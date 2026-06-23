Rossiya kosmik infratuzilmani kengaytirmoqda: Saxalinda yangi oʻlchov punkti qurilmoqda
Rossiyaning uzoq sharqiy hududida strategik ahamiyatga ega boʻlgan «Saxalin» trassali oʻlchov punkti (TOP) qurilishi yakuniy bosqichga kirdi. Mazkur obekt «Vostochniy» kosmodromidan uchiriladigan raketa va sunʼiy yoʻldoshlarni boshqarish hamda ulardan keladigan maʼlumotlarni qayta ishlashda asosiy boʻgʻinlardan biri boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
«Roskosmos» davlat korporatsiyasi maʼlumotlariga koʻra, hozirda loyihaning umumiy tayyorgarlik darajasi 75 foizni tashkil etmoqda. Ushbu punktning ishga tushirilishi Rossiya kosmik dasturi doirasidagi parvozlarni yanada xavfsiz va aniq nazorat qilish imkonini beradi. Ayniqsa, yangi avlod «Angara» raketalari va turli maqsadli sunʼiy yoʻldoshlar bilan aloqa oʻrnatishda ushbu maskan hal qiluvchi rol oʻynaydi.
Texnik imkoniyatlar va qurilish jarayoniHozirgi vaqtda obektda ish surʼatlari sezilarli darajada oshirilgan. Rejaga koʻra, punktda jami 9 ta antenna majmuasi oʻrnatilishi kerak boʻlib, ulardan 4 tasi allaqachon toʻliq montaj qilingan. Bu qurilmalar kosmik apparatlardan telemetriya maʼlumotlarini qabul qilish va ularga buyruqlar uzatish uchun xizmat qiladi.
Infratuzilma faqatgina texnik inshootlar bilan cheklanib qolmaydi. Hududda boshqaruv moduli, mutaxassislar uchun moʻljallangan mehmonxona va maʼmuriy binolar qurilishi ham qizgʻin davom etmoqda. Bu esa obektning avtonom tarzda faoliyat yuritishi va xodimlarning doimiy yashashi uchun sharoit yaratadi.
Mintaqaviy ahamiyat va istiqbollar«Saxalin» oʻlchov punktining qurilishi nafaqat kosmik soha, balki mintaqa iqtisodiyoti uchun ham muhim ahamiyatga ega. Loyiha toʻliq quvvat bilan ishga tushgach, Saxalin viloyatida 100 ga yaqin yangi yuqori texnologiyali ish oʻrinlari yaratiladi. Bu esa hududga malakali muhandis va mutaxassislarni jalb qilishga xizmat qiladi.
Obektni foydalanishga topshirish 2026-yilning yakuniga qadar amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Mutaxassislarning fikricha, bunday punktlarning koʻpayishi «Vostochniy» kosmodromining imkoniyatlarini kengaytirib, xalqaro kosmik xizmatlar bozorida raqobatbardoshlikni oshiradi. Shuningdek, sunʼiy yoʻldoshlar guruhini boshqarishda ishonchlilik darajasi yangi bosqichga koʻtariladi.
…