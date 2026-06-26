Honor Magic 8 seriyasi bozorlarni zabt etmoqda: Sotuvlar sezilarli darajada oʻsdi
Xitoyning texnologik gigantlaridan biri boʻlgan Honor kompaniyasi oʻzining yangi flagmanlari — Honor Magic 8 turkumidagi smartfonlar bilan yuqori natijalarni qayd etishda davom etmoqda. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, ushbu qurilmalar seriyasi ichki bozorda barqaror oʻsish surʼatlarini namoyish etib, isteʼmolchilar orasida ommalashib bormoqda. Bu holat brendning premium segmentdagi mavqeyini yanada mustahkamlamoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, 2026-yilning 24-haftasiga kelib Honor Magic 8 seriyasining umumiy sotuv hajmi taxminan 1,33 million donaga yetdi. Raqamlar tahlili shuni koʻrsatadiki, talab haftadan haftaga oshib bormoqda. Masalan, 22-haftada 1,243 million qurilma sotilgan boʻlsa, 23-haftada bu koʻrsatkich 1,281 millionni tashkil etgan edi. Soʻnggi bir hafta ichida esa sotuvlar hajmi yana 51 ming donaga koʻpaygan.
Flagman modellarga boʻlgan yuqori talabSotuvlar dinamikasida, ayniqsa, seriyaning yuqori talqinlari, jumladan Honor Magic 8 Pro modeli yetakchilik qilmoqda. Foydalanuvchilar oddiy versiyalardan koʻra koʻproq funksional imkoniyatlarga ega boʻlgan "Pro" variantini afzal koʻrishmoqda. Bu tendensiya zamonaviy smartfon bozorida xaridorlarning texnologik jihatdan mukammal qurilmalar uchun koʻproq mablagʻ sarflashga tayyorligini anglatadi.
Ekspertlarning fikricha, Honor Magic 8 muvaffaqiyatining ortida bir nechta muhim omillar turibdi. Birinchidan, qurilmalarning apparat platformasi eng soʻnggi flagman protsessorlari asosida yangilangan, bu esa yuqori unumdorlikni taʼminlaydi. Ikkinchidan, kompaniya oʻz qurilmalarida sunʼiy intellekt (Artificial Intelligence) imkoniyatlarini kengaytirishga alohida eʼtibor qaratgan.
Smartfonlarning kamera tizimi ham xaridorlarni jalb qiluvchi asosiy jihatlardan biri boʻlib qolmoqda. Honor Magic 8 Pro modelidagi takomillashtirilgan sensorlar va tasvirni qayta ishlash algoritmlari mobil suratkashlik ixlosmandlari tomonidan yuqori baholangan. Shuningdek, qurilmaning avtonom ish vaqti va tezkor quvvatlash texnologiyalari ham raqobatchilardan qolishmaydi.
Oʻzbekiston bozorida ham Honor brendi mahsulotlariga qiziqish ancha yuqori. Garchi rasmiy sotuvlar statistikasi Xitoy bozoriga tegishli boʻlsa-da, ushbu flagmanlarning global miqyosdagi muvaffaqiyati tez orada mahalliy riteylerlar va texnomarketlar peshtaxtalarida ham oʻz aksini topishi kutilmoqda. Honor Magic 8 seriyasi oʻzining innovatsion yechimlari bilan Apple va Samsung kabi gigantlarga munosib raqobatchi boʻla olishini isbotlamoqda.
…