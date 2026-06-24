Gumanoid robotlar ishlab chiqaruvchi Agility Robotics 2,5 mlrd dollarlik shartnoma bilan birjaga chiqmoqda

·0·Texno
Gumanoid robotlar ishlab chiqaruvchi Agility Robotics 2,5 mlrd dollarlik shartnoma bilan birjaga chiqmoqda

Gumanoid robotlar texnologiyasi sohasida yetakchi hisoblangan Agility Robotics startapi Churchill Capital Corp XI maxsus maqsadli sotib olish kompaniyasi (SPAC) bilan birlashish orqali aksiyadorlik bozoriga chiqishini eʼlon qildi. Mazkur kelishuv natijasida kompaniyaning bozor qiymati taxminan 2,5 milliard dollarga baholanmoqda. Bu qadam robototexnika sohasidagi tijoriy salohiyatning yangi bosqichga koʻtarilganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Tranzaksiya natijasida kompaniya 620 million dollardan ortiq mablagʻni jalb etishi kutilmoqda. Ushbu mablagʻlarning qariyb 200 million dollari yangi va mavjud institutsional investorlar tomonidan taqdim etiladi. Agility Robotics oʻzining ikki oyoqli Digit roboti bilan dunyoga tanilgan boʻlib, u hozirda omborxona va logistika tizimlarida faol qoʻllanilmoqda.

Digit v5: Yangi avlod robotlari va ishlab chiqarish quvvati

Kompaniya jalb etilgan sarmoyalarni oʻzining yangi avlod Digit v5 robotlarini ommaviy ishlab chiqarishga yoʻnaltirishni rejalashtirgan. Hozirda ushbu model uchun 300 million dollardan ortiq koʻp yillik buyurtmalar qabul qilingan. Agility Robotics maʼlumotlariga koʻra, yana 30 dan ortiq yirik mijozlar ushbu robotlarni oʻz operatsiyalariga keng koʻlamda joriy etish imkoniyatlarini oʻrganmoqda.

Hozirgi vaqtda Digit robotlari toʻqqizta yirik obʼyektda, jumladan, Schaeffler, GXO, Toyota Motor Manufacturing Canada va Mercado Libre kabi gigant kompaniyalar tizimida muvaffaqiyatli ishlamoqda. Agility Robotics loyihasini Amazon, NVIDIA va SoftBank Vision Fund 2 kabi texnologik gigantlar qoʻllab-quvvatlab kelayotgani loyihaning istiqbolli ekanini tasdiqlaydi.

Mehnat bozoridagi tanqislikka yechim

Agility Robotics bosh direktori Peggy Johnsonning taʼkidlashicha, gumanoid robotlar yaqin kelajakda mehnat unumdorligi va taʼminot zanjiri barqarorligining asosiy drayveriga aylanadi. Uning soʻzlariga koʻra, kompaniya korxonalarga ishchi kuchi yetishmovchiligini bartaraf etish, samaradorlikni oshirish va AI (sunʼiy intellekt) asosidagi avtomatlashtirishni xavfsiz tarzda joriy qilishda yordam bermoqda.

Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham bunday texnologiyalar kelajakda logistika va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etishi mumkin. Ayniqsa, yirik logistika markazlari va avtomobilsozlik sanoatida gumanoid robotlarning qoʻllanilishi inson omili bilan bogʻliq xavflarni kamaytiradi.

Birlashgan kompaniya Shimoliy Amerika fond birjalaridan birida AGLT tikeri ostida savdoga chiqishi kutilmoqda. Agility Robotics 2015-yilda Oregon shtati universiteti qoshida tashkil etilgan boʻlib, qisqa vaqt ichida laboratoriya loyihasidan global texnologik oʻyinchiga aylanishga ulgurdi.

Agility RoboticsRobototexnikaNVIDIAAmazonSunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH kosmodromlari inqiroz yoqasida: Raketalar soni infratuzilma imkoniyatidan oshib ketmoqdaAQSH kosmodromlari inqiroz yoqasida: Raketalar soni infratuzilma imkoniyatidan oshib ketmoqdaBugun, 21:58Dunyoning eng kuchli superkompyuteri aniqlandi: Xitoy AQSHni taxtdan ag‘dardi!Dunyoning eng kuchli superkompyuteri aniqlandi: Xitoy AQSHni taxtdan ag‘dardi!Bugun, 21:57AQSHda Tesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB maxsus tergov boshladiAQSHda Tesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB maxsus tergov boshladiBugun, 21:52Xiaomi oʻyin ixlosmandlari uchun Redmi K90 Ultra modelini tayyorlamoqdaXiaomi oʻyin ixlosmandlari uchun Redmi K90 Ultra modelini tayyorlamoqdaBugun, 21:29Figma dizayn va dasturlash oʻrtasidagi toʻsiqlarni olib tashlaydigan yangi funksiyalarni taqdim etdiFigma dizayn va dasturlash oʻrtasidagi toʻsiqlarni olib tashlaydigan yangi funksiyalarni taqdim etdiBugun, 21:28General Motors zavodlarida robotlar ishchilarni siqib chiqarmoqda: UAW xavotirdaGeneral Motors zavodlarida robotlar ishchilarni siqib chiqarmoqda: UAW xavotirdaBugun, 20:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi