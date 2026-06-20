Google Sheets endi oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun yanada aqlli boʻldi
Google korporatsiyasi oʻzining Gemini sunʼiy intellekt tizimini Google Sheets (Google Jadvallar) xizmatiga toʻliq integratsiya qilinganini va millionlab yangi foydalanuvchilar uchun imkoniyatlar kengaytirilganini eʼlon qildi. Endilikda ushbu raqamli yordamchi nafaqat ingliz tilida, balki dunyoning yana 28 ta tilida, jumladan, rus, ispan, portugal va arab tillarida ham buyruqlarni qabul qila boshlaydi. Bu yangilik maʼlumotlar bilan ishlovchi mutaxassislar va oddiy foydalanuvchilar uchun murakkab jadvallarni boshqarish jarayonini tubdan osonlashtiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ilgari Google Sheets ichidagi sunʼiy intellekt funksiyalari faqat AQSh hududidagi foydalanuvchilar uchun va cheklangan tilda mavjud edi. Endilikda esa global auditoriya, jumladan, Oʻzbekistondagi koʻp tilli foydalanuvchilar ham Gemini yordamida murakkab hisob-kitoblar va tahliliy jadvallarni oddiy matnli soʻrovlar orqali yaratishlari mumkin. Bu texnologiya xalqaro jamoalarda hamkorlikda ishlash samaradorligini sezilarli darajada oshirishi kutilmoqda.
Maʼlumotlarni qayta ishlashda yangi davrGemini yordamchisi foydalanuvchiga noldan jadval tuzish, murakkab formulalarni yozish yoki mavjud maʼlumotlar asosida yigʻma hisobotlar tayyorlashda koʻmaklashadi. Masalan, foydalanuvchi shunchaki "loyiha byudjetini kuzatish uchun jadval yarat" yoki "foydani hisoblash uchun ustun qoʻsh" kabi buyruqlarni oʻz ona tilida yozishi kifoya. Sunʼiy intellekt avtomatik tarzda kerakli katakchalarni toʻldiradi va mantiqiy bogʻliqliklarni oʻrnatadi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yangilanish Google Workspace ekotizimining bir qismi boʻlib, u maʼlumotlarni vizuallashtirish va tahlil qilishni intuitiv darajaga olib chiqadi. Foydalanuvchilar endi murakkab Excel yoki Sheets formulalarini yodlab olishlari shart emas, balki Gemini bilan muloqot qilish orqali kerakli natijaga erishishlari mumkin boʻladi.
Yangi imkoniyatlardan foydalanish uchun foydalanuvchilar Google Workspace sozlamalarida "aqlli funksiyalar"ni faollashtirishlari lozim. Shundan soʻng, Google Sheets yon panelida Gemini belgisi paydo boʻladi. Bu interfeys orqali sunʼiy intellekt bilan bevosita muloqot qilish va jadvallarni tahrirlash imkoniyati yaratiladi.
Mazkur kengaytirilgan til qoʻllab-quvvatlovi quyidagi toifadagi foydalanuvchilar uchun ochiq:
- Google Workspace korporativ mijozlari;
- Taʼlim muassasalari uchun Google Workspace foydalanuvchilari;
- Gemini Advanced obunasiga ega boʻlgan shaxsiy hisob egalari.
…