Samsung Galaxy S24 foydalanuvchilari uchun Android 16 asosidagi One UI 8.5 tarqatila boshlandi

·38·Texno
Samsung Galaxy S24 foydalanuvchilari uchun Android 16 asosidagi One UI 8.5 tarqatila boshlandi

Janubiy Koreyaning Samsung texnogiganti oʻzining flagman qurilmalari uchun dasturiy taʼminot yangilanishlarini taqdim etishda davom etmoqda. Yevropadagi Galaxy S24 smartfonlari egalari Android 16 operatsion tizimiga asoslangan yangi One UI 8.5 interfeysini qabul qila boshladilar. Ushbu yangilanish nafaqat tizim barqarorligini oshiradi, balki xavfsizlik masalalariga ham jiddiy eʼtibor qaratadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tarun Vats tomonidan taqdim etilgan maʼlumotlarga koʻra, yangi proshivka S928BXXS6DZF2, S928BOXM6DZF2 va S928BXXS6DZF1 raqamlari ostida tarqatilmoqda. Eʼtiborli jihati shundaki, tarmoqlarda tarqalgan skrinshotlar ushbu yangilanish aynan Android 16 platformasiga tayanib yaratilganini tasdiqlamoqda. Bu esa Samsung kompaniyasining Google tomonidan taqdim etiladigan yangi funksiyalarni oʻz foydalanuvchilariga tezkorlik bilan yetkazib berish strategiyasini koʻrsatadi.

Yangilanish paketining hajmi taxminan 484 MBni tashkil etadi. Mazkur paket tarkibiga 2026-yil 5-iyun sanasi bilan belgilangan xavfsizlik yamoqlari ham kiritilgan. Bu kabi xavfsizlik choralari foydalanuvchilarning shaxsiy maʼlumotlarini himoya qilish va tizimdagi zaif nuqtalarni bartaraf etishda muhim ahamiyatga ega. Oʻzbekistonlik Samsung foydalanuvchilari uchun ham ushbu yangilanish yaqin haftalar ichida bosqichma-bosqich taqdim etilishi kutilmoqda.

Global tarqatish bosqichlari

Mazkur proshivka bir hafta oldin kompaniyaning vatani — Janubiy Koreyada muvaffaqiyatli sinovdan oʻtib, ommaviy tarqatila boshlangan edi. Endilikda navbat Yevropa bozoriga keldi. Mutaxassislarning fikricha, One UI 8.5 interfeysining global miqyosda yoyilishi Samsung kompaniyasining dasturiy taʼminotni qoʻllab-quvvatlash borasidagi yetakchiligini yana bir bor isbotlamoqda.

Shuningdek, xabarda aytilishicha, oʻtgan yilgi Galaxy S23 seriyasi uchun ham yangilanish jarayonlari boshlanish arafasida. Ushbu haftadan eʼtiboran Janubiy Koreyada Galaxy S23 egalari ham One UI 8.5 versiyasini yuklab olish imkoniyatiga ega boʻladilar. Bu esa Samsung oʻzining eskiroq flagmanlarini ham eʼtibordan chetda qoldirmasligidan dalolat beradi.

Insayder Tarun Vats avval ham Samsung mahsulotlari boʻyicha aniq maʼlumotlarni taqdim etgan edi. Xususan, u One UI 8.0 beta-versiyasining chiqish sanasi hamda Galaxy S24 va Galaxy S25 modellarining taqdimot vaqtlarini toʻgʻri bashorat qilgan. Uning navbatdagi maʼlumotlari ham Samsung ekotizimi foydalanuvchilari uchun kutilgan yangilik boʻldi.

Hozirda Galaxy S24 egalari oʻz qurilmalarining sozlamalar boʻlimiga kirib, "Dasturiy taʼminot yangilanishi" menyusi orqali yangi versiyani tekshirib koʻrishlari mumkin. Yangilanishni yuklab olishda Wi-Fi tarmogʻidan foydalanish va smartfon quvvati yetarli ekanligiga ishonch hosil qilish tavsiya etiladi.

SamsungGalaxy S24Android 16One UI 8.5Texnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilon Maskning Grok Build vositasi avtonom rejimga oʻtdi: Endi u inson aralashuvisiz kod yozadiIlon Maskning Grok Build vositasi avtonom rejimga oʻtdi: Endi u inson aralashuvisiz kod yozadiBugun, 12:51Realme rekord darajadagi 8000 mAs akkumulyatorli yangi smartfonini taqdim etdiRealme rekord darajadagi 8000 mAs akkumulyatorli yangi smartfonini taqdim etdiBugun, 11:55SpaceX koinotni zabt etishga tayyorlanmoqda: Gigabay zavodi Megabay balandligidan oʻtdiSpaceX koinotni zabt etishga tayyorlanmoqda: Gigabay zavodi Megabay balandligidan oʻtdiBugun, 11:27Gollivudda yangi davr: Google va A24 kinostudiyasi sunʼiy intellekt boʻyicha hamkorlik qiladiGollivudda yangi davr: Google va A24 kinostudiyasi sunʼiy intellekt boʻyicha hamkorlik qiladiBugun, 10:57Ai+ kompaniyasi iPhone 17 uslubidagi Nova 2 seriyasini taqdim etdiAi+ kompaniyasi iPhone 17 uslubidagi Nova 2 seriyasini taqdim etdiBugun, 09:52James Webb fazo teleskopi Orion tumanligida yulduzlar tugʻilishining toʻliq siklini suratga oldiJames Webb fazo teleskopi Orion tumanligida yulduzlar tugʻilishining toʻliq siklini suratga oldiBugun, 07:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi