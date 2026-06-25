Rossiyaning toʻliq mahalliylashtirilgan SJ-100 samolyoti 2027-yilda sertifikat oladi
Rossiya aviatsiya sanoati oʻzining eng muhim loyihalaridan biri — butunlay mahalliy butlovchi qismlardan yigʻilgan SJ-100 (Superjet) yaqin masofaga uchuvchi laynerini sertifikatlash muddatini maʼlum qildi. Rossiya Sanoat va savdo vaziri Anton Alixanovning soʻzlariga koʻra, yangilangan samolyot 2027-yilning birinchi choragida barcha zarur ruxsatnomalarga ega boʻlishi kutilmoqda. Ushbu loyiha Rossiya fuqaro aviatsiyasining xorijiy texnologiyalarga qaramligini kamaytirish yoʻlidagi strategik qadam hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda samolyotning sinov jarayonlari qizgʻin pallaga kirgan. Vazirning taʼkidlashicha, layner belgilangan parvoz dasturining 80 foizdan ortigʻini muvaffaqiyatli yakunlab boʻldi. Mutaxassislar joriy yil oxiriga qadar parvoz sinovlarini toʻliq yakunlashni rejalashtirishmoqda. Bu esa loyihaning texnik qismi deyarli tayyor ekanligidan dalolat beradi.
Texnik sinovlar va sertifikatlash jarayoniParvoz dasturi yakunlangach, toʻplangan barcha texnik maʼlumotlar va hujjatlar Rossiya aviatsiya agentligiga (Rosaviatsiya) taqdim etiladi. Avvalroq "Yakovlev" kompaniyasining SJ-100 dasturi bosh konstruktori Kirill Kuznesov ham ushbu muddatlarni tasdiqlagan edi. Sertifikatlash jarayoni murakkab kechishi kutilmoqda, chunki samolyotdagi deyarli barcha tizimlar yangidan ishlab chiqilgan yoki mahalliy muqobillarga almashtirilgan.
SJ-100 samolyoti 100 nafar yoʻlovchiga moʻljallangan boʻlib, u tor fyuzelyajli laynerlar sinfiga kiradi. Uning asosiy oʻziga xosligi — Rossiyada ishlab chiqarilgan PD-8 dvigatellari va zamonaviy mahalliy avionika tizimlari bilan jihozlanganligidir. Avvalgi Superjet 100 rusumlarida xorijiy, xususan, Fransiya bilan hamkorlikda yaratilgan dvigatellar va Gʻarb elektronikasidan keng foydalanilgan edi.
Aviakompaniyalarga yetkazib berish istiqbollariKomsomolsk-na-Amurdagi zavodda hozirda bir nechta SJ-100 samolyotlarini yigʻish ishlari davom etmoqda. Sertifikat olingandan soʻng, ushbu laynerlar darhol mahalliy aviakompaniyalarga yetkazib berila boshlanadi. Bu Rossiya ichki yoʻnalishlaridagi aviaparkni yangilash va xalqaro sanksiyalar sharoitida parvozlar xavfsizligini taʼminlash uchun muhim ahamiyatga ega.
Mintaqaviy aviatsiya mutaxassislarining fikricha, SJ-100 kabi samolyotlar Oʻrta Osiyo davlatlari, jumladan, Oʻzbekiston uchun ham qiziqarli boʻlishi mumkin. Yaqin masofalarga uchishga moʻljallangan tejamkor laynerlar ichki turizm va hududlararo aloqalarni rivojlantirishda qoʻl keladi. Biroq, eksport masalalari faqatgina Rossiya ichki ehtiyojlari qondirilgandan soʻng koʻrib chiqilishi kutilmoqda.
Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, loyihaning kechikishi texnologik murakkabliklar va barcha tizimlarni qaytadan loyihalash zaruriyati bilan bogʻliq. Shunga qaramay, 2027-yil loyiha uchun yakuniy marra sifatida belgilangan va bu Rossiya aviatsiya sanoati uchun oʻziga xos imtihon boʻlishi aniq.
…