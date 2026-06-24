Telegram Hindistonda yana ish boshladi: Google Play doʻkoniga ilova qaytdi
Hindiston hukumati tomonidan joriy etilgan vaqtinchalik cheklovlardan soʻng, Telegram messenjeri mamlakatdagi Google Play platformasiga rasman qaytdi. Ilova bir necha kunlik blokirovkadan soʻng yana yuklab olish uchun ochiq holatga keltirildi. Ushbu qaror messenjerning dunyodagi eng yirik bozorlaridan biri boʻlgan Hindistondagi millionlab foydalanuvchilar uchun kutilgan yangilik boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, Telegram xizmatiga cheklovlar joriy yilning 16-iyunidan boshlab oʻrnatilgan edi. Bunga tibbiyot oliy oʻquv yurtlariga kirish uchun oʻtkaziladigan milliy malaka imtihoni savollarining messenjer orqali sizdirilishi sabab boʻlgan. Mazkur mojaro ortidan imtihon natijalari bekor qilingan va qayta topshirish jarayonlari belgilangan edi. Hukumat vaziyatni nazorat qilish maqsadida servis faoliyatini toʻxtatib turishga qaror qilgan.
Blokirovka sabablari va sud qaroriixbt.com maʼlumotiga koʻra, 17-iyun kuni Telegram ham Google Play, ham App Store doʻkonlaridan olib tashlangan edi. Keyinchalik, 19-iyun kuni Deli oliy sudi hukumatning ushbu harakatlarini qonuniy deb topdi. Sud qarorida milliy xavfsizlik va taʼlim tizimidagi shaffoflikni taʼminlash uchun messenjerni vaqtinchalik bloklashga yetarli asoslar mavjudligi taʼkidlangan.
Messenjerning bloklanishi mamlakatda kutilmagan texnologik trendni keltirib chiqardi. Maʼlum qilinishicha, cheklovlar oʻrnatilganidan soʻng bir sutka ichida Hindistonda VPN ilovalarini yuklab olish koʻrsatkichi 919 000 taga yetgan. Bu 2025-yil boshidan buyon qayd etilgan eng yuqori rekord koʻrsatkich boʻlib, foydalanuvchilar oʻz aloqa vositalaridan voz kechishni istamasligini koʻrsatdi.
Pavel Durovning munosabatiTelegram asoschisi Pavel Durov ushbu vaziyatga munosabat bildirar ekan, blokirovka Hindistondagi qariyb 150 million foydalanuvchiga taʼsir qilganini maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, bunday choralar maʼlumotlar sizib chiqishi muammosini hal qilmaydi, chunki materiallar tarqalishi shunchaki boshqa platformalarga koʻchib oʻtadi, xolos.
Hozirgi vaqtda Android foydalanuvchilari ilovani bemalol yuklab olishlari mumkin boʻlsa-da, iOS qurilmalari uchun App Store doʻkonida ilovani tiklash ishlari davom etmoqda. Mutaxassislarning fikricha, yaqin soatlar ichida Apple qurilmalari egalari ham messenjerdan toʻliq foydalanish imkoniyatiga ega boʻlishadi.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu yangilik ahamiyatli, chunki Telegram mamlakatimizda eng ommabop aloqa vositasi hisoblanadi. Global miqyosdagi bunday blokirovkalar platformaning xavfsizlik siyosati va davlatlar bilan hamkorligi masalasini yana bir bor kun tartibiga chiqarmoqda.
…