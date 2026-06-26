Honor Magic 8 seriyasi bozorlarni zabt etmoqda: Sotuvlar sezilarli darajada oʻsdi

·31·Texno
Honor Magic 8 seriyasi bozorlarni zabt etmoqda: Sotuvlar sezilarli darajada oʻsdi

Xitoyning texnologik gigantlaridan biri boʻlgan Honor kompaniyasi oʻzining yangi flagmanlari — Honor Magic 8 turkumidagi smartfonlar bilan yuqori natijalarni qayd etishda davom etmoqda. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, ushbu qurilmalar seriyasi ichki bozorda barqaror oʻsish surʼatlarini namoyish etib, isteʼmolchilar orasida ommalashib bormoqda. Bu holat brendning premium segmentdagi mavqeyini yanada mustahkamlamoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, 2026-yilning 24-haftasiga kelib Honor Magic 8 seriyasining umumiy sotuv hajmi taxminan 1,33 million donaga yetdi. Raqamlar tahlili shuni koʻrsatadiki, talab haftadan haftaga oshib bormoqda. Masalan, 22-haftada 1,243 million qurilma sotilgan boʻlsa, 23-haftada bu koʻrsatkich 1,281 millionni tashkil etgan edi. Soʻnggi bir hafta ichida esa sotuvlar hajmi yana 51 ming donaga koʻpaygan.

Flagman modellarga boʻlgan yuqori talab

Sotuvlar dinamikasida, ayniqsa, seriyaning yuqori talqinlari, jumladan Honor Magic 8 Pro modeli yetakchilik qilmoqda. Foydalanuvchilar oddiy versiyalardan koʻra koʻproq funksional imkoniyatlarga ega boʻlgan "Pro" variantini afzal koʻrishmoqda. Bu tendensiya zamonaviy smartfon bozorida xaridorlarning texnologik jihatdan mukammal qurilmalar uchun koʻproq mablagʻ sarflashga tayyorligini anglatadi.

Ekspertlarning fikricha, Honor Magic 8 muvaffaqiyatining ortida bir nechta muhim omillar turibdi. Birinchidan, qurilmalarning apparat platformasi eng soʻnggi flagman protsessorlari asosida yangilangan, bu esa yuqori unumdorlikni taʼminlaydi. Ikkinchidan, kompaniya oʻz qurilmalarida sunʼiy intellekt (Artificial Intelligence) imkoniyatlarini kengaytirishga alohida eʼtibor qaratgan.

Smartfonlarning kamera tizimi ham xaridorlarni jalb qiluvchi asosiy jihatlardan biri boʻlib qolmoqda. Honor Magic 8 Pro modelidagi takomillashtirilgan sensorlar va tasvirni qayta ishlash algoritmlari mobil suratkashlik ixlosmandlari tomonidan yuqori baholangan. Shuningdek, qurilmaning avtonom ish vaqti va tezkor quvvatlash texnologiyalari ham raqobatchilardan qolishmaydi.

Oʻzbekiston bozorida ham Honor brendi mahsulotlariga qiziqish ancha yuqori. Garchi rasmiy sotuvlar statistikasi Xitoy bozoriga tegishli boʻlsa-da, ushbu flagmanlarning global miqyosdagi muvaffaqiyati tez orada mahalliy riteylerlar va texnomarketlar peshtaxtalarida ham oʻz aksini topishi kutilmoqda. Honor Magic 8 seriyasi oʻzining innovatsion yechimlari bilan Apple va Samsung kabi gigantlarga munosib raqobatchi boʻla olishini isbotlamoqda.

HonorSmartfonTexnologiyaHonor Magic 8Gadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Plandofonlar qaytmoqda: Nubia 7,5 dyuymli ulkan Neo 5 Max smartfonini taqdim etdiPlandofonlar qaytmoqda: Nubia 7,5 dyuymli ulkan Neo 5 Max smartfonini taqdim etdiBugun, 13:53Goodram yangi Rival DDR4 Radiant xotira modullarini taqdim etdi: 4 GB hajmli plankalar qaytmoqdaGoodram yangi Rival DDR4 Radiant xotira modullarini taqdim etdi: 4 GB hajmli plankalar qaytmoqdaBugun, 12:53Yevropada anomal issiq fonida konditsionerlarga talab keskin ortdi: Oʻrnatish narxi 1000 yevroga yetdiYevropada anomal issiq fonida konditsionerlarga talab keskin ortdi: Oʻrnatish narxi 1000 yevroga yetdiBugun, 12:20Samsung Galaxy S23 turkumi uchun muhim xavfsizlik yangilanishi taqdim etildiSamsung Galaxy S23 turkumi uchun muhim xavfsizlik yangilanishi taqdim etildiBugun, 11:53Starlink mobil aloqa bozoriga kirmoqda: Elon Musk yirik operatorlarga raqobatchi boʻladiStarlink mobil aloqa bozoriga kirmoqda: Elon Musk yirik operatorlarga raqobatchi boʻladiBugun, 11:26Honor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etdi: 11 000 mAch akkumulyator va rekord yorqinlikHonor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etdi: 11 000 mAch akkumulyator va rekord yorqinlikBugun, 10:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi