iPhone Ultra: Apple’ning ilk buklama smartfoni dizayni va xususiyatlari ma’lum boʻldi

·32·Texno
iPhone Ultra: Apple’ning ilk buklama smartfoni dizayni va xususiyatlari ma’lum boʻldi

Smartfonlar bozorida uzoq kutilayotgan inqilobiy oʻzgarishlardan biri yaqinlashmoqda. Apple kompaniyasi oʻzining ilk buklama qurilmasi — iPhone Ultra ustida ish olib bormoqda. Mazkur qurilmaning tashqi koʻrinishi va texnik jihatlariga oid yangi ma’lumotlar texnologiya olamida katta shov-shuvga sabab boʻldi. ixbt.com xabariga koʻra, taniqli insayder Jon Prosser kutilayotgan gadjetning yangilangan render tasvirlarini e’lon qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

E’tiborli jihati shundaki, ushbu ma’lumotlarni tarqatgan Jon Prosser hozirda Apple kompaniyasi bilan sudlashmoqda. Kompaniya uni iOS 26 operatsion tizimi dizaynini muddatidan avval oshkor qilganlikda ayblamoqda. Shunga qaramay, insayder oʻz manbalariga tayanib, iPhone Ultra dizayni boʻyicha eng soʻnggi va aniq tasvirlarni taqdim etdi. Avvalgi taxminiy chizmalarga nisbatan yangi variantda bir qator konstruktiv oʻzgarishlar koʻzga tashlanadi.

Dizayndagi oʻziga xosliklar va yangi tugmalar

Yangi ma’lumotlarga koʻra, iPhone Ultra korpusining elementlari noodatiy tarzda joylashtiriladi. Xususan, USB-C porti qurilmaning chap tomoniga koʻchirilgan boʻlsa, dinamik teshiklari ikki guruhga boʻlingan holda oʻng tomondan joy olgan. Eng qiziqarli yangiliklardan biri — korpusda kamerani boshqarish uchun alohida tugma paydo boʻlishidir. Bu foydalanuvchilarga suratga olish jarayonini yanada qulayroq va tezroq amalga oshirish imkonini beradi.

Qurilmaning qalinligi ham foydalanuvchilarni hayratda qoldirishi kutilmoqda. Prosserning ta’kidlashicha, iPhone Ultra ochilgan holatda har bir panelining qalinligi bor-yoʻgʻi 4,5 mm ni tashkil etadi. Bu koʻrsatkich kutilayotgan iPhone Air modelidan ham yupqaroq demakdir. Taqqoslash uchun, bu boradagi asosiy raqobatchi hisoblangan Samsung Galaxy Z Fold7 modelining qalinligi taxminan 4,2 mm boʻlishi aytilmoqda.

Kamera va displey texnologiyasi

iPhone Ultra’ning asosiy kamerasi ikkita moduldan — asosiy va oʻta keng burchakli linzalardan iborat boʻlishi kutilmoqda. Kamera blokining dizayn uslubi iPhone Air modeliga oʻxshash boʻlishi taxmin qilinmoqda. Apple muhandislari buklama ekranlardagi eng katta muammo — oʻrtadagi bukilish izini deyarli yoʻqotishga muvaffaq boʻlishgan. Bu borada Oppo Find N6 modelida qoʻllanilgan texnologiyaga yaqin yechim tanlangani aytilmoqda.

Jon Prosserning avvalgi bashoratlari, jumladan iPhone SE 2020, MacBook Pro 13 va iPhone 17 Pro dizayni haqidagi ma’lumotlari oʻz tasdigʻini topganini hisobga olsak, iPhone Ultra haqidagi ushbu xabarlar ham haqiqatga juda yaqin ekanini taxmin qilish mumkin. Hozircha Apple rasmiy ravishda buklama smartfon ustida ishlayotganini tasdiqlamagan boʻlsa-da, sizib chiqqan ma’lumotlar taqdimot yaqinligidan dalolat bermoqda.

Oʻzbekiston bozorida Apple mahsulotlariga boʻlgan yuqori talabni inobatga olsak, iPhone Ultra sotuvga chiqqan taqdirda, u mamlakatimizdagi premium segmentda yetakchi oʻrinni egallashi shubhasiz. Buklama smartfonlar segmentida Samsung va Huawei kabi brendlar hukmronlik qilayotgan bir paytda, Apple’ning ushbu bozorga kirib kelishi raqobatni butunlay yangi bosqichga olib chiqadi.

AppleiPhone UltraSmartfonTexnologiyaInovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

In the Weights: Sunʼiy intellekt xotirasida bor-yoʻqligingizni tekshiruvchi yangi servisIn the Weights: Sunʼiy intellekt xotirasida bor-yoʻqligingizni tekshiruvchi yangi servisBugun, 00:59Amazon orqali GeForce RTX 5070 oʻrniga eski ehtiyot qismlar yuborilgani maʼlum boʻldiAmazon orqali GeForce RTX 5070 oʻrniga eski ehtiyot qismlar yuborilgani maʼlum boʻldiBugun, 00:58Amazon sunʼiy intellekt markazlariga qarshi chiqqan xodimlarini tergov qilmoqdaAmazon sunʼiy intellekt markazlariga qarshi chiqqan xodimlarini tergov qilmoqdaKecha, 23:55Baliqni robot yordamida oʻldirish: Shinkei Systems baliqchilikda inqilob qilmoqdaBaliqni robot yordamida oʻldirish: Shinkei Systems baliqchilikda inqilob qilmoqdaKecha, 23:27Xitoy koinotda hisoblash markazini yaratmoqda: Maʼlumotlar endi orbitada qayta ishlanadiXitoy koinotda hisoblash markazini yaratmoqda: Maʼlumotlar endi orbitada qayta ishlanadiKecha, 23:21Google va Samsung hamkorligi: Galaxy smartfonlari uchun muhim tizim yangilanishlari chiqdiGoogle va Samsung hamkorligi: Galaxy smartfonlari uchun muhim tizim yangilanishlari chiqdiKecha, 22:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi