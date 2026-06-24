Gumanoid robotlar ishlab chiqaruvchi Agility Robotics 2,5 mlrd dollarlik shartnoma bilan birjaga chiqmoqda
Gumanoid robotlar texnologiyasi sohasida yetakchi hisoblangan Agility Robotics startapi Churchill Capital Corp XI maxsus maqsadli sotib olish kompaniyasi (SPAC) bilan birlashish orqali aksiyadorlik bozoriga chiqishini eʼlon qildi. Mazkur kelishuv natijasida kompaniyaning bozor qiymati taxminan 2,5 milliard dollarga baholanmoqda. Bu qadam robototexnika sohasidagi tijoriy salohiyatning yangi bosqichga koʻtarilganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Tranzaksiya natijasida kompaniya 620 million dollardan ortiq mablagʻni jalb etishi kutilmoqda. Ushbu mablagʻlarning qariyb 200 million dollari yangi va mavjud institutsional investorlar tomonidan taqdim etiladi. Agility Robotics oʻzining ikki oyoqli Digit roboti bilan dunyoga tanilgan boʻlib, u hozirda omborxona va logistika tizimlarida faol qoʻllanilmoqda.
Digit v5: Yangi avlod robotlari va ishlab chiqarish quvvatiKompaniya jalb etilgan sarmoyalarni oʻzining yangi avlod Digit v5 robotlarini ommaviy ishlab chiqarishga yoʻnaltirishni rejalashtirgan. Hozirda ushbu model uchun 300 million dollardan ortiq koʻp yillik buyurtmalar qabul qilingan. Agility Robotics maʼlumotlariga koʻra, yana 30 dan ortiq yirik mijozlar ushbu robotlarni oʻz operatsiyalariga keng koʻlamda joriy etish imkoniyatlarini oʻrganmoqda.
Hozirgi vaqtda Digit robotlari toʻqqizta yirik obʼyektda, jumladan, Schaeffler, GXO, Toyota Motor Manufacturing Canada va Mercado Libre kabi gigant kompaniyalar tizimida muvaffaqiyatli ishlamoqda. Agility Robotics loyihasini Amazon, NVIDIA va SoftBank Vision Fund 2 kabi texnologik gigantlar qoʻllab-quvvatlab kelayotgani loyihaning istiqbolli ekanini tasdiqlaydi.
Mehnat bozoridagi tanqislikka yechimAgility Robotics bosh direktori Peggy Johnsonning taʼkidlashicha, gumanoid robotlar yaqin kelajakda mehnat unumdorligi va taʼminot zanjiri barqarorligining asosiy drayveriga aylanadi. Uning soʻzlariga koʻra, kompaniya korxonalarga ishchi kuchi yetishmovchiligini bartaraf etish, samaradorlikni oshirish va AI (sunʼiy intellekt) asosidagi avtomatlashtirishni xavfsiz tarzda joriy qilishda yordam bermoqda.
Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham bunday texnologiyalar kelajakda logistika va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etishi mumkin. Ayniqsa, yirik logistika markazlari va avtomobilsozlik sanoatida gumanoid robotlarning qoʻllanilishi inson omili bilan bogʻliq xavflarni kamaytiradi.
Birlashgan kompaniya Shimoliy Amerika fond birjalaridan birida AGLT tikeri ostida savdoga chiqishi kutilmoqda. Agility Robotics 2015-yilda Oregon shtati universiteti qoshida tashkil etilgan boʻlib, qisqa vaqt ichida laboratoriya loyihasidan global texnologik oʻyinchiga aylanishga ulgurdi.
…