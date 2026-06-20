Google Sheets endi oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun yanada aqlli boʻldi

·13·Texno
Google Sheets endi oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun yanada aqlli boʻldi

Google korporatsiyasi oʻzining Gemini sunʼiy intellekt tizimini Google Sheets (Google Jadvallar) xizmatiga toʻliq integratsiya qilinganini va millionlab yangi foydalanuvchilar uchun imkoniyatlar kengaytirilganini eʼlon qildi. Endilikda ushbu raqamli yordamchi nafaqat ingliz tilida, balki dunyoning yana 28 ta tilida, jumladan, rus, ispan, portugal va arab tillarida ham buyruqlarni qabul qila boshlaydi. Bu yangilik maʼlumotlar bilan ishlovchi mutaxassislar va oddiy foydalanuvchilar uchun murakkab jadvallarni boshqarish jarayonini tubdan osonlashtiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ilgari Google Sheets ichidagi sunʼiy intellekt funksiyalari faqat AQSh hududidagi foydalanuvchilar uchun va cheklangan tilda mavjud edi. Endilikda esa global auditoriya, jumladan, Oʻzbekistondagi koʻp tilli foydalanuvchilar ham Gemini yordamida murakkab hisob-kitoblar va tahliliy jadvallarni oddiy matnli soʻrovlar orqali yaratishlari mumkin. Bu texnologiya xalqaro jamoalarda hamkorlikda ishlash samaradorligini sezilarli darajada oshirishi kutilmoqda.

Maʼlumotlarni qayta ishlashda yangi davr

Gemini yordamchisi foydalanuvchiga noldan jadval tuzish, murakkab formulalarni yozish yoki mavjud maʼlumotlar asosida yigʻma hisobotlar tayyorlashda koʻmaklashadi. Masalan, foydalanuvchi shunchaki "loyiha byudjetini kuzatish uchun jadval yarat" yoki "foydani hisoblash uchun ustun qoʻsh" kabi buyruqlarni oʻz ona tilida yozishi kifoya. Sunʼiy intellekt avtomatik tarzda kerakli katakchalarni toʻldiradi va mantiqiy bogʻliqliklarni oʻrnatadi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yangilanish Google Workspace ekotizimining bir qismi boʻlib, u maʼlumotlarni vizuallashtirish va tahlil qilishni intuitiv darajaga olib chiqadi. Foydalanuvchilar endi murakkab Excel yoki Sheets formulalarini yodlab olishlari shart emas, balki Gemini bilan muloqot qilish orqali kerakli natijaga erishishlari mumkin boʻladi.

Yangi imkoniyatlardan foydalanish uchun foydalanuvchilar Google Workspace sozlamalarida "aqlli funksiyalar"ni faollashtirishlari lozim. Shundan soʻng, Google Sheets yon panelida Gemini belgisi paydo boʻladi. Bu interfeys orqali sunʼiy intellekt bilan bevosita muloqot qilish va jadvallarni tahrirlash imkoniyati yaratiladi.

Mazkur kengaytirilgan til qoʻllab-quvvatlovi quyidagi toifadagi foydalanuvchilar uchun ochiq:

  • Google Workspace korporativ mijozlari;
  • Taʼlim muassasalari uchun Google Workspace foydalanuvchilari;
  • Gemini Advanced obunasiga ega boʻlgan shaxsiy hisob egalari.
Google kompaniyasining ushbu qadami Microsoft Excel bilan raqobatda muhim ustunlik berishi mumkin, chunki sunʼiy intellektning kundalik ofis ishlariga integratsiyasi ish vaqtini tejash va xatolarni kamaytirishda asosiy omilga aylanmoqda. Oʻzbekistondagi biznes vakillari va talabalar uchun ham ushbu vosita hisobotlarni tayyorlashda katta qulaylik yaratadi.

GoogleGeminiGoogle SheetsSunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kiberxavfsizlikda yangi davr: PT Naira aqlli yordamchisi taqdim etildiKiberxavfsizlikda yangi davr: PT Naira aqlli yordamchisi taqdim etildiBugun, 12:28Shvetsiya Tesla avtopilotiga qarshi chiqdi: Tizim tezlikni oshirishda ayblanmoqdaShvetsiya Tesla avtopilotiga qarshi chiqdi: Tizim tezlikni oshirishda ayblanmoqdaBugun, 10:57SpaceX kompaniyasining Falcon 9 raketa tashuvchisi Kaliforniyada shovqinli qoʻnishni amalga oshirdiSpaceX kompaniyasining Falcon 9 raketa tashuvchisi Kaliforniyada shovqinli qoʻnishni amalga oshirdiBugun, 10:20Xitoy texnologik inqilob ostonasida: Oddiy smartfon orqali ilk sun’iy yoʻldosh qoʻngʻirogʻiXitoy texnologik inqilob ostonasida: Oddiy smartfon orqali ilk sun’iy yoʻldosh qoʻngʻirogʻiBugun, 09:56Intel kompaniyasining hamyonbop Core 3 304 protsessori Apple A18 Pro bilan bellashmoqdaIntel kompaniyasining hamyonbop Core 3 304 protsessori Apple A18 Pro bilan bellashmoqdaBugun, 09:21Starlink tarmogʻi Afrikaning yana bir davlatida rasman ish boshladiStarlink tarmogʻi Afrikaning yana bir davlatida rasman ish boshladiBugun, 08:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi