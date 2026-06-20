Xitoy koinotda hisoblash markazini yaratmoqda: Maʼlumotlar endi orbitada qayta ishlanadi

·0·Texno
Xitoy koinotda hisoblash markazini yaratmoqda: Maʼlumotlar endi orbitada qayta ishlanadi

Xitoy texnologiya olamida yangi davrni boshlab bermoqda. Mamlakat hukumati Koinot hisoblash texnologiyalari innovatsion markazini tashkil etishni rasman maʼqulladi. Ushbu loyiha sunʼiy intellekt va murakkab hisoblash jarayonlarini Yer yuzidagi maʼlumotlar markazlaridan bevosita ochiq koinotga — sunʼiy yoʻldoshlar va orbital platformalarga koʻchirishni koʻzda tutadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi markaz joriy yilning iyun oyi oxiriga qadar oʻz faoliyatini boshlashi kutilmoqda. Loyihaning asosiy maqsadi koinotdagi hisoblash tizimlari, sunʼiy yoʻldoshli narsalar interneti (IoT) va kelajakdagi orbital maʼlumotlar markazlari uchun yaxlit ekotizim yaratishdan iborat. Bu shunchaki maʼlumot uzatish emas, balki ularni koinotning oʻzida tahlil qilish imkonini beradi.

Orbital maʼlumotlar markazlarining afzalliklari

Hozirgi vaqtda sunʼiy yoʻldoshlar faqat maʼlumot yigʻuvchi va uzatuvchi vosita vazifasini oʻtaydi. Yangi texnologiya esa ularga oʻrnatilgan kuchli protsessorlar va AI algoritmlari yordamida maʼlumotlarni joyida qayta ishlash imkonini beradi. Bu quyidagi yoʻnalishlarda inqilobiy oʻzgarishlarga olib kelishi kutilmoqda:

  • Yer ustidagi maʼlumotlar markazlariga tushadigan yuklamani kamaytirish;
  • Koinotdan Yerga uzatiladigan axborot hajmini optimallashtirish (faqat qayta ishlangan natijalar yuboriladi);
  • Yer masofadan zondlash va aloqa xizmatlari tezligini sezilarli darajada oshirish;
  • Sunʼiy yoʻldoshlararo aqlli tarmoqlarni shakllantirish.
Ushbu loyiha doirasida Xitoyning eng yirik elektronika ishlab chiqaruvchilari, koinot sanoati vakillari va sunʼiy intellekt boʻyicha dasturiy taʼminot yaratuvchi kompaniyalari birlashtiriladi. Bunday markazlashgan yondashuv texnologik jarayonlarni tezlashtirish va koinot infratuzilmasini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.

Taʼkidlash joizki, koinotda hisoblash ishlarini olib borish gʻoyasi faqat Xitoyni qiziqtirayotgani yoʻq. AQShning SpaceX va Blue Origin kabi xususiy kompaniyalari ham shunga oʻxshash loyihalar ustida ish olib borayotganini avvalroq eʼlon qilgan edi. Biroq, Xitoyning yondashuvi davlat darajasidagi strategik dastur ekanligi bilan ajralib turadi.

Ekspertlarning fikricha, koinotdagi hisoblash quvvatlari kelajakda global internet qamrovini yaxshilash va oʻta yuqori aniqlikdagi xaritalash tizimlarini real vaqt rejimida ishlashini taʼminlaydi. Bu esa nafaqat harbiy yoki ilmiy, balki fuqarolik maqsadlarida — navigatsiya, qishloq xoʻjaligi va ekologik monitoringda ham katta burilish yasaydi.

XitoyKoinotSunʼiy IntellektTexnologiyaSunʼiy Yoʻldosh
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Baliqni robot yordamida oʻldirish: Shinkei Systems baliqchilikda inqilob qilmoqdaBaliqni robot yordamida oʻldirish: Shinkei Systems baliqchilikda inqilob qilmoqdaBugun, 23:27Google va Samsung hamkorligi: Galaxy smartfonlari uchun muhim tizim yangilanishlari chiqdiGoogle va Samsung hamkorligi: Galaxy smartfonlari uchun muhim tizim yangilanishlari chiqdiBugun, 22:51Xitoyda baland togʻli hududlar uchun moʻljallangan eng yirik shamol turbinalari ishga tushdiXitoyda baland togʻli hududlar uchun moʻljallangan eng yirik shamol turbinalari ishga tushdiBugun, 22:20Nobel mukofoti sovrindori John Jumper Google DeepMind'dan Anthropic'ga oʻtdiNobel mukofoti sovrindori John Jumper Google DeepMind'dan Anthropic'ga oʻtdiBugun, 21:58Koinot sirlari: AMS-02 detektori fizika qonunlariga zid boʻlgan kashfiyotni amalga oshirdiKoinot sirlari: AMS-02 detektori fizika qonunlariga zid boʻlgan kashfiyotni amalga oshirdiBugun, 21:56Kvant inqilobi: Quantinuum va Sandia 98 kubitli Helios tizimini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdiKvant inqilobi: Quantinuum va Sandia 98 kubitli Helios tizimini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdiBugun, 20:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi