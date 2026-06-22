Tecno kompaniyasi rekord darajadagi ingichka Camon 50 Slim smartfonini taqdim etdi
Smartfonlar bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlib borayotgan Tecno brendi oʻzining yangi flagman darajasidagi Camon 50 Slim modelini namoyish qildi. Mazkur qurilma nafaqat oʻta ingichka korpusi, balki bunday ixcham oʻlchamga qaramay, sigʻimli akkumulyator va eng yuqori darajadagi himoya standartlariga ega ekanligi bilan texnologiya ixlosmandlari eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi smartfonning qalinligi bor-yoʻgʻi 6,39 mm ni tashkil etadi. Bu koʻrsatkich bilan u bozordagi eng ingichka qurilmalardan biriga aylandi. Shunga qaramay, muhandislar korpus ichiga 5600 mA/soat sigʻimli akkumulyatorni joylashtirishga muvaffaq boʻlishgan. Tecno vakillarining taʼkidlashicha, ushbu batareya besh yillik intensiv foydalanishdan keyin ham oʻzining barqaror xususiyatlarini saqlab qoladi. Shuningdek, qurilma 60 W quvvatga ega tezkor quvvatlash tizimini qoʻllab-quvvatlaydi.
Texnik imkoniyatlar va displey xususiyatlariCamon 50 Slim modeli 6,78 dyuymli AMOLED displey bilan jihozlangan boʻlib, u 1,5K (1224 × 2720 piksel) aniqlikda ishlaydi. Ekranning kadrlar yangilanish chastotasi 144 Hz ga teng boʻlib, bu interfeysning silliq ishlashini va oʻyinlarda yuqori dinamikani taʼminlaydi. Qurilmaning yana bir oʻziga xos jihati — uning IP68 va IP69 standartlari boʻyicha chang va suvdan himoyalanganidir. Bu esa smartfonni hatto yuqori bosimli issiq suv oqimi ostida ham shikastlanmasligini kafolatlaydi.
Smartfonning apparat qismi MediaTek Helio G200 Ultimate protsessoriga asoslangan. Xotira masalasida foydalanuvchilarga 8 GB tezkor xotira (virtual tarzda 16 GB gacha kengaytirish imkoniyati bilan) hamda 128 yoki 256 GB doimiy xotira variantlari taklif etiladi. Dasturiy taʼminot sifatida eng soʻnggi Android 16 operatsion tizimi va HiOS 16.2 qobigʻi tanlangan.
Kamera va sunʼiy intellekt imkoniyatlariSuratga olish ishqibozlari uchun Tecno Camon 50 Slim yuqori sifatli Sony LYT-600 sensoriga ega 50 megapikselli asosiy kamera bilan taʼminlangan. Old panelda esa 32 megapikselli selfi-kamera joy olgan. Qurilmaning kamera tizimi sunʼiy intellekt (AI) yordamida tasvirlarni qayta ishlashning keng vositalariga ega. Xususan, smartfonda maxsus suv ostida suratga olish rejimi ham mavjud.
Dizayn borasidagi yana bir innovatsiya — bu korpusning orqa panelidagi AI Mood Light tizimidir. U 354 ta mini-svetodiodlardan tashkil topgan boʻlib, turli bildirishnomalar yoki foydalanuvchining kayfiyatiga qarab ranglarini oʻzgartirishi mumkin. Oʻzbekiston bozorida ushbu brendning ommaviyligini hisobga olsak, Camon 50 Slim modeli oʻzining zamonaviy dizayni va chidamliligi bilan hamyurtlarimiz orasida ham yuqori talabga ega boʻlishi kutilmoqda.
…