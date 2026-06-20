Computex 2026: MSI kompaniyasi 6,67 dyuymli ekranli sovutish tizimi va yangi RTX 5090 ni taqdim etdi
Tayvanda boʻlib oʻtayotgan nufuzli Computex 2026 koʻrgazmasida MSI kompaniyasi yuqori segmentga moʻljallangan kompyuter komponentlarining keng assortimentini namoyish etdi. Ta kdimotning asosiy yulduzi sifatida 6,67 dyuymli AMOLED-displey bilan jihozlangan MEG CoreLiquid E15 360 suyuqlik orqali sovutish tizimi (SJO) eʼtirof etildi. Ushbu qurilma nafaqat texnik koʻrsatkichlari, balki vizual imkoniyatlari bilan ham zamonaviy geymerlar va entuziastlar eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, MEG CoreLiquid E15 360 tizimidagi displey 2K ruxsatga ega boʻlib, u vodorod blokini qisman qoplab turuvchi egilgan shaklda ishlangan. Bu yechim foydalanuvchiga tasvirni turli burchaklardan koʻrish imkonini beradi. MSI muhandislarining taʼkidlashicha, ekran maxsus koʻzoynaklarsiz ham 3D-effektini yaratadi, bu esa tizim blokining ichki qismini haqiqiy sanʼat asariga aylantiradi. Qurilma EZ Conn texnologiyasi orqali bitta kabel yordamida quvvat oladi va boshqariladi, bu esa ortiqcha simlar muammosini hal qiladi.
Premium korpuslar va innovatsion sovutishKompaniya stendida ulkan MEG Maestro 900R flagman korpusi ham namoyish etildi. Alyuminiy panellar va egilgan toblangan shishadan ishlangan ushbu korpus oʻziga xos ichki tuzilishga ega. Uning asosiy xususiyati — ona platani oʻrnatish uchun moʻljallangan olinadigan maydonchadir. Uni turli yoʻnalishlarda burish yoki test oʻtkazish uchun stoldan alohida foydalanish mumkin. Ushbu model oʻtgan yili prototip sifatida koʻrsatilgan boʻlsa, endilikda u toʻliq ishlab chiqarishga tayyor holatga keltirildi.
Shuningdek, MSI ixchamroq va amaliy MPG Vixta 300R AirFlow modelini ham taqdim etdi. Bu korpus Project Zero konsepsiyasini qoʻllab-quvvatlaydi, yaʼni barcha kabellar ona plataning orqa tomonidan ulanadi. Korpusning deyarli barcha qismlari asboblarsiz yechiladi, old panelda esa ikkita 160 millimetrli yirik ventilyatorlar oʻrnatilgan. Pastki qismda quvvat bloki uchun maxsus "nol qavat" ajratilgan boʻlib, havo oqimi uchun keng maydon qoldirilgan.
Havo orqali sovutishni xush koʻruvchilar uchun MPG CoreFrozr AP15 modeli koʻrsatildi. Bu ikki seksiyali radiator va oltita issiqlik trubkasiga ega boʻlgan minora tipidagi kulerdir. Uning yuqori qismida tizim maʼlumotlarini (masalan, harorat yoki protsessor chastotasi) koʻrsatib turuvchi kichik raqamli displey mavjud. Kuler baland operativ xotira modullariga xalaqit bermaydigan qilib loyihalashtirilgan.
Yangi avlod videokartasi va quvvat manbalariKoʻrgazmaning eng kutilgan eksponatlaridan biri GeForce RTX 5090 32G Lightning Z videokartasi boʻldi. MSI ushbu flagman modelni suyuqlik orqali sovutish tizimi bilan jihozlagan, bu esa NVIDIAʼning eng kuchli chipidan maksimal unumdorlikni siqib chiqarish imkonini beradi. 32 GB video xotira va yangi arxitektura ushbu kartani bozordagi eng qudratli grafik yechimga aylantiradi.
Ushbu barcha kuchli komponentlarni barqaror energiya bilan taʼminlash uchun MPG Ai1600TS PCIE5 quvvat bloki taqdim etildi. U yangilangan 12V-2x6 ulagichiga ega boʻlib, yuqori xavfsizlik va barqarorlikni kafolatlaydi. Shuningdek, MSI stendida quyidagi yangiliklar ham oʻrin oldi:
- MPG B850 Carbon Max WiFi ona platasi;
- Strike Alloy TMR magnitli klaviaturasi;
- Strike Nexus boshqaruv moduli;
- MAG CoreLiquid A13 360 Fabric modifikatsiyasi.
…