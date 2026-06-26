Yevropada anomal issiq fonida konditsionerlarga talab keskin ortdi: Oʻrnatish narxi 1000 yevroga yetdi

·0·Texno
Yevropada anomal issiq fonida konditsionerlarga talab keskin ortdi: Oʻrnatish narxi 1000 yevroga yetdi

Yevropa boʻylab kuzatilayotgan anomal issiq havo iqlim texnikalariga boʻlgan talabni rekord darajaga koʻtardi. Bu holat Osiyoning yetakchi ishlab chiqaruvchilari, xususan, Samsung Electronics, Midea va Mitsubishi Electric kompaniyalari uchun yangi bozor imkoniyatlarini ochmoqda. Ilgari konditsionerlar keng tarqalmagan mintaqalarda endilikda sovutish tizimlari hayotiy zaruriyatga aylanib bormoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Samsung Electronics maʼlumotlariga koʻra, joriy yilning birinchi yarmida Italiya, Ispaniya va Fransiya kabi yirik bozorlarda savdo hajmi ikki xonali koʻrsatkichlar bilan oʻsgan. Kompaniya ekspertlari ushbu dinamikani yozgi issiq mavsumining uzoq davom etayotgani va oʻrtacha haroratning barqaror koʻtarilishi bilan izohlamoqda. Anʼanaga koʻra, Yevropaning eski turar-joy fondlarida sovutish tizimlari kamroq oʻrnatilgan boʻlib, bu hozirgi talabning keskinlashishiga sabab boʻldi.

Bozordagi tanqislik va narxlar poygasi

Xitoyning Midea kompaniyasi oʻzining PortaSplit modeli atrofida haqiqiy ajiotaj kuzatilayotganini maʼlum qildi. Ayrim savdo kanallarida ushbu qurilmalar butunlay sotilib ketgan, hatto ikkilamchi bozorda ularning narxi yangi qurilmalardan ham qimmatroqqa baholanmoqda. May oyining oxirgi ikki haftasidagi issiq toʻlqini savdolarni misli koʻrilmagan darajada tezlashtirib yuborgan.

Statistik maʼlumotlarga koʻra, Germaniyadagi elektron tijorat platformalarida may oyida konditsionerlar savdosi oʻtgan yilning shu davriga nisbatan 37 foizga oshgan. Ispaniya va Fransiyaga yetkazib berish hajmi esa oʻtgan yilgi koʻrsatkichlardan 108 foizga oʻzib ketgan. Bu raqamlar Yevropa isteʼmolchilarining iqlim oʻzgarishiga moslashishga urinayotganidan dalolat beradi.

Oʻrnatish xarajatlari va texnik murakkabliklar

Yevropada konditsioner sotib olish muammoning faqat bir qismi hisoblanadi. Ixbt.com xabar berishicha, eski binolarda sovutish tizimlarini oʻrnatish texnik jihatdan murakkab va juda qimmatga tushmoqda. Midea vakillarining taʼkidlashicha, Yevropa mamlakatlarida montaj ishlarining narxi 1000 yevrodan oshib ketishi mumkin, bu esa koʻplab oilalar uchun texnikani oʻzini sotib olishdan koʻra ogʻirroq moliyaviy yuk boʻlmoqda.

Oʻzbekiston sharoiti bilan solishtirganda, Yevropadagi bu vaziyat ancha murakkab koʻrinadi. Markaziy Osiyoda, xususan, yurtimizda konditsionerlar uzoq yillardan beri standart maishiy texnika hisoblanadi va ularni oʻrnatish xizmati ancha arzon hamda ommabop. Yevropada esa malakali mutaxassislar yetishmovchiligi va qatʼiy arxitektura qoidalari sababli mijozlar montaj uchun haftalab navbat kutishga majbur boʻlishmoqda.

Mutaxassislarning fikricha, iqlim isishi davom etar ekan, Osiyo texnologik gigantlari Yevropa bozoridagi oʻz ulushini yanada kengaytiradi. Mitsubishi Electric va boshqa brendlar allaqachon mintaqaning oʻziga xos talablariga moslashgan, energiya tejamkor va shovqinsiz modellarni taklif etish ustida ishlamoqda. Bu esa kelajakda Yevropa shaharlari qiyofasining ham oʻzgarishiga olib kelishi mumkin.

TexnologiyaKonditsionerSamsungMideaYevropa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy S23 turkumi uchun muhim xavfsizlik yangilanishi taqdim etildiSamsung Galaxy S23 turkumi uchun muhim xavfsizlik yangilanishi taqdim etildiBugun, 11:53Starlink mobil aloqa bozoriga kirmoqda: Elon Musk yirik operatorlarga raqobatchi boʻladiStarlink mobil aloqa bozoriga kirmoqda: Elon Musk yirik operatorlarga raqobatchi boʻladiBugun, 11:26Honor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etdi: 11 000 mAch akkumulyator va rekord yorqinlikHonor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etdi: 11 000 mAch akkumulyator va rekord yorqinlikBugun, 10:26«Apple» ayrim qurilmalari narxini rasman oshirdi«Apple» ayrim qurilmalari narxini rasman oshirdiBugun, 09:45Quyoshda eng yuqori X sinfidagi chaqnashlar kutilmoqda: Yerda kuchli magnit boʻronlari boʻlishi mumkinQuyoshda eng yuqori X sinfidagi chaqnashlar kutilmoqda: Yerda kuchli magnit boʻronlari boʻlishi mumkinBugun, 09:00SpaceX yangi Starship dvigatelini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdiSpaceX yangi Starship dvigatelini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdiBugun, 08:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi