Asus va Acer Germaniya bozoriga qaytdi: Nokia bilan patent mojarosi yakunlandi
Tayvanning texnologiya gigantlari — Asus va Acer kompaniyalari Germaniyada oʻzlarining noutbuklari va shaxsiy kompyuterlari savdosini rasman qayta tikladi. Bir necha oy davom etgan cheklovlar Finlandiyaning Nokia kompaniyasi bilan yuzaga kelgan patent mojarosi sababli joriy etilgan edi. Ushbu qaror Yevropaning eng yirik bozorlaridan birida texnologik qurilmalar taʼminoti barqarorlashuvini anglatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Muammoning asosi HEVC (H.265) videokodek texnologiyasiga borib taqaladi. 2024-yilning yanvar oyida Myunxen sudi Nokia foydasiga qaror chiqarib, tegishli litsenziya shartnomasi boʻlmagan qurilmalarni Germaniya hududida sotish, import qilish va tarqatishni taqiqlagan edi. Bu taqiq dastlab Acer, soʻngra Asus mahsulotlariga nisbatan qoʻllanildi va kompaniyalarni oʻz strategiyalarini qayta koʻrib chiqishga majbur qildi.
Nizoni hal etishning ikki xil yoʻliAcer kompaniyasi Germaniya bozoriga qaytish uchun oʻziga xos yondashuvni tanladi. Kompaniya vakillarining maʼlum qilishicha, endilikda mahsulotlar ikki xil koʻrinishda taklif etiladi: HEVC qoʻllab-quvvatlashi allaqachon faollashtirilgan qurilmalar va ushbu kodeksiz ishlab chiqarilgan versiyalar. Ikkinchi holatda, foydalanuvchilar H.265 formati bilan ishlash uchun uchinchi tomon dasturiy taʼminotlarini mustaqil ravishda oʻrnatishlari mumkin boʻladi.
Asus esa Nokia bilan toʻgʻridan-toʻgʻri kelishuvga erishishni afzal bildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya Nokia bilan arbitraj bitimi imzolaganini eʼlon qildi. Ushbu kelishuv doirasida tomonlar Germaniyadagi barcha sud jarayonlarini toʻxtatishga yoki butunlay tugatishga qaror qilishdi. Bu esa Asus qurilmalarining hech qanday texnik cheklovlarsiz bozorga qaytishini taʼminlaydi.
Patent mojarosi avjiga chiqqan paytda Asus hatto Germaniyadagi oʻzining rasmiy onlayn-doʻkonini yopishga ham majbur boʻlgan edi. Shuni taʼkidlash lozimki, sud qarori faqat yangi yetkazib beriladigan mahsulotlarga tegishli boʻlib, riteylerlarning omborlarida mavjud boʻlgan tovarlar savdosiga taʼsir koʻrsatmagan.
Ushbu holat global texnologiya bozorida patent huquqlarining qanchalik muhimligini yana bir bor koʻrsatdi. Nokia kabi kompaniyalar oʻzlarining intellektual mulkidan daromad olishni qatʼiy talab qilmoqda, bu esa ishlab chiqaruvchilar uchun qoʻshimcha xarajatlar yoki murakkab huquqiy jarayonlarni keltirib chiqaradi.
Oʻzbekistonlik isteʼmolchilar uchun bu yangilik bilvosita ahamiyatga ega. Germaniya bozori Yevropadagi eng yirik distribyutorlik markazi hisoblanadi va u yerdagi barqarorlik global narxlarga hamda yangi modellarning boshqa mintaqalarga tarqalish tezligiga taʼsir oʻtkazadi. Asus va Acer mahsulotlari yurtimizda ham ommabop ekanini hisobga olsak, ishlab chiqaruvchilarning huquqiy muammolarini hal etishi brendlarning umumiy barqarorligi uchun ijobiy signaldir.
…