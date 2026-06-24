Telegram Hindistonda yana ish boshladi: Google Play doʻkoniga ilova qaytdi

·0·Texno
Telegram Hindistonda yana ish boshladi: Google Play doʻkoniga ilova qaytdi

Hindiston hukumati tomonidan joriy etilgan vaqtinchalik cheklovlardan soʻng, Telegram messenjeri mamlakatdagi Google Play platformasiga rasman qaytdi. Ilova bir necha kunlik blokirovkadan soʻng yana yuklab olish uchun ochiq holatga keltirildi. Ushbu qaror messenjerning dunyodagi eng yirik bozorlaridan biri boʻlgan Hindistondagi millionlab foydalanuvchilar uchun kutilgan yangilik boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, Telegram xizmatiga cheklovlar joriy yilning 16-iyunidan boshlab oʻrnatilgan edi. Bunga tibbiyot oliy oʻquv yurtlariga kirish uchun oʻtkaziladigan milliy malaka imtihoni savollarining messenjer orqali sizdirilishi sabab boʻlgan. Mazkur mojaro ortidan imtihon natijalari bekor qilingan va qayta topshirish jarayonlari belgilangan edi. Hukumat vaziyatni nazorat qilish maqsadida servis faoliyatini toʻxtatib turishga qaror qilgan.

Blokirovka sabablari va sud qarori

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, 17-iyun kuni Telegram ham Google Play, ham App Store doʻkonlaridan olib tashlangan edi. Keyinchalik, 19-iyun kuni Deli oliy sudi hukumatning ushbu harakatlarini qonuniy deb topdi. Sud qarorida milliy xavfsizlik va taʼlim tizimidagi shaffoflikni taʼminlash uchun messenjerni vaqtinchalik bloklashga yetarli asoslar mavjudligi taʼkidlangan.

Messenjerning bloklanishi mamlakatda kutilmagan texnologik trendni keltirib chiqardi. Maʼlum qilinishicha, cheklovlar oʻrnatilganidan soʻng bir sutka ichida Hindistonda VPN ilovalarini yuklab olish koʻrsatkichi 919 000 taga yetgan. Bu 2025-yil boshidan buyon qayd etilgan eng yuqori rekord koʻrsatkich boʻlib, foydalanuvchilar oʻz aloqa vositalaridan voz kechishni istamasligini koʻrsatdi.

Pavel Durovning munosabati

Telegram asoschisi Pavel Durov ushbu vaziyatga munosabat bildirar ekan, blokirovka Hindistondagi qariyb 150 million foydalanuvchiga taʼsir qilganini maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, bunday choralar maʼlumotlar sizib chiqishi muammosini hal qilmaydi, chunki materiallar tarqalishi shunchaki boshqa platformalarga koʻchib oʻtadi, xolos.

Hozirgi vaqtda Android foydalanuvchilari ilovani bemalol yuklab olishlari mumkin boʻlsa-da, iOS qurilmalari uchun App Store doʻkonida ilovani tiklash ishlari davom etmoqda. Mutaxassislarning fikricha, yaqin soatlar ichida Apple qurilmalari egalari ham messenjerdan toʻliq foydalanish imkoniyatiga ega boʻlishadi.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu yangilik ahamiyatli, chunki Telegram mamlakatimizda eng ommabop aloqa vositasi hisoblanadi. Global miqyosdagi bunday blokirovkalar platformaning xavfsizlik siyosati va davlatlar bilan hamkorligi masalasini yana bir bor kun tartibiga chiqarmoqda.

TelegramHindistonGoogle PlayPavel DurovTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei kompaniyasining yangi rekordi: Mate 80 seriyasi sotuvlari 7 milliondan oshdiHuawei kompaniyasining yangi rekordi: Mate 80 seriyasi sotuvlari 7 milliondan oshdiBugun, 12:56Xiaomi oʻzining ilk NAS maʼlumotlar omborini taqdim etdi: Narxlar va imkoniyatlarXiaomi oʻzining ilk NAS maʼlumotlar omborini taqdim etdi: Narxlar va imkoniyatlarBugun, 12:22Redmi K90 Ultra namoyish etildi: 8500 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiRedmi K90 Ultra namoyish etildi: 8500 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiBugun, 11:52“Soyuz MS-29” fazo kemasi sinovdan oʻtkazildi: Quyosh panellari parvozga tayyor“Soyuz MS-29” fazo kemasi sinovdan oʻtkazildi: Quyosh panellari parvozga tayyorBugun, 11:26Sunʼiy intellekt bozoridagi pufak va mislsiz oʻsish: Investorlar yangi davr xatarlaridan ogohlantirmoqdaSunʼiy intellekt bozoridagi pufak va mislsiz oʻsish: Investorlar yangi davr xatarlaridan ogohlantirmoqdaBugun, 11:24SpaceXAI sunʼiy intellekt loyihalari uchun dunyodagi eng yirik suv tozalash inshootini quradiSpaceXAI sunʼiy intellekt loyihalari uchun dunyodagi eng yirik suv tozalash inshootini quradiBugun, 10:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi