dunyo boʻylab uzluksiz va yuqori tezlikdagi mobil internet hamda ovozli aloqani ta’minlash.
Ushbu loyiha nafaqat texnologik namoyish, balki global telekommunikatsiya bozorida yangi standartlarni oʻrnatishga qaratilgan harakatdir. Agar Xitoy ushbu texnologiyani keng koʻlamda joriy etsa, smartfon ishlab chiqaruvchilari va aloqa operatorlari uchun mutlaqo yangi davr boshlanishi tayin.

XitoySmartfonSun’iy YoʻldoshTexnologiyaAloqa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shvetsiya Tesla avtopilotiga qarshi chiqdi: Tizim tezlikni oshirishda ayblanmoqdaShvetsiya Tesla avtopilotiga qarshi chiqdi: Tizim tezlikni oshirishda ayblanmoqdaBugun, 10:57SpaceX kompaniyasining Falcon 9 raketa tashuvchisi Kaliforniyada shovqinli qoʻnishni amalga oshirdiSpaceX kompaniyasining Falcon 9 raketa tashuvchisi Kaliforniyada shovqinli qoʻnishni amalga oshirdiBugun, 10:20Intel kompaniyasining hamyonbop Core 3 304 protsessori Apple A18 Pro bilan bellashmoqdaIntel kompaniyasining hamyonbop Core 3 304 protsessori Apple A18 Pro bilan bellashmoqdaBugun, 09:21Starlink tarmogʻi Afrikaning yana bir davlatida rasman ish boshladiStarlink tarmogʻi Afrikaning yana bir davlatida rasman ish boshladiBugun, 08:58VLC asoschisi robotlar olamini oʻzgartiruvchi Kyber loyihasini taqdim etdiVLC asoschisi robotlar olamini oʻzgartiruvchi Kyber loyihasini taqdim etdiBugun, 05:59Intel protsessorlari orasida kutilmagan natija: Core Ultra 7 modeli Core Ultra 9’dan oʻzib ketdiIntel protsessorlari orasida kutilmagan natija: Core Ultra 7 modeli Core Ultra 9’dan oʻzib ketdiBugun, 05:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi