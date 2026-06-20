Microsoft Windows 11 26H2 talablarini eʼlon qildi: Kutilmagan oʻzgarishlar va muddatlar
Microsoft korporatsiyasi Windows 11 operatsion tizimining 2026-yil kuziga moʻljallangan navbatdagi yirik yangilanishi — 26H2 versiyasi haqidagi rasmiy maʼlumotlarni ochiqladi. Kompaniya strategiyasidagi ushbu oʻzgarish foydalanuvchilar uchun tizimni yangilash jarayonini sezilarli darajada osonlashtirishni koʻzda tutadi. ixbt.com xabariga koʻra, yangi talqin avvalgidek tizimni butunlay qayta oʻrnatishni talab qilmaydigan ixcham formatda taqdim etiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Windows 11 26H2 yangilanishi texnik jihatdan atigi 200 KB hajmdagi kichik faollashtirish paketi koʻrinishida boʻladi. Bu shuni anglatadiki, Microsoft yirik yillik yangilanishlardan voz kechib, tizim barqarorligini taʼminlashga koʻproq eʼtibor qaratmoqda. Mazkur paket shunchaki operatsion tizimning versiya raqamini oʻzgartiradi, oʻrnatish jarayoni esa bir necha daqiqa vaqt olib, bor-yoʻgʻi bir marta kompyuterni qayta yuklashni (reboot) talab qiladi.
Tizim talablari va qoʻllab-quvvatlash muddatiKoʻpchilik foydalanuvchilarni qiziqtirgan asosiy masala — kompyuterlarning texnik quvvati borasidagi talablar oʻzgarishsiz qolmoqda. Windows 11 26H2 versiyasini oʻrnatish uchun yangi uskunalar sotib olish shart emas. Tizim avvalgi talablar asosida ishlashda davom etadi:
- Kamida 4 GB tezkor xotira (RAM);
- 64 GB doimiy xotira (SSD yoki HDD);
- 1 GGs takt chastotasiga ega 64-bitli protsessor.
Shuningdek, kompaniya NVIDIA N1 va Snapdragon X2 kabi yangi avlod chiplari uchun alohida 26H1 yangilanishini ham tayyorlamoqda. Biroq, ushbu versiyada ham eksklyuziv funksiyalar koʻzda tutilmagan. Bu Microsoftʼning barcha turdagi qurilmalar uchun yagona va barqaror foydalanuvchi tajribasini taqdim etishga intilayotganidan dalolat beradi.
Katta hajmli yillik yangilanishlarning yoʻqligi Windows rivojlanishdan toʻxtadi degani emas. Aksincha, Microsoft yangi funksiyalarni endi yiliga bir marta emas, balki har oyda chiqariladigan kumulyativ yangilanishlar orqali bosqichma-bosqich joriy etib boradi. Bu uslub foydalanuvchilarga yangi imkoniyatlardan tezroq bahramand boʻlish va tizimdagi xatoliklarni tezkorlik bilan bartaraf etish imkonini beradi.
…