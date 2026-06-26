Vivo kompaniyasi 7200 mAs sigʻimli va IP69 himoyasiga ega yangi Y6a smartfonini taqdim etdi
Smartfonlar bozorida yuqori quvvatli akkumulyatorlar va mustahkam korpusga boʻlgan talab ortib borayotgan bir paytda, Vivo kompaniyasi oʻzining yangi hamyonbop va chidamli modelini namoyish etdi. Vivo Y6a deb nomlangan ushbu qurilma nafaqat oʻzining ulkan sigʻimli batareyasi, balki eng yuqori darajadagi himoya standartlari bilan ham foydalanuvchilar eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi smartfonning asosiy oʻziga xosligi uning 7200 mAs sigʻimga ega akkumulyatoridir. Bunday koʻrsatkich qurilmaning bir necha kun davomida faol rejimda ishlashini taʼminlaydi. Shuningdek, gadjet 44 W quvvatga ega tezkor simli quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi, biroq simsiz quvvatlash imkoniyati mavjud emas.
Mustahkam korpus va yuqori himoya darajasiVivo Y6a ekstremal sharoitlarda ishlash uchun moʻljallangan boʻlib, u IP68 va IP69 himoya standartlariga ega. Bu shuni anglatadiki, smartfon nafaqat suvga botishga, balki yuqori bosimli issiq suv oqimiga ham bardosh bera oladi. Ishlab chiqaruvchi, shuningdek, qurilmaning zarbalarga va balandlikdan tushib ketishga nisbatan chidamliligi oshirilganini alohida taʼkidlamoqda.
Qurilmaning texnik xususiyatlariga toʻxtaladigan boʻlsak, u 6,75 dyuymli IPS displey bilan jihozlangan. Ekranning aniqligi 1570 × 720 pikselni tashkil etsa-da, kadrlar yangilanish chastotasi 120 Hz ga teng, bu esa tasvirning silliq harakatlanishini taʼminlaydi. Bu kabi parametrlar ayniqsa ochiq havoda va faol turmush tarzida foydalanish uchun qulaylik yaratadi.
Unumdorlik va kamera imkoniyatlariSmartfonning ichki qismida 5G tarmogʻini qoʻllab-quvvatlovchi Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 chipseti oʻrnatilgan. Ushbu platforma kundalik vazifalarni bajarish va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish uchun yetarli quvvatga ega. Xotira masalasida Vivo tejab oʻtirmagan: qurilma 8 GB tezkor va 256 GB doimiy xotiraga ega yagona konfiguratsiyada sotuvga chiqariladi.
Kamera borasida Vivo Y6a oʻrtacha koʻrsatkichlarni namoyish etadi. Asosiy kamera 50 megapikselli sensorga ega boʻlib, keng burchakli yoki teleobyektivlar bilan boyitilmagan. Old qismda esa 8 megapikselli selfi-kamera joylashgan. Bu kabi yondashuv smartfonning narxini hamyonbop darajada saqlab qolishga xizmat qilgan.
Hozirda Vivo Y6a smartfonining narxi 295 dollar etib belgilangan. Oʻzbekiston bozorida ushbu narx segmentida raqobat kuchli boʻlsa-da, 7200 mAs batareya va IP69 himoyasi kabi noyob xususiyatlar uni sayyohlar, quruvchilar va uzoq vaqt quvvat manbaidan uzoqda boʻladigan foydalanuvchilar uchun jozibador tanlovga aylantirishi mumkin.
…