Rossiyaning yangilangan SJ-100 samolyoti sinovlari yakuniy bosqichga kirdi

·22·Texno
Rossiyaning yangilangan SJ-100 samolyoti sinovlari yakuniy bosqichga kirdi

Rossiya aviatsiya sanoatining eng muhim loyihalaridan biri boʻlgan, butunlay mahalliy butlovchi qismlardan yigʻilgan SJ-100 yoʻlovchi samolyotining sinov dasturi yakuniy bosqichga chiqdi. Ushbu havo kemasining sertifikatlashtirish jarayonlari joriy yilning kuz oylarida nihoyasiga yetishi kutilmoqda. Bu haqda "Yakovlev" kompaniyasining SJ-100 dasturi bosh konstruktori Kirill Kuznetsov maʼlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

TASS agentligi xabariga koʻra, samolyotni toʻliq foydalanishga topshirish va barcha zaruriy hujjatlarni rasmiylashtirish ishlari belgilangan grafik asosida ketmoqda. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, 2026-yilning kuziga qadar havo kemasi barcha texnik koʻrik va sinovlardan oʻtib, parvozlarga ruxsat beruvchi sertifikatni qoʻlga kiritishi rejalashtirilgan. Bu Rossiya fuqaro aviatsiyasi uchun import oʻrnini bosish strategiyasidagi ulkan qadamdir.

Sinovlar hajmi va texnik holat

Hozirgi kunga qadar SJ-100 samolyotining parvoz sinovlari dasturi taxminan 80 foizga bajarilgan. Loyiha doirasida jami 400 ga yaqin parvoz amalga oshirilgan boʻlib, ulardan 200 tasi bevosita sertifikatlash jarayoni bilan bogʻliq murakkab sinovlardir. Ushbu koʻrsatkichlar samolyotning texnik jihatdan ishonchliligi va xalqaro xavfsizlik standartlariga muvofiqligini tekshirishda muhim ahamiyatga ega.

Yaqinda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Jukovskiy shahridagi M.M. Gromov nomidagi Parvoz-tadqiqot institutiga tashrifi davomida ushbu yangi avlod samolyotlarini koʻzdan kechirdi. Namoyish davomida SJ-100 bilan bir qatorda Il-114-300 va MS-21 kabi istiqbolli loyihalar haqida ham maʼlumot berildi. Bu modellar Rossiya aviatsiya parkini zamonaviylashtirishda asosiy tayanch boʻlishi kutilmoqda.

Mintaqaviy aviatsiya uchun ahamiyati

SJ-100 loyihasining muvaffaqiyati nafaqat Rossiya, balki Markaziy Osiyo, jumladan, Oʻzbekiston aviatsiya bozori uchun ham qiziqarli boʻlishi mumkin. Mintaqaviy parvozlar uchun moʻljallangan ushbu turdagi samolyotlar ekspluatatsiya xarajatlarining kamligi va qisqa masofalarga uchishga moslashganligi bilan ajralib turadi. Agar samolyot barcha sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtsa, kelajakda qoʻshni davlatlar bilan aviaaloqalarni kengaytirishda yangi imkoniyatlar ochilishi mumkin.

Loyiha bosh konstruktori Kirill Kuznetsovning soʻzlariga koʻra, samolyotning barcha tizimlari, jumladan, dvigatellari va bort elektronikasi mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan yaratilgan. Bu esa tashqi sanksiyalar sharoitida aviatsiya sanoatining barqarorligini taʼminlashga xizmat qiladi. Hozirda muhandislar va uchuvchilar tarkibi qolgan 20 foizlik sinov ishlarini tezroq yakunlash ustida ish olib bormoqda.

Eslatib oʻtamiz, SJ-100 avvalgi Sukhoi Superjet 100 modelining takomillashtirilgan va xorijiy butlovchi qismlardan xoli qilingan versiyasidir. Uning muvaffaqiyatli parvozlari Rossiya aviatsiya sanoatining texnologik mustaqilligini namoyish etishda muhim koʻrsatkich boʻladi.

AviatsiyaSJ-100TexnologiyaSamolyotRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyaning toʻliq mahalliylashtirilgan SJ-100 samolyoti 2027-yilda sertifikat oladiRossiyaning toʻliq mahalliylashtirilgan SJ-100 samolyoti 2027-yilda sertifikat oladiBugun, 00:54Slate kompaniyasi hamyonbop elektromobil-pikapi uchun yangi turdagi akkumulyator tanladiSlate kompaniyasi hamyonbop elektromobil-pikapi uchun yangi turdagi akkumulyator tanladiBugun, 00:29OpenAI oʻzining ilk Jalapeno protsessorini taqdim etdi: NVIDIA uchun jiddiy raqobatchiOpenAI oʻzining ilk Jalapeno protsessorini taqdim etdi: NVIDIA uchun jiddiy raqobatchiKecha, 23:54Xiaomi yoʻlda kofe tayyorlaydigan ixcham Mijia Portable Coffee Machine qurilmasini taqdim etdiXiaomi yoʻlda kofe tayyorlaydigan ixcham Mijia Portable Coffee Machine qurilmasini taqdim etdiKecha, 22:58Rossiyaning yangi Tu-214 yoʻlovchi samolyotlari 2027-yildan yetkazib berila boshlaydiRossiyaning yangi Tu-214 yoʻlovchi samolyotlari 2027-yildan yetkazib berila boshlaydiKecha, 22:24Deezer yangi Remix Lab funksiyasini ishga tushirdi: Endi muxlislar qoʻshiqlarni qonuniy remiks qiladiDeezer yangi Remix Lab funksiyasini ishga tushirdi: Endi muxlislar qoʻshiqlarni qonuniy remiks qiladiKecha, 22:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi