Asus va Acer Germaniya bozoriga qaytdi: Nokia bilan patent mojarosi yakunlandi

·0·Texno
Asus va Acer Germaniya bozoriga qaytdi: Nokia bilan patent mojarosi yakunlandi

Tayvanning texnologiya gigantlari — Asus va Acer kompaniyalari Germaniyada oʻzlarining noutbuklari va shaxsiy kompyuterlari savdosini rasman qayta tikladi. Bir necha oy davom etgan cheklovlar Finlandiyaning Nokia kompaniyasi bilan yuzaga kelgan patent mojarosi sababli joriy etilgan edi. Ushbu qaror Yevropaning eng yirik bozorlaridan birida texnologik qurilmalar taʼminoti barqarorlashuvini anglatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Muammoning asosi HEVC (H.265) videokodek texnologiyasiga borib taqaladi. 2024-yilning yanvar oyida Myunxen sudi Nokia foydasiga qaror chiqarib, tegishli litsenziya shartnomasi boʻlmagan qurilmalarni Germaniya hududida sotish, import qilish va tarqatishni taqiqlagan edi. Bu taqiq dastlab Acer, soʻngra Asus mahsulotlariga nisbatan qoʻllanildi va kompaniyalarni oʻz strategiyalarini qayta koʻrib chiqishga majbur qildi.

Nizoni hal etishning ikki xil yoʻli

Acer kompaniyasi Germaniya bozoriga qaytish uchun oʻziga xos yondashuvni tanladi. Kompaniya vakillarining maʼlum qilishicha, endilikda mahsulotlar ikki xil koʻrinishda taklif etiladi: HEVC qoʻllab-quvvatlashi allaqachon faollashtirilgan qurilmalar va ushbu kodeksiz ishlab chiqarilgan versiyalar. Ikkinchi holatda, foydalanuvchilar H.265 formati bilan ishlash uchun uchinchi tomon dasturiy taʼminotlarini mustaqil ravishda oʻrnatishlari mumkin boʻladi.

Asus esa Nokia bilan toʻgʻridan-toʻgʻri kelishuvga erishishni afzal bildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya Nokia bilan arbitraj bitimi imzolaganini eʼlon qildi. Ushbu kelishuv doirasida tomonlar Germaniyadagi barcha sud jarayonlarini toʻxtatishga yoki butunlay tugatishga qaror qilishdi. Bu esa Asus qurilmalarining hech qanday texnik cheklovlarsiz bozorga qaytishini taʼminlaydi.

Patent mojarosi avjiga chiqqan paytda Asus hatto Germaniyadagi oʻzining rasmiy onlayn-doʻkonini yopishga ham majbur boʻlgan edi. Shuni taʼkidlash lozimki, sud qarori faqat yangi yetkazib beriladigan mahsulotlarga tegishli boʻlib, riteylerlarning omborlarida mavjud boʻlgan tovarlar savdosiga taʼsir koʻrsatmagan.

Ushbu holat global texnologiya bozorida patent huquqlarining qanchalik muhimligini yana bir bor koʻrsatdi. Nokia kabi kompaniyalar oʻzlarining intellektual mulkidan daromad olishni qatʼiy talab qilmoqda, bu esa ishlab chiqaruvchilar uchun qoʻshimcha xarajatlar yoki murakkab huquqiy jarayonlarni keltirib chiqaradi.

Oʻzbekistonlik isteʼmolchilar uchun bu yangilik bilvosita ahamiyatga ega. Germaniya bozori Yevropadagi eng yirik distribyutorlik markazi hisoblanadi va u yerdagi barqarorlik global narxlarga hamda yangi modellarning boshqa mintaqalarga tarqalish tezligiga taʼsir oʻtkazadi. Asus va Acer mahsulotlari yurtimizda ham ommabop ekanini hisobga olsak, ishlab chiqaruvchilarning huquqiy muammolarini hal etishi brendlarning umumiy barqarorligi uchun ijobiy signaldir.

AsusAcerNokiaPatentGermaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI ochiq kodli dasturlarni himoya qilish uchun Patch the Planet tashabbusini boshladiOpenAI ochiq kodli dasturlarni himoya qilish uchun Patch the Planet tashabbusini boshladiBugun, 05:29Sunʼiy intellekt bozori dotkomlar inqirozidan ham ogʻirroq zarbaga uchrashi mumkinSunʼiy intellekt bozori dotkomlar inqirozidan ham ogʻirroq zarbaga uchrashi mumkinBugun, 04:51Uran yoʻldoshlaridagi suv tarkibi olimlarni hayratda qoldirdi: Yangi kashfiyotUran yoʻldoshlaridagi suv tarkibi olimlarni hayratda qoldirdi: Yangi kashfiyotBugun, 04:27Tesla Texasdagi fojiali avariya boʻyicha ayblovlarni rad etdi: Autopilot aybdormi?Tesla Texasdagi fojiali avariya boʻyicha ayblovlarni rad etdi: Autopilot aybdormi?Bugun, 04:25Uber aksiyadorlari kompaniya rahbariyatini sudga berdiUber aksiyadorlari kompaniya rahbariyatini sudga berdiBugun, 03:57Windows 11 yangi Media Player ilovasi: 17 yillik klassik pleyerdan sekinroq ishlamoqdaWindows 11 yangi Media Player ilovasi: 17 yillik klassik pleyerdan sekinroq ishlamoqdaBugun, 03:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi