Sunʼiy intellekt va video: Fika Jobs ishga qabul qilish jarayonini inqilob qilmoqda
Zamonaviy mehnat bozorida rezyume topshirish va javob kutish jarayoni koʻpincha samarasiz va shaffof boʻlmagan bosqichga aylanib qoldi. Stokgolmda asos solingan Fika Jobs startapi ushbu muammoni hal qilish maqsadida sunʼiy intellekt (AI) agentlari yordamida video-intervyular oʻtkazuvchi yangi platformani taqdim etdi. Loyiha oʻzining ilk rivojlanish bosqichida 4 million dollar miqdorida investitsiya jalb qilishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Fika Jobs platformasi anʼanaviy LinkedIn va koʻngilochar TikTok formatlarining oʻziga xos uygʻunligini eslatadi. Bu yerda nomzodlar quruq matnli maʼlumotnoma oʻrniga qisqa video-profillar orqali oʻzlarini namoyon etadilar. TechCrunch nashrining xabar berishicha, jalb qilingan mablagʻlar platformani takomillashtirish, jamoani kengaytirish va joriy yil oxirida global bozorda keng koʻlamli debyut qilishga yoʻnaltiriladi.
AI agentlari bilan suhbat qanday kechadi?Ish qidiruvchilar uchun jarayon LinkedIn profilini platformaga ulashdan boshlanadi. Shundan soʻng, Google tomonidan ishlab chiqilgan Gemini modeli asosida ishlovchi sunʼiy intellekt nomzodning tajribasini tahlil qiladi va unga moslashtirilgan savollarni shakllantiradi. Nomzod AI agenti bilan taxminan 10 daqiqalik video-intervyudan oʻtadi.
Suhbat yakunlangach, tizim avtomatik ravishda eng muhim javoblarni qisqa video-lavhalarga ajratadi va ularni nomzodning profiliga joylashtiradi. Bu tizimning asosiy afzalligi shundaki, foydalanuvchi har bir yangi vakansiya uchun qaytadan ariza topshirishi shart emas. Ish beruvchilar tayyor video-profillar bazasidan oʻzlariga mos mutaxassislarni osongina topishlari mumkin boʻladi.
Rezyumedan koʻra muhimroq jihatlarStartap asoschilari Yakob va Aleksandr Dyubua ushbu gʻoyaga oʻzlarining avvalgi loyihalari davomida duch kelgan qiyinchiliklar sabab kelishgan. Ularning soʻzlariga koʻra, koʻplab iqtidorli nomzodlarning rezyumesi eʼtiborni tortmaydi, biroq jonli muloqotda ularning gʻayrati va salohiyati darhol koʻzga tashlanadi. "Qogʻozdagi maʼlumotlar insonning muloqot qobiliyati va xarakterini toʻliq ochib bera olmaydi", — deydi Yakob Dyubua.
Fika Jobs bozordagi boshqa raqobatchilaridan farqli oʻlaroq, faqat ish beruvchi uchun saralash vositasi boʻlib qolmay, balki nomzodlar uchun oʻz shaxsiyatini koʻrsatish imkoniyatini beruvchi maydon vazifasini oʻtaydi. Bu, ayniqsa, endigina ish boshlayotgan yosh mutaxassislar va oʻz sohasini oʻzgartirmoqchi boʻlganlar uchun juda qoʻl kelishi kutilmoqda.
Oʻzbekiston mehnat bozorida ham soʻnggi yillarda raqamli transformatsiya kuzatilmoqda. Fika Jobs kabi platformalarning ommalashishi mahalliy HR mutaxassislariga nomzodlarning nafaqat texnik koʻnikmalarini, balki ularning korporativ madaniyatga qanchalik mos kelishini (cultural fit) dastlabki bosqichdayoq aniqlash imkonini beradi. Bu esa ishga qabul qilish xarajatlarini va vaqtini sezilarli darajada tejaydi.
…