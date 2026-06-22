Tecno kompaniyasi rekord darajadagi ingichka Camon 50 Slim smartfonini taqdim etdi

·32·Texno
Tecno kompaniyasi rekord darajadagi ingichka Camon 50 Slim smartfonini taqdim etdi

Smartfonlar bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlib borayotgan Tecno brendi oʻzining yangi flagman darajasidagi Camon 50 Slim modelini namoyish qildi. Mazkur qurilma nafaqat oʻta ingichka korpusi, balki bunday ixcham oʻlchamga qaramay, sigʻimli akkumulyator va eng yuqori darajadagi himoya standartlariga ega ekanligi bilan texnologiya ixlosmandlari eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi smartfonning qalinligi bor-yoʻgʻi 6,39 mm ni tashkil etadi. Bu koʻrsatkich bilan u bozordagi eng ingichka qurilmalardan biriga aylandi. Shunga qaramay, muhandislar korpus ichiga 5600 mA/soat sigʻimli akkumulyatorni joylashtirishga muvaffaq boʻlishgan. Tecno vakillarining taʼkidlashicha, ushbu batareya besh yillik intensiv foydalanishdan keyin ham oʻzining barqaror xususiyatlarini saqlab qoladi. Shuningdek, qurilma 60 W quvvatga ega tezkor quvvatlash tizimini qoʻllab-quvvatlaydi.

Texnik imkoniyatlar va displey xususiyatlari

Camon 50 Slim modeli 6,78 dyuymli AMOLED displey bilan jihozlangan boʻlib, u 1,5K (1224 × 2720 piksel) aniqlikda ishlaydi. Ekranning kadrlar yangilanish chastotasi 144 Hz ga teng boʻlib, bu interfeysning silliq ishlashini va oʻyinlarda yuqori dinamikani taʼminlaydi. Qurilmaning yana bir oʻziga xos jihati — uning IP68 va IP69 standartlari boʻyicha chang va suvdan himoyalanganidir. Bu esa smartfonni hatto yuqori bosimli issiq suv oqimi ostida ham shikastlanmasligini kafolatlaydi.

Smartfonning apparat qismi MediaTek Helio G200 Ultimate protsessoriga asoslangan. Xotira masalasida foydalanuvchilarga 8 GB tezkor xotira (virtual tarzda 16 GB gacha kengaytirish imkoniyati bilan) hamda 128 yoki 256 GB doimiy xotira variantlari taklif etiladi. Dasturiy taʼminot sifatida eng soʻnggi Android 16 operatsion tizimi va HiOS 16.2 qobigʻi tanlangan.

Kamera va sunʼiy intellekt imkoniyatlari

Suratga olish ishqibozlari uchun Tecno Camon 50 Slim yuqori sifatli Sony LYT-600 sensoriga ega 50 megapikselli asosiy kamera bilan taʼminlangan. Old panelda esa 32 megapikselli selfi-kamera joy olgan. Qurilmaning kamera tizimi sunʼiy intellekt (AI) yordamida tasvirlarni qayta ishlashning keng vositalariga ega. Xususan, smartfonda maxsus suv ostida suratga olish rejimi ham mavjud.

Dizayn borasidagi yana bir innovatsiya — bu korpusning orqa panelidagi AI Mood Light tizimidir. U 354 ta mini-svetodiodlardan tashkil topgan boʻlib, turli bildirishnomalar yoki foydalanuvchining kayfiyatiga qarab ranglarini oʻzgartirishi mumkin. Oʻzbekiston bozorida ushbu brendning ommaviyligini hisobga olsak, Camon 50 Slim modeli oʻzining zamonaviy dizayni va chidamliligi bilan hamyurtlarimiz orasida ham yuqori talabga ega boʻlishi kutilmoqda.

TecnoCamon 50 SlimSmartfonTexnologiyaAndroid 16
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy smartfonlari uchun One UI 8.5 yangilanishi tarqatila boshlandiSamsung Galaxy smartfonlari uchun One UI 8.5 yangilanishi tarqatila boshlandiBugun, 18:24Samsung Galaxy A24 egalari uchun kutilmagan sovgʻa: One UI 8.5 yangilanishi chiqdiSamsung Galaxy A24 egalari uchun kutilmagan sovgʻa: One UI 8.5 yangilanishi chiqdiBugun, 16:54Boeing va Airbus raqibi yangi bosqichda: COMAC C919-600 sinovlari boshlandiBoeing va Airbus raqibi yangi bosqichda: COMAC C919-600 sinovlari boshlandiBugun, 15:59Olimlar dunyodagi eng yirik lazerni yanada kuchliroq qilish usulini topishdiOlimlar dunyodagi eng yirik lazerni yanada kuchliroq qilish usulini topishdiBugun, 15:26Nega suv teflonda dumalaydi, shishada esa yoyiladi: Olimlar ilk bor molekulyar sababni topdiNega suv teflonda dumalaydi, shishada esa yoyiladi: Olimlar ilk bor molekulyar sababni topdiBugun, 14:57Toshkentda kelajak texnologiyasi: humanoid robotlar zavodi qurilishi boshlandiToshkentda kelajak texnologiyasi: humanoid robotlar zavodi qurilishi boshlandiBugun, 14:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi