Lucid Motors inqiroz yoqasida: Kompaniya xodimlarining 18 foizini ishdan boʻshatmoqda

·42·Texno
Lucid Motors inqiroz yoqasida: Kompaniya xodimlarining 18 foizini ishdan boʻshatmoqda

AQSHning hashamatli elektromobillar ishlab chiqaruvchi Lucid Motors kompaniyasi jiddiy tarkibiy oʻzgarishlarni eʼlon qildi. Kompaniyaning yangi bosh direktori Silvio Napoli boshqaruvni soddalashtirish va xarajatlarni kamaytirish maqsadida ishchi kuchining 18 foizini yoki taxminan 1500 nafar xodimni qisqartirishga qaror qildi. Bu soʻnggi toʻrt oy ichida amalga oshirilayotgan ikkinchi yirik qisqartirish boʻlib, fevral oyida ham kompaniya xodimlarining 12 foizi bilan xayrlashgan edi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniya bayonotiga koʻra, Arizona shtatining Kasa-Grande shahridagi zavodda elektromobillar ishlab chiqarishning ikkinchi smenasi ham bekor qilingan. Ushbu choralar Lucid Motors platformasini yanada raqobatbardosh qilish va bozorning oʻzgaruvchan talablariga moslashish uchun zarur deb hisoblanmoqda. Hozirgi vaqtda AQSHda elektromobillar bozorining sovishi kuzatilmoqda, bu esa hatto eng yirik avtogigantlarni ham oʻz rejalarini qayta koʻrib chiqishga majbur qilmoqda.

Rahbariyatdagi oʻzgarishlar va kadrlar qoʻnimsizligi

Qisqartirishlar nafaqat oddiy ishchilarni, balki yuqori boʻgʻin rahbarlarini ham chetlab oʻtmadi. Bir yildan ortiq vaqt davomida vaqtinchalik bosh direktor lavozimida ishlagan Marc Winterhoff kompaniyani butunlay tark etdi. Avvalroq u operatsion direktor (COO) lavozimiga oʻtishi kutilgan edi, biroq Lucid Motors ushbu lavozimni butunlay tugatishga qaror qildi. Bu kabi kadrlar almashinuvi kompaniya uchun yangilik emas: soʻnggi ikki yil ichida oʻndan ortiq top-menejerlar, jumladan, sobiq CEO Peter Rawlinson va bosh muhandis Eric Bach oʻz oʻrnini boʻshatgan.

Lucid Motors ushbu restrukturizatsiya jarayonini joriy yilning uchinchi choragiga qadar yakunlashni rejalashtirmoqda. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, xodimlarni ishdan boʻshatish va jarayonlarni optimallashtirish natijasida yiliga taxminan 158 million dollar mablagʻ tejaladi. Shu bilan birga, ishdan boʻshatilganlarga tovon puli toʻlash uchun 32 million dollar sarflanishi koʻzda tutilgan.

Kelajak rejalari: Lucid Cosmos va robotaksilar

Inqirozli vaziyatga qaramay, kompaniya oʻzining ilk ommaviy bozorga moʻljallangan Lucid Cosmos SUV modelini chiqarish ustida ishlamoqda. Narxi 50 000 dollardan past boʻlishi kutilayotgan ushbu elektromobil Lucid Motors uchun daromad keltiruvchi asosiy drayverga aylanishi kerak. Kompaniya ushbu model orqali kengroq auditoriyani qamrab olishni va Tesla kabi raqobatchilar bilan jiddiy kurashishni maqsad qilgan.

Bundan tashqari, Lucid avtonom boshqaruv texnologiyalari sohasida ham oʻz oʻrnini topishga urinmoqda. Kompaniya Uber va Nuro bilan hamkorlikda San-Fransisko shahrida hashamatli robotaksi xizmatini yoʻlga qoʻyishni rejalashtirgan. Saudiya Arabistoni davlat investitsiya jamgʻarmasiga tegishli boʻlgan ushbu brend, moliyaviy qiyinchiliklarga qaramay, innovatsion loyihalarni toʻxtatmaslikka harakat qilmoqda.

Ekspertlarning fikricha, Lucid Motors uchun hozirgi davr hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ishlab chiqarish hajmini talabga moslashtirish va xarajatlarni keskin kamaytirish orqali kompaniya uzoq muddatli barqarorlikka erishishni koʻzlamoqda. Biroq, yuqori darajadagi kadrlar qoʻnimsizligi va bozordagi umumiy pasayish brendning kelajakdagi muvaffaqiyatiga nisbatan maʼlum xavotirlarni keltirib chiqarmoqda.

Lucid MotorsElektromobilInqirozTexnologiyaAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

DDR2 xotira chiplari 20 yildan soʻng yana qimmatlashdi: narxlar 60 foizga sakradiDDR2 xotira chiplari 20 yildan soʻng yana qimmatlashdi: narxlar 60 foizga sakradiBugun, 19:51Instagram katta ekranlarni zabt etmoqda: TV ilovasida yangi formatlar sinovdan oʻtkaziladiInstagram katta ekranlarni zabt etmoqda: TV ilovasida yangi formatlar sinovdan oʻtkaziladiBugun, 19:27Kiberxavfsizlik gigantlari nishonda: Klue platformasidagi uzilish maʼlumotlar sizib chiqishiga sabab boʻldiKiberxavfsizlik gigantlari nishonda: Klue platformasidagi uzilish maʼlumotlar sizib chiqishiga sabab boʻldiBugun, 19:22Honor X80 Pro Max taqdim etildi: 20 metrdan tushib ketishga chidamli va bepul servisHonor X80 Pro Max taqdim etildi: 20 metrdan tushib ketishga chidamli va bepul servisBugun, 19:22AMD Ryzen 7 9800X3D protsessori kutilmaganda ishdan chiqdi: 500 dollarlik kalit zanjiriAMD Ryzen 7 9800X3D protsessori kutilmaganda ishdan chiqdi: 500 dollarlik kalit zanjiriBugun, 18:52Seedcamp yangi fond uchun 320 million dollar jalb qildi: AQSH bozori asosiy nishondaSeedcamp yangi fond uchun 320 million dollar jalb qildi: AQSH bozori asosiy nishondaBugun, 18:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi