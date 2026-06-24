NVIDIA chiplari Xitoyning «qora bozori»da ikki baravar qimmatga sotilmoqda

·24·Texno
NVIDIA chiplari Xitoyning «qora bozori»da ikki baravar qimmatga sotilmoqda

AQSH tomonidan oʻrnatilgan qatʼiy eksport cheklovlariga qaramay, Xitoy texnologiya gigantlari sunʼiy intellekt (AI) tizimlarini rivojlantirish uchun NVIDIA chiplarini noqonuniy yoʻllar bilan sotib olishda davom etmoqda. Financial Times nashrining xabar berishicha, bugungi kunda Xitoyning yashirin bozorlarida NVIDIA chiplari bilan jihozlangan serverlarning narxi AQSHdagi rasmiy narxlardan ikki baravar yuqori koʻrsatkichga yetgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Xususan, NVIDIA kompaniyasining eng soʻnggi B300 arxitekturasiga asoslangan serverlari noqonuniy kanallar orqali taxminan 7 million yuan (yoki 1 million dollar) atrofida baholanmoqda. Taqqoslash uchun, xuddi shu mahsulotlar AQSHning qonuniy yetkazib berish zanjirlarida ikki baravar arzonroqdir. Bu holat Xitoyda yuqori unumdorlikka ega hisoblash quvvatlariga boʻlgan defitsit naqadar oʻtkir ekanini koʻrsatadi.

Sanksiyalar va narxlarning keskin koʻtarilishi

Joriy yilning may oyi oxirida AQSH Savdo vazirligi tomonidan joriy etilgan yangi tartib-qoidalar vaziyatni yanada murakkablashtirdi. Ushbu cheklovlar ilgari mavjud boʻlgan aylanma yoʻllarni, jumladan, Blackwell va Rubin kabi ilgʻor chiplarning xorijiy tuzilmalar orqali Xitoyga kirib borishini deyarli toʻxtatib qoʻydi. Natijada, mahsulot yetkazib berish xavfi ortishi bilan birga, ularning narxi ham osmon qadar koʻtarildi.

Ekspertlarning hisob-kitoblariga koʻra, faqatgina 2025 yilning oʻzida Xitoyga 1 milliard dollarlik NVIDIA chiplari kontrabanda yoʻli bilan olib kirilishi mumkin. Garchi yangi taqiqlar oqimni butunlay toʻxtata olmagan boʻlsa-da, logistika zanjirlarini sezilarli darajada qiyinlashtirgan. Shunga qaramay, Xitoy kompaniyalari sunʼiy intellekt poygasida ortda qolmaslik uchun har qanday narxda boʻlsa ham ushbu chiplarni sotib olishga tayyor.

Mahalliy ishlab chiqarishga intilish

NVIDIA mahsulotlari sunʼiy intellekt modellarini oʻqitishda jahon standarti boʻlib qolayotgan bir paytda, Xitoy hukumati va xususiy sektori oʻzining yarimoʻtkazgichlar sanoatini rivojlantirishga katta mablagʻ yoʻnaltirmoqda. Maqsad — AQSH texnologiyalariga boʻlgan qaramlikni kamaytirish va tashqi cheklovlardan himoyalanishdir.

Masalan, Nio kompaniyasi vitse-prezidenti Ma Linning taʼkidlashicha, kompaniya bir necha yildan beri NVIDIA chiplaridan foydalanib kelmoqda va yillik xaridlar hajmi 300 million dollarga yetgan. Biroq, doimiy cheklovlar va xavflar tufayli Nio oʻzining shaxsiy chiplarini yaratishga qaror qilgan. Bu kabi tendensiya Xitoyning boshqa texnologik korporatsiyalarida ham kuzatilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, NVIDIA chiplari atrofidagi «qora bozor»ning gullab-yashnashi global texnologik qarama-qarshilikning yaqqol namunasidir. Xitoylik ishlab chiquvchilar uchun ushbu chiplar nafaqat texnika, balki kelajakdagi raqobatbardoshlikni taʼminlovchi strategik resursga aylangan. Shu sababli, narxlarning ikki baravar oshishi ham ularni toʻxtata olmayotgani koʻrinadi.

NVIDIAXitoySunʼiy IntellektSanksiyalarTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kvant fizikasi inqilobi: Qora tuynuklar siri torlar nazariyasi orqali yechilmoqdaKvant fizikasi inqilobi: Qora tuynuklar siri torlar nazariyasi orqali yechilmoqdaBugun, 16:58Smartfonlar olamida inqilob: Xitoyda 14 000 mA/soat sigʻimli akkumulyator tayyorlanmoqdaSmartfonlar olamida inqilob: Xitoyda 14 000 mA/soat sigʻimli akkumulyator tayyorlanmoqdaBugun, 15:55Koinot poygasida yangi bosqich: Pegasus XL qaytishi va SpaceX’ning rekord haftasiKoinot poygasida yangi bosqich: Pegasus XL qaytishi va SpaceX’ning rekord haftasiBugun, 15:20Hindiston hukumati Telegram platformasini qattiq nazoratga oldiHindiston hukumati Telegram platformasini qattiq nazoratga oldiBugun, 14:25Telegram Hindistonda yana ish boshladi: Google Play doʻkoniga ilova qaytdiTelegram Hindistonda yana ish boshladi: Google Play doʻkoniga ilova qaytdiBugun, 13:56Huawei kompaniyasining yangi rekordi: Mate 80 seriyasi sotuvlari 7 milliondan oshdiHuawei kompaniyasining yangi rekordi: Mate 80 seriyasi sotuvlari 7 milliondan oshdiBugun, 12:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi