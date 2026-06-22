Lucid Motors inqiroz yoqasida: Kompaniya xodimlarining 18 foizini ishdan boʻshatmoqda
AQSHning hashamatli elektromobillar ishlab chiqaruvchi Lucid Motors kompaniyasi jiddiy tarkibiy oʻzgarishlarni eʼlon qildi. Kompaniyaning yangi bosh direktori Silvio Napoli boshqaruvni soddalashtirish va xarajatlarni kamaytirish maqsadida ishchi kuchining 18 foizini yoki taxminan 1500 nafar xodimni qisqartirishga qaror qildi. Bu soʻnggi toʻrt oy ichida amalga oshirilayotgan ikkinchi yirik qisqartirish boʻlib, fevral oyida ham kompaniya xodimlarining 12 foizi bilan xayrlashgan edi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniya bayonotiga koʻra, Arizona shtatining Kasa-Grande shahridagi zavodda elektromobillar ishlab chiqarishning ikkinchi smenasi ham bekor qilingan. Ushbu choralar Lucid Motors platformasini yanada raqobatbardosh qilish va bozorning oʻzgaruvchan talablariga moslashish uchun zarur deb hisoblanmoqda. Hozirgi vaqtda AQSHda elektromobillar bozorining sovishi kuzatilmoqda, bu esa hatto eng yirik avtogigantlarni ham oʻz rejalarini qayta koʻrib chiqishga majbur qilmoqda.
Rahbariyatdagi oʻzgarishlar va kadrlar qoʻnimsizligiQisqartirishlar nafaqat oddiy ishchilarni, balki yuqori boʻgʻin rahbarlarini ham chetlab oʻtmadi. Bir yildan ortiq vaqt davomida vaqtinchalik bosh direktor lavozimida ishlagan Marc Winterhoff kompaniyani butunlay tark etdi. Avvalroq u operatsion direktor (COO) lavozimiga oʻtishi kutilgan edi, biroq Lucid Motors ushbu lavozimni butunlay tugatishga qaror qildi. Bu kabi kadrlar almashinuvi kompaniya uchun yangilik emas: soʻnggi ikki yil ichida oʻndan ortiq top-menejerlar, jumladan, sobiq CEO Peter Rawlinson va bosh muhandis Eric Bach oʻz oʻrnini boʻshatgan.
Lucid Motors ushbu restrukturizatsiya jarayonini joriy yilning uchinchi choragiga qadar yakunlashni rejalashtirmoqda. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, xodimlarni ishdan boʻshatish va jarayonlarni optimallashtirish natijasida yiliga taxminan 158 million dollar mablagʻ tejaladi. Shu bilan birga, ishdan boʻshatilganlarga tovon puli toʻlash uchun 32 million dollar sarflanishi koʻzda tutilgan.
Kelajak rejalari: Lucid Cosmos va robotaksilarInqirozli vaziyatga qaramay, kompaniya oʻzining ilk ommaviy bozorga moʻljallangan Lucid Cosmos SUV modelini chiqarish ustida ishlamoqda. Narxi 50 000 dollardan past boʻlishi kutilayotgan ushbu elektromobil Lucid Motors uchun daromad keltiruvchi asosiy drayverga aylanishi kerak. Kompaniya ushbu model orqali kengroq auditoriyani qamrab olishni va Tesla kabi raqobatchilar bilan jiddiy kurashishni maqsad qilgan.
Bundan tashqari, Lucid avtonom boshqaruv texnologiyalari sohasida ham oʻz oʻrnini topishga urinmoqda. Kompaniya Uber va Nuro bilan hamkorlikda San-Fransisko shahrida hashamatli robotaksi xizmatini yoʻlga qoʻyishni rejalashtirgan. Saudiya Arabistoni davlat investitsiya jamgʻarmasiga tegishli boʻlgan ushbu brend, moliyaviy qiyinchiliklarga qaramay, innovatsion loyihalarni toʻxtatmaslikka harakat qilmoqda.
Ekspertlarning fikricha, Lucid Motors uchun hozirgi davr hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ishlab chiqarish hajmini talabga moslashtirish va xarajatlarni keskin kamaytirish orqali kompaniya uzoq muddatli barqarorlikka erishishni koʻzlamoqda. Biroq, yuqori darajadagi kadrlar qoʻnimsizligi va bozordagi umumiy pasayish brendning kelajakdagi muvaffaqiyatiga nisbatan maʼlum xavotirlarni keltirib chiqarmoqda.
…