Samsung Galaxy S24 foydalanuvchilari uchun Android 16 asosidagi One UI 8.5 tarqatila boshlandi
Janubiy Koreyaning Samsung texnogiganti oʻzining flagman qurilmalari uchun dasturiy taʼminot yangilanishlarini taqdim etishda davom etmoqda. Yevropadagi Galaxy S24 smartfonlari egalari Android 16 operatsion tizimiga asoslangan yangi One UI 8.5 interfeysini qabul qila boshladilar. Ushbu yangilanish nafaqat tizim barqarorligini oshiradi, balki xavfsizlik masalalariga ham jiddiy eʼtibor qaratadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tarun Vats tomonidan taqdim etilgan maʼlumotlarga koʻra, yangi proshivka S928BXXS6DZF2, S928BOXM6DZF2 va S928BXXS6DZF1 raqamlari ostida tarqatilmoqda. Eʼtiborli jihati shundaki, tarmoqlarda tarqalgan skrinshotlar ushbu yangilanish aynan Android 16 platformasiga tayanib yaratilganini tasdiqlamoqda. Bu esa Samsung kompaniyasining Google tomonidan taqdim etiladigan yangi funksiyalarni oʻz foydalanuvchilariga tezkorlik bilan yetkazib berish strategiyasini koʻrsatadi.
Yangilanish paketining hajmi taxminan 484 MBni tashkil etadi. Mazkur paket tarkibiga 2026-yil 5-iyun sanasi bilan belgilangan xavfsizlik yamoqlari ham kiritilgan. Bu kabi xavfsizlik choralari foydalanuvchilarning shaxsiy maʼlumotlarini himoya qilish va tizimdagi zaif nuqtalarni bartaraf etishda muhim ahamiyatga ega. Oʻzbekistonlik Samsung foydalanuvchilari uchun ham ushbu yangilanish yaqin haftalar ichida bosqichma-bosqich taqdim etilishi kutilmoqda.
Global tarqatish bosqichlariMazkur proshivka bir hafta oldin kompaniyaning vatani — Janubiy Koreyada muvaffaqiyatli sinovdan oʻtib, ommaviy tarqatila boshlangan edi. Endilikda navbat Yevropa bozoriga keldi. Mutaxassislarning fikricha, One UI 8.5 interfeysining global miqyosda yoyilishi Samsung kompaniyasining dasturiy taʼminotni qoʻllab-quvvatlash borasidagi yetakchiligini yana bir bor isbotlamoqda.
Shuningdek, xabarda aytilishicha, oʻtgan yilgi Galaxy S23 seriyasi uchun ham yangilanish jarayonlari boshlanish arafasida. Ushbu haftadan eʼtiboran Janubiy Koreyada Galaxy S23 egalari ham One UI 8.5 versiyasini yuklab olish imkoniyatiga ega boʻladilar. Bu esa Samsung oʻzining eskiroq flagmanlarini ham eʼtibordan chetda qoldirmasligidan dalolat beradi.
Insayder Tarun Vats avval ham Samsung mahsulotlari boʻyicha aniq maʼlumotlarni taqdim etgan edi. Xususan, u One UI 8.0 beta-versiyasining chiqish sanasi hamda Galaxy S24 va Galaxy S25 modellarining taqdimot vaqtlarini toʻgʻri bashorat qilgan. Uning navbatdagi maʼlumotlari ham Samsung ekotizimi foydalanuvchilari uchun kutilgan yangilik boʻldi.
Hozirda Galaxy S24 egalari oʻz qurilmalarining sozlamalar boʻlimiga kirib, "Dasturiy taʼminot yangilanishi" menyusi orqali yangi versiyani tekshirib koʻrishlari mumkin. Yangilanishni yuklab olishda Wi-Fi tarmogʻidan foydalanish va smartfon quvvati yetarli ekanligiga ishonch hosil qilish tavsiya etiladi.
…