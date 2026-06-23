Rossiya kosmik infratuzilmani kengaytirmoqda: Saxalinda yangi oʻlchov punkti qurilmoqda

·22·Texno
Rossiya kosmik infratuzilmani kengaytirmoqda: Saxalinda yangi oʻlchov punkti qurilmoqda

Rossiyaning uzoq sharqiy hududida strategik ahamiyatga ega boʻlgan «Saxalin» trassali oʻlchov punkti (TOP) qurilishi yakuniy bosqichga kirdi. Mazkur obekt «Vostochniy» kosmodromidan uchiriladigan raketa va sunʼiy yoʻldoshlarni boshqarish hamda ulardan keladigan maʼlumotlarni qayta ishlashda asosiy boʻgʻinlardan biri boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

«Roskosmos» davlat korporatsiyasi maʼlumotlariga koʻra, hozirda loyihaning umumiy tayyorgarlik darajasi 75 foizni tashkil etmoqda. Ushbu punktning ishga tushirilishi Rossiya kosmik dasturi doirasidagi parvozlarni yanada xavfsiz va aniq nazorat qilish imkonini beradi. Ayniqsa, yangi avlod «Angara» raketalari va turli maqsadli sunʼiy yoʻldoshlar bilan aloqa oʻrnatishda ushbu maskan hal qiluvchi rol oʻynaydi.

Texnik imkoniyatlar va qurilish jarayoni

Hozirgi vaqtda obektda ish surʼatlari sezilarli darajada oshirilgan. Rejaga koʻra, punktda jami 9 ta antenna majmuasi oʻrnatilishi kerak boʻlib, ulardan 4 tasi allaqachon toʻliq montaj qilingan. Bu qurilmalar kosmik apparatlardan telemetriya maʼlumotlarini qabul qilish va ularga buyruqlar uzatish uchun xizmat qiladi.

Infratuzilma faqatgina texnik inshootlar bilan cheklanib qolmaydi. Hududda boshqaruv moduli, mutaxassislar uchun moʻljallangan mehmonxona va maʼmuriy binolar qurilishi ham qizgʻin davom etmoqda. Bu esa obektning avtonom tarzda faoliyat yuritishi va xodimlarning doimiy yashashi uchun sharoit yaratadi.

Mintaqaviy ahamiyat va istiqbollar

«Saxalin» oʻlchov punktining qurilishi nafaqat kosmik soha, balki mintaqa iqtisodiyoti uchun ham muhim ahamiyatga ega. Loyiha toʻliq quvvat bilan ishga tushgach, Saxalin viloyatida 100 ga yaqin yangi yuqori texnologiyali ish oʻrinlari yaratiladi. Bu esa hududga malakali muhandis va mutaxassislarni jalb qilishga xizmat qiladi.

Obektni foydalanishga topshirish 2026-yilning yakuniga qadar amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Mutaxassislarning fikricha, bunday punktlarning koʻpayishi «Vostochniy» kosmodromining imkoniyatlarini kengaytirib, xalqaro kosmik xizmatlar bozorida raqobatbardoshlikni oshiradi. Shuningdek, sunʼiy yoʻldoshlar guruhini boshqarishda ishonchlilik darajasi yangi bosqichga koʻtariladi.

RoskosmosSaxalinKosmosTexnologiyaAngara
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Smartfonlar bozorida inqilob: 9000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega qurilma kutilmoqdaSmartfonlar bozorida inqilob: 9000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega qurilma kutilmoqdaBugun, 14:54Elon Musk sunʼiy intellekt 5 yildan soʻng butun insoniyatdan aqlliroq boʻlishini bashorat qildiElon Musk sunʼiy intellekt 5 yildan soʻng butun insoniyatdan aqlliroq boʻlishini bashorat qildiBugun, 13:58Smartfon va kompyuterlar narxi oshishi mumkin: LPDDR5X xotira chiplari keskin qimmatlashdiSmartfon va kompyuterlar narxi oshishi mumkin: LPDDR5X xotira chiplari keskin qimmatlashdiBugun, 13:20Ilon Maskning Grok Build vositasi avtonom rejimga oʻtdi: Endi u inson aralashuvisiz kod yozadiIlon Maskning Grok Build vositasi avtonom rejimga oʻtdi: Endi u inson aralashuvisiz kod yozadiBugun, 12:51Samsung Galaxy S24 foydalanuvchilari uchun Android 16 asosidagi One UI 8.5 tarqatila boshlandiSamsung Galaxy S24 foydalanuvchilari uchun Android 16 asosidagi One UI 8.5 tarqatila boshlandiBugun, 12:22Realme rekord darajadagi 8000 mAs akkumulyatorli yangi smartfonini taqdim etdiRealme rekord darajadagi 8000 mAs akkumulyatorli yangi smartfonini taqdim etdiBugun, 11:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi