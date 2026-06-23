Samsung yangi avlod Galaxy M47 5G smartfonini taqdim etishga tayyorlanmoqda

·50·Texno
Samsung yangi avlod Galaxy M47 5G smartfonini taqdim etishga tayyorlanmoqda

Janubiy Koreyaning Samsung Electronics kompaniyasi oʻzining hamyonbop va yuqori quvvatli smartfonlar qatorini yangilash arafasida turibdi. Rasmiy maʼlumotlarga koʻra, yangi Galaxy M47 5G modeli joriy yilning 29-iyun kuni keng jamoatchilikka namoyish etiladi. Ushbu qurilma nafaqat texnik koʻrsatkichlari, balki dasturiy taʼminotni qoʻllab-quvvatlash muddati bilan ham oʻz segmentida yangi standartlarni oʻrnatishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Smartfonning asosiy ustunliklaridan biri uning ekrani boʻlib, u 6,7 dyuymli Super AMOLED paneli bilan jihozlangan. 120 Hz yangilanish chastotasiga ega ushbu displey silliq tasvir va yorqin ranglarni kafolatlaydi. Ekran xavfsizligini taʼminlash maqsadida ishlab chiqaruvchi Corning Gorilla Glass Victus+ himoya oynasidan foydalangan, bu esa qurilmani tirnalish va zarbalarga chidamliligini sezilarli darajada oshiradi.

Texnik imkoniyatlar va unumdorlik

Galaxy M47 5G apparat qismi Snapdragon protsessori, tezkor LPDDR5X operativ xotirasi va UFS 3.1 standartidagi doimiy xotira qurilmasi bilan taʼminlangan. Bunday majmua smartfonning ogʻir ilovalar va oʻyinlarda barqaror ishlashiga imkon beradi. ixbt.com sayti xabariga koʻra, kompaniya ushbu model uchun 6 avlod Android yangilanishlarini va 6 yil davomida xavfsizlik tizimi tuzatishlarini vaʼda qilmoqda.

Batareya quvvati masalasida Samsung yangi modelni "keyingi darajadagi mahluq" (next-level monster) deb atamoqda. Garchi akkumulyatorning aniq sigʻimi hozircha sir tutilayotgan boʻlsa-da, u 45 W quvvatga ega tezkor zaryadlash funksiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, qurilmada "bypass charging" funksiyasi mavjud boʻlib, u oʻyin paytida quvvatni toʻgʻridan-toʻgʻri tizimga uzatadi va batareyaning qizib ketishini oldini oladi.

Kamera va multimedia imkoniyatlari

Fotosurat va video ixlosmandlari uchun Galaxy M47 5G quyidagi kamera tizimini taklif etadi:

  • 50 MP asosiy datchik (optik barqarorlashtirish - OIS tizimi bilan);
  • 5 MP oʻta keng burchakli modul;
  • 2 MP makro kamera;
  • 12 MP selfi kamerasi.
Eʼtiborli jihati shundaki, smartfon ham asosiy, ham old kamera orqali 4K formatida video yozish imkoniyatiga ega. Bu esa ijtimoiy tarmoqlar uchun sifatli kontent yaratuvchilar uchun ayni muddao boʻlishi mumkin.

Hozircha smartfonning aniq narxi eʼlon qilinmagan, biroq u Rogue Red va Blaze Blue ranglarida sotuvga chiqishi tasdiqlangan. Oʻzbekiston bozorida ham ushbu model oʻzining uzoq muddatli dasturiy taʼminoti va baquvvat akkumulyatori tufayli oʻrta narx toifasidagi eng xaridorgir qurilmalardan biriga aylanishi ehtimoli yuqori.

SamsungGalaxy M47SmartfonTexnologiyaAndroid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Akumulyatorlar olamida inqilob: Natriy-ionli batareyalar -40 darajagacha chidamlilik koʻrsatdiAkumulyatorlar olamida inqilob: Natriy-ionli batareyalar -40 darajagacha chidamlilik koʻrsatdiBugun, 16:29SpaceX koinotga yangi Starfall apparatini uchiradi: Loyihaning oʻziga xos jihatlariSpaceX koinotga yangi Starfall apparatini uchiradi: Loyihaning oʻziga xos jihatlariBugun, 15:57Smartfonlar bozorida inqilob: 9000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega qurilma kutilmoqdaSmartfonlar bozorida inqilob: 9000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega qurilma kutilmoqdaBugun, 14:54Rossiya kosmik infratuzilmani kengaytirmoqda: Saxalinda yangi oʻlchov punkti qurilmoqdaRossiya kosmik infratuzilmani kengaytirmoqda: Saxalinda yangi oʻlchov punkti qurilmoqdaBugun, 14:21Elon Musk sunʼiy intellekt 5 yildan soʻng butun insoniyatdan aqlliroq boʻlishini bashorat qildiElon Musk sunʼiy intellekt 5 yildan soʻng butun insoniyatdan aqlliroq boʻlishini bashorat qildiBugun, 13:58Smartfon va kompyuterlar narxi oshishi mumkin: LPDDR5X xotira chiplari keskin qimmatlashdiSmartfon va kompyuterlar narxi oshishi mumkin: LPDDR5X xotira chiplari keskin qimmatlashdiBugun, 13:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi