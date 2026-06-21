Britaniyada musiqiy piratlik: 2000-yillar uslubida disk sotgan shaxs jazolandi

·26·Texno
Britaniyada musiqiy piratlik: 2000-yillar uslubida disk sotgan shaxs jazolandi

Buyuk Britaniyada mualliflik huquqlarini buzish bilan bogʻliq gʻayritabiiy sud jarayoni yakuniga yetdi. Sharqiy Yorkshirda istiqomat qiluvchi 47 yoshli Mark Kerns mashhur ijrochilarning ruxsatsiz mikslari va remikslarini CD-disklarga yozib sotgani uchun 26 oylik shartli qamoq jazosiga hukm qilindi. Ushbu holat zamonaviy raqamli oqimlar davrida unutilib borayotgan "eski maktab" piratligining qayta jonlanishi sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sud qaroriga koʻra, agar Kerns kelgusi 18 oy davomida yangi huquqbuzarlik sodir etmasa, real qamoq jazosidan qutulib qoladi. Biroq u jazoning bir qismi sifatida 250 soatlik majburiy jamoat ishlariga jalb qilinadigan boʻldi. Mazkur jazo chorasi mualliflik huquqi egalarining manfaatlarini himoya qilish va noqonuniy daromad olishning oldini olish maqsadida tayinlangan.

Yetti yillik surishtiruv va tergov jarayoni

Ushbu jinoiy ishning tarixi bir necha yilga borib taqaladi. Mark Kernsning faoliyati ilk bor 2018-yilda huquq-tartibot idoralari eʼtiboriga tushgan edi. 2019-yilda toʻlaqonli tergov harakatlari boshlanib, 2022-yilda uning xonadonida tintuv oʻtkazilgan. Faqatgina oradan ikki yil oʻtib, Xall shahri sudida ayblanuvchi oʻz aybiga iqror boʻlgach, jarayon yakuniy bosqichiga yetdi.

Tergov maʼlumotlariga koʻra, erkak taniqli sanʼatkorlarning treklaridan foydalangan holda musiqiy toʻplamlar yaratgan va ularni CD-disklarda ommaga taqdim etgan. Bunda u na musiqachilardan, na ovoz yozish leybllaridan ruxsat olgan. Mahalliy hokimiyat vakillari bunday faoliyat ijodkorlarga tegishli gonorarlarni toʻlamasdan, oʻzganing intellektual mulki hisobidan foyda koʻrish ekanini taʼkidlashdi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, disklarni tarqatish sxemasi haqida batafsil maʼlumotlar ochiqlanmagan. Hozircha ushbu mahsulotlar internet orqali sotilganmi yoki mahalliy bozorlarda tarqatilganmi, bu borada aniq faktlar mavjud emas. Shunga qaramay, musiqiy piratlikning bunday shakli bugungi kunda kamdan-kam uchraydigan holat hisoblanadi.

Oʻzbekiston va jahon bozoridagi vaziyat

Bugungi kunda jahon musiqa sanoati asosan Spotify, Apple Music va YouTube kabi platformalar orqali daromad topadi. Oʻzbekistonda ham soʻnggi yillarda CD va DVD disklar savdosi keskin kamayib, oʻrnini raqamli kontentga boʻshatib berdi. Biroq Britaniyadagi ushbu holat intellektual mulkni himoya qilish masalasi hali ham dolzarb ekanini koʻrsatmoqda.

Ekspertlarning fikricha, bunday sud ishlari nafaqat moddiy zarar, balki mualliflik huquqi madaniyatini shakllantirish uchun ham muhimdir. Oʻzganing mehnatini ruxsatsiz koʻpaytirish va undan tijoriy maqsadlarda foydalanish, texnologiya qanchalik rivojlanmasin, qonun oldida javobgarlikka sabab boʻladi.

PiratlikMualliflik HuquqiCD-disklarBuyuk BritaniyaMusiqa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindistonda Telegram bloklanishi ortidan VPN va Signal mashhurligi keskin oshdiHindistonda Telegram bloklanishi ortidan VPN va Signal mashhurligi keskin oshdiBugun, 03:22Xiaomi kompaniyasi hamyonbop Poco C81 Pro smartfonini Yevropa bozoriga chiqardiXiaomi kompaniyasi hamyonbop Poco C81 Pro smartfonini Yevropa bozoriga chiqardiBugun, 02:21Signal rahbari ogohlantiradi: Sun’iy intellekt chat-botlari sizning doʻstingiz emasSignal rahbari ogohlantiradi: Sun’iy intellekt chat-botlari sizning doʻstingiz emasBugun, 01:57Kvant kompyuterlari poygasi: Amazon va QuEra 2028-yilgacha inqilobiy tizimni vaʼda qilmoqdaKvant kompyuterlari poygasi: Amazon va QuEra 2028-yilgacha inqilobiy tizimni vaʼda qilmoqdaBugun, 01:55GeForce RTX 3060 videokartasi muz generatori yordamida 23 darajagacha sovutildiGeForce RTX 3060 videokartasi muz generatori yordamida 23 darajagacha sovutildiBugun, 01:28In the Weights: Sunʼiy intellekt xotirasida bor-yoʻqligingizni tekshiruvchi yangi servisIn the Weights: Sunʼiy intellekt xotirasida bor-yoʻqligingizni tekshiruvchi yangi servisBugun, 00:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi