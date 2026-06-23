Samsung yangi avlod Galaxy M47 5G smartfonini taqdim etishga tayyorlanmoqda
Janubiy Koreyaning Samsung Electronics kompaniyasi oʻzining hamyonbop va yuqori quvvatli smartfonlar qatorini yangilash arafasida turibdi. Rasmiy maʼlumotlarga koʻra, yangi Galaxy M47 5G modeli joriy yilning 29-iyun kuni keng jamoatchilikka namoyish etiladi. Ushbu qurilma nafaqat texnik koʻrsatkichlari, balki dasturiy taʼminotni qoʻllab-quvvatlash muddati bilan ham oʻz segmentida yangi standartlarni oʻrnatishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Smartfonning asosiy ustunliklaridan biri uning ekrani boʻlib, u 6,7 dyuymli Super AMOLED paneli bilan jihozlangan. 120 Hz yangilanish chastotasiga ega ushbu displey silliq tasvir va yorqin ranglarni kafolatlaydi. Ekran xavfsizligini taʼminlash maqsadida ishlab chiqaruvchi Corning Gorilla Glass Victus+ himoya oynasidan foydalangan, bu esa qurilmani tirnalish va zarbalarga chidamliligini sezilarli darajada oshiradi.
Texnik imkoniyatlar va unumdorlikGalaxy M47 5G apparat qismi Snapdragon protsessori, tezkor LPDDR5X operativ xotirasi va UFS 3.1 standartidagi doimiy xotira qurilmasi bilan taʼminlangan. Bunday majmua smartfonning ogʻir ilovalar va oʻyinlarda barqaror ishlashiga imkon beradi. ixbt.com sayti xabariga koʻra, kompaniya ushbu model uchun 6 avlod Android yangilanishlarini va 6 yil davomida xavfsizlik tizimi tuzatishlarini vaʼda qilmoqda.
Batareya quvvati masalasida Samsung yangi modelni "keyingi darajadagi mahluq" (next-level monster) deb atamoqda. Garchi akkumulyatorning aniq sigʻimi hozircha sir tutilayotgan boʻlsa-da, u 45 W quvvatga ega tezkor zaryadlash funksiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, qurilmada "bypass charging" funksiyasi mavjud boʻlib, u oʻyin paytida quvvatni toʻgʻridan-toʻgʻri tizimga uzatadi va batareyaning qizib ketishini oldini oladi.
Kamera va multimedia imkoniyatlariFotosurat va video ixlosmandlari uchun Galaxy M47 5G quyidagi kamera tizimini taklif etadi:
- 50 MP asosiy datchik (optik barqarorlashtirish - OIS tizimi bilan);
- 5 MP oʻta keng burchakli modul;
- 2 MP makro kamera;
- 12 MP selfi kamerasi.
Hozircha smartfonning aniq narxi eʼlon qilinmagan, biroq u Rogue Red va Blaze Blue ranglarida sotuvga chiqishi tasdiqlangan. Oʻzbekiston bozorida ham ushbu model oʻzining uzoq muddatli dasturiy taʼminoti va baquvvat akkumulyatori tufayli oʻrta narx toifasidagi eng xaridorgir qurilmalardan biriga aylanishi ehtimoli yuqori.
…