Xitoy koinotda hisoblash markazini yaratmoqda: Maʼlumotlar endi orbitada qayta ishlanadi
Xitoy texnologiya olamida yangi davrni boshlab bermoqda. Mamlakat hukumati Koinot hisoblash texnologiyalari innovatsion markazini tashkil etishni rasman maʼqulladi. Ushbu loyiha sunʼiy intellekt va murakkab hisoblash jarayonlarini Yer yuzidagi maʼlumotlar markazlaridan bevosita ochiq koinotga — sunʼiy yoʻldoshlar va orbital platformalarga koʻchirishni koʻzda tutadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi markaz joriy yilning iyun oyi oxiriga qadar oʻz faoliyatini boshlashi kutilmoqda. Loyihaning asosiy maqsadi koinotdagi hisoblash tizimlari, sunʼiy yoʻldoshli narsalar interneti (IoT) va kelajakdagi orbital maʼlumotlar markazlari uchun yaxlit ekotizim yaratishdan iborat. Bu shunchaki maʼlumot uzatish emas, balki ularni koinotning oʻzida tahlil qilish imkonini beradi.
Orbital maʼlumotlar markazlarining afzalliklariHozirgi vaqtda sunʼiy yoʻldoshlar faqat maʼlumot yigʻuvchi va uzatuvchi vosita vazifasini oʻtaydi. Yangi texnologiya esa ularga oʻrnatilgan kuchli protsessorlar va AI algoritmlari yordamida maʼlumotlarni joyida qayta ishlash imkonini beradi. Bu quyidagi yoʻnalishlarda inqilobiy oʻzgarishlarga olib kelishi kutilmoqda:
- Yer ustidagi maʼlumotlar markazlariga tushadigan yuklamani kamaytirish;
- Koinotdan Yerga uzatiladigan axborot hajmini optimallashtirish (faqat qayta ishlangan natijalar yuboriladi);
- Yer masofadan zondlash va aloqa xizmatlari tezligini sezilarli darajada oshirish;
- Sunʼiy yoʻldoshlararo aqlli tarmoqlarni shakllantirish.
Taʼkidlash joizki, koinotda hisoblash ishlarini olib borish gʻoyasi faqat Xitoyni qiziqtirayotgani yoʻq. AQShning SpaceX va Blue Origin kabi xususiy kompaniyalari ham shunga oʻxshash loyihalar ustida ish olib borayotganini avvalroq eʼlon qilgan edi. Biroq, Xitoyning yondashuvi davlat darajasidagi strategik dastur ekanligi bilan ajralib turadi.
Ekspertlarning fikricha, koinotdagi hisoblash quvvatlari kelajakda global internet qamrovini yaxshilash va oʻta yuqori aniqlikdagi xaritalash tizimlarini real vaqt rejimida ishlashini taʼminlaydi. Bu esa nafaqat harbiy yoki ilmiy, balki fuqarolik maqsadlarida — navigatsiya, qishloq xoʻjaligi va ekologik monitoringda ham katta burilish yasaydi.
…