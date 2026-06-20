Baliqni robot yordamida oʻldirish: Shinkei Systems baliqchilikda inqilob qilmoqda

·0·Texno
Baliqni robot yordamida oʻldirish: Shinkei Systems baliqchilikda inqilob qilmoqda

Venchur investitsiyalari olamida kutilmagan yangilik yuz berdi: Founders Fund jamgʻarmasi baliqlarni insonparvarlik tamoyillari asosida oʻldirish texnologiyasini ishlab chiqqan Shinkei Systems startapiga sarmoya kiritdi. TechCrunch nashri tomonidan tashkil etilgan StrictlyVC tadbirida maʼlum qilinishicha, ushbu loyiha nafaqat hayvonlarga nisbatan shafqatsizlikni kamaytirish, balki dengiz mahsulotlarining sifati va saqlash muddatini tubdan yaxshilashni maqsad qilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Shinkei Systems asoschisi Saif Khawaja tomonidan taqdim etilgan Poseidon deb nomlanuvchi robot muzlatkich oʻlchamida boʻlib, u baliq ovlash kemalariga oʻrnatiladi. Qurilma Computer Vision (kompyuter koʻrishi) texnologiyasi yordamida har bir baliqni skanerlaydi, uning turini aniqlaydi va miya qismini topadi. Baliq suvdan olinganidan soʻng bir necha soniya ichida robot uning miyasiga zarba beradi va jabralarini kesadi. Bu jarayon baliq azoblanib, boʻgʻilib oʻlishining oldini oladi.

Ike jime texnikasi va mahsulot sifati

Mazkur texnologiya Yaponiyaning koʻp asrlik "ike jime" anʼanasiga asoslangan. Anʼanaga koʻra, tajribali baliqchilar baliqni darhol oʻldirib, qonini chiqarib yuborishadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, baliq sekin va stress holatida oʻlsa, uning goʻshti sut kislotasi va stress gormonlari bilan toʻyinadi, bu esa taʼmning buzilishiga va mahsulotning tez aynishiga olib keladi. Shinkei robotlari esa bu jarayonni sanoat miqyosida avtomatlashtirdi.

Tezkor va insonparvar oʻlim baliq goʻshtining uzoqroq saqlanishiga va hatto uni "pishitish" (aging) imkonini beradi. Bu jarayon fermentlarning mushaklarni parchalashi natijasida sashimi uchun zarur boʻlgan umami taʼmini yuzaga keltiradi. Khawaja’ning soʻzlariga koʻra, oddiy usulda ovlangan baliq 5-7 kun saqlansa, Shinkei texnologiyasi bilan bu muddat 14 kungacha, baʼzan esa uch haftagacha uzayishi mumkin.

Logistika va iqtisodiy samaradorlik

Shinkei Systems shunchaki texnologiya yetkazib beruvchi emas, balki toʻliq vertikal integratsiyalashgan kompaniyaga aylandi. Ular baliqchilarga Poseidon qurilmalarini bepul taqdim etadi, evaziga esa ovlangan baliqlarni bozor narxidan yuqori qiymatda sotib oladi. Shundan soʻng mahsulotlar Vashington shtatidagi Tacoma shahrida joylashgan zavodda qayta ishlanib, Seremoni brendi ostida sotuvga chiqariladi.

Hozirda ushbu "yuqori toifali" baliqlar Los-Anjelesdagi mashhur Erewhon supermarketlar tarmogʻida va umumiy hisobda 50 ta Mishel yulduziga ega boʻlgan nufuzli restoranlarda sotilmoqda. Shunisi eʼtiborliki, Yaponiya bozorlari tarixda birinchi marta AQShda ovlangan baliqlarni import qila boshladi, chunki Shinkei texnologiyasi mahsulot sifatini Yaponiya standartlariga yetkazdi.

Ushbu loyiha AQSh baliqchilik sanoatidagi muhim muammoni ham hal qiladi. Hozirda AQShda tutilgan baliqlarning katta qismi qayta ishlash uchun Xitoyga yuboriladi va u yerda arzon ishchi kuchi yordamida tozalangach, yana ortga qaytariladi. Shinkei barcha jarayonlarni bir joyda — AQShning oʻzida jamlash orqali logistika xarajatlarini kamaytirish va mahsulot isrofini (hozirda 18% gacha) bartaraf etishni koʻzlamoqda. Founders Fund kabi yirik sarmoyadorlar aynan mana shu murakkab muammoga innovatsion yechim topilgani uchun loyihaga katta tikish tikmoqda.

Shinkei SystemsRobototexnikaSunʼiy IntellektFounders FundTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy koinotda hisoblash markazini yaratmoqda: Maʼlumotlar endi orbitada qayta ishlanadiXitoy koinotda hisoblash markazini yaratmoqda: Maʼlumotlar endi orbitada qayta ishlanadiBugun, 23:21Google va Samsung hamkorligi: Galaxy smartfonlari uchun muhim tizim yangilanishlari chiqdiGoogle va Samsung hamkorligi: Galaxy smartfonlari uchun muhim tizim yangilanishlari chiqdiBugun, 22:51Xitoyda baland togʻli hududlar uchun moʻljallangan eng yirik shamol turbinalari ishga tushdiXitoyda baland togʻli hududlar uchun moʻljallangan eng yirik shamol turbinalari ishga tushdiBugun, 22:20Nobel mukofoti sovrindori John Jumper Google DeepMind'dan Anthropic'ga oʻtdiNobel mukofoti sovrindori John Jumper Google DeepMind'dan Anthropic'ga oʻtdiBugun, 21:58Koinot sirlari: AMS-02 detektori fizika qonunlariga zid boʻlgan kashfiyotni amalga oshirdiKoinot sirlari: AMS-02 detektori fizika qonunlariga zid boʻlgan kashfiyotni amalga oshirdiBugun, 21:56Kvant inqilobi: Quantinuum va Sandia 98 kubitli Helios tizimini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdiKvant inqilobi: Quantinuum va Sandia 98 kubitli Helios tizimini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdiBugun, 20:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi