Samsung Galaxy S23 turkumi uchun muhim xavfsizlik yangilanishi taqdim etildi
Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung kompaniyasi oʻzining oʻtgan yilgi flagmanlari — Galaxy S23 turkumidagi smartfonlar uchun iyun oyi xavfsizlik yangilanishini tarqatishni boshladi. Ushbu dasturiy taʼminot yangilanishi qurilmalarning himoya tizimini sezilarli darajada mustahkamlashga qaratilgan boʻlib, foydalanuvchilarning shaxsiy maʼlumotlari xavfsizligini taʼminlashda muhim ahamiyatga ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi proshivka hozircha faqat Janubiy Koreya bozoridagi qurilmalar uchun ochiq, biroq yaqin kunlarda u boshqa mintaqalar, xususan, Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham taqdim etilishi kutilmoqda. Yangilanish S918NKSS8FZF1 raqami ostida tarqatilmoqda va uning hajmi taxminan 445 MB ni tashkil etadi.
Xavfsizlik tizimidagi 45 ta tuzatishUshbu yangilanishning asosiy xususiyati shundaki, u avvalgi dasturiy taʼminot versiyalarida aniqlangan 45 ta turli xil zaifliklarni bartaraf etadi. Bu kamchiliklar xakerlarga tizimga kirish yoki foydalanuvchi maʼlumotlarini oʻgʻirlash imkonini berishi mumkin edi. Samsung muhandislari tizimning umumiy barqarorligini oshirish va kiberhujumlarga qarshi chidamliligini kuchaytirishga muvaffaq boʻlishgan.
Galaxy S23, Galaxy S23 Plus va Galaxy S23 Ultra modellari dastlab Android 13 operatsion tizimi va One UI 5.1 qobigʻi bilan sotuvga chiqqan edi. Kompaniya ushbu qurilmalar uchun toʻrtta yirik Android yangilanishini vaʼda qilgan boʻlib, hozirda ushbu sikl oʻzining yakuniy bosqichlariga yaqinlashib qolgan.
Dasturiy qoʻllab-quvvatlash istiqbollariTahlilchilarning taʼkidlashicha, Android 16 QPR2 bazasidagi One UI 8.5 talqini chiqqanidan soʻng, Galaxy S23 turkumi uchun yirik tizimli yangilanishlar toʻxtashi mumkin. Bu shuni anglatadiki, mazkur flagmanlar katta ehtimol bilan Android 17 bazasidagi One UI 9.0 interfeysini qabul qilmaydi. Biroq, bu qurilma egalari xavotirga tushishi uchun asos emas.
Samsung oʻzining qoʻllab-quvvatlash siyosatiga muvofiq, yirik operatsion tizim yangilanishlari toʻxtatilgandan keyin ham muntazam ravishda xavfsizlik patchlarini chiqarishda davom etadi. Bu esa smartfonlarning yana bir necha yil davomida dolzarb va xavfsiz boʻlib qolishini kafolatlaydi.
Oʻzbekistondagi Galaxy S23 foydalanuvchilariga yangilanish mavjudligini tekshirish uchun smartfon sozlamalaridagi "Dasturiy taʼminot yangilanishi" boʻlimiga kirish tavsiya etiladi. Qurilmaning barqaror ishlashi uchun har doim rasmiy va soʻnggi talqinlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.
…