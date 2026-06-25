Sunʼiy intellekt xarajatlari nazoratdan chiqmoqda: Yirik kompaniyalar cheklovlar joriy etmoqda
Soʻnggi yillarda global texnologiya bozorida sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalariga boʻlgan qiziqish va investitsiyalar misli koʻrilmagan darajada ortdi. Biroq, dastlabki hayajon oʻrnini endi qatʼiy iqtisodiy hisob-kitoblar egallamoqda. Koʻplab yirik korporatsiyalar xodimlarning AI resurslaridan asossiz foydalanishi natijasida byudjetning tez surʼatlar bilan kamayib borayotganidan xavotirga tushib, maxsus cheklovlar joriy etishni boshladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
404 Media nashri tomonidan eʼlon qilingan hisobotga koʻra, dunyoning eng yirik konsalting kompaniyalaridan biri boʻlgan Accenture oʻz xodimlarining sunʼiy intellekt xizmatlaridan foydalanishini qatʼiy nazorat ostiga olmoqda. Kompaniya rahbariyati xodimlarni PDF hujjatlarini oddiy taqdimot slaydlariga aylantirish kabi kichik va ahamiyatsiz vazifalar uchun qimmatli AI tokenlarini sarflamaslikka chaqirmoqda. Bu vaziyat bir necha oy oldin xodimlarni AI vositalaridan foydalanmagani uchun lavozimda koʻtarilmaslik bilan tahdid qilgan kompaniya siyosatining keskin oʻzgarganini koʻrsatadi.
Tokenlar inqirozi va iqtisodiy samaradorlikAccenture kompaniyasining AI strategiyasi boʻyicha rahbari Justice Kwak ichki yigʻilishda sunʼiy intellekt xarajatlari kompaniyaning umumiy moliyaviy tuzilmasiga jiddiy taʼsir koʻrsata boshlaganini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, xarajatlar kutilmagan darajada oʻsib bormoqda va endilikda CFO (moliyaviy direktor) hamda CIO (axborot texnologiyalari boʻyicha direktor) darajasidagi rahbarlar sarflangan mablagʻlar oʻzini oqlayaptimi yoki yoʻq degan savolni ochiq qoʻyishmoqda.
Sunʼiy intellekt modellari, xususan ChatGPT yoki boshqa yirik til modellari har bir soʻrov uchun maʼlum miqdordagi "token"larni (hisoblash quvvati birligi) sarflaydi. Avvalroq kompaniyalar xodimlarni ushbu texnologiyalarni oʻzlashtirishga ragʻbatlantirish uchun hatto ichki reyting tizimlarini ham joriy etishgan edi. Biroq, amaliyotda AI vositalari koʻpincha murakkab muammolarni hal qilish oʻrniga, inson kuchi bilan ham oson bajariladigan mayda ishlar uchun ishlatilishi katta moliyaviy yoʻqotishlarga olib kelmoqda.
Bozordagi pasayish va kelajak istiqbollariUshbu tendentsiya nafaqat alohida kompaniyalar, balki butun texnologiya bozoriga oʻz taʼsirini oʻtkazmoqda. Oxirgi kunlarda AI sohasiga bogʻliq boʻlgan kompaniyalar, ayniqsa xotira chiplari ishlab chiqaruvchilarining aksiyalari narxi pasayishi kuzatildi. Tahlilchilar buni "AI sotuvi" (AI selloff) deb atashmoqda, chunki investorlar endi shunchaki yangi texnologiyaga emas, balki uning aniq daromad keltirish qobiliyatiga eʼtibor qaratmoqda.
Hozirgi bosqichda sunʼiy intellekt sanoati oʻzining "yangi va qiziqarli" davridan chiqib, oʻzining iqtisodiy qiymatini isbotlashi kerak boʻlgan pallaga yetib keldi. Oʻzbekiston bozorida ham korporativ sektor asta-sekin AI vositalarini joriy etayotgan bir paytda, global tajriba shuni koʻrsatmoqdaki, texnologiyadan foydalanishda miqdor emas, balki sifat va iqtisodiy samaradorlik birinchi oʻringa chiqishi lozim.
Xulosa qilib aytganda, kompaniyalar endi AI byudjetlarini cheksiz deb hisoblamaydi. Kelajakda biz AI vositalaridan foydalanishda yanada qatʼiy tartib-qoidalar va faqat yuqori qiymatga ega vazifalar uchun ruxsat beriladigan tizimlarning guvohi boʻlishimiz mumkin.
…