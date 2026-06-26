Yevropada anomal issiq fonida konditsionerlarga talab keskin ortdi: Oʻrnatish narxi 1000 yevroga yetdi
Yevropa boʻylab kuzatilayotgan anomal issiq havo iqlim texnikalariga boʻlgan talabni rekord darajaga koʻtardi. Bu holat Osiyoning yetakchi ishlab chiqaruvchilari, xususan, Samsung Electronics, Midea va Mitsubishi Electric kompaniyalari uchun yangi bozor imkoniyatlarini ochmoqda. Ilgari konditsionerlar keng tarqalmagan mintaqalarda endilikda sovutish tizimlari hayotiy zaruriyatga aylanib bormoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Samsung Electronics maʼlumotlariga koʻra, joriy yilning birinchi yarmida Italiya, Ispaniya va Fransiya kabi yirik bozorlarda savdo hajmi ikki xonali koʻrsatkichlar bilan oʻsgan. Kompaniya ekspertlari ushbu dinamikani yozgi issiq mavsumining uzoq davom etayotgani va oʻrtacha haroratning barqaror koʻtarilishi bilan izohlamoqda. Anʼanaga koʻra, Yevropaning eski turar-joy fondlarida sovutish tizimlari kamroq oʻrnatilgan boʻlib, bu hozirgi talabning keskinlashishiga sabab boʻldi.
Bozordagi tanqislik va narxlar poygasiXitoyning Midea kompaniyasi oʻzining PortaSplit modeli atrofida haqiqiy ajiotaj kuzatilayotganini maʼlum qildi. Ayrim savdo kanallarida ushbu qurilmalar butunlay sotilib ketgan, hatto ikkilamchi bozorda ularning narxi yangi qurilmalardan ham qimmatroqqa baholanmoqda. May oyining oxirgi ikki haftasidagi issiq toʻlqini savdolarni misli koʻrilmagan darajada tezlashtirib yuborgan.
Statistik maʼlumotlarga koʻra, Germaniyadagi elektron tijorat platformalarida may oyida konditsionerlar savdosi oʻtgan yilning shu davriga nisbatan 37 foizga oshgan. Ispaniya va Fransiyaga yetkazib berish hajmi esa oʻtgan yilgi koʻrsatkichlardan 108 foizga oʻzib ketgan. Bu raqamlar Yevropa isteʼmolchilarining iqlim oʻzgarishiga moslashishga urinayotganidan dalolat beradi.
Oʻrnatish xarajatlari va texnik murakkabliklarYevropada konditsioner sotib olish muammoning faqat bir qismi hisoblanadi. Ixbt.com xabar berishicha, eski binolarda sovutish tizimlarini oʻrnatish texnik jihatdan murakkab va juda qimmatga tushmoqda. Midea vakillarining taʼkidlashicha, Yevropa mamlakatlarida montaj ishlarining narxi 1000 yevrodan oshib ketishi mumkin, bu esa koʻplab oilalar uchun texnikani oʻzini sotib olishdan koʻra ogʻirroq moliyaviy yuk boʻlmoqda.
Oʻzbekiston sharoiti bilan solishtirganda, Yevropadagi bu vaziyat ancha murakkab koʻrinadi. Markaziy Osiyoda, xususan, yurtimizda konditsionerlar uzoq yillardan beri standart maishiy texnika hisoblanadi va ularni oʻrnatish xizmati ancha arzon hamda ommabop. Yevropada esa malakali mutaxassislar yetishmovchiligi va qatʼiy arxitektura qoidalari sababli mijozlar montaj uchun haftalab navbat kutishga majbur boʻlishmoqda.
Mutaxassislarning fikricha, iqlim isishi davom etar ekan, Osiyo texnologik gigantlari Yevropa bozoridagi oʻz ulushini yanada kengaytiradi. Mitsubishi Electric va boshqa brendlar allaqachon mintaqaning oʻziga xos talablariga moslashgan, energiya tejamkor va shovqinsiz modellarni taklif etish ustida ishlamoqda. Bu esa kelajakda Yevropa shaharlari qiyofasining ham oʻzgarishiga olib kelishi mumkin.
…