Redmi K90 Ultra namoyish etildi: 8500 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimi

·26·Texno
Redmi K90 Ultra namoyish etildi: 8500 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimi

Xiaomi kompaniyasining subbrendi hisoblangan Redmi oʻzining yangi flagmani — Redmi K90 Ultra modelini rasman eʼlon qildi. Ushbu smartfon nafaqat oʻzining yuqori unumdorligi, balki mobil qurilmalar bozorida kamdan-kam uchraydigan texnologik yechimlari bilan ham eʼtiborni tortmoqda. Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning misli koʻrilmagan sigʻimli akkumulyatori va oʻyinlar vaqtida qizib ketishning oldini oluvchi maxsus ventilyatoridir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi flagman Qualcomm kompaniyasining eng soʻnggi Snapdragon 8 Elite platformasida ishlaydi. Ushbu chipset oʻzining yuqori quvvati bilan birga sezilarli darajada issiqlik ajratishi bilan ham maʼlum. Shu sababli, muhandislar smartfon korpusiga faol sovutish tizimini integratsiya qilishgan. Eʼlon qilingan suratlarda kamera bloki ostida keng havo oʻtkazgich joylashgani koʻrinadi, bu esa qurilma ichida toʻlaqonli kuler mavjudligidan dalolat beradi.

Oʻyin ixlosmandlari uchun maxsus yechimlar

Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, faol sovutish tizimi tufayli Redmi K90 Ultra eng ogʻir 3D-oʻyinlarda ham 60 daqiqa davomida barqaror kadrlar chastotasini (FPS) ushlab tura oladi. Bu jarayonda protsessorning quvvatini majburiy pasaytirish (trottling) kuzatilmaydi, natijada foydalanuvchi dinamik sahnalarda silliq va sifatli grafikadan bahramand boʻlishi mumkin.

Smartfonning tashqi koʻrinishi ham zamonaviy trendlarga mos keladi. Qurilma 6,83 dyuymli, oʻta yupqa ramkali tekis ekran bilan jihozlangan. Space Silver rangida taqdim etilgan korpusning orqa qismida gorizontal joylashgan yirik kameralar bloki oʻrin olgan. Dizaynning oʻziga xosligi shundaki, u ham klassik flagman, ham oʻyin qurilmasi elementlarini oʻzida birlashtirgan.

Energiya samaradorligi va narx siyosati

Redmi K90 Ultra modelining yana bir hayratlanarli jihati — uning 8 500 mAch sigʻimli akkumulyatoridir. Hozirgi kunda aksariyat flagmanlar 5 000 mAch atrofidagi batareya bilan cheklanayotgan bir paytda, Redmi oʻz foydalanuvchilariga bir necha kunlik avtonom ish vaqtini vaʼda qilmoqda. Shuningdek, qurilma 100 W quvvatga ega tezkor quvvatlanish texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi.

Xiaomi prezidenti Lu Weibing ijtimoiy tarmoqlarda smartfon uchun Xitoyda oldindan buyurtmalar boshlanganini maʼlum qildi. Dastlabki xaridorlar uchun maxsus bonuslar, jumladan, tashqi akkumulyator va himoya oynalari taqdim etilmoqda. Smartfonning narxi taxminan 3 000 yuan (taxminan 440 dollar) atrofida boʻlishi kutilmoqda, bu esa uni bozordagi eng hamyonbop va kuchli flagmanlardan biriga aylantiradi.

Yangi modelning rasmiy taqdimoti 30-iyun kuni boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Oʻzbekiston bozoriga ushbu qurilma biroz kechroq, ehtimol boshqa nom ostida (masalan, POCO brendi ostida) kirib kelishi mumkin. Arzon narx va yuqori texnik koʻrsatkichlar uygʻunligi ushbu modelni mahalliy geymerlar va uzoq vaqt quvvat saqlaydigan telefon qidirayotgan foydalanuvchilar orasida ommalashtirishi shubhasiz.

RedmiXiaomiSmartfonTexnologiyaSnapdragon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi oʻzining ilk NAS maʼlumotlar omborini taqdim etdi: Narxlar va imkoniyatlarXiaomi oʻzining ilk NAS maʼlumotlar omborini taqdim etdi: Narxlar va imkoniyatlarBugun, 12:22“Soyuz MS-29” fazo kemasi sinovdan oʻtkazildi: Quyosh panellari parvozga tayyor“Soyuz MS-29” fazo kemasi sinovdan oʻtkazildi: Quyosh panellari parvozga tayyorBugun, 11:26Sunʼiy intellekt bozoridagi pufak va mislsiz oʻsish: Investorlar yangi davr xatarlaridan ogohlantirmoqdaSunʼiy intellekt bozoridagi pufak va mislsiz oʻsish: Investorlar yangi davr xatarlaridan ogohlantirmoqdaBugun, 11:24SpaceXAI sunʼiy intellekt loyihalari uchun dunyodagi eng yirik suv tozalash inshootini quradiSpaceXAI sunʼiy intellekt loyihalari uchun dunyodagi eng yirik suv tozalash inshootini quradiBugun, 10:54NASA va Boeing muammolar girdobida: Starliner kemasining parvozi yana ortga surildiNASA va Boeing muammolar girdobida: Starliner kemasining parvozi yana ortga surildiBugun, 09:22MKSga navbatdagi ekspeditsiya: Soyuz MS-29 ekipaji parvozga tayyor deb topildiMKSga navbatdagi ekspeditsiya: Soyuz MS-29 ekipaji parvozga tayyor deb topildiBugun, 08:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi