SpaceX va Reflection AI oʻrtasida 6,3 milliard dollarlik yirik kelshim imzolandi
Ilon Mask boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi sunʼiy idrok sohasida oʻz mavqeini mustahkamlashda davom etmoqda. TechCrunch nashri xabariga koʻra, ochiq kodli sunʼiy idrok texnologiyalari bilan shugʻullanuvchi Reflection AI startapi SpaceX bilan hisoblash quvvatlaridan foydalanish boʻyicha yirik shartnoma imzoladi. Ushbu kelishuv doirasida startap NVIDIA kompaniyasining eng soʻnggi chiplariga ega boʻlgan maʼlumotlar markazidan foydalanish imkoniyatini qoʻlga kiritadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Shartnoma shartlariga koʻra, Reflection AI 2026-yilning 1-iyulidan boshlab 2029-yilga qadar har oyda 150 million dollar miqdorida haq toʻlaydi. Kelishuvning umumiy qiymati 6,3 milliard dollarni tashkil etadi. Bu mablagʻ evaziga startap Tennessi shtatining Memfis shahri yaqinida joylashgan Colossus 2 maʼlumotlar markazidagi NVIDIA GB300 AI chiplari va boshqa yordamchi apparat vositalaridan foydalanish huquqiga ega boʻladi.
Taʼkidlash joizki, SpaceX avvalroq Anthropic va Google kabi texnologik gigantlar bilan ham shunga oʻxshash bitimlar tuzgan edi. Masalan, Anthropic har oyda 1,25 milliard dollar, Google esa 920 million dollar toʻlash majburiyatini olgan. Reflection AI bilan tuzilgan shartnoma hajmi nisbatan kichikroq boʻlsa-da, u ochiq kodli (open-source) AI tizimlarini rivojlantirish yoʻlidagi eng yirik infratuzilmaviy sarmoyalardan biri sifatida baholanmoqda.
Ochiq kodli modellar davri boshlanmoqdaReflection AI kompaniyasi 2024-yilda Google DeepMind boʻlinmasining sobiq tadqiqotchilari tomonidan tashkil etilgan. Startap oʻzining "open-weight" strategiyasi orqali OpenAI va Anthropic kabi yopiq laboratoriyalarga muqobil yaratishni maqsad qilgan. Ochiq modellar foydalanuvchilarga oʻqitilgan parametrlarni erkin koʻrish va tahlil qilish imkonini beradi, bu esa shaffoflikni oshiradi.
AQSH hukumati tomonidan Anthropic kompaniyasining Fable va Mythos kabi yopiq modellariga nisbatan cheklovlar oʻrnatilgani fonida, Reflection AI kabi ochiq tizimlarga qiziqish sezilarli darajada ortdi. Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, SpaceX bilan hamkorlik ularga dunyodagi eng ilgʻor ochiq modellarni keng miqyosda yaratish uchun zarur boʻlgan "uchish maydoni"ni taqdim etadi.
Colossus maʼlumotlar markazi dastlab Ilon Maskning xAI kompaniyasi uchun qurilgan edi. Biroq, SpaceX oʻzining ichki loyihalari oʻrniga, qoʻlidagi qimmatbaho AI chiplarini dunyoning yetakchi laboratoriyalariga ijaraga berish orqali daromad olish strategiyasini tanladi. Bu Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham muhim signal — global texnologik poygada hisoblash quvvatlari asosiy valyutaga aylanib bormoqda.
Shartnoma shartlariga koʻra, har ikki tomon ham dastlabki uch oylik muddat oʻtgach, 90 kunlik ogohlantirish bilan kelishuvni bekor qilish huquqiga ega. Bu Ilon Maskning sunʼiy idrok bozoridagi oʻzgaruvchan vaziyatga moslashuvchan yondashuvidan dalolat beradi.
…