Dunyoning eng kuchli superkompyuteri aniqlandi: Xitoy AQSHni taxtdan ag‘dardi!
Texnologiya olamida haqiqiy titanlar jangi bo‘lib o‘tdi. Nufuzli High Performance Linpack (HPL) benchmarki reytingida uzoq vaqtdan beri AQSH superkompyuterlari yetakchilik qilib kelayotgan edi. Ammo bu gal taxtning egasi o‘zgardi!
Xitoyning yangi LineShine superkompyuteri dunyoning eng kuchli mashinasi deb topildi va Amerikaning eng ilg‘or kompyuterlarini ortda qoldirdi.
Kosmik tezlik: LineShine qanchalik kuchli?
Xitoyning ushbu yangi «texnologik mahluqi» naqd 2,198 eksaflops tezlikni qayd etdi. Bu shuni anglatadiki, u ikkinchi o‘rindagi Amerikaning eng mashhur El Capitan superkompyuteridan naqd 22 foizga tezroq ishlaydi.
Jahonning eng kuchli TOP-5 superkompyuterlari reytingi hozirda quyidagicha ko‘rinish olgan:
O‘rin
Kompyuter nomi
Davlat
1-o‘rin
LineShine
Xitoy
2-o‘rin
El Capitan
AQSH
3-o‘rin
Frontier
AQSH
4-o‘rin
Aurora
AQSH
5-o‘rin
JUPITER Booster
Germaniya
Ichida nimalar bor? Xalqaro cheklovlarga berilgan kuchli javob
Eng qizig‘i, ushbu superkompyuter G‘arb davlatlari tomonidan Xitoyga qo‘yilgan qattiq texnologik cheklovlar va sanksiyalar sharoitida yaratildi. Shu sababli LineShine to‘liq Xitoyning o‘z mahsulotlariga tayanadi:
Yuragi: Xitoyning mahalliy LX2 protsessorlari asosida ishlaydi.
Tizimi: Xitoyda ishlab chiqilgan Kylin operatsion tizimi boshqaruvida.
Ishtahasi: Ushbu tizim barqaror ishlashi uchun taxminan 42,2 MVt elektr energiyasini iste’mol qiladi.
Joylashuvi: Shu yilning aprel oyida taqdim etilgan bu markaz Shenchjen bulutli hisoblash markazi tomonidan ishlab chiqilgan va Shenchjen Milliy superkompyuter markazida (NSCS) joylashgan.
Bosh loyihachi Lu Yuytunning so‘zlariga ko‘ra, LineShine shunchaki quruq raqamlar uchun ishlamaydi. U ham global ilmiy maqsadlarda (iqlim, tibbiyot), ham hozirgi kunda eng ommabop bo‘lgan Sun’iy Intellekt (AI) vazifalarini yechish uchun xizmat qiladi.
Tarixiy qadam va katta qaytish
Xitoy superkompyuterlari 2017 yildan beri ilk bor butun dunyo reytingida yana birinchi o‘ringa ko‘tarildi. Bu Xitoy uchun oddiy g‘alaba emas, balki katta siyosiy va texnologik muvaffaqiyatdir.
The Wall Street Journal nashrining yozishicha, Shenchjen Milliy superkompyuter markazi bu yutuqni quyidagicha izohlagan:
«Xorijiy texnologik cheklovlarga qaramay, bu muvaffaqiyat Xitoy superkompyuter sanoati uchun mustaqil dasturiy-apparat ekotizimini shakllantirishdagi tarixiy qadamdir».
Xullas, texnologiya olamidagi poyga yangi bosqichga chiqdi. Endi AQSH va Yevropa Xitoyning bu «pulsi»ga qanday javob qaytarishi juda qiziq!
…