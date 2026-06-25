Sunʼiy intellekt xarajatlari nazoratdan chiqmoqda: Yirik kompaniyalar cheklovlar joriy etmoqda

·25·Texno
Sunʼiy intellekt xarajatlari nazoratdan chiqmoqda: Yirik kompaniyalar cheklovlar joriy etmoqda

Soʻnggi yillarda global texnologiya bozorida sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalariga boʻlgan qiziqish va investitsiyalar misli koʻrilmagan darajada ortdi. Biroq, dastlabki hayajon oʻrnini endi qatʼiy iqtisodiy hisob-kitoblar egallamoqda. Koʻplab yirik korporatsiyalar xodimlarning AI resurslaridan asossiz foydalanishi natijasida byudjetning tez surʼatlar bilan kamayib borayotganidan xavotirga tushib, maxsus cheklovlar joriy etishni boshladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

404 Media nashri tomonidan eʼlon qilingan hisobotga koʻra, dunyoning eng yirik konsalting kompaniyalaridan biri boʻlgan Accenture oʻz xodimlarining sunʼiy intellekt xizmatlaridan foydalanishini qatʼiy nazorat ostiga olmoqda. Kompaniya rahbariyati xodimlarni PDF hujjatlarini oddiy taqdimot slaydlariga aylantirish kabi kichik va ahamiyatsiz vazifalar uchun qimmatli AI tokenlarini sarflamaslikka chaqirmoqda. Bu vaziyat bir necha oy oldin xodimlarni AI vositalaridan foydalanmagani uchun lavozimda koʻtarilmaslik bilan tahdid qilgan kompaniya siyosatining keskin oʻzgarganini koʻrsatadi.

Tokenlar inqirozi va iqtisodiy samaradorlik

Accenture kompaniyasining AI strategiyasi boʻyicha rahbari Justice Kwak ichki yigʻilishda sunʼiy intellekt xarajatlari kompaniyaning umumiy moliyaviy tuzilmasiga jiddiy taʼsir koʻrsata boshlaganini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, xarajatlar kutilmagan darajada oʻsib bormoqda va endilikda CFO (moliyaviy direktor) hamda CIO (axborot texnologiyalari boʻyicha direktor) darajasidagi rahbarlar sarflangan mablagʻlar oʻzini oqlayaptimi yoki yoʻq degan savolni ochiq qoʻyishmoqda.

Sunʼiy intellekt modellari, xususan ChatGPT yoki boshqa yirik til modellari har bir soʻrov uchun maʼlum miqdordagi "token"larni (hisoblash quvvati birligi) sarflaydi. Avvalroq kompaniyalar xodimlarni ushbu texnologiyalarni oʻzlashtirishga ragʻbatlantirish uchun hatto ichki reyting tizimlarini ham joriy etishgan edi. Biroq, amaliyotda AI vositalari koʻpincha murakkab muammolarni hal qilish oʻrniga, inson kuchi bilan ham oson bajariladigan mayda ishlar uchun ishlatilishi katta moliyaviy yoʻqotishlarga olib kelmoqda.

Bozordagi pasayish va kelajak istiqbollari

Ushbu tendentsiya nafaqat alohida kompaniyalar, balki butun texnologiya bozoriga oʻz taʼsirini oʻtkazmoqda. Oxirgi kunlarda AI sohasiga bogʻliq boʻlgan kompaniyalar, ayniqsa xotira chiplari ishlab chiqaruvchilarining aksiyalari narxi pasayishi kuzatildi. Tahlilchilar buni "AI sotuvi" (AI selloff) deb atashmoqda, chunki investorlar endi shunchaki yangi texnologiyaga emas, balki uning aniq daromad keltirish qobiliyatiga eʼtibor qaratmoqda.

Hozirgi bosqichda sunʼiy intellekt sanoati oʻzining "yangi va qiziqarli" davridan chiqib, oʻzining iqtisodiy qiymatini isbotlashi kerak boʻlgan pallaga yetib keldi. Oʻzbekiston bozorida ham korporativ sektor asta-sekin AI vositalarini joriy etayotgan bir paytda, global tajriba shuni koʻrsatmoqdaki, texnologiyadan foydalanishda miqdor emas, balki sifat va iqtisodiy samaradorlik birinchi oʻringa chiqishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, kompaniyalar endi AI byudjetlarini cheksiz deb hisoblamaydi. Kelajakda biz AI vositalaridan foydalanishda yanada qatʼiy tartib-qoidalar va faqat yuqori qiymatga ega vazifalar uchun ruxsat beriladigan tizimlarning guvohi boʻlishimiz mumkin.

Sunʼiy IntellektAccentureTexnologiyaBiznesIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tata Electronics tizimida yirik kiberhujum: Apple va Tesla hujjatlari tarqalib ketgan boʻlishi mumkinTata Electronics tizimida yirik kiberhujum: Apple va Tesla hujjatlari tarqalib ketgan boʻlishi mumkinBugun, 01:52NASA Perseverance apparati Marsda murakkab organik birikmalar borligini tasdiqladiNASA Perseverance apparati Marsda murakkab organik birikmalar borligini tasdiqladiBugun, 01:25Rossiyaning toʻliq mahalliylashtirilgan SJ-100 samolyoti 2027-yilda sertifikat oladiRossiyaning toʻliq mahalliylashtirilgan SJ-100 samolyoti 2027-yilda sertifikat oladiBugun, 00:54Slate kompaniyasi hamyonbop elektromobil-pikapi uchun yangi turdagi akkumulyator tanladiSlate kompaniyasi hamyonbop elektromobil-pikapi uchun yangi turdagi akkumulyator tanladiBugun, 00:29Rossiyaning yangilangan SJ-100 samolyoti sinovlari yakuniy bosqichga kirdiRossiyaning yangilangan SJ-100 samolyoti sinovlari yakuniy bosqichga kirdiBugun, 00:27OpenAI oʻzining ilk Jalapeno protsessorini taqdim etdi: NVIDIA uchun jiddiy raqobatchiOpenAI oʻzining ilk Jalapeno protsessorini taqdim etdi: NVIDIA uchun jiddiy raqobatchiKecha, 23:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi