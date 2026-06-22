SpaceX va Reflection AI oʻrtasida 6,3 milliard dollarlik yirik kelshim imzolandi

·39·Texno
SpaceX va Reflection AI oʻrtasida 6,3 milliard dollarlik yirik kelshim imzolandi

Ilon Mask boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi sunʼiy idrok sohasida oʻz mavqeini mustahkamlashda davom etmoqda. TechCrunch nashri xabariga koʻra, ochiq kodli sunʼiy idrok texnologiyalari bilan shugʻullanuvchi Reflection AI startapi SpaceX bilan hisoblash quvvatlaridan foydalanish boʻyicha yirik shartnoma imzoladi. Ushbu kelishuv doirasida startap NVIDIA kompaniyasining eng soʻnggi chiplariga ega boʻlgan maʼlumotlar markazidan foydalanish imkoniyatini qoʻlga kiritadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Shartnoma shartlariga koʻra, Reflection AI 2026-yilning 1-iyulidan boshlab 2029-yilga qadar har oyda 150 million dollar miqdorida haq toʻlaydi. Kelishuvning umumiy qiymati 6,3 milliard dollarni tashkil etadi. Bu mablagʻ evaziga startap Tennessi shtatining Memfis shahri yaqinida joylashgan Colossus 2 maʼlumotlar markazidagi NVIDIA GB300 AI chiplari va boshqa yordamchi apparat vositalaridan foydalanish huquqiga ega boʻladi.

Taʼkidlash joizki, SpaceX avvalroq Anthropic va Google kabi texnologik gigantlar bilan ham shunga oʻxshash bitimlar tuzgan edi. Masalan, Anthropic har oyda 1,25 milliard dollar, Google esa 920 million dollar toʻlash majburiyatini olgan. Reflection AI bilan tuzilgan shartnoma hajmi nisbatan kichikroq boʻlsa-da, u ochiq kodli (open-source) AI tizimlarini rivojlantirish yoʻlidagi eng yirik infratuzilmaviy sarmoyalardan biri sifatida baholanmoqda.

Ochiq kodli modellar davri boshlanmoqda

Reflection AI kompaniyasi 2024-yilda Google DeepMind boʻlinmasining sobiq tadqiqotchilari tomonidan tashkil etilgan. Startap oʻzining "open-weight" strategiyasi orqali OpenAI va Anthropic kabi yopiq laboratoriyalarga muqobil yaratishni maqsad qilgan. Ochiq modellar foydalanuvchilarga oʻqitilgan parametrlarni erkin koʻrish va tahlil qilish imkonini beradi, bu esa shaffoflikni oshiradi.

AQSH hukumati tomonidan Anthropic kompaniyasining Fable va Mythos kabi yopiq modellariga nisbatan cheklovlar oʻrnatilgani fonida, Reflection AI kabi ochiq tizimlarga qiziqish sezilarli darajada ortdi. Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, SpaceX bilan hamkorlik ularga dunyodagi eng ilgʻor ochiq modellarni keng miqyosda yaratish uchun zarur boʻlgan "uchish maydoni"ni taqdim etadi.

Colossus maʼlumotlar markazi dastlab Ilon Maskning xAI kompaniyasi uchun qurilgan edi. Biroq, SpaceX oʻzining ichki loyihalari oʻrniga, qoʻlidagi qimmatbaho AI chiplarini dunyoning yetakchi laboratoriyalariga ijaraga berish orqali daromad olish strategiyasini tanladi. Bu Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham muhim signal — global texnologik poygada hisoblash quvvatlari asosiy valyutaga aylanib bormoqda.

Shartnoma shartlariga koʻra, har ikki tomon ham dastlabki uch oylik muddat oʻtgach, 90 kunlik ogohlantirish bilan kelishuvni bekor qilish huquqiga ega. Bu Ilon Maskning sunʼiy idrok bozoridagi oʻzgaruvchan vaziyatga moslashuvchan yondashuvidan dalolat beradi.

SpaceXReflection AINVIDIASunʼiy IdrokIlon Mask
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Call of Duty: Black Ops klassik qismlari PlayStation konsollariga qaytmoqdaCall of Duty: Black Ops klassik qismlari PlayStation konsollariga qaytmoqdaBugun, 22:55Amazon sunʼiy intellektga asoslangan yangi Alexa+ yordamchisini Hindistonda sinovdan oʻtkazmoqdaAmazon sunʼiy intellektga asoslangan yangi Alexa+ yordamchisini Hindistonda sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 22:51NVIDIA sunʼiy intellekt yordamida koinot sirlarini oʻrganishni 15 ming marta tezlashtirdiNVIDIA sunʼiy intellekt yordamida koinot sirlarini oʻrganishni 15 ming marta tezlashtirdiBugun, 22:23Turkiya yadro energetikasi ostonasida: «Akkuyu» AESning birinchi bloki yakunlandiTurkiya yadro energetikasi ostonasida: «Akkuyu» AESning birinchi bloki yakunlandiBugun, 21:56AMD foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Ryzen 9000 protsessorlariga muhim funksiyani qaytardiAMD foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Ryzen 9000 protsessorlariga muhim funksiyani qaytardiBugun, 21:20Janubiy Koreyada suvni quvvatsiz tozalaydigan noyob kapsula yaratildiJanubiy Koreyada suvni quvvatsiz tozalaydigan noyob kapsula yaratildiBugun, 20:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi