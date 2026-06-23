Vivo X Fold6 taqdimoti arafasida: 200 megapikselli kamera va rekord darajadagi narxlar

·34·Texno
Vivo X Fold6 taqdimoti arafasida: 200 megapikselli kamera va rekord darajadagi narxlar

Xitoyning Vivo kompaniyasi oʻzining navbatdagi buklama smartfoni — Vivo X Fold6 modelini namoyish etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. 26-iyun kuni rasman anons qilinishi kutilayotgan ushbu qurilma texnik xususiyatlari va narxi bilan soha mutaxassislarini hayratda qoldirmoqda. Yangi avlod smartfoni nafaqat ilgʻor texnologiyalarni, balki sezilarli darajadagi narx oʻsishini ham oʻzida mujassam etgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Vivo X Fold6 Xitoydagi yirik savdo platformalarida oldindan buyurtma berish uchun paydo boʻldi va bu orqali qurilmaning barcha konfiguratsiyalari narxi maʼlum boʻldi. Smartfon toʻrt xil talqinda taqdim etiladi: 12/256 GB, 12/512 GB, 16/512 GB va eng yuqori 16 GB + 1 TB xotira sigʻimiga ega versiyalar. Narxlar esa mos ravishda 1475 dollardan boshlanib, 1850 dollargacha yetadi.

Taʼkidlash joizki, yangi model oʻzidan oldingi Vivo X Fold 5 versiyasiga qaraganda sezilarli darajada qimmatlashgan. Avvalgi avlod 6999 dan 9499 yuangacha sotilgan boʻlsa, yangi modelning narxi baʼzi konfiguratsiyalarda 40 foizgacha oshganini koʻrish mumkin. Bu oʻsish qurilmaga oʻrnatilgan yuqori texnologiyali butlovchi qismlar va innovatsion yechimlar bilan izohlanmoqda.

Texnik imkoniyatlar: Samsung ekrani va kuchli akkumulyator

Vivo X Fold6 modelining asosiy ustunligi uning ichki ekrani hisoblanadi. Samsung tomonidan ishlab chiqarilgan 8,02 dyuymli ulkan buklama displey 5000 nitgacha yorqinlikni taʼminlay oladi. Bu hozirgi kunda bozordagi eng yuqori koʻrsatkichlardan biri boʻlib, quyosh nuri ostida ham tasvirning tiniqligini kafolatlaydi. Qurilma quvvati uchun esa 7000 mA/soat sigʻimli akkumulyator masʼul boʻlib, u simsiz quvvatlanish tizimini ham qoʻllab-quvvatlaydi.

Smartfon unumdorligi uchun Dimensity 9500 Super Edition protsessori tanlangan. Dasturiy taʼminot sifatida esa OriginOS 6 Fold qobigʻi oʻrnatilgan boʻlib, u koʻp vazifalilik rejimiga ixtisoslashgan. Foydalanuvchilar bir vaqtning oʻzida bitta ekranda beshtagacha ilovani ochib ishlashlari mumkin boʻladi.

Kamera va optik innovatsiyalar

Kamera imkoniyatlari borasida Vivo X Fold6 haqiqiy flagman darajasiga koʻtarilgan. Qurilmaning asosiy kamerasi 200 megapikselli sensor bilan jihozlangan boʻlib, u detallarga boy suratlarni olish imkonini beradi. Shuningdek, model tarkibiga quyidagi modullar kiritilgan:

  • Sony LYT-602 datchigiga ega periskopik kamera;
  • 50 megapikselli oʻta keng burchakli modul;
  • Tashqi telekonverterni qoʻllab-quvvatlash tizimi.
Ushbu optik tizim smartfonni mobil suratkashlik ixlosmandlari uchun eng jozibador tanlovlardan biriga aylantiradi. Ayniqsa, Sony datchigi va telekonverter bilan ishlash imkoniyati uzoq masofadagi obʼyektlarni sifatli muhrlashda qoʻl keladi. Oʻzbekiston bozorida ushbu brend mahsulotlari mashhurligini hisobga olsak, yangi flagman Samsung Galaxy Z Fold seriyasiga jiddiy raqobatchi boʻlishi kutilmoqda.

VivoSmartfonTexnologiyaSamsungGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Meta kompaniyasi hamyonbop va zamonaviy Meta Glasses aqlli koʻzoynaklarini taqdim etdiMeta kompaniyasi hamyonbop va zamonaviy Meta Glasses aqlli koʻzoynaklarini taqdim etdiBugun, 19:28Beysbol ishqibozlari uchun yangilik: Ribbie o‘yinlarni 8-bitli retro formatga o‘tkazadiBeysbol ishqibozlari uchun yangilik: Ribbie o‘yinlarni 8-bitli retro formatga o‘tkazadiBugun, 18:52Sunʼiy intellekt va video: Fika Jobs ishga qabul qilish jarayonini inqilob qilmoqdaSunʼiy intellekt va video: Fika Jobs ishga qabul qilish jarayonini inqilob qilmoqdaBugun, 18:22Rossiyaning Bulat kompaniyasi yangi avlod tayanch stansiyalarini taqdim etdiRossiyaning Bulat kompaniyasi yangi avlod tayanch stansiyalarini taqdim etdiBugun, 17:56Huawei aqlli eshik qulflari uchun yirik yangilanish: HarmonyOS 6.1 tizimi taqdim etildiHuawei aqlli eshik qulflari uchun yirik yangilanish: HarmonyOS 6.1 tizimi taqdim etildiBugun, 17:20SpaceX kosmosdan yuk qaytaruvchi yangi Starfall kapsulasini muvaffaqiyatli uchirdiSpaceX kosmosdan yuk qaytaruvchi yangi Starfall kapsulasini muvaffaqiyatli uchirdiBugun, 16:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi