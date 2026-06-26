Vivo kompaniyasi 7200 mAs sigʻimli va IP69 himoyasiga ega yangi Y6a smartfonini taqdim etdi

·0·Texno
Vivo kompaniyasi 7200 mAs sigʻimli va IP69 himoyasiga ega yangi Y6a smartfonini taqdim etdi

Smartfonlar bozorida yuqori quvvatli akkumulyatorlar va mustahkam korpusga boʻlgan talab ortib borayotgan bir paytda, Vivo kompaniyasi oʻzining yangi hamyonbop va chidamli modelini namoyish etdi. Vivo Y6a deb nomlangan ushbu qurilma nafaqat oʻzining ulkan sigʻimli batareyasi, balki eng yuqori darajadagi himoya standartlari bilan ham foydalanuvchilar eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi smartfonning asosiy oʻziga xosligi uning 7200 mAs sigʻimga ega akkumulyatoridir. Bunday koʻrsatkich qurilmaning bir necha kun davomida faol rejimda ishlashini taʼminlaydi. Shuningdek, gadjet 44 W quvvatga ega tezkor simli quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi, biroq simsiz quvvatlash imkoniyati mavjud emas.

Mustahkam korpus va yuqori himoya darajasi

Vivo Y6a ekstremal sharoitlarda ishlash uchun moʻljallangan boʻlib, u IP68 va IP69 himoya standartlariga ega. Bu shuni anglatadiki, smartfon nafaqat suvga botishga, balki yuqori bosimli issiq suv oqimiga ham bardosh bera oladi. Ishlab chiqaruvchi, shuningdek, qurilmaning zarbalarga va balandlikdan tushib ketishga nisbatan chidamliligi oshirilganini alohida taʼkidlamoqda.

Qurilmaning texnik xususiyatlariga toʻxtaladigan boʻlsak, u 6,75 dyuymli IPS displey bilan jihozlangan. Ekranning aniqligi 1570 × 720 pikselni tashkil etsa-da, kadrlar yangilanish chastotasi 120 Hz ga teng, bu esa tasvirning silliq harakatlanishini taʼminlaydi. Bu kabi parametrlar ayniqsa ochiq havoda va faol turmush tarzida foydalanish uchun qulaylik yaratadi.

Unumdorlik va kamera imkoniyatlari

Smartfonning ichki qismida 5G tarmogʻini qoʻllab-quvvatlovchi Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 chipseti oʻrnatilgan. Ushbu platforma kundalik vazifalarni bajarish va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish uchun yetarli quvvatga ega. Xotira masalasida Vivo tejab oʻtirmagan: qurilma 8 GB tezkor va 256 GB doimiy xotiraga ega yagona konfiguratsiyada sotuvga chiqariladi.

Kamera borasida Vivo Y6a oʻrtacha koʻrsatkichlarni namoyish etadi. Asosiy kamera 50 megapikselli sensorga ega boʻlib, keng burchakli yoki teleobyektivlar bilan boyitilmagan. Old qismda esa 8 megapikselli selfi-kamera joylashgan. Bu kabi yondashuv smartfonning narxini hamyonbop darajada saqlab qolishga xizmat qilgan.

Hozirda Vivo Y6a smartfonining narxi 295 dollar etib belgilangan. Oʻzbekiston bozorida ushbu narx segmentida raqobat kuchli boʻlsa-da, 7200 mAs batareya va IP69 himoyasi kabi noyob xususiyatlar uni sayyohlar, quruvchilar va uzoq vaqt quvvat manbaidan uzoqda boʻladigan foydalanuvchilar uchun jozibador tanlovga aylantirishi mumkin.

VivoSmartfonTexnologiyaAkkumulyatorSnapdragon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Moskva viloyati magistrallarida eng tezkor va barqaror aloqa operatorlari aniqlandiMoskva viloyati magistrallarida eng tezkor va barqaror aloqa operatorlari aniqlandiBugun, 16:27Mars geologiyasi haqidagi tasavvurlar oʻzgardi: Qizil sayyorada ulkan magma tizimi topildiMars geologiyasi haqidagi tasavvurlar oʻzgardi: Qizil sayyorada ulkan magma tizimi topildiBugun, 15:27SpaceX kosmik poygada mutlaq ustunlikka erishdi: 76 ta parvoz va nol xatolikSpaceX kosmik poygada mutlaq ustunlikka erishdi: 76 ta parvoz va nol xatolikBugun, 14:56Nothing Phone 4b smartfoni taqdimotdan avval fosh boʻldi: texnik jihatlar va xususiyatlarNothing Phone 4b smartfoni taqdimotdan avval fosh boʻldi: texnik jihatlar va xususiyatlarBugun, 14:22Plandofonlar qaytmoqda: Nubia 7,5 dyuymli ulkan Neo 5 Max smartfonini taqdim etdiPlandofonlar qaytmoqda: Nubia 7,5 dyuymli ulkan Neo 5 Max smartfonini taqdim etdiBugun, 13:53Honor Magic 8 seriyasi bozorlarni zabt etmoqda: Sotuvlar sezilarli darajada oʻsdiHonor Magic 8 seriyasi bozorlarni zabt etmoqda: Sotuvlar sezilarli darajada oʻsdiBugun, 13:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi