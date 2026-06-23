Google DeepMind va A24 kinostudiyasi sunʼiy intellekt boʻyicha hamkorlikni boshladi
Dunyoning yetakchi texnologik gigantlaridan biri Google kompaniyasining DeepMind boʻlinmasi va AQSHning mashhur A24 kinostudiyasi yangi tadqiqot dasturini eʼlon qildi. Ushbu hamkorlikdan koʻzlangan asosiy maqsad kino sanoati uchun sunʼiy intellekt (SI) asosidagi innovatsion vositalarni yaratish va ularni amaliyotga tatbiq etishdan iborat. Ushbu loyiha texnologiya va sanʼat uygʻunligida yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
DeepMind laboratoriyasining ilgʻor ishlanmalari endilikda A24 studiyasining ijodiy jarayonlari bilan uzviy bogʻlanadi. Maʼlumki, A24 oʻzining mualliflik filmlari va eksperimental yondashuvi bilan jahon kinosida alohida oʻringa ega. Tomonlarning taʼkidlashicha, yangi vositalar laboratoriya sharoitida emas, balki bevosita rejissyorlar va prodyuserlarning real ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda ishlab chiqiladi.
Ijodiy jarayon va texnologik integratsiyaHamkorlik doirasida tadqiqotchilar va kinematograflar jamoasi yangi texnologiyalarni birgalikda sinovdan oʻtkazadilar. Bu jarayon filmlarni tayyorlash bosqichidan tortib, post-prodakshn (montaj va vizual effektlar) jarayonigacha boʻlgan barcha bosqichlarni qamrab oladi. Google DeepMind mutaxassislari kino ijodkorlarining ish uslubini oʻrganib, ularga hikoya qilish va vizual kontent yaratishda yordam beradigan tizimlarni shakllantiradi.
Shuni ham taʼkidlash joizki, Google ushbu hamkorlikni yanada mustahkamlash maqsadida A24 studiyasiga sarmoya kiritgan. Bu qadam loyihaning shunchaki qisqa muddatli tajriba emas, balki koʻngilochar industriyani tubdan oʻzgartirishga qaratilgan uzoq muddatli strategik reja ekanligidan dalolat beradi. Mazkur investitsiya texnologik imkoniyatlarni ijodiy erkinlik bilan birlashtirishga xizmat qiladi.
Kelajakdagi imkoniyatlarHozircha loyihaning aniq yakuniy mahsulotlari roʻyxati shakllantirilmagan, chunki dastur sof tadqiqot xarakteriga ega. Muhandislar va ijodiy guruhlar oʻrtasidagi muloqot natijasida yangi metodlar va asboblar bosqichma-bosqich paydo boʻlib boradi. Asosiy gʻoya — SI tizimlarini vizual hikoya qiluvchi insonlar uchun qulay va foydali yordamchiga aylantirishdir.
Ushbu hamkorlik jahon bozorida SI laboratoriyalari va kreativ industriyaning yaqinlashish tendensiyasini aks ettiradi. Endilikda texnologiyalar shunchaki muhandislik mahsuloti emas, balki sanʼat asari yaratishning ajralmas boʻlagiga aylanmoqda. Oʻzbekistonlik kino ijodkorlari va texnologiya ixlosmandlari uchun ham ushbu tajriba kelajakda raqamli sanʼat yoʻnalishida yangi standartlarni belgilab berishi mumkin.
…