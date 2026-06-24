Redmi K90 Ultra namoyish etildi: 8500 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimi
Xiaomi kompaniyasining subbrendi hisoblangan Redmi oʻzining yangi flagmani — Redmi K90 Ultra modelini rasman eʼlon qildi. Ushbu smartfon nafaqat oʻzining yuqori unumdorligi, balki mobil qurilmalar bozorida kamdan-kam uchraydigan texnologik yechimlari bilan ham eʼtiborni tortmoqda. Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning misli koʻrilmagan sigʻimli akkumulyatori va oʻyinlar vaqtida qizib ketishning oldini oluvchi maxsus ventilyatoridir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi flagman Qualcomm kompaniyasining eng soʻnggi Snapdragon 8 Elite platformasida ishlaydi. Ushbu chipset oʻzining yuqori quvvati bilan birga sezilarli darajada issiqlik ajratishi bilan ham maʼlum. Shu sababli, muhandislar smartfon korpusiga faol sovutish tizimini integratsiya qilishgan. Eʼlon qilingan suratlarda kamera bloki ostida keng havo oʻtkazgich joylashgani koʻrinadi, bu esa qurilma ichida toʻlaqonli kuler mavjudligidan dalolat beradi.
Oʻyin ixlosmandlari uchun maxsus yechimlarKompaniya vakillarining taʼkidlashicha, faol sovutish tizimi tufayli Redmi K90 Ultra eng ogʻir 3D-oʻyinlarda ham 60 daqiqa davomida barqaror kadrlar chastotasini (FPS) ushlab tura oladi. Bu jarayonda protsessorning quvvatini majburiy pasaytirish (trottling) kuzatilmaydi, natijada foydalanuvchi dinamik sahnalarda silliq va sifatli grafikadan bahramand boʻlishi mumkin.
Smartfonning tashqi koʻrinishi ham zamonaviy trendlarga mos keladi. Qurilma 6,83 dyuymli, oʻta yupqa ramkali tekis ekran bilan jihozlangan. Space Silver rangida taqdim etilgan korpusning orqa qismida gorizontal joylashgan yirik kameralar bloki oʻrin olgan. Dizaynning oʻziga xosligi shundaki, u ham klassik flagman, ham oʻyin qurilmasi elementlarini oʻzida birlashtirgan.
Energiya samaradorligi va narx siyosatiRedmi K90 Ultra modelining yana bir hayratlanarli jihati — uning 8 500 mAch sigʻimli akkumulyatoridir. Hozirgi kunda aksariyat flagmanlar 5 000 mAch atrofidagi batareya bilan cheklanayotgan bir paytda, Redmi oʻz foydalanuvchilariga bir necha kunlik avtonom ish vaqtini vaʼda qilmoqda. Shuningdek, qurilma 100 W quvvatga ega tezkor quvvatlanish texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi.
Xiaomi prezidenti Lu Weibing ijtimoiy tarmoqlarda smartfon uchun Xitoyda oldindan buyurtmalar boshlanganini maʼlum qildi. Dastlabki xaridorlar uchun maxsus bonuslar, jumladan, tashqi akkumulyator va himoya oynalari taqdim etilmoqda. Smartfonning narxi taxminan 3 000 yuan (taxminan 440 dollar) atrofida boʻlishi kutilmoqda, bu esa uni bozordagi eng hamyonbop va kuchli flagmanlardan biriga aylantiradi.
Yangi modelning rasmiy taqdimoti 30-iyun kuni boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Oʻzbekiston bozoriga ushbu qurilma biroz kechroq, ehtimol boshqa nom ostida (masalan, POCO brendi ostida) kirib kelishi mumkin. Arzon narx va yuqori texnik koʻrsatkichlar uygʻunligi ushbu modelni mahalliy geymerlar va uzoq vaqt quvvat saqlaydigan telefon qidirayotgan foydalanuvchilar orasida ommalashtirishi shubhasiz.
…