Xiaomi smartfonlar uchun yangicha xizmat: Eskirgan batareyalar sigʻimi oshiriladi
Xiaomi korporatsiyasi oʻz foydalanuvchilari uchun kutilmagan va foydali tashabbusni kengaytirishini eʼlon qildi. Kompaniya avvalroq ishlab chiqarilgan smartfonlardagi eski akkumulyatorlarni nafaqat yangisiga almashtirish, balki ularning sigʻimini oshirish dasturini yoʻlga qoʻymoqda. Bu qadam foydalanuvchilarga yangi qurilma sotib olmasdan turib, mavjud smartfonning avtonom ishlash vaqtini sezilarli darajada yaxshilash imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu dastur 2026-yilning toʻrtinchi choragidan boshlab brendning soʻnggi flagmanlari — Xiaomi 14 va Xiaomi 14 Pro modellari uchun ham amal qila boshlaydi. Mazkur xizmatning oʻziga xosligi shundaki, servis markazlarida qurilmaga zavod tomonidan oʻrnatilgan standart batareyadan koʻra yuqoriroq energiya sigʻimiga ega boʻlgan zamonaviy akkumulyatorlar oʻrnatib beriladi.
Smartfonlarning xizmat qilish muddati uzayadiHozirgi vaqtda ushbu xizmat Xitoy bozorida Xiaomi 13 seriyasidagi smartfonlar uchun muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazilmoqda. Kompaniya mutaxassislarining taʼkidlashicha, aksariyat hollarda foydalanuvchilar smartfonning unumdorligi yoki kamerasi sifati yomonlashgani uchun emas, balki aynan akkumulyator degradatsiyasi (quvvat ushlamay qolishi) sababli yangi modelga oʻtishga majbur boʻlishadi.
Yangi dastur esa ushbu muammoni samarali hal etadi. Xiaomi 14 va Xiaomi 14 Pro uchun yangi batareyalar qancha sigʻimga ega boʻlishi hozircha ochiqlanmagan boʻlsa-da, bu texnologiya qurilmaning maʼnaviy eskirish jarayonini sekinlashtirishi aniq. Bu esa oʻz navbatida ekologik jihatdan ham foydali boʻlib, elektron chiqindilar miqdorini kamaytirishga xizmat qiladi.
Bundan tashqari, Xiaomi har oyda maxsus servis aksiyalarini oʻtkazishni davom ettirishni rejalashtirgan. Ushbu aksiyalar doirasida maʼlum bir model egalari oʻz smartfonlari batareyasini imtiyozli va arzonlashtirilgan narxlarda yangilashlari mumkin boʻladi. Bu kabi yondashuv brendga boʻlgan sodiqlikni oshirishga qaratilgan strategik yurish hisoblanadi.
Global bozordagi istiqbollarHozircha ushbu dastur faqat Xitoy hududida amal qilmoqda. Kompaniya xizmatni boshqa mamlakatlarda, jumladan, Oʻzbekiston kabi Xiaomi mahsulotlari juda ommabop boʻlgan bozorlarda qachon joriy etishi haqida rasmiy maʼlumot bergani yoʻq. Biroq, texnologik ekspertlar agar tajriba muvaffaqiyatli oʻtsa, bu amaliyot global miqyosda ham tatbiq etilishini kutishmoqda.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bunday xizmatning yoʻlga qoʻyilishi juda dolzarbdir. Boisi, yurtimizda Xiaomi brendi smartfonlari oʻzining narx va sifat mutanosibligi bilan yetakchi oʻrinlarda turadi. Batareyani rasmiy servisda kuchlirogʻiga almashtirish imkoniyati paydo boʻlsa, bu ikkinchi darajali bozorda (b-u smartfonlar savdosida) ham qurilmalarning qiymatini saqlab qolishga yordam beradi.
Xulosa qilib aytganda, Xiaomi ushbu qadami bilan smartfon sanoatidagi anʼanaviy "har yili yangisini sotib ol" tamoyiliga qarshi chiqmoqda. Kompaniya oʻz mijozlariga sifatli texnik xizmat koʻrsatish orqali qurilmalardan uzoqroq va samaraliroq foydalanish imkonini taqdim etmoqda.
…