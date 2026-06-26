Polymarket platformasi kiberhujumga uchradi: Xakerlar foydalanuvchilar mablagʻini oʻgʻirladi

·19·Texno
Polymarket platformasi kiberhujumga uchradi: Xakerlar foydalanuvchilar mablagʻini oʻgʻirladi

Dunyoning eng yirik prognozlar bozori hisoblangan Polymarket platformasi kiberhujumga uchraganini va buning natijasida foydalanuvchilarning mablagʻlari oʻgʻirlanganini rasman tasdiqladi. Kompaniya vakillarining maʼlum qilishicha, xavfsizlik tizimidagi muammo uchinchi tomon xizmat koʻrsatuvchi provayderi bilan bogʻliq boʻlib, bu tajovuzkorlarga sayt kodiga zararli skriptlarni kiritish imkonini bergan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Polymarket maʼlumotlariga koʻra, mazkur hodisa barcha foydalanuvchilarga emas, balki ularning muayyan qismiga taʼsir qilgan. Hozirda kompaniya vaziyat toʻliq nazoratga olinganini va zarar koʻrgan mijozlar bilan aloqaga chiqilayotganini bildirdi. Eng muhimi, platforma barcha yoʻqotilgan mablagʻlarni oʻz hisobidan toʻliq qoplab berish (refunding) majburiyatini oldi.

Oʻgʻirlangan mablagʻlar miqdori va hujum usuli

TechCrunch nashri bilan suhbatda Polymarket vakili Konnor Brandi oʻgʻirlik faktini tasdiqlagan boʻlsa-da, hodisaning aniq tafsilotlari va qancha mablagʻ oʻzlashtirilgani haqidagi savollarni ochiqlashdan bosh tortdi. Biroq, blokcheyn xavfsizligi bilan shugʻullanuvchi PeckShield firmasi oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida ushbu hujum natijasida taxminan 3 million dollar miqdoridagi kriptovalyuta oʻgʻirlanganini maʼlum qildi.

Mustaqil blokcheyn tahlilchilari ham ushbu maʼlumotni tasdiqlab, kamida 11 nafar yirik investor jiddiy zarar koʻrganini taʼkidlamoqda. Hujum usuli sifatida fishing (phishing) kampaniyasi qoʻllanilgan boʻlib, zararli kod foydalanuvchilarni soxta tranzaksiyalarni tasdiqlashga majburlagan. Natijada, foydalanuvchilarning hamyonlaridagi raqamli aktivlar xakerlarning manzillariga oʻtkazib yuborilgan.

Kompaniya obroʻsiga navbatdagi zarba

Ushbu kiberhujum Polymarket uchun ogʻir haftaga toʻgʻri keldi. Bir necha kun avval kompaniya yana bir mojaroga aralashib qolgan edi. Oʻtkazilgan surishtiruvlar natijasida platforma ijtimoiy tarmoqlardagi blogerlarga soxta yutuqlar aks etgan videolarni reklama qilish uchun pul toʻlagani aniqlangan. Ushbu videolar foydalanuvchilarni aldash va platformaga jalb qilish maqsadida yaratilgan boʻlib, aslida bunday yutuqlar mavjud boʻlmagan.

Kompaniya ushbu ayblovlardan soʻng oʻzining reklama kontentini toʻliq auditdan oʻtkazishga vaʼda bergan edi. Kiberhujum esa platformaning nafaqat marketing etikasi, balki texnik xavfsizligi borasida ham jiddiy savollarni yuzaga keltirdi. Hozirda mutaxassislar foydalanuvchilarga oʻz hamyonlari xavfsizligini tekshirishni va shubhali soʻrovlarni tasdiqlamaslikni tavsiya qilmoqda.

Polymarket kabi platformalar ayniqsa siyosiy voqealar va sport musobaqalari arafasida ommalashib borayotgan bir paytda, bunday xavfsizlik muammolari foydalanuvchilarning ishonchiga putur yetkazishi mumkin. Oʻzbekistonlik kriptovalyuta ixlosmandlari ham xalqaro platformalardan foydalanishda ehtiyotkor boʻlishlari, ikki bosqichli autentifikatsiya va sovuq hamyonlardan foydalanishlari maqsadga muvofiqdir.

PolymarketKriptovalyutaKiberhujumXakerlarBlokcheyn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt agentlarini sinovdan oʻtkazuvchi Patronus AI 50 million dollar investitsiya jalb qildiSunʼiy intellekt agentlarini sinovdan oʻtkazuvchi Patronus AI 50 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 01:23NASA sunʼiy intellekt yordamida koinotdan yongʻinlarni aniqlash tizimini sinovdan oʻtkazmoqdaNASA sunʼiy intellekt yordamida koinotdan yongʻinlarni aniqlash tizimini sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 01:20Microsoft Xbox konsollari narxini oshirmoqda: Narxlar oʻsishiga AI bumu sabab boʻldiMicrosoft Xbox konsollari narxini oshirmoqda: Narxlar oʻsishiga AI bumu sabab boʻldiBugun, 00:57OpenAI yangi Patch the Planet tashabbusi bilan internet xavfsizligini kuchaytiradiOpenAI yangi Patch the Planet tashabbusi bilan internet xavfsizligini kuchaytiradiBugun, 00:55IBM dunyodagi ilk 1 nanometrdan kichik chiplar texnologiyasini taqdim etdiIBM dunyodagi ilk 1 nanometrdan kichik chiplar texnologiyasini taqdim etdiBugun, 00:23Notion oʻzining elektron pochta xizmatini yopib, bor eʼtiborini sunʼiy intellektga qaratadiNotion oʻzining elektron pochta xizmatini yopib, bor eʼtiborini sunʼiy intellektga qaratadiBugun, 00:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi