Sunʼiy intellekt va video: Fika Jobs ishga qabul qilish jarayonini inqilob qilmoqda

·31·Texno
Sunʼiy intellekt va video: Fika Jobs ishga qabul qilish jarayonini inqilob qilmoqda

Zamonaviy mehnat bozorida rezyume topshirish va javob kutish jarayoni koʻpincha samarasiz va shaffof boʻlmagan bosqichga aylanib qoldi. Stokgolmda asos solingan Fika Jobs startapi ushbu muammoni hal qilish maqsadida sunʼiy intellekt (AI) agentlari yordamida video-intervyular oʻtkazuvchi yangi platformani taqdim etdi. Loyiha oʻzining ilk rivojlanish bosqichida 4 million dollar miqdorida investitsiya jalb qilishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Fika Jobs platformasi anʼanaviy LinkedIn va koʻngilochar TikTok formatlarining oʻziga xos uygʻunligini eslatadi. Bu yerda nomzodlar quruq matnli maʼlumotnoma oʻrniga qisqa video-profillar orqali oʻzlarini namoyon etadilar. TechCrunch nashrining xabar berishicha, jalb qilingan mablagʻlar platformani takomillashtirish, jamoani kengaytirish va joriy yil oxirida global bozorda keng koʻlamli debyut qilishga yoʻnaltiriladi.

AI agentlari bilan suhbat qanday kechadi?

Ish qidiruvchilar uchun jarayon LinkedIn profilini platformaga ulashdan boshlanadi. Shundan soʻng, Google tomonidan ishlab chiqilgan Gemini modeli asosida ishlovchi sunʼiy intellekt nomzodning tajribasini tahlil qiladi va unga moslashtirilgan savollarni shakllantiradi. Nomzod AI agenti bilan taxminan 10 daqiqalik video-intervyudan oʻtadi.

Suhbat yakunlangach, tizim avtomatik ravishda eng muhim javoblarni qisqa video-lavhalarga ajratadi va ularni nomzodning profiliga joylashtiradi. Bu tizimning asosiy afzalligi shundaki, foydalanuvchi har bir yangi vakansiya uchun qaytadan ariza topshirishi shart emas. Ish beruvchilar tayyor video-profillar bazasidan oʻzlariga mos mutaxassislarni osongina topishlari mumkin boʻladi.

Rezyumedan koʻra muhimroq jihatlar

Startap asoschilari Yakob va Aleksandr Dyubua ushbu gʻoyaga oʻzlarining avvalgi loyihalari davomida duch kelgan qiyinchiliklar sabab kelishgan. Ularning soʻzlariga koʻra, koʻplab iqtidorli nomzodlarning rezyumesi eʼtiborni tortmaydi, biroq jonli muloqotda ularning gʻayrati va salohiyati darhol koʻzga tashlanadi. "Qogʻozdagi maʼlumotlar insonning muloqot qobiliyati va xarakterini toʻliq ochib bera olmaydi", — deydi Yakob Dyubua.

Fika Jobs bozordagi boshqa raqobatchilaridan farqli oʻlaroq, faqat ish beruvchi uchun saralash vositasi boʻlib qolmay, balki nomzodlar uchun oʻz shaxsiyatini koʻrsatish imkoniyatini beruvchi maydon vazifasini oʻtaydi. Bu, ayniqsa, endigina ish boshlayotgan yosh mutaxassislar va oʻz sohasini oʻzgartirmoqchi boʻlganlar uchun juda qoʻl kelishi kutilmoqda.

Oʻzbekiston mehnat bozorida ham soʻnggi yillarda raqamli transformatsiya kuzatilmoqda. Fika Jobs kabi platformalarning ommalashishi mahalliy HR mutaxassislariga nomzodlarning nafaqat texnik koʻnikmalarini, balki ularning korporativ madaniyatga qanchalik mos kelishini (cultural fit) dastlabki bosqichdayoq aniqlash imkonini beradi. Bu esa ishga qabul qilish xarajatlarini va vaqtini sezilarli darajada tejaydi.

Fika JobsSunʼiy IntellektStartapHR-TexnologiyalarGoogle Gemini
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Meta kompaniyasi hamyonbop va zamonaviy Meta Glasses aqlli koʻzoynaklarini taqdim etdiMeta kompaniyasi hamyonbop va zamonaviy Meta Glasses aqlli koʻzoynaklarini taqdim etdiBugun, 19:28Beysbol ishqibozlari uchun yangilik: Ribbie o‘yinlarni 8-bitli retro formatga o‘tkazadiBeysbol ishqibozlari uchun yangilik: Ribbie o‘yinlarni 8-bitli retro formatga o‘tkazadiBugun, 18:52Vivo X Fold6 taqdimoti arafasida: 200 megapikselli kamera va rekord darajadagi narxlarVivo X Fold6 taqdimoti arafasida: 200 megapikselli kamera va rekord darajadagi narxlarBugun, 18:22Rossiyaning Bulat kompaniyasi yangi avlod tayanch stansiyalarini taqdim etdiRossiyaning Bulat kompaniyasi yangi avlod tayanch stansiyalarini taqdim etdiBugun, 17:56Huawei aqlli eshik qulflari uchun yirik yangilanish: HarmonyOS 6.1 tizimi taqdim etildiHuawei aqlli eshik qulflari uchun yirik yangilanish: HarmonyOS 6.1 tizimi taqdim etildiBugun, 17:20SpaceX kosmosdan yuk qaytaruvchi yangi Starfall kapsulasini muvaffaqiyatli uchirdiSpaceX kosmosdan yuk qaytaruvchi yangi Starfall kapsulasini muvaffaqiyatli uchirdiBugun, 16:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi