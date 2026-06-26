OpenAI yangi Patch the Planet tashabbusi bilan internet xavfsizligini kuchaytiradi

·21·Texno
OpenAI yangi Patch the Planet tashabbusi bilan internet xavfsizligini kuchaytiradi

Sunʼiy intellekt texnologiyalari yetakchisi hisoblangan OpenAI kompaniyasi Trail of Bits kiberxavfsizlik firmasi bilan hamkorlikda Patch the Planet dasturini ishga tushirganini eʼlon qildi. Ushbu loyihaning asosiy maqsadi — zamonaviy bulutli xizmatlar, korporativ ilovalar va butun internet infratuzilmasining poydevori boʻlgan ochiq kodli (open-source) loyihalardagi zaifliklarni aniqlash hamda bartaraf etishdan iborat. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Dasturning ahamiyati shundaki, ochiq kodli komponentlar bugungi kunda deyarli barcha raqamli mahsulotlarda qoʻllaniladi. Birgina kichik xatolik dunyo boʻylab millionlab qurilmalar va minglab kompaniyalar xavfsizligiga tahdid solishi mumkin. OpenAI maʼlumotlariga koʻra, tizim allaqachon yuzlab xavfsizlik muammolarini aniqlashga muvaffaq boʻlgan va oʻnlab loyihalar uchun tuzatishlar (patchlar) kiritilgan.

Kritik loyihalar nazorat ostida

Patch the Planet dasturi doirasida birinchi navbatda quyidagi muhim loyihalar tahlil qilinmoqda:

  • Python va Go dasturlash tillari;
  • cURL va NATS Server tarmoq vositalari;
  • Sigstore va pyca/cryptography kabi kriptografik kutubxonalar;
  • aiohttp va freenginx kabi server texnologiyalari.
Ushbu komponentlar maʼlumotlarni shifrlash, dasturiy taʼminotning haqiqiyligini tekshirish va tarmoq aloqalarini taʼminlash kabi hayotiy muhim vazifalarni bajaradi. OpenAI mutaxassislari Codex Security vositasi va oʻzlarining ilgʻor sunʼiy intellekt modellaridan foydalangan holda kodlarni tahlil qilmoqda. Trail of Bits muhandislari esa sunʼiy intellekt topgan xatolarni tekshirib, yolgʻon signallarni saralab olmoqda.

Tezkorlik va inson omili

Kiberxavfsizlik boʻyicha ekspertlar, jumladan Forrester tahlilchisi Biswajeet Mahapatra, sunʼiy intellektning asosiy ustunligi tezlikda ekanini taʼkidlamoqda. Agar ilgari yangi zaifliklarni topish va ularni tuzatish haftalab vaqt olgan boʻlsa, endilikda bu jarayon bir necha kungacha qisqarishi mumkin. Biroq, inson omili hamon muhim boʻlib qolaveradi: mutaxassislar topilgan xatolarning real xavflilik darajasini baholashlari va tuzatishlar xavfsizligini tasdiqlashlari shart.

Soʻnggi yillarda Log4Shell va XZ Utils kabi hodisalar dasturiy taʼminot yetkazib berish zanjiridagi zaifliklar qanchalik halokatli boʻlishi mumkinligini koʻrsatdi. Ochiq kodli loyihalar koʻpincha koʻngillilar tomonidan boshqariladi, shu sababli ularga OpenAI kabi yirik korporatsiyalarning texnologik koʻmagi juda zarur.

Yangi tashabbus nafaqat xatolarni topish, balki kiberxavfsizlikka boʻlgan yondashuvni ham oʻzgartirishi kutilmoqda. Kompaniyalar endi vaqti-vaqti bilan tekshiruv oʻtkazishdan doimiy, real vaqt rejimidagi xavf-xatarlarni baholash tizimiga oʻtishlari kerak boʻladi. Patch the Planet loyihasi butun dunyo boʻylab raqamli ekotizimning barqarorligini oshirish yoʻlidagi muhim qadamdir.

OpenAIKiberxavfsizlikSunʼiy IntellektPatch The PlanetTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt agentlarini sinovdan oʻtkazuvchi Patronus AI 50 million dollar investitsiya jalb qildiSunʼiy intellekt agentlarini sinovdan oʻtkazuvchi Patronus AI 50 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 01:23NASA sunʼiy intellekt yordamida koinotdan yongʻinlarni aniqlash tizimini sinovdan oʻtkazmoqdaNASA sunʼiy intellekt yordamida koinotdan yongʻinlarni aniqlash tizimini sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 01:20Polymarket platformasi kiberhujumga uchradi: Xakerlar foydalanuvchilar mablagʻini oʻgʻirladiPolymarket platformasi kiberhujumga uchradi: Xakerlar foydalanuvchilar mablagʻini oʻgʻirladiBugun, 00:59Microsoft Xbox konsollari narxini oshirmoqda: Narxlar oʻsishiga AI bumu sabab boʻldiMicrosoft Xbox konsollari narxini oshirmoqda: Narxlar oʻsishiga AI bumu sabab boʻldiBugun, 00:57IBM dunyodagi ilk 1 nanometrdan kichik chiplar texnologiyasini taqdim etdiIBM dunyodagi ilk 1 nanometrdan kichik chiplar texnologiyasini taqdim etdiBugun, 00:23Notion oʻzining elektron pochta xizmatini yopib, bor eʼtiborini sunʼiy intellektga qaratadiNotion oʻzining elektron pochta xizmatini yopib, bor eʼtiborini sunʼiy intellektga qaratadiBugun, 00:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi