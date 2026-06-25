Rossiyaning toʻliq mahalliylashtirilgan SJ-100 samolyoti 2027-yilda sertifikat oladi

·0·Texno
Rossiyaning toʻliq mahalliylashtirilgan SJ-100 samolyoti 2027-yilda sertifikat oladi

Rossiya aviatsiya sanoati oʻzining eng muhim loyihalaridan biri — butunlay mahalliy butlovchi qismlardan yigʻilgan SJ-100 (Superjet) yaqin masofaga uchuvchi laynerini sertifikatlash muddatini maʼlum qildi. Rossiya Sanoat va savdo vaziri Anton Alixanovning soʻzlariga koʻra, yangilangan samolyot 2027-yilning birinchi choragida barcha zarur ruxsatnomalarga ega boʻlishi kutilmoqda. Ushbu loyiha Rossiya fuqaro aviatsiyasining xorijiy texnologiyalarga qaramligini kamaytirish yoʻlidagi strategik qadam hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda samolyotning sinov jarayonlari qizgʻin pallaga kirgan. Vazirning taʼkidlashicha, layner belgilangan parvoz dasturining 80 foizdan ortigʻini muvaffaqiyatli yakunlab boʻldi. Mutaxassislar joriy yil oxiriga qadar parvoz sinovlarini toʻliq yakunlashni rejalashtirishmoqda. Bu esa loyihaning texnik qismi deyarli tayyor ekanligidan dalolat beradi.

Texnik sinovlar va sertifikatlash jarayoni

Parvoz dasturi yakunlangach, toʻplangan barcha texnik maʼlumotlar va hujjatlar Rossiya aviatsiya agentligiga (Rosaviatsiya) taqdim etiladi. Avvalroq "Yakovlev" kompaniyasining SJ-100 dasturi bosh konstruktori Kirill Kuznesov ham ushbu muddatlarni tasdiqlagan edi. Sertifikatlash jarayoni murakkab kechishi kutilmoqda, chunki samolyotdagi deyarli barcha tizimlar yangidan ishlab chiqilgan yoki mahalliy muqobillarga almashtirilgan.

SJ-100 samolyoti 100 nafar yoʻlovchiga moʻljallangan boʻlib, u tor fyuzelyajli laynerlar sinfiga kiradi. Uning asosiy oʻziga xosligi — Rossiyada ishlab chiqarilgan PD-8 dvigatellari va zamonaviy mahalliy avionika tizimlari bilan jihozlanganligidir. Avvalgi Superjet 100 rusumlarida xorijiy, xususan, Fransiya bilan hamkorlikda yaratilgan dvigatellar va Gʻarb elektronikasidan keng foydalanilgan edi.

Aviakompaniyalarga yetkazib berish istiqbollari

Komsomolsk-na-Amurdagi zavodda hozirda bir nechta SJ-100 samolyotlarini yigʻish ishlari davom etmoqda. Sertifikat olingandan soʻng, ushbu laynerlar darhol mahalliy aviakompaniyalarga yetkazib berila boshlanadi. Bu Rossiya ichki yoʻnalishlaridagi aviaparkni yangilash va xalqaro sanksiyalar sharoitida parvozlar xavfsizligini taʼminlash uchun muhim ahamiyatga ega.

Mintaqaviy aviatsiya mutaxassislarining fikricha, SJ-100 kabi samolyotlar Oʻrta Osiyo davlatlari, jumladan, Oʻzbekiston uchun ham qiziqarli boʻlishi mumkin. Yaqin masofalarga uchishga moʻljallangan tejamkor laynerlar ichki turizm va hududlararo aloqalarni rivojlantirishda qoʻl keladi. Biroq, eksport masalalari faqatgina Rossiya ichki ehtiyojlari qondirilgandan soʻng koʻrib chiqilishi kutilmoqda.

Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, loyihaning kechikishi texnologik murakkabliklar va barcha tizimlarni qaytadan loyihalash zaruriyati bilan bogʻliq. Shunga qaramay, 2027-yil loyiha uchun yakuniy marra sifatida belgilangan va bu Rossiya aviatsiya sanoati uchun oʻziga xos imtihon boʻlishi aniq.

RossiyaAviatsiyaSJ-100TexnologiyaSamolyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Slate kompaniyasi hamyonbop elektromobil-pikapi uchun yangi turdagi akkumulyator tanladiSlate kompaniyasi hamyonbop elektromobil-pikapi uchun yangi turdagi akkumulyator tanladiBugun, 00:29Rossiyaning yangilangan SJ-100 samolyoti sinovlari yakuniy bosqichga kirdiRossiyaning yangilangan SJ-100 samolyoti sinovlari yakuniy bosqichga kirdiBugun, 00:27OpenAI oʻzining ilk Jalapeno protsessorini taqdim etdi: NVIDIA uchun jiddiy raqobatchiOpenAI oʻzining ilk Jalapeno protsessorini taqdim etdi: NVIDIA uchun jiddiy raqobatchiKecha, 23:54Xiaomi yoʻlda kofe tayyorlaydigan ixcham Mijia Portable Coffee Machine qurilmasini taqdim etdiXiaomi yoʻlda kofe tayyorlaydigan ixcham Mijia Portable Coffee Machine qurilmasini taqdim etdiKecha, 22:58Rossiyaning yangi Tu-214 yoʻlovchi samolyotlari 2027-yildan yetkazib berila boshlaydiRossiyaning yangi Tu-214 yoʻlovchi samolyotlari 2027-yildan yetkazib berila boshlaydiKecha, 22:24Deezer yangi Remix Lab funksiyasini ishga tushirdi: Endi muxlislar qoʻshiqlarni qonuniy remiks qiladiDeezer yangi Remix Lab funksiyasini ishga tushirdi: Endi muxlislar qoʻshiqlarni qonuniy remiks qiladiKecha, 22:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi