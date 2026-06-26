OpenAI yangi Patch the Planet tashabbusi bilan internet xavfsizligini kuchaytiradi
Sunʼiy intellekt texnologiyalari yetakchisi hisoblangan OpenAI kompaniyasi Trail of Bits kiberxavfsizlik firmasi bilan hamkorlikda Patch the Planet dasturini ishga tushirganini eʼlon qildi. Ushbu loyihaning asosiy maqsadi — zamonaviy bulutli xizmatlar, korporativ ilovalar va butun internet infratuzilmasining poydevori boʻlgan ochiq kodli (open-source) loyihalardagi zaifliklarni aniqlash hamda bartaraf etishdan iborat. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Dasturning ahamiyati shundaki, ochiq kodli komponentlar bugungi kunda deyarli barcha raqamli mahsulotlarda qoʻllaniladi. Birgina kichik xatolik dunyo boʻylab millionlab qurilmalar va minglab kompaniyalar xavfsizligiga tahdid solishi mumkin. OpenAI maʼlumotlariga koʻra, tizim allaqachon yuzlab xavfsizlik muammolarini aniqlashga muvaffaq boʻlgan va oʻnlab loyihalar uchun tuzatishlar (patchlar) kiritilgan.
Kritik loyihalar nazorat ostidaPatch the Planet dasturi doirasida birinchi navbatda quyidagi muhim loyihalar tahlil qilinmoqda:
- Python va Go dasturlash tillari;
- cURL va NATS Server tarmoq vositalari;
- Sigstore va pyca/cryptography kabi kriptografik kutubxonalar;
- aiohttp va freenginx kabi server texnologiyalari.
Tezkorlik va inson omiliKiberxavfsizlik boʻyicha ekspertlar, jumladan Forrester tahlilchisi Biswajeet Mahapatra, sunʼiy intellektning asosiy ustunligi tezlikda ekanini taʼkidlamoqda. Agar ilgari yangi zaifliklarni topish va ularni tuzatish haftalab vaqt olgan boʻlsa, endilikda bu jarayon bir necha kungacha qisqarishi mumkin. Biroq, inson omili hamon muhim boʻlib qolaveradi: mutaxassislar topilgan xatolarning real xavflilik darajasini baholashlari va tuzatishlar xavfsizligini tasdiqlashlari shart.
Soʻnggi yillarda Log4Shell va XZ Utils kabi hodisalar dasturiy taʼminot yetkazib berish zanjiridagi zaifliklar qanchalik halokatli boʻlishi mumkinligini koʻrsatdi. Ochiq kodli loyihalar koʻpincha koʻngillilar tomonidan boshqariladi, shu sababli ularga OpenAI kabi yirik korporatsiyalarning texnologik koʻmagi juda zarur.
Yangi tashabbus nafaqat xatolarni topish, balki kiberxavfsizlikka boʻlgan yondashuvni ham oʻzgartirishi kutilmoqda. Kompaniyalar endi vaqti-vaqti bilan tekshiruv oʻtkazishdan doimiy, real vaqt rejimidagi xavf-xatarlarni baholash tizimiga oʻtishlari kerak boʻladi. Patch the Planet loyihasi butun dunyo boʻylab raqamli ekotizimning barqarorligini oshirish yoʻlidagi muhim qadamdir.
…