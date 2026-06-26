SpaceX kosmik poygada mutlaq ustunlikka erishdi: 76 ta parvoz va nol xatolik

·25·Texno
SpaceX kosmik poygada mutlaq ustunlikka erishdi: 76 ta parvoz va nol xatolik

Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi 2026-yilning oʻtgan davri mobaynida jahon kosmik sanoatida misli koʻrilmagan natijalarni qayd etmoqda. Kompaniya nafaqat parvozlar soni boʻyicha barcha raqobatchilarini ortda qoldirdi, balki oʻz missiyalarining mutlaq xavfsizligi va aniqligini ham taʼminlashga muvaffaq boʻldi. Bu koʻrsatkichlar zamonaviy kosmonavtika tarixida yangi sahifa ochmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashri tomonidan eʼlon qilingan statistik maʼlumotlarga koʻra, 2026-yil boshidan buyon SpaceX jami 76 ta orbital parvozni amalga oshirdi. Eng eʼtiborli jihati shundaki, ushbu missiyalarning barchasi 100 foizlik muvaffaqiyat bilan yakunlangan. Foydali yuklarni orbitaga olib chiqishda birorta ham avariya holati yoki texnik nosozlik tufayli toʻxtalish kuzatilmadi.

Global raqobat va SpaceX ustunligi

Taqqoslash uchun, dunyodagi qolgan barcha davlat va xususiy kosmik operatorlarning umumiy koʻrsatkichlari ancha past. Barcha boshqa kompaniyalar va agentliklar birgalikda 55 ta missiyani amalga oshirgan boʻlib, ulardan faqat 49 tasi muvaffaqiyatli yakunlangan. Oltita holatda esa parvozlar muvaffaqiyatsizlikka uchragan yoki jiddiy avariyalar bilan tugagan.

Ushbu raqamlar shuni koʻrsatadiki, SpaceX bir oʻzi butun dunyo kosmik sanoatidan koʻproq ish hajmini bajarmoqda. Kompaniya parvozlar soni boʻyicha dunyoning qolgan qismidan 38 foizga oʻzib ketgan boʻlsa, xavfsizlik va ishonchlilik masalasida farq yanada yaqqolroq koʻzga tashlanadi. Global bozorda avariyalilik darajasi saqlanib qolayotgan bir paytda, SpaceX barqarorlikni saqlab turibdi.

Yangi texnologiyalar va Starship istiqboli

Kompaniyaning muvaffaqiyatlari faqat joriy parvozlar bilan cheklanib qolmaydi. Yaqinda SpaceX oʻzining Starbase poligonidagi Massey's Test Site majmuasida Starship koinot kemasining yuqori pogʻonasi hisoblangan Ship 40 prototipini statik olovli sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtkazdi. Bu kelajakdagi yanada yirik va murakkab missiyalar uchun muhim qadamdir.

Shuningdek, Ilon Mask kompaniyaning brending strategiyasida ham oʻzgarishlar boʻlishiga shama qildi. Uning soʻzlariga koʻra, SpaceX oʻzining yangi mahsulotlarida "Star" qoʻshimchasidan voz kechishni rejalashtirmoqda. Bu kompaniya faoliyatining yangi bosqichga oʻtayotganidan dalolat berishi mumkin.

Oʻzbekistonlik mutaxassislar va kosmik texnologiya ixlosmandlari uchun bu yangiliklar alohida ahamiyatga ega. Global sunʼiy yoʻldosh aloqasi va internet tizimlarining rivojlanishi bevosita SpaceX missiyalarining muvaffaqiyatiga bogʻliq boʻlib qolmoqda. Kompaniyaning bunday shiddatli oʻsishi yaqin yillarda orbital xizmatlar narxining arzonlashishiga va texnologiyalarning yanada ommalashishiga xizmat qiladi.

SpaceXElon MuskStarshipKosmosTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mars geologiyasi haqidagi tasavvurlar oʻzgardi: Qizil sayyorada ulkan magma tizimi topildiMars geologiyasi haqidagi tasavvurlar oʻzgardi: Qizil sayyorada ulkan magma tizimi topildiBugun, 15:27Nothing Phone 4b smartfoni taqdimotdan avval fosh boʻldi: texnik jihatlar va xususiyatlarNothing Phone 4b smartfoni taqdimotdan avval fosh boʻldi: texnik jihatlar va xususiyatlarBugun, 14:22Plandofonlar qaytmoqda: Nubia 7,5 dyuymli ulkan Neo 5 Max smartfonini taqdim etdiPlandofonlar qaytmoqda: Nubia 7,5 dyuymli ulkan Neo 5 Max smartfonini taqdim etdiBugun, 13:53Honor Magic 8 seriyasi bozorlarni zabt etmoqda: Sotuvlar sezilarli darajada oʻsdiHonor Magic 8 seriyasi bozorlarni zabt etmoqda: Sotuvlar sezilarli darajada oʻsdiBugun, 13:27Goodram yangi Rival DDR4 Radiant xotira modullarini taqdim etdi: 4 GB hajmli plankalar qaytmoqdaGoodram yangi Rival DDR4 Radiant xotira modullarini taqdim etdi: 4 GB hajmli plankalar qaytmoqdaBugun, 12:53Yevropada anomal issiq fonida konditsionerlarga talab keskin ortdi: Oʻrnatish narxi 1000 yevroga yetdiYevropada anomal issiq fonida konditsionerlarga talab keskin ortdi: Oʻrnatish narxi 1000 yevroga yetdiBugun, 12:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi