Computex 2026: MSI kompaniyasi 6,67 dyuymli ekranli sovutish tizimi va yangi RTX 5090 ni taqdim etdi

·0·Texno
Computex 2026: MSI kompaniyasi 6,67 dyuymli ekranli sovutish tizimi va yangi RTX 5090 ni taqdim etdi

Tayvanda boʻlib oʻtayotgan nufuzli Computex 2026 koʻrgazmasida MSI kompaniyasi yuqori segmentga moʻljallangan kompyuter komponentlarining keng assortimentini namoyish etdi. Ta kdimotning asosiy yulduzi sifatida 6,67 dyuymli AMOLED-displey bilan jihozlangan MEG CoreLiquid E15 360 suyuqlik orqali sovutish tizimi (SJO) eʼtirof etildi. Ushbu qurilma nafaqat texnik koʻrsatkichlari, balki vizual imkoniyatlari bilan ham zamonaviy geymerlar va entuziastlar eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, MEG CoreLiquid E15 360 tizimidagi displey 2K ruxsatga ega boʻlib, u vodorod blokini qisman qoplab turuvchi egilgan shaklda ishlangan. Bu yechim foydalanuvchiga tasvirni turli burchaklardan koʻrish imkonini beradi. MSI muhandislarining taʼkidlashicha, ekran maxsus koʻzoynaklarsiz ham 3D-effektini yaratadi, bu esa tizim blokining ichki qismini haqiqiy sanʼat asariga aylantiradi. Qurilma EZ Conn texnologiyasi orqali bitta kabel yordamida quvvat oladi va boshqariladi, bu esa ortiqcha simlar muammosini hal qiladi.

Premium korpuslar va innovatsion sovutish

Kompaniya stendida ulkan MEG Maestro 900R flagman korpusi ham namoyish etildi. Alyuminiy panellar va egilgan toblangan shishadan ishlangan ushbu korpus oʻziga xos ichki tuzilishga ega. Uning asosiy xususiyati — ona platani oʻrnatish uchun moʻljallangan olinadigan maydonchadir. Uni turli yoʻnalishlarda burish yoki test oʻtkazish uchun stoldan alohida foydalanish mumkin. Ushbu model oʻtgan yili prototip sifatida koʻrsatilgan boʻlsa, endilikda u toʻliq ishlab chiqarishga tayyor holatga keltirildi.

Shuningdek, MSI ixchamroq va amaliy MPG Vixta 300R AirFlow modelini ham taqdim etdi. Bu korpus Project Zero konsepsiyasini qoʻllab-quvvatlaydi, yaʼni barcha kabellar ona plataning orqa tomonidan ulanadi. Korpusning deyarli barcha qismlari asboblarsiz yechiladi, old panelda esa ikkita 160 millimetrli yirik ventilyatorlar oʻrnatilgan. Pastki qismda quvvat bloki uchun maxsus "nol qavat" ajratilgan boʻlib, havo oqimi uchun keng maydon qoldirilgan.

Havo orqali sovutishni xush koʻruvchilar uchun MPG CoreFrozr AP15 modeli koʻrsatildi. Bu ikki seksiyali radiator va oltita issiqlik trubkasiga ega boʻlgan minora tipidagi kulerdir. Uning yuqori qismida tizim maʼlumotlarini (masalan, harorat yoki protsessor chastotasi) koʻrsatib turuvchi kichik raqamli displey mavjud. Kuler baland operativ xotira modullariga xalaqit bermaydigan qilib loyihalashtirilgan.

Yangi avlod videokartasi va quvvat manbalari

Koʻrgazmaning eng kutilgan eksponatlaridan biri GeForce RTX 5090 32G Lightning Z videokartasi boʻldi. MSI ushbu flagman modelni suyuqlik orqali sovutish tizimi bilan jihozlagan, bu esa NVIDIAʼning eng kuchli chipidan maksimal unumdorlikni siqib chiqarish imkonini beradi. 32 GB video xotira va yangi arxitektura ushbu kartani bozordagi eng qudratli grafik yechimga aylantiradi.

Ushbu barcha kuchli komponentlarni barqaror energiya bilan taʼminlash uchun MPG Ai1600TS PCIE5 quvvat bloki taqdim etildi. U yangilangan 12V-2x6 ulagichiga ega boʻlib, yuqori xavfsizlik va barqarorlikni kafolatlaydi. Shuningdek, MSI stendida quyidagi yangiliklar ham oʻrin oldi:

  • MPG B850 Carbon Max WiFi ona platasi;
  • Strike Alloy TMR magnitli klaviaturasi;
  • Strike Nexus boshqaruv moduli;
  • MAG CoreLiquid A13 360 Fabric modifikatsiyasi.
MSI tomonidan taqdim etilgan ushbu yangiliklar yaqin oylarda jahon bozorlarida, jumladan, Oʻzbekistonning yirik doʻkonlarida ham paydo boʻlishi kutilmoqda. Kompaniya nafaqat texnik quvvatga, balki qurilmalarning tashqi koʻrinishi va yigʻish qulayligiga ham katta urgʻu bermoqda.

MSIComputex 2026RTX 5090TexnologiyaGeyming
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Donald Trump va Anthropic: Sunʼiy intellekt atrofidagi ziddiyat yumshadiDonald Trump va Anthropic: Sunʼiy intellekt atrofidagi ziddiyat yumshadiBugun, 14:28Microsoft Windows 11 26H2 talablarini eʼlon qildi: Kutilmagan oʻzgarishlar va muddatlarMicrosoft Windows 11 26H2 talablarini eʼlon qildi: Kutilmagan oʻzgarishlar va muddatlarBugun, 13:22Asus ROG Astral RTX 5090 videokartasi kuchli qizish sababli ona platani shikastladiAsus ROG Astral RTX 5090 videokartasi kuchli qizish sababli ona platani shikastladiBugun, 12:55Kiberxavfsizlikda yangi davr: PT Naira aqlli yordamchisi taqdim etildiKiberxavfsizlikda yangi davr: PT Naira aqlli yordamchisi taqdim etildiBugun, 12:28Google Sheets endi oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun yanada aqlli boʻldiGoogle Sheets endi oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun yanada aqlli boʻldiBugun, 11:55Shvetsiya Tesla avtopilotiga qarshi chiqdi: Tizim tezlikni oshirishda ayblanmoqdaShvetsiya Tesla avtopilotiga qarshi chiqdi: Tizim tezlikni oshirishda ayblanmoqdaBugun, 10:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi