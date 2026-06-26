SpaceX kosmik poygada mutlaq ustunlikka erishdi: 76 ta parvoz va nol xatolik
Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi 2026-yilning oʻtgan davri mobaynida jahon kosmik sanoatida misli koʻrilmagan natijalarni qayd etmoqda. Kompaniya nafaqat parvozlar soni boʻyicha barcha raqobatchilarini ortda qoldirdi, balki oʻz missiyalarining mutlaq xavfsizligi va aniqligini ham taʼminlashga muvaffaq boʻldi. Bu koʻrsatkichlar zamonaviy kosmonavtika tarixida yangi sahifa ochmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashri tomonidan eʼlon qilingan statistik maʼlumotlarga koʻra, 2026-yil boshidan buyon SpaceX jami 76 ta orbital parvozni amalga oshirdi. Eng eʼtiborli jihati shundaki, ushbu missiyalarning barchasi 100 foizlik muvaffaqiyat bilan yakunlangan. Foydali yuklarni orbitaga olib chiqishda birorta ham avariya holati yoki texnik nosozlik tufayli toʻxtalish kuzatilmadi.
Global raqobat va SpaceX ustunligiTaqqoslash uchun, dunyodagi qolgan barcha davlat va xususiy kosmik operatorlarning umumiy koʻrsatkichlari ancha past. Barcha boshqa kompaniyalar va agentliklar birgalikda 55 ta missiyani amalga oshirgan boʻlib, ulardan faqat 49 tasi muvaffaqiyatli yakunlangan. Oltita holatda esa parvozlar muvaffaqiyatsizlikka uchragan yoki jiddiy avariyalar bilan tugagan.
Ushbu raqamlar shuni koʻrsatadiki, SpaceX bir oʻzi butun dunyo kosmik sanoatidan koʻproq ish hajmini bajarmoqda. Kompaniya parvozlar soni boʻyicha dunyoning qolgan qismidan 38 foizga oʻzib ketgan boʻlsa, xavfsizlik va ishonchlilik masalasida farq yanada yaqqolroq koʻzga tashlanadi. Global bozorda avariyalilik darajasi saqlanib qolayotgan bir paytda, SpaceX barqarorlikni saqlab turibdi.
Yangi texnologiyalar va Starship istiqboliKompaniyaning muvaffaqiyatlari faqat joriy parvozlar bilan cheklanib qolmaydi. Yaqinda SpaceX oʻzining Starbase poligonidagi Massey's Test Site majmuasida Starship koinot kemasining yuqori pogʻonasi hisoblangan Ship 40 prototipini statik olovli sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtkazdi. Bu kelajakdagi yanada yirik va murakkab missiyalar uchun muhim qadamdir.
Shuningdek, Ilon Mask kompaniyaning brending strategiyasida ham oʻzgarishlar boʻlishiga shama qildi. Uning soʻzlariga koʻra, SpaceX oʻzining yangi mahsulotlarida "Star" qoʻshimchasidan voz kechishni rejalashtirmoqda. Bu kompaniya faoliyatining yangi bosqichga oʻtayotganidan dalolat berishi mumkin.
Oʻzbekistonlik mutaxassislar va kosmik texnologiya ixlosmandlari uchun bu yangiliklar alohida ahamiyatga ega. Global sunʼiy yoʻldosh aloqasi va internet tizimlarining rivojlanishi bevosita SpaceX missiyalarining muvaffaqiyatiga bogʻliq boʻlib qolmoqda. Kompaniyaning bunday shiddatli oʻsishi yaqin yillarda orbital xizmatlar narxining arzonlashishiga va texnologiyalarning yanada ommalashishiga xizmat qiladi.
…