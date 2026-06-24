Dunyoning eng kuchli superkompyuteri aniqlandi: Xitoy AQSHni taxtdan ag‘dardi!

·0·Texno
Dunyoning eng kuchli superkompyuteri aniqlandi: Xitoy AQSHni taxtdan ag‘dardi!

Texnologiya olamida haqiqiy titanlar jangi bo‘lib o‘tdi. Nufuzli High Performance Linpack (HPL) benchmarki reytingida uzoq vaqtdan beri AQSH superkompyuterlari yetakchilik qilib kelayotgan edi. Ammo bu gal taxtning egasi o‘zgardi!

Xitoyning yangi LineShine superkompyuteri dunyoning eng kuchli mashinasi deb topildi va Amerikaning eng ilg‘or kompyuterlarini ortda qoldirdi.

Kosmik tezlik: LineShine qanchalik kuchli?

Xitoyning ushbu yangi «texnologik mahluqi» naqd 2,198 eksaflops tezlikni qayd etdi. Bu shuni anglatadiki, u ikkinchi o‘rindagi Amerikaning eng mashhur El Capitan superkompyuteridan naqd 22 foizga tezroq ishlaydi.

Jahonning eng kuchli TOP-5 superkompyuterlari reytingi hozirda quyidagicha ko‘rinish olgan:

O‘rin

Kompyuter nomi

Davlat

1-o‘rin

LineShine

Xitoy

2-o‘rin

El Capitan

AQSH

3-o‘rin

Frontier

AQSH

4-o‘rin

Aurora

AQSH

5-o‘rin

JUPITER Booster

Germaniya

Ichida nimalar bor? Xalqaro cheklovlarga berilgan kuchli javob

Eng qizig‘i, ushbu superkompyuter G‘arb davlatlari tomonidan Xitoyga qo‘yilgan qattiq texnologik cheklovlar va sanksiyalar sharoitida yaratildi. Shu sababli LineShine to‘liq Xitoyning o‘z mahsulotlariga tayanadi:

  • Yuragi: Xitoyning mahalliy LX2 protsessorlari asosida ishlaydi.

  • Tizimi: Xitoyda ishlab chiqilgan Kylin operatsion tizimi boshqaruvida.

  • Ishtahasi: Ushbu tizim barqaror ishlashi uchun taxminan 42,2 MVt elektr energiyasini iste’mol qiladi.

  • Joylashuvi: Shu yilning aprel oyida taqdim etilgan bu markaz Shenchjen bulutli hisoblash markazi tomonidan ishlab chiqilgan va Shenchjen Milliy superkompyuter markazida (NSCS) joylashgan.

Bosh loyihachi Lu Yuytunning so‘zlariga ko‘ra, LineShine shunchaki quruq raqamlar uchun ishlamaydi. U ham global ilmiy maqsadlarda (iqlim, tibbiyot), ham hozirgi kunda eng ommabop bo‘lgan Sun’iy Intellekt (AI) vazifalarini yechish uchun xizmat qiladi.

Tarixiy qadam va katta qaytish

Xitoy superkompyuterlari 2017 yildan beri ilk bor butun dunyo reytingida yana birinchi o‘ringa ko‘tarildi. Bu Xitoy uchun oddiy g‘alaba emas, balki katta siyosiy va texnologik muvaffaqiyatdir.

The Wall Street Journal nashrining yozishicha, Shenchjen Milliy superkompyuter markazi bu yutuqni quyidagicha izohlagan:

«Xorijiy texnologik cheklovlarga qaramay, bu muvaffaqiyat Xitoy superkompyuter sanoati uchun mustaqil dasturiy-apparat ekotizimini shakllantirishdagi tarixiy qadamdir».

Xullas, texnologiya olamidagi poyga yangi bosqichga chiqdi. Endi AQSH va Yevropa Xitoyning bu «pulsi»ga qanday javob qaytarishi juda qiziq!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi oʻyin ixlosmandlari uchun Redmi K90 Ultra modelini tayyorlamoqdaXiaomi oʻyin ixlosmandlari uchun Redmi K90 Ultra modelini tayyorlamoqdaBugun, 21:29Figma dizayn va dasturlash oʻrtasidagi toʻsiqlarni olib tashlaydigan yangi funksiyalarni taqdim etdiFigma dizayn va dasturlash oʻrtasidagi toʻsiqlarni olib tashlaydigan yangi funksiyalarni taqdim etdiBugun, 21:28General Motors zavodlarida robotlar ishchilarni siqib chiqarmoqda: UAW xavotirdaGeneral Motors zavodlarida robotlar ishchilarni siqib chiqarmoqda: UAW xavotirdaBugun, 20:57OpenAI oʻzining ilk protsessorini taqdim etdi: Broadcom bilan hamkorlikda Jalapeño yaratildiOpenAI oʻzining ilk protsessorini taqdim etdi: Broadcom bilan hamkorlikda Jalapeño yaratildiBugun, 20:51Logistika sohasida inqilob: Samsara yuk oʻgʻriligiga chek qoʻyuvchi aqlli yorliqni taqdim etdiLogistika sohasida inqilob: Samsara yuk oʻgʻriligiga chek qoʻyuvchi aqlli yorliqni taqdim etdiBugun, 20:28Vaznsizlik holati inson ongini oʻzgartirishi aniqlandi: Psixodelik effekt bilan oʻxshashlikVaznsizlik holati inson ongini oʻzgartirishi aniqlandi: Psixodelik effekt bilan oʻxshashlikBugun, 20:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi