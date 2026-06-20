Microsoft Windows 11 26H2 talablarini eʼlon qildi: Kutilmagan oʻzgarishlar va muddatlar

·25·Texno
Microsoft Windows 11 26H2 talablarini eʼlon qildi: Kutilmagan oʻzgarishlar va muddatlar

Microsoft korporatsiyasi Windows 11 operatsion tizimining 2026-yil kuziga moʻljallangan navbatdagi yirik yangilanishi — 26H2 versiyasi haqidagi rasmiy maʼlumotlarni ochiqladi. Kompaniya strategiyasidagi ushbu oʻzgarish foydalanuvchilar uchun tizimni yangilash jarayonini sezilarli darajada osonlashtirishni koʻzda tutadi. ixbt.com xabariga koʻra, yangi talqin avvalgidek tizimni butunlay qayta oʻrnatishni talab qilmaydigan ixcham formatda taqdim etiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Windows 11 26H2 yangilanishi texnik jihatdan atigi 200 KB hajmdagi kichik faollashtirish paketi koʻrinishida boʻladi. Bu shuni anglatadiki, Microsoft yirik yillik yangilanishlardan voz kechib, tizim barqarorligini taʼminlashga koʻproq eʼtibor qaratmoqda. Mazkur paket shunchaki operatsion tizimning versiya raqamini oʻzgartiradi, oʻrnatish jarayoni esa bir necha daqiqa vaqt olib, bor-yoʻgʻi bir marta kompyuterni qayta yuklashni (reboot) talab qiladi.

Tizim talablari va qoʻllab-quvvatlash muddati

Koʻpchilik foydalanuvchilarni qiziqtirgan asosiy masala — kompyuterlarning texnik quvvati borasidagi talablar oʻzgarishsiz qolmoqda. Windows 11 26H2 versiyasini oʻrnatish uchun yangi uskunalar sotib olish shart emas. Tizim avvalgi talablar asosida ishlashda davom etadi:

  • Kamida 4 GB tezkor xotira (RAM);
  • 64 GB doimiy xotira (SSD yoki HDD);
  • 1 GGs takt chastotasiga ega 64-bitli protsessor.
Microsoft yangilanishni 2026-yilning oktyabr oyida chiqarishni rejalashtirmoqda. Qoʻllab-quvvatlash muddatlari ham aniq belgilangan: oddiy foydalanuvchilar uchun Home va Pro talqinlari 24 oy davomida (2028-yil oktyabrgacha) xavfsizlik yangilanishlarini olib turadi. Korporativ va taʼlim yoʻnalishidagi (Enterprise, Education) foydalanuvchilar uchun esa bu muddat 36 oyni tashkil etib, 2029-yilning kuzigacha davom etadi.

Shuningdek, kompaniya NVIDIA N1 va Snapdragon X2 kabi yangi avlod chiplari uchun alohida 26H1 yangilanishini ham tayyorlamoqda. Biroq, ushbu versiyada ham eksklyuziv funksiyalar koʻzda tutilmagan. Bu Microsoftʼning barcha turdagi qurilmalar uchun yagona va barqaror foydalanuvchi tajribasini taqdim etishga intilayotganidan dalolat beradi.

Katta hajmli yillik yangilanishlarning yoʻqligi Windows rivojlanishdan toʻxtadi degani emas. Aksincha, Microsoft yangi funksiyalarni endi yiliga bir marta emas, balki har oyda chiqariladigan kumulyativ yangilanishlar orqali bosqichma-bosqich joriy etib boradi. Bu uslub foydalanuvchilarga yangi imkoniyatlardan tezroq bahramand boʻlish va tizimdagi xatoliklarni tezkorlik bilan bartaraf etish imkonini beradi.

MicrosoftWindows 11TexnologiyaYangilanishKompyuter
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Asus ROG Astral RTX 5090 videokartasi kuchli qizish sababli ona platani shikastladiAsus ROG Astral RTX 5090 videokartasi kuchli qizish sababli ona platani shikastladiBugun, 12:55Kiberxavfsizlikda yangi davr: PT Naira aqlli yordamchisi taqdim etildiKiberxavfsizlikda yangi davr: PT Naira aqlli yordamchisi taqdim etildiBugun, 12:28Google Sheets endi oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun yanada aqlli boʻldiGoogle Sheets endi oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun yanada aqlli boʻldiBugun, 11:55Shvetsiya Tesla avtopilotiga qarshi chiqdi: Tizim tezlikni oshirishda ayblanmoqdaShvetsiya Tesla avtopilotiga qarshi chiqdi: Tizim tezlikni oshirishda ayblanmoqdaBugun, 10:57SpaceX kompaniyasining Falcon 9 raketa tashuvchisi Kaliforniyada shovqinli qoʻnishni amalga oshirdiSpaceX kompaniyasining Falcon 9 raketa tashuvchisi Kaliforniyada shovqinli qoʻnishni amalga oshirdiBugun, 10:20Xitoy texnologik inqilob ostonasida: Oddiy smartfon orqali ilk sun’iy yoʻldosh qoʻngʻirogʻiXitoy texnologik inqilob ostonasida: Oddiy smartfon orqali ilk sun’iy yoʻldosh qoʻngʻirogʻiBugun, 09:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi