Google DeepMind va A24 kinostudiyasi sunʼiy intellekt boʻyicha hamkorlikni boshladi

·19·Texno
Google DeepMind va A24 kinostudiyasi sunʼiy intellekt boʻyicha hamkorlikni boshladi

Dunyoning yetakchi texnologik gigantlaridan biri Google kompaniyasining DeepMind boʻlinmasi va AQSHning mashhur A24 kinostudiyasi yangi tadqiqot dasturini eʼlon qildi. Ushbu hamkorlikdan koʻzlangan asosiy maqsad kino sanoati uchun sunʼiy intellekt (SI) asosidagi innovatsion vositalarni yaratish va ularni amaliyotga tatbiq etishdan iborat. Ushbu loyiha texnologiya va sanʼat uygʻunligida yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

DeepMind laboratoriyasining ilgʻor ishlanmalari endilikda A24 studiyasining ijodiy jarayonlari bilan uzviy bogʻlanadi. Maʼlumki, A24 oʻzining mualliflik filmlari va eksperimental yondashuvi bilan jahon kinosida alohida oʻringa ega. Tomonlarning taʼkidlashicha, yangi vositalar laboratoriya sharoitida emas, balki bevosita rejissyorlar va prodyuserlarning real ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda ishlab chiqiladi.

Ijodiy jarayon va texnologik integratsiya

Hamkorlik doirasida tadqiqotchilar va kinematograflar jamoasi yangi texnologiyalarni birgalikda sinovdan oʻtkazadilar. Bu jarayon filmlarni tayyorlash bosqichidan tortib, post-prodakshn (montaj va vizual effektlar) jarayonigacha boʻlgan barcha bosqichlarni qamrab oladi. Google DeepMind mutaxassislari kino ijodkorlarining ish uslubini oʻrganib, ularga hikoya qilish va vizual kontent yaratishda yordam beradigan tizimlarni shakllantiradi.

Shuni ham taʼkidlash joizki, Google ushbu hamkorlikni yanada mustahkamlash maqsadida A24 studiyasiga sarmoya kiritgan. Bu qadam loyihaning shunchaki qisqa muddatli tajriba emas, balki koʻngilochar industriyani tubdan oʻzgartirishga qaratilgan uzoq muddatli strategik reja ekanligidan dalolat beradi. Mazkur investitsiya texnologik imkoniyatlarni ijodiy erkinlik bilan birlashtirishga xizmat qiladi.

Kelajakdagi imkoniyatlar

Hozircha loyihaning aniq yakuniy mahsulotlari roʻyxati shakllantirilmagan, chunki dastur sof tadqiqot xarakteriga ega. Muhandislar va ijodiy guruhlar oʻrtasidagi muloqot natijasida yangi metodlar va asboblar bosqichma-bosqich paydo boʻlib boradi. Asosiy gʻoya — SI tizimlarini vizual hikoya qiluvchi insonlar uchun qulay va foydali yordamchiga aylantirishdir.

Ushbu hamkorlik jahon bozorida SI laboratoriyalari va kreativ industriyaning yaqinlashish tendensiyasini aks ettiradi. Endilikda texnologiyalar shunchaki muhandislik mahsuloti emas, balki sanʼat asari yaratishning ajralmas boʻlagiga aylanmoqda. Oʻzbekistonlik kino ijodkorlari va texnologiya ixlosmandlari uchun ham ushbu tajriba kelajakda raqamli sanʼat yoʻnalishida yangi standartlarni belgilab berishi mumkin.

GoogleDeepMindA24Sunʼiy IntellektKino
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Five Eyes ogohlantiradi: Sunʼiy intellekt davlat va biznesni falaj qilishi mumkinFive Eyes ogohlantiradi: Sunʼiy intellekt davlat va biznesni falaj qilishi mumkinBugun, 02:28Microsoft va Chevron AQSHda ulkan gaz elektr stansiyasini barpo etadiMicrosoft va Chevron AQSHda ulkan gaz elektr stansiyasini barpo etadiBugun, 01:57Sunʼiy intellekt olamida yangi davr: “Loop” texnologiyasi dasturlashni qanday oʻzgartiradi?Sunʼiy intellekt olamida yangi davr: “Loop” texnologiyasi dasturlashni qanday oʻzgartiradi?Bugun, 01:54Neyrotexnologiyalar inqilobi: Miya implantlari laboratoriyadan amaliyotga koʻchmoqdaNeyrotexnologiyalar inqilobi: Miya implantlari laboratoriyadan amaliyotga koʻchmoqdaBugun, 01:26NVIDIA sunʼiy intellektning suv sarfi muammosini hal qilganini eʼlon qildiNVIDIA sunʼiy intellektning suv sarfi muammosini hal qilganini eʼlon qildiBugun, 01:26Groq sunʼiy intellekt chip ishlab chiqaruvchisi 650 million dollar sarmoya jalb qildiGroq sunʼiy intellekt chip ishlab chiqaruvchisi 650 million dollar sarmoya jalb qildiBugun, 01:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi