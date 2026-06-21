iPhone Ultra: Apple’ning ilk buklama smartfoni dizayni va xususiyatlari ma’lum boʻldi
Smartfonlar bozorida uzoq kutilayotgan inqilobiy oʻzgarishlardan biri yaqinlashmoqda. Apple kompaniyasi oʻzining ilk buklama qurilmasi — iPhone Ultra ustida ish olib bormoqda. Mazkur qurilmaning tashqi koʻrinishi va texnik jihatlariga oid yangi ma’lumotlar texnologiya olamida katta shov-shuvga sabab boʻldi. ixbt.com xabariga koʻra, taniqli insayder Jon Prosser kutilayotgan gadjetning yangilangan render tasvirlarini e’lon qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
E’tiborli jihati shundaki, ushbu ma’lumotlarni tarqatgan Jon Prosser hozirda Apple kompaniyasi bilan sudlashmoqda. Kompaniya uni iOS 26 operatsion tizimi dizaynini muddatidan avval oshkor qilganlikda ayblamoqda. Shunga qaramay, insayder oʻz manbalariga tayanib, iPhone Ultra dizayni boʻyicha eng soʻnggi va aniq tasvirlarni taqdim etdi. Avvalgi taxminiy chizmalarga nisbatan yangi variantda bir qator konstruktiv oʻzgarishlar koʻzga tashlanadi.
Dizayndagi oʻziga xosliklar va yangi tugmalarYangi ma’lumotlarga koʻra, iPhone Ultra korpusining elementlari noodatiy tarzda joylashtiriladi. Xususan, USB-C porti qurilmaning chap tomoniga koʻchirilgan boʻlsa, dinamik teshiklari ikki guruhga boʻlingan holda oʻng tomondan joy olgan. Eng qiziqarli yangiliklardan biri — korpusda kamerani boshqarish uchun alohida tugma paydo boʻlishidir. Bu foydalanuvchilarga suratga olish jarayonini yanada qulayroq va tezroq amalga oshirish imkonini beradi.
Qurilmaning qalinligi ham foydalanuvchilarni hayratda qoldirishi kutilmoqda. Prosserning ta’kidlashicha, iPhone Ultra ochilgan holatda har bir panelining qalinligi bor-yoʻgʻi 4,5 mm ni tashkil etadi. Bu koʻrsatkich kutilayotgan iPhone Air modelidan ham yupqaroq demakdir. Taqqoslash uchun, bu boradagi asosiy raqobatchi hisoblangan Samsung Galaxy Z Fold7 modelining qalinligi taxminan 4,2 mm boʻlishi aytilmoqda.
Kamera va displey texnologiyasiiPhone Ultra’ning asosiy kamerasi ikkita moduldan — asosiy va oʻta keng burchakli linzalardan iborat boʻlishi kutilmoqda. Kamera blokining dizayn uslubi iPhone Air modeliga oʻxshash boʻlishi taxmin qilinmoqda. Apple muhandislari buklama ekranlardagi eng katta muammo — oʻrtadagi bukilish izini deyarli yoʻqotishga muvaffaq boʻlishgan. Bu borada Oppo Find N6 modelida qoʻllanilgan texnologiyaga yaqin yechim tanlangani aytilmoqda.
Jon Prosserning avvalgi bashoratlari, jumladan iPhone SE 2020, MacBook Pro 13 va iPhone 17 Pro dizayni haqidagi ma’lumotlari oʻz tasdigʻini topganini hisobga olsak, iPhone Ultra haqidagi ushbu xabarlar ham haqiqatga juda yaqin ekanini taxmin qilish mumkin. Hozircha Apple rasmiy ravishda buklama smartfon ustida ishlayotganini tasdiqlamagan boʻlsa-da, sizib chiqqan ma’lumotlar taqdimot yaqinligidan dalolat bermoqda.
Oʻzbekiston bozorida Apple mahsulotlariga boʻlgan yuqori talabni inobatga olsak, iPhone Ultra sotuvga chiqqan taqdirda, u mamlakatimizdagi premium segmentda yetakchi oʻrinni egallashi shubhasiz. Buklama smartfonlar segmentida Samsung va Huawei kabi brendlar hukmronlik qilayotgan bir paytda, Apple’ning ushbu bozorga kirib kelishi raqobatni butunlay yangi bosqichga olib chiqadi.
…