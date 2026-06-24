Xiaomi smartfonlar uchun yangicha xizmat: Eskirgan batareyalar sigʻimi oshiriladi

·58·Texno
Xiaomi smartfonlar uchun yangicha xizmat: Eskirgan batareyalar sigʻimi oshiriladi

Xiaomi korporatsiyasi oʻz foydalanuvchilari uchun kutilmagan va foydali tashabbusni kengaytirishini eʼlon qildi. Kompaniya avvalroq ishlab chiqarilgan smartfonlardagi eski akkumulyatorlarni nafaqat yangisiga almashtirish, balki ularning sigʻimini oshirish dasturini yoʻlga qoʻymoqda. Bu qadam foydalanuvchilarga yangi qurilma sotib olmasdan turib, mavjud smartfonning avtonom ishlash vaqtini sezilarli darajada yaxshilash imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu dastur 2026-yilning toʻrtinchi choragidan boshlab brendning soʻnggi flagmanlari — Xiaomi 14 va Xiaomi 14 Pro modellari uchun ham amal qila boshlaydi. Mazkur xizmatning oʻziga xosligi shundaki, servis markazlarida qurilmaga zavod tomonidan oʻrnatilgan standart batareyadan koʻra yuqoriroq energiya sigʻimiga ega boʻlgan zamonaviy akkumulyatorlar oʻrnatib beriladi.

Smartfonlarning xizmat qilish muddati uzayadi

Hozirgi vaqtda ushbu xizmat Xitoy bozorida Xiaomi 13 seriyasidagi smartfonlar uchun muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazilmoqda. Kompaniya mutaxassislarining taʼkidlashicha, aksariyat hollarda foydalanuvchilar smartfonning unumdorligi yoki kamerasi sifati yomonlashgani uchun emas, balki aynan akkumulyator degradatsiyasi (quvvat ushlamay qolishi) sababli yangi modelga oʻtishga majbur boʻlishadi.

Yangi dastur esa ushbu muammoni samarali hal etadi. Xiaomi 14 va Xiaomi 14 Pro uchun yangi batareyalar qancha sigʻimga ega boʻlishi hozircha ochiqlanmagan boʻlsa-da, bu texnologiya qurilmaning maʼnaviy eskirish jarayonini sekinlashtirishi aniq. Bu esa oʻz navbatida ekologik jihatdan ham foydali boʻlib, elektron chiqindilar miqdorini kamaytirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, Xiaomi har oyda maxsus servis aksiyalarini oʻtkazishni davom ettirishni rejalashtirgan. Ushbu aksiyalar doirasida maʼlum bir model egalari oʻz smartfonlari batareyasini imtiyozli va arzonlashtirilgan narxlarda yangilashlari mumkin boʻladi. Bu kabi yondashuv brendga boʻlgan sodiqlikni oshirishga qaratilgan strategik yurish hisoblanadi.

Global bozordagi istiqbollar

Hozircha ushbu dastur faqat Xitoy hududida amal qilmoqda. Kompaniya xizmatni boshqa mamlakatlarda, jumladan, Oʻzbekiston kabi Xiaomi mahsulotlari juda ommabop boʻlgan bozorlarda qachon joriy etishi haqida rasmiy maʼlumot bergani yoʻq. Biroq, texnologik ekspertlar agar tajriba muvaffaqiyatli oʻtsa, bu amaliyot global miqyosda ham tatbiq etilishini kutishmoqda.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bunday xizmatning yoʻlga qoʻyilishi juda dolzarbdir. Boisi, yurtimizda Xiaomi brendi smartfonlari oʻzining narx va sifat mutanosibligi bilan yetakchi oʻrinlarda turadi. Batareyani rasmiy servisda kuchlirogʻiga almashtirish imkoniyati paydo boʻlsa, bu ikkinchi darajali bozorda (b-u smartfonlar savdosida) ham qurilmalarning qiymatini saqlab qolishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, Xiaomi ushbu qadami bilan smartfon sanoatidagi anʼanaviy "har yili yangisini sotib ol" tamoyiliga qarshi chiqmoqda. Kompaniya oʻz mijozlariga sifatli texnik xizmat koʻrsatish orqali qurilmalardan uzoqroq va samaraliroq foydalanish imkonini taqdim etmoqda.

XiaomiSmartfonTexnologiyaAkkumulyatorXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyaning Avtotor zavodi Amberavto A5 elektromobillarining yangi partiyasini chiqardiRossiyaning Avtotor zavodi Amberavto A5 elektromobillarining yangi partiyasini chiqardiBugun, 19:52Smartfon qaramligiga qarshi radikal yechim: Brick gadjeti qanday ishlaydi?Smartfon qaramligiga qarshi radikal yechim: Brick gadjeti qanday ishlaydi?Bugun, 19:29Xiaomi kompaniyasi goʻshtni 15 daqiqada pishiradigan aqlli multivarkani taqdim etdiXiaomi kompaniyasi goʻshtni 15 daqiqada pishiradigan aqlli multivarkani taqdim etdiBugun, 19:24Elon Muskning hamkori Valor Equity Partners yangi 2,5 milliard dollarlik fondini ishga tushirmoqdaElon Muskning hamkori Valor Equity Partners yangi 2,5 milliard dollarlik fondini ishga tushirmoqdaBugun, 18:59T2 mobil operatori ortiqcha trafikni chegirmalarga almashtirish imkoniyatini ochdiT2 mobil operatori ortiqcha trafikni chegirmalarga almashtirish imkoniyatini ochdiBugun, 18:24Jeff Bezos tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan Slate Auto arzon elektromobilini taqdim etdiJeff Bezos tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan Slate Auto arzon elektromobilini taqdim etdiBugun, 17:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi