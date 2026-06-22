MIT talabasi tomonidan asos solingan Mach Industries harbiy texnologiyalar bozorini egallamoqda

·0·Texno
MIT talabasi tomonidan asos solingan Mach Industries harbiy texnologiyalar bozorini egallamoqda

AQSHning eng nufuzli oliygohlaridan biri — MIT (Massachusets texnologiya instituti)ni 19 yoshida tark etgan Ethan Thornton bugungi kunda mudofaa sanoatida yangi inqilob yasashga urinmoqda. U asos solgan Mach Industries startapi qisqa vaqt ichida investorlar eʼtiborini tortib, joriy oyda C seriyali investitsiya raundi doirasida 300 million dollar mablagʻ jalb qildi. Hozirda kompaniyaning umumiy qiymati 1,8 milliard dollarga baholanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Thorntonning faoliyati oddiy garajda vodorodli tizimlar yaratishdan boshlangan edi. Dastlabki urinishlar muvaffaqiyatsiz chiqqan boʻlsa-da, u oʻz yoʻnalishini oʻzgartirib, dronlar va uchuvchisiz tizimlarga eʼtibor qaratdi. TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, Mach Industries hozirda bir vaqtning oʻzida oltita yirik qurol dasturi ustida ish olib bormoqda. Bu esa bitta mahsulotga eʼtibor qaratishni afzal koʻradigan anʼanaviy startaplar strategiyasidan tubdan farq qiladi.

Kreativ yondashuv va strategik ustunlik

Ethan Thorntonning fikricha, AQSH ishlab chiqarish hajmi boʻyicha Xitoy bilan raqobatlasha olmaydi, shuning uchun asosiy urgʻu kreativlik va mahsulotni tezkorlik bilan bozorga chiqarishga qaratilishi lozim. U Ukraina va Rossiya oʻrtasidagi mojarodan misol keltirib, birinchi boʻlib yangi texnologiyani joriy etish son jihatdan ustunlikdan muhimroq ekanini taʼkidlaydi. Mach Industries ayni damda quyidagi loyihalar ustida ishlamoqda:

  • Vertikal ravishda havoga koʻtariluvchi zarbdor samolyot;
  • Uzoq masofaga uchuvchi kemalarga qarshi raketa;
  • Stratosferada harakatlanuvchi ikkita maxsus tizim;
  • Dronlarni yoʻq qilishga moʻljallangan arzon yer-havo tutuvchi qurilmasi;
  • 40 futli dengiz logistikasi va zarba berish apparati.
Kompaniyaning eng soʻnggi loyihasi — dengiz floti uchun moʻljallangan 40 futli apparat boʻlib, u 1000 mildan ortiq masofaga 1000 funt (taxminan 450 kg) yuk tashish imkoniyatiga ega. Bu Mach Industries uchun katta sakrash hisoblanadi, chunki bungacha kompaniya yaratgan eng yirik apparatning uzunligi atigi 13 futni tashkil etgan edi.

Thorntonning taʼkidlashicha, mudofaa sanoatidagi asosiy muammo faqatgina tayyor platformalarni yigʻishda emas, balki butlovchi qismlar va taʼminot zanjiridadir. Shu sababli, Mach Industries nafaqat tayyor dronlar, balki reaktiv dvigatellar va raketa motorlarini ham ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻydi. May oyida kompaniya Exquadrum nomli raketa motorlari ishlab chiqaruvchi korxonani 50 million dollarga sotib olgani ham ushbu strategiyaning bir qismidir.

Hozirda kompaniya 13 ta davlat shartnomasiga ega boʻlib, ularning aksariyati sinov bosqichida turibdi. Thornton yil yakuniga qadar uchta yirik dasturni ommaviy ishlab chiqarish bosqichiga oʻtkazishni rejalashtirgan. Bu esa oyiga yuzlab dona mahsulot oʻrniga yuz minglab birlik qurol ishlab chiqarishni anglatadi. Garchi Shield AI yoki Saronic kabi raqobatchilar bitta yoʻnalishga eʼtibor qaratib yuqori kapitallashuvga erishgan boʻlsa-da, Mach Industries koʻp qirrali yondashuv gʻalaba garovi ekaniga ishonadi.

Mach IndustriesTexnologiyaAQSHHarbiy SanoatStartap
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoylik olimlar elektromobillar uchun uzoq muddatli qattiq jismli batareya yaratishdiXitoylik olimlar elektromobillar uchun uzoq muddatli qattiq jismli batareya yaratishdiBugun, 11:00Koinot sirlarini ochuvchi Nancy Grace Roman teleskopi uchish maydoniga yetkazildiKoinot sirlarini ochuvchi Nancy Grace Roman teleskopi uchish maydoniga yetkazildiBugun, 10:22Germaniya “sunʼiy Quyosh” sari muhim qadam tashladi: Yangi tadqiqot markazi ochildiGermaniya “sunʼiy Quyosh” sari muhim qadam tashladi: Yangi tadqiqot markazi ochildiBugun, 09:21Xitoylik olimlar optik kompyuterlarning raqamli egizagini yaratishdiXitoylik olimlar optik kompyuterlarning raqamli egizagini yaratishdiBugun, 08:59Oppo yangi Reno 16 smartfonlari va noodatiy Bubble aksessuarini namoyish etadiOppo yangi Reno 16 smartfonlari va noodatiy Bubble aksessuarini namoyish etadiBugun, 08:24AQSH supermarketlarida sunʼiy intellektli aravalar xaridorlarni kuzatishni boshladiAQSH supermarketlarida sunʼiy intellektli aravalar xaridorlarni kuzatishni boshladiBugun, 07:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi