Amazon sunʼiy intellekt markazlariga qarshi chiqqan xodimlarini tergov qilmoqda

·25·Texno
Amazon sunʼiy intellekt markazlariga qarshi chiqqan xodimlarini tergov qilmoqda

AQSHning Amazon korporatsiyasi sunʼiy intellekt (SI) infratuzilmasining nazoratsiz kengayishiga qarshi chiqqan va davlat tomonidan tartibga solishni talab qilgan oʻz xodimlariga nisbatan ichki surishtiruv ishlarini boshladi. Mazkur nizo texnologik gigantning ekologik siyosati va xodimlarning soʻz erkinligi borasidagi navbatdagi ziddiyatli nuqtaga aylandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Voqealar rivoji Sietl shahar kengashidagi eshituvlardan soʻng keskinlashdi. Shahar maʼmurlari yangi yirik maʼlumotlar markazlari (data-center) qurilishiga bir yillik moratoriy eʼlon qilish masalasini muhokama qilgan edi. Amazon kompaniyasining besh nafar xodimi ushbu yigʻilishda ishtirok etib, texnologik kompaniyalarning SI sohasidagi investitsiyalarini «har qanday badal evaziga sunʼiy intellektni joriy etish» deya tanqid ostiga oldi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu chiqishdan koʻp oʻtmay, xodimlarning uch nafari HR (inson resurslari) boʻlimiga suhbatga chaqirilgan. Ularga nisbatan ommaviy chiqishlar boʻyicha ichki tekshiruv boshlangani va bu intizomiy choralar, hatto ishdan boʻshatish bilan yakunlanishi mumkinligi haqida ogohlantirish berilgan. Xodimlar buni kompaniya tomonidan bosim oʻtkazish va siyosiy faollikni nazorat qilishga urinish sifatida baholamoqda.

Korporativ qoidalar va ekologik xavotirlar

Amazon rahbariyati ushbu tekshiruv xodimlarning shaxsiy fikri bilan emas, balki kompaniya nomidan ruxsatsiz bayonot berish qoidalarini buzganlik bilan bogʻliqligini taʼkidlamoqda. Biroq, mazkur nizoda ishtirok etayotgan ishchilar «Amazon Employees for Climate Justice» (Amazon xodimlari iqlim adolati uchun) guruhining aʼzolari hisoblanadi. Bu guruh avval ham kompaniyaning ekologik zararli loyihalarini keskin tanqid qilgani bilan tanilgan.

Eʼtiborli jihati shundaki, 2020-yilda ushbu guruhning ikki nafar asoschisi kompaniya siyosatini tanqid qilgani uchun ishdan boʻshatilgan edi. Hozirgi vaziyat esa Amazon oʻz strategiyasini butunlay sunʼiy intellektga yoʻnaltirayotgan bir paytda yuz bermoqda. Kompaniya joriy yilda SI infratuzilmasi uchun 200 milliard dollargacha mablagʻ sarflashni rejalashtirgan.

Shu bilan birga, Amazon bosh direktori Andy Jassy boshchiligidagi reogranizatsiya doirasida 30 mingga yaqin korporativ xodimlar qisqartirilishi kutilmoqda. Rahbarning kompaniyani «dunyodagi eng yirik startap»ga aylantirish haqidagi rejasi ishchilar orasida turlicha qabul qilinmoqda. Maʼlumotlar markazlarining haddan tashqari koʻp energiya va suv isteʼmol qilishi esa nafaqat xodimlarni, balki keng jamoatchilikni ham xavotirga solmoqda.

AQSHda oʻtkazilgan soʻrovnomalar shuni koʻrsatadiki, aholining katta qismi bunday yirik texnologik obʼektlarning atrof-muhitga taʼsiridan va hayot sifatining pasayishidan xavfsiramoqda. Sietl shahar kengashining 9-iyundagi qarori bilan qabul qilingan moratoriy ham aynan shu xavotirlarning huquqiy ifodasidir.

Xulosa qilib aytganda, Amazon atrofidagi ushbu vaziyat butun texnologiya sanoatidagi global muammoni aks ettiradi: sunʼiy intellektning shiddatli rivoji, korporativ manfaatlar va jamiyatning barqaror rivojlanish talablari oʻrtasidagi muvozanatni saqlash tobora qiyinlashib bormoqda.

AmazonSunʼiy IntellektEkologiyaAQSHTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone Ultra: Apple’ning ilk buklama smartfoni dizayni va xususiyatlari ma’lum boʻldiiPhone Ultra: Apple’ning ilk buklama smartfoni dizayni va xususiyatlari ma’lum boʻldiBugun, 00:22Baliqni robot yordamida oʻldirish: Shinkei Systems baliqchilikda inqilob qilmoqdaBaliqni robot yordamida oʻldirish: Shinkei Systems baliqchilikda inqilob qilmoqdaKecha, 23:27Xitoy koinotda hisoblash markazini yaratmoqda: Maʼlumotlar endi orbitada qayta ishlanadiXitoy koinotda hisoblash markazini yaratmoqda: Maʼlumotlar endi orbitada qayta ishlanadiKecha, 23:21Google va Samsung hamkorligi: Galaxy smartfonlari uchun muhim tizim yangilanishlari chiqdiGoogle va Samsung hamkorligi: Galaxy smartfonlari uchun muhim tizim yangilanishlari chiqdiKecha, 22:51Xitoyda baland togʻli hududlar uchun moʻljallangan eng yirik shamol turbinalari ishga tushdiXitoyda baland togʻli hududlar uchun moʻljallangan eng yirik shamol turbinalari ishga tushdiKecha, 22:20Nobel mukofoti sovrindori John Jumper Google DeepMind'dan Anthropic'ga oʻtdiNobel mukofoti sovrindori John Jumper Google DeepMind'dan Anthropic'ga oʻtdiKecha, 21:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi