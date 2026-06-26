Samsung Galaxy S23 turkumi uchun muhim xavfsizlik yangilanishi taqdim etildi

·25·Texno
Samsung Galaxy S23 turkumi uchun muhim xavfsizlik yangilanishi taqdim etildi

Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung kompaniyasi oʻzining oʻtgan yilgi flagmanlari — Galaxy S23 turkumidagi smartfonlar uchun iyun oyi xavfsizlik yangilanishini tarqatishni boshladi. Ushbu dasturiy taʼminot yangilanishi qurilmalarning himoya tizimini sezilarli darajada mustahkamlashga qaratilgan boʻlib, foydalanuvchilarning shaxsiy maʼlumotlari xavfsizligini taʼminlashda muhim ahamiyatga ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi proshivka hozircha faqat Janubiy Koreya bozoridagi qurilmalar uchun ochiq, biroq yaqin kunlarda u boshqa mintaqalar, xususan, Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham taqdim etilishi kutilmoqda. Yangilanish S918NKSS8FZF1 raqami ostida tarqatilmoqda va uning hajmi taxminan 445 MB ni tashkil etadi.

Xavfsizlik tizimidagi 45 ta tuzatish

Ushbu yangilanishning asosiy xususiyati shundaki, u avvalgi dasturiy taʼminot versiyalarida aniqlangan 45 ta turli xil zaifliklarni bartaraf etadi. Bu kamchiliklar xakerlarga tizimga kirish yoki foydalanuvchi maʼlumotlarini oʻgʻirlash imkonini berishi mumkin edi. Samsung muhandislari tizimning umumiy barqarorligini oshirish va kiberhujumlarga qarshi chidamliligini kuchaytirishga muvaffaq boʻlishgan.

Galaxy S23, Galaxy S23 Plus va Galaxy S23 Ultra modellari dastlab Android 13 operatsion tizimi va One UI 5.1 qobigʻi bilan sotuvga chiqqan edi. Kompaniya ushbu qurilmalar uchun toʻrtta yirik Android yangilanishini vaʼda qilgan boʻlib, hozirda ushbu sikl oʻzining yakuniy bosqichlariga yaqinlashib qolgan.

Dasturiy qoʻllab-quvvatlash istiqbollari

Tahlilchilarning taʼkidlashicha, Android 16 QPR2 bazasidagi One UI 8.5 talqini chiqqanidan soʻng, Galaxy S23 turkumi uchun yirik tizimli yangilanishlar toʻxtashi mumkin. Bu shuni anglatadiki, mazkur flagmanlar katta ehtimol bilan Android 17 bazasidagi One UI 9.0 interfeysini qabul qilmaydi. Biroq, bu qurilma egalari xavotirga tushishi uchun asos emas.

Samsung oʻzining qoʻllab-quvvatlash siyosatiga muvofiq, yirik operatsion tizim yangilanishlari toʻxtatilgandan keyin ham muntazam ravishda xavfsizlik patchlarini chiqarishda davom etadi. Bu esa smartfonlarning yana bir necha yil davomida dolzarb va xavfsiz boʻlib qolishini kafolatlaydi.

Oʻzbekistondagi Galaxy S23 foydalanuvchilariga yangilanish mavjudligini tekshirish uchun smartfon sozlamalaridagi "Dasturiy taʼminot yangilanishi" boʻlimiga kirish tavsiya etiladi. Qurilmaning barqaror ishlashi uchun har doim rasmiy va soʻnggi talqinlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

SamsungGalaxy S23SmartfonXavfsizlikYangilanish
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropada anomal issiq fonida konditsionerlarga talab keskin ortdi: Oʻrnatish narxi 1000 yevroga yetdiYevropada anomal issiq fonida konditsionerlarga talab keskin ortdi: Oʻrnatish narxi 1000 yevroga yetdiBugun, 12:20Starlink mobil aloqa bozoriga kirmoqda: Elon Musk yirik operatorlarga raqobatchi boʻladiStarlink mobil aloqa bozoriga kirmoqda: Elon Musk yirik operatorlarga raqobatchi boʻladiBugun, 11:26Honor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etdi: 11 000 mAch akkumulyator va rekord yorqinlikHonor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etdi: 11 000 mAch akkumulyator va rekord yorqinlikBugun, 10:26«Apple» ayrim qurilmalari narxini rasman oshirdi«Apple» ayrim qurilmalari narxini rasman oshirdiBugun, 09:45Quyoshda eng yuqori X sinfidagi chaqnashlar kutilmoqda: Yerda kuchli magnit boʻronlari boʻlishi mumkinQuyoshda eng yuqori X sinfidagi chaqnashlar kutilmoqda: Yerda kuchli magnit boʻronlari boʻlishi mumkinBugun, 09:00SpaceX yangi Starship dvigatelini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdiSpaceX yangi Starship dvigatelini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdiBugun, 08:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi