Vivo X Fold6 taqdimoti arafasida: 200 megapikselli kamera va rekord darajadagi narxlar
Xitoyning Vivo kompaniyasi oʻzining navbatdagi buklama smartfoni — Vivo X Fold6 modelini namoyish etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. 26-iyun kuni rasman anons qilinishi kutilayotgan ushbu qurilma texnik xususiyatlari va narxi bilan soha mutaxassislarini hayratda qoldirmoqda. Yangi avlod smartfoni nafaqat ilgʻor texnologiyalarni, balki sezilarli darajadagi narx oʻsishini ham oʻzida mujassam etgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Vivo X Fold6 Xitoydagi yirik savdo platformalarida oldindan buyurtma berish uchun paydo boʻldi va bu orqali qurilmaning barcha konfiguratsiyalari narxi maʼlum boʻldi. Smartfon toʻrt xil talqinda taqdim etiladi: 12/256 GB, 12/512 GB, 16/512 GB va eng yuqori 16 GB + 1 TB xotira sigʻimiga ega versiyalar. Narxlar esa mos ravishda 1475 dollardan boshlanib, 1850 dollargacha yetadi.
Taʼkidlash joizki, yangi model oʻzidan oldingi Vivo X Fold 5 versiyasiga qaraganda sezilarli darajada qimmatlashgan. Avvalgi avlod 6999 dan 9499 yuangacha sotilgan boʻlsa, yangi modelning narxi baʼzi konfiguratsiyalarda 40 foizgacha oshganini koʻrish mumkin. Bu oʻsish qurilmaga oʻrnatilgan yuqori texnologiyali butlovchi qismlar va innovatsion yechimlar bilan izohlanmoqda.
Texnik imkoniyatlar: Samsung ekrani va kuchli akkumulyatorVivo X Fold6 modelining asosiy ustunligi uning ichki ekrani hisoblanadi. Samsung tomonidan ishlab chiqarilgan 8,02 dyuymli ulkan buklama displey 5000 nitgacha yorqinlikni taʼminlay oladi. Bu hozirgi kunda bozordagi eng yuqori koʻrsatkichlardan biri boʻlib, quyosh nuri ostida ham tasvirning tiniqligini kafolatlaydi. Qurilma quvvati uchun esa 7000 mA/soat sigʻimli akkumulyator masʼul boʻlib, u simsiz quvvatlanish tizimini ham qoʻllab-quvvatlaydi.
Smartfon unumdorligi uchun Dimensity 9500 Super Edition protsessori tanlangan. Dasturiy taʼminot sifatida esa OriginOS 6 Fold qobigʻi oʻrnatilgan boʻlib, u koʻp vazifalilik rejimiga ixtisoslashgan. Foydalanuvchilar bir vaqtning oʻzida bitta ekranda beshtagacha ilovani ochib ishlashlari mumkin boʻladi.
Kamera va optik innovatsiyalarKamera imkoniyatlari borasida Vivo X Fold6 haqiqiy flagman darajasiga koʻtarilgan. Qurilmaning asosiy kamerasi 200 megapikselli sensor bilan jihozlangan boʻlib, u detallarga boy suratlarni olish imkonini beradi. Shuningdek, model tarkibiga quyidagi modullar kiritilgan:
- Sony LYT-602 datchigiga ega periskopik kamera;
- 50 megapikselli oʻta keng burchakli modul;
- Tashqi telekonverterni qoʻllab-quvvatlash tizimi.
…