Rossiyaning yangilangan SJ-100 samolyoti sinovlari yakuniy bosqichga kirdi
Rossiya aviatsiya sanoatining eng muhim loyihalaridan biri boʻlgan, butunlay mahalliy butlovchi qismlardan yigʻilgan SJ-100 yoʻlovchi samolyotining sinov dasturi yakuniy bosqichga chiqdi. Ushbu havo kemasining sertifikatlashtirish jarayonlari joriy yilning kuz oylarida nihoyasiga yetishi kutilmoqda. Bu haqda "Yakovlev" kompaniyasining SJ-100 dasturi bosh konstruktori Kirill Kuznetsov maʼlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
TASS agentligi xabariga koʻra, samolyotni toʻliq foydalanishga topshirish va barcha zaruriy hujjatlarni rasmiylashtirish ishlari belgilangan grafik asosida ketmoqda. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, 2026-yilning kuziga qadar havo kemasi barcha texnik koʻrik va sinovlardan oʻtib, parvozlarga ruxsat beruvchi sertifikatni qoʻlga kiritishi rejalashtirilgan. Bu Rossiya fuqaro aviatsiyasi uchun import oʻrnini bosish strategiyasidagi ulkan qadamdir.
Sinovlar hajmi va texnik holatHozirgi kunga qadar SJ-100 samolyotining parvoz sinovlari dasturi taxminan 80 foizga bajarilgan. Loyiha doirasida jami 400 ga yaqin parvoz amalga oshirilgan boʻlib, ulardan 200 tasi bevosita sertifikatlash jarayoni bilan bogʻliq murakkab sinovlardir. Ushbu koʻrsatkichlar samolyotning texnik jihatdan ishonchliligi va xalqaro xavfsizlik standartlariga muvofiqligini tekshirishda muhim ahamiyatga ega.
Yaqinda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Jukovskiy shahridagi M.M. Gromov nomidagi Parvoz-tadqiqot institutiga tashrifi davomida ushbu yangi avlod samolyotlarini koʻzdan kechirdi. Namoyish davomida SJ-100 bilan bir qatorda Il-114-300 va MS-21 kabi istiqbolli loyihalar haqida ham maʼlumot berildi. Bu modellar Rossiya aviatsiya parkini zamonaviylashtirishda asosiy tayanch boʻlishi kutilmoqda.
Mintaqaviy aviatsiya uchun ahamiyatiSJ-100 loyihasining muvaffaqiyati nafaqat Rossiya, balki Markaziy Osiyo, jumladan, Oʻzbekiston aviatsiya bozori uchun ham qiziqarli boʻlishi mumkin. Mintaqaviy parvozlar uchun moʻljallangan ushbu turdagi samolyotlar ekspluatatsiya xarajatlarining kamligi va qisqa masofalarga uchishga moslashganligi bilan ajralib turadi. Agar samolyot barcha sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtsa, kelajakda qoʻshni davlatlar bilan aviaaloqalarni kengaytirishda yangi imkoniyatlar ochilishi mumkin.
Loyiha bosh konstruktori Kirill Kuznetsovning soʻzlariga koʻra, samolyotning barcha tizimlari, jumladan, dvigatellari va bort elektronikasi mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan yaratilgan. Bu esa tashqi sanksiyalar sharoitida aviatsiya sanoatining barqarorligini taʼminlashga xizmat qiladi. Hozirda muhandislar va uchuvchilar tarkibi qolgan 20 foizlik sinov ishlarini tezroq yakunlash ustida ish olib bormoqda.
Eslatib oʻtamiz, SJ-100 avvalgi Sukhoi Superjet 100 modelining takomillashtirilgan va xorijiy butlovchi qismlardan xoli qilingan versiyasidir. Uning muvaffaqiyatli parvozlari Rossiya aviatsiya sanoatining texnologik mustaqilligini namoyish etishda muhim koʻrsatkich boʻladi.
…